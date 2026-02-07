Когда Apple начала убирать слот для физической SIM-карты, многие восприняли это как чисто технологический шаг — мол, будущее за eSIM, смиримся. Но в поколении iPhone 17 у этого решения внезапно появился вполне практичный бонус: версии без SIM-лотка получили более емкие аккумуляторы.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

SIM-лоток — мелочь, которая съедает пространство

Для российского покупателя выбор между eSIM и физической SIM-картой в iPhone 17 Pro превратился из вопроса удобства в стратегическое решение о дополнительном часе автономной работы. Оказалось, что отсутствие механического лотка под карту дает инженерам Apple ценное пространство, которое в новой линейке впервые было использовано для увеличения аккумулятора. Это меняет правила игры.

И если раньше регион смартфона был почти неважен, так как зарядное устройство уже не входит в комплект, то теперь от него напрямую зависит автономность — особенно у флагманских моделей Pro.

С выходом iPhone 17 Pro и Pro Max Apple впервые сделала аккумуляторы в версиях только с eSIM заметно больше. Физическая SIM — это не просто отверстие в корпусе. Внутри — металлическая рамка, механизм извлечения, защита от влаги и пыли. Все это занимает место, которое в современном смартфоне на вес золота.

Официальные данные, раскрытые для ЕС, показывают четкую разницу:

iPhone 17 Pro: 3 988 мА·ч (с лотком nanoSIM + eSIM) против 4 252 мА·ч (только eSIM).

iPhone 17 Pro Max: 4 823 мА·ч (с лотком nanoSIM + eSIM) против 5 088 мА·ч (только eSIM).

Прирост в 6-7% — это не рекорд, но именно эти проценты часто отделяют смартфон, «доживающий» до вечера, от устройства, которое просит зарядку после обеда.

Где продаются iPhone 17, iPhone 17 Pro / 17 Pro Max без лотка для физической SIM-карты (только eSIM)

Apple давно делает региональные версии устройств. Где-то ограничивает функции, где-то меняет железо.

В случае с iPhone 17, iPhone 17 Pro / 17 Pro Max, то версии смартфонов, в которых полностью отсутствует лоток для физической SIM-карты (только eSIM) продаются в следующих странах:

США

Канада

ОАЭ

Япония

Саудовская Аравия

Катар

Кувейт

Оман

Мексика

Бахрейн

Гуам

Американские Виргинские острова

В России чаще всего встречаются версии именно для США, ОАЭ и Японии — и хорошая новость в том, что никаких ограничений в работе у них нет. Все региональные «запреты» активируются только через местные SIM-карты.

Исключение — Китай, но его версии обычно и так обходят стороной из-за ограничений в работе с Apple Intelligence и сервисами.

Реальная разница в емкости аккумуляторов

После новых требований ЕС Apple впервые раскрыла точные значения батарей. И вот тут стало видно, где спрятался бонус eSIM-версий.

iPhone 17

— 3 692 мА·ч — одинаково для всех регионов

iPhone 17 Pro

— 3 988 мА·ч — версия с лотком для физической SIM-карты

— 4 252 мА·ч — версия только с eSIM

iPhone 17 Pro Max

— 4 823 мА·ч — версия с лотком для физической SIM-карты

— 5 088 мА·ч — версия только с eSIM

То есть прибавка есть только у Pro-моделей. Базовый iPhone 17 от региона не выигрывает вообще.

Как это ощущается в реальной работе

На практике разница между версиями оказалась более ощутимой.

В популярном циклическом тесте, где телефон последовательно выполняет типичные задачи, результаты распределились так:

iPhone 17 Pro Max (с лотком): 7 часов 17 минут

iPhone 17 Pro Max (только eSIM): 8 часов 12 минут

Выигрыш в 55 минут — это значимая прибавка. В реальной жизни это время можно было бы использовать для просмотра дополнительного эпизода сериала в дороге, звонков, навигации и других задач.

Стоит ли специально искать eSIM-версию?

Если речь о iPhone 17 Pro или Pro Max — однозначно да, при условии что отсутствие физической SIM вам не критично.

Плюсы очевидны:

больше аккумулятор

реальная прибавка ко времени работы

никаких ограничений в России, Беларуси, Украине, Казахстане и т.д.

будущее все равно за eSIM

Минус по сути один — кому-то привычнее переставлять пластиковую симку.

Итог

В поколении iPhone 17 выбор региона теперь напрямую влияет на автономность — и довольно ощутимо.

Если вы выбираете iPhone 17 Pro или 17 Pro Max, то версии, выпущенные для США, ОАЭ, Японии и т.д. (только с eSIM) дают приятный бонус в виде более крупной батареи и дополнительного часа жизни без розетки.

А вот с обычным iPhone 17 можно не заморачиваться — там разницы нет.

Впервые за долгое время отказ от физической SIM оказался не просто трендом, а практическим улучшением. И, судя по всему, в следующих поколениях Apple окончательно сделает его стандартом.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос