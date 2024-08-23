Помимо функций Apple Intelligence, переработанных приложений «Фото» и «Калькулятор», а также новых возможностей кастомизации экрана блокировки и главного экрана iOS и iPadOS в мобильных операционных системах Apple появился «Игровой режим». В этом материале мы расскажем, для чего он нужен и как его включить.

Содержание статьи

Для чего нужен игровой режим на iPhone и iPad?

Игровой режим на iPhone и iPad доступен в iOS 18 и более новых версиях ПО. Когда режим активен, фоновая активность понижается для оптимизации работы игры. Это увеличивает частоту обновления кадров, графику и скорость работы игры. Также понижается задержка Bluetooth-устройств для управления, и AirPods начинают звучать лучше. Кроме того, игровой режим отключает некоторую фоновую активность и сервисы на вашем смартфоне.

Как включить игровой режим на iPhone и iPad?

Функция активируется автоматически, когда вы запускаете игру. О включении игрового режима будет свидетельствовать уведомление в верхней части экрана. Кроме того, в Пункте управления появится соответствующее меню.

Как отключить игровой режим?

Даже простые игры-головоломки активируют игровой режим, который по сути им не нужен. Если вы не хотите ограничивать фоновые процессы на своём iPhone, игровой режим можно отключить. Для этого откройте Пункт управления, нажмите на меню вверху экрана и коснитесь кнопки «Игровой режим», чтобы его отключить.

🔥 Смотрите также: