Компания Samsung вновь выводит на рынок флагманский смартфон, который обещает не только улучшенные характеристики, но и новый уровень взаимодействия с пользователем. Galaxy S25 Ultra — это тот случай, когда смартфон становится эталоном в своем классе. Несмотря на то, что новинка может показаться легким обновлением предыдущей модели, изменений здесь достаточно, чтобы привлечь внимание как верных поклонников, так и новых пользователей. В этом обзоре я поделюсь своими впечатлениями от Galaxy S25 Ultra, основываясь на его внешнем виде, функциональных возможностях и новшествах.

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Дизайн

Дизайн Galaxy S25 Ultra практически повторяет облик его предшественника. Однако, несмотря на это, в конструкции произошли заметные изменения. Корпус стал легче, а его углы приобрели более сглаженные очертания, что, вероятно, подразумевает его более удобное повседневное использование.

Это решение, очевидно, было нацелено на улучшение комфорта, ведь многие владельцы предыдущих моделей жаловались на острые углы, которые врезались в руку. Хотя в то же время существует множество пользователей смартфонов Samsung, которым нравится именно прямые, не закругленные углы устройства.

Камеры стали визуально более массивными, хотя сами модули не стали существенно крупнее. Черные кольца вокруг объективов придают этому элементу дополнительный акцент, который выглядит гармонично и современно. Чистые линии и лаконичные оттенки выглядят сдержанно, что вполне соответствует имиджу флагманского устройства.

Габаритные размеры Samsung Galaxy S25 Ultra составляют 162,8 × 77,6 × 8,2, вес — 218г.

Цвета

Что касается выбора цветов, Samsung не пытается удивить и продолжает использовать традиционные для премиум-смартфонов сдержанные оттенки. Это решение подходит для более зрелой аудитории, которая предпочитает устройства, сочетающие стиль и серьезность. S25 Ultra доступен в четырех цветах: черный, серебристо-голубой, серый и белый. Никаких безумных градиентов или переливов — все выдержано в фирменном строгом стиле Samsung.

Дисплей

Экран Galaxy S25 Ultra — это все тот же дисплей Dynamic AMOLED 2X QHD+ разрешением 3120 × 1440, однако его диагональ была увеличена на 0,1 дюйма в сравнении с предыдущей моделью и теперь составляет 6,9 дюйма. Также заметно уменьшились рамки — их толщина составляет всего 1,32 мм.

Значение пиковой яркости осталось прежним — 2 600 нит, как и динамической частоты обновления 1–120 Гц. Однако благодаря новой функции искусственного интеллекта контент на экране выглядит еще лучше.

Samsung заявляет, что новое стекло Corning Gorilla Armor 2, которое используется для защиты экрана в Galaxy S25 Ultra, способно выдержать падение с высоты 2,2 метра на бетон. Кроме того, утверждается, что это стекло в четыре раза более устойчиво к царапинам, чем у конкурентов, и уменьшает блики.

Следует отметить, что реальные условия могут отличаться от лабораторных, и экран может разбиться при ударе об острый выступ или при наличии царапин.

Производительность и память

Все смартфоны линейки Galaxy S25 оснащены эксклюзивным процессором Snapdragon 8 Elite for Galaxy, разработанным Qualcomm. Этот чип отличается от стандартной версии заводским разгоном: его пиковая частота достигает 4,47 ГГц, что на 150 МГц выше. Хотя в реальных задачах разница может быть неочевидной, в синтетических тестах это дает прирост одноядерной производительности.

По сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, новый процессор обеспечивает 37% прирост производительности CPU, 30% — GPU и 40% — NPU (нейронного процессора). Это делает его мощным инструментом для задач, связанных с искусственным интеллектом и графикой.

Samsung и Qualcomm также совместно оптимизировали дисплейные технологии. В Snapdragon 8 Elite for Galaxy внедрены решения ProScaler для масштабирования изображений и mDNIe для повышения эффективности дисплеев. Кроме того, процессор поддерживает технологию Spatio-Temporal Filter (STF), которая улучшает качество видеозаписи в условиях слабого освещения вплоть до 8K/30FPS. Однако STF не является эксклюзивом для Galaxy S25.

Стоит отметить, что в Galaxy S25 Ultra была улучшена система теплоотведения. Это позволило смартфону значительно меньше нагреваться при повышенных нагрузках.

