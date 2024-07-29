The Information: Разработчик ChatGPT может стать банкротом в течение года

По слухам компания OpenAI может столкнуться с необходимостью привлечения нового раунда финансирования, чтобы избежать банкротства. Согласно отчетам аналитиков, OpenAI находится на грани банкротства с прогнозируемыми убытками в размере 5 миллиардов долларов. Стартап тратит 7 миллиардов долларов на обучение своих ИИ-моделей и 1,5 миллиарда долларов на оплату труда сотрудников. И доходы от работы компании, составляющие около 3,5 миллиардов долларов, не покрывают ее операционных расходов.

Бурное развитие технологий ИИ приносит прибыль крупнейшим технологическим корпорациям, инвестирующим в эту сферу. В последние месяцы такие компании, как Microsoft, Apple и NVIDIA, соперничают за звание самой ценной компании в мире. Аналитики рынка объясняют их рост доходов и прибыли ранними инвестициями и внедрением технологий ИИ в свои продукты и услуги.

Ирония заключается в том, что OpenAI, один из ключевых игроков на рынке ИИ, может понести убытки в размере 5 миллиардов долларов в 2024 году. Согласно отчету The Information у производителя ChatGPT может закончиться наличность в течение следующих 12 месяцев. Для сравнения, OpenAI тратит до 700 тысяч долларов ежедневно на поддержку работы ChatGPT. Эта сумма, вероятно, будет колебаться по мере усложнения и совершенствования модели.

Несмотря на финансовые трудности, OpenAI остается сосредоточенной на достижении AGI (искусственного общего интеллекта). Компания получает скидки на использование облачных сервисов Microsoft Azure, но быстрый прогресс в области ИИ ставит ее в сложное финансовое положение. По данным Appfigures, запуск GPT-4 привел к «самому большому скачку» доходов и загрузок ChatGPT на мобильных устройствах. Стартап генерирует до 2 миллиардов долларов ежегодно от ChatGPT и еще 1 миллиард долларов от платы за доступ к LLM, что в сумме дает приблизительный общий доход от 3,5 до 4,5 миллиардов долларов в год. Однако этого едва хватает для покрытия операционных расходов компании.

Стоит отметить, что OpenAI уже прошла семь раундов финансирования, собрав более 11 миллиардов долларов, и в настоящее время оценивается в 80 миллиардов долларов. Сообщается также, что OpenAI работает почти на полную мощность, с 290 тысячами из 350 тысяч серверов, посвященных ее ИИ-ассистенту ChatGPT. Пока неясно, сможет ли OpenAI найти альтернативные источники дохода или привлечь дополнительное финансирование для своих разработок. Генеральный же директор компании, Сэм Альтман, полностью сосредоточен на разработке искусственного общего интеллекта (AGI).

Таким образом необходимо учитывать, что развитие ИИ-технологий требует значительных финансовых вложений, и многие компании сталкиваются с финансовыми трудностями на пути к успеху. Остается надеяться, что OpenAI сможет преодолеть текущие финансовые проблемы и продолжить свои инновационные разработки в области искусственного интеллекта, которые могут изменить будущее технологий и нашего общества.

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