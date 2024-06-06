Компания Apple снова достигла рыночной капитализации в 3 триллиона долларов, но на этот раз она не одинока в этом достижении. Производитель микрочипов Nvidia также преодолел этот рубеж и впервые в истории обошел Apple по рыночной стоимости.

В результате Apple, которая долгие годы была самой дорогой публичной компанией в мире, теперь находится на третьем месте. Акции Apple пережили взлеты и падения за последние пару лет. В начале 2022 года капитализация превысила 3 триллиона долларов, сделав Apple первой публичной компанией, достигшей этой отметки. Ровно через год, на фоне общего пессимизма в отношении технологических акций, она опустилась ниже 2 триллионов. Затем, в декабре 2023 года, снова превысила 3 триллиона, но быстро упала ниже этой отметки.

По итогам торгов в среду 5 июня Apple вернулась к капитализации в 3,003 триллиона долларов. Однако в тот же день акции Nvidia выросли на внушительные 5,16%, и теперь компания оценивается в 3,012 триллиона долларов. Хотя это ставит Nvidia впереди Apple, нельзя забывать и о Microsoft, чья рыночная капитализация составляет 3,15 триллиона долларов. Таким образом, Nvidia стала второй по стоимости публичной компанией, а Apple опустилась на третье место, хотя и остается в клубе «3 триллионов».

В чем успех Nvidia?

Причина роста всех трех гигантов — энтузиазм инвесторов в отношении искусственного интеллекта. В 2023 году Microsoft купила значительную долю в OpenAI, компании, которая запустила нынешний бум ИИ с помощью ChatGPT. С тех пор ее акции выросли почти на 50%. Nvidia производит процессоры для дата-центров, на которых работает ПО искусственного интеллекта, используемое множеством компаний. За последние два года ее акции выросли более чем на 700% (с $151 в июне 2022 года до $1 220 в июне 2024 года).

Apple отставала в сфере ИИ, из-за чего ее капитализация снизилась в начале года. Но многочисленные недавние утечки, раскрывающие новые функции ИИ, которые скоро появятся в iPhone и Mac, вернули интерес инвесторов к акциям компании.

Nvidia сейчас доминирует в гонке ИИ со своим флагманским чипом H100. Компания стала «компанией на триллион долларов» в мае 2023 года, затем взлетела выше 2 триллионов в феврале этого года, став дороже Amazon и Alphabet (материнская компания Google). В мае Nvidia отчиталась о колоссальной прибыли в 14 миллиардов долларов благодаря продажам чипов. Ускорители ИИ от Nvidia занимают от 70 до 95 процентов рынка чипов для искусственного интеллекта. Компания планирует выпускать новый ИИ-чип ежегодно, начиная с GPU Blackwell B200, ожидаемого позже в этом году. Бум искусственного интеллекта поднял рыночную капитализацию Nvidia достаточно высоко, чтобы сделать ее второй по стоимости компанией в мире, уступающей