Особое внимание стоит уделить объему оперативной памяти — теперь максимальная версия идет с 16 ГБ ОЗУ, что делает многозадачность еще более комфортной. Хранение данных также на высоте — от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти, что позволяет пользователю не беспокоиться о нехватке места.

Аккумулятор

Как и предшественник, Galaxy S25 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА⋅ч. Зарядки на весь день хватит даже при активном использовании, а поддержка быстрой зарядки на 45 Вт позволит заряжать смартфон до 50% за 20 минут. Согласно информации от Samsung, в режиме воспроизведения видео Samsung S25 Ultra может работать на один час дольше, чем флагманский смартфон предыдущего поколения — 31 час.

Улучшенная беспроводная зарядка мощностью 25 Вт стала значительно быстрее заряжать устройства. Хотя ее скорость пока не достигла уровня китайских флагманов, она вполне подходит для большинства пользователей.

Появилась и новая фишка — Battery AI, которая за счет машинного обучения дает дополнительные 5-10% автономности.

Камеры

Система камер практически не изменилась по сравнению с предыдущим поколением. Единственное заметное новшество — увеличение разрешения сверхширокоугольного объектива с 12 до 50 мегапикселей, что позволило реализовать улучшенный режим макросъемки.

В Samsung Galaxy S25 Ultra установлены следующие камеры:

Основная камера : 200 Мп, диафрагма f1.7, с оптической стабилизацией (OIS) и фазовым автофокусом (PDAF).

: 200 Мп, диафрагма f1.7, с оптической стабилизацией (OIS) и фазовым автофокусом (PDAF). Сверхширокоугольная камера : 50 Мп, диафрагма f1.9, угол обзора 120° — обновленная версия с улучшенной детализацией и низким уровнем шума.

: 50 Мп, диафрагма f1.9, угол обзора 120° — обновленная версия с улучшенной детализацией и низким уровнем шума. Телеобъектив (5x оптический зум) : 50 Мп, диафрагма f3.4, с OIS и PDAF.

: 50 Мп, диафрагма f3.4, с OIS и PDAF. Телеобъектив (3x оптический зум) : 10 Мп, диафрагма f2.4, с OIS и PDAF.

: 10 Мп, диафрагма f2.4, с OIS и PDAF. Фронтальная камера: 12 Мп, диафрагма f2.2, с Dual-Pixel автофокусом

Параметры зума остались на прежнем уровне — оптический зум 3× и 5×, оптический зум 2× и 10×, цифровой зум до 100×.

В 2025 году Samsung сделала упор на программные инновации, которые обещают вывести мобильную фотографию на новый уровень. В фокусе рекламной кампании флагманского смартфона — новые возможности искусственного интеллекта и обновленный интерфейс One UI 7.

Среди ключевых улучшений — запись 8K видео через сверхширокоугольную камеру, шесть новых фильтров и более плавный видеозум. В условиях низкого освещения новый алгоритм обработки на базе ИИ (пространственно-временная фильтрация) эффективно убирает шумы и повышает четкость, особенно на движущихся объектах. В сравнении с S24 Ultra разница ощутимая.

С использованием 10-битного HDR и технологии Hybrid Log Gamma (HLG) снимки и видео станут ярче и насыщеннее. Однако здесь стоит иметь ввиду, что такой контент может некорректно отображаться в приложениях и на устройствах, которые не поддерживают HDR (другие смартфоны, ПК, телевизоры и т.д.). Режим Log Video позволяет снимать видео с расширенным динамическим диапазоном и минимальной обработкой цвета, что упрощает профессиональную цветокоррекцию при постобработке. Это идеальный инструмент для видеографов, которые хотят сохранить максимум деталей в тенях и светах.

Новая функция «Виртуальная диафрагма» имитирует работу объектива, добавляя портретный режим в приложение Expert RAW. Это позволяет сохранять RAW-файлы с эффектом боке. Также появилась имитация ND-фильтров для съемки в ярком свете.

Обновлённое приложение для галереи и инструменты для редактирования стали более интеллектуальными. Теперь вы можете искать фотографии по описанию их содержимого, а искусственный интеллект (ИИ) помогает создавать чёткие и правильно экспонированные снимки.

Редактор RAW стал еще более функциональным. Вы можете изменять экспозицию, насыщенность, контраст и цветовую температуру прямо на вашем смартфоне. Кроме того, в приложении появился Magic Eraser — инструмент, который автоматически удаляет лишние объекты с фотографий.

Водонепроницаемость

Смартфон оснащен защитой по стандарту IP68, что означает полную защиту от пыли и возможность погружения в воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут. В реальной жизни это означает, что смартфон вполне выдержит случайные попадания воды, например, дождь или случайное погружение в воду.

Стилус S Pen

Электронное перо теперь идет без модуля Bluetooth, а значит это устройство лишилось части функций вроде управления жестами и удаленных команд.

Galaxy AI

Galaxy AI в S25 Ultra способен обрабатывать текст, речь, изображения и видео, что позволяет ему понимать контекст и предоставлять персонализированные рекомендации. Например, функция «Обведите для поиска» (Circle to Search) позволяет быстро находить информацию на экране, распознавая номера телефонов, email и URL-адреса, что упрощает выполнение задач в одно нажатие. Просто обведите объект на экране или нажмите и удерживайте, чтобы выполнить поиск по звуку, и сразу же получите результаты.

Персонализированные рекомендации, основанные на анализе данных пользователя, такие как ежедневные сводки (Now Brief), помогают эффективно планировать свой день.

Кроме того, интеграция с камерой и приложениями позволяет редактировать фото и видео с помощью AI, включая удаление шумов и управление глубиной резкости.

Все возможности Galaxy AI будут также доступны и на S24 Ultra в одном из последующих обновлений.

Комплект

Комплектация смартфона не изменяется. В коробке вы найдете сам смартфон, кабель USB-C и SIM-ключ. Стилус S Pen также присутствует.

Технические характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra

Экран : 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, разрешение 3120 × 1440 пикселей, частота обновления 1–120 Гц, яркость до 2 600 нит;

: 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, разрешение 3120 × 1440 пикселей, частота обновления 1–120 Гц, яркость до 2 600 нит; Процессор : Snapdragon 8 Elite for Galaxy;

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy; Память : 12 ГБ оперативной + 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ встроенной;

: 12 ГБ оперативной + 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ встроенной; Камера : основная 200 Мп + ультраширик 50 Мп + телефото 10 Мп (3x) + телефото 50 Мп (5x), фронтальная 12 Мп;

: основная 200 Мп + ультраширик 50 Мп + телефото 10 Мп (3x) + телефото 50 Мп (5x), фронтальная 12 Мп; Аккумулятор : 5 000 мА⋅ч, зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 25 Вт;

: 5 000 мА⋅ч, зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 25 Вт; ОС : Android 15 с One UI 7;

: Android 15 с One UI 7; Корпус: 162,8 × 77,6 × 8,2 мм, вес 218 г, IP68.

Цена Samsung Galaxy S25 Ultra

Цена Galaxy S25 Ultra начинается от 159 990 рублей за модель с 256 ГБ встроенной памяти. Максимальная версия на 1 ТБ обойдется в 209 990 рублей.

Galaxy S25 Ultra — это смартфон, который продолжает эволюцию серий Galaxy. Он не является кардинально новым устройством по сравнению с предыдущими моделями, но улучшения, особенно в камерах, производительности и аккумуляторе, делают его одним из лучших флагманов на рынке. Если вы ищете топовый Android-смартфон с отличной камерой, надежной производительностью и элегантным дизайном, Galaxy S25 Ultra точно стоит вашего внимания.

Часто задаваемые вопросы

Будут ли работать новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI на Galaxy S24 Ultra? Да, они появятся в одном из следующих обновлений. Чем внешне отличается S25 Ultra от S24 Ultra? Samsung Galaxy S25 Ultra отличается от S24 Ultra более закругленными углами корпуса, что улучшает эргономику и сцепление с рукой. Рамки вокруг дисплея стали тоньше, а экран увеличился до 6,9 дюймов (против 6,8 дюймов у S24 Ultra). Кроме того, S25 Ultra получил более прочное стекло Corning Gorilla Armor 2. Какие главные отличия между камерами S25 Ultra и S24 Ultra? Главное отличие камер Samsung Galaxy S25 Ultra от S24 Ultra — это обновленная сверхширокоугольная камера с разрешением 50 МП и диафрагмой f/1.9 (вместо 12 МП и f/2.2 у S24 Ultra). Остальные камеры, включая основную на 200 МП и телеобъективы, остались без изменений, но улучшения в обработке изображений могут быть заметны благодаря новому процессору Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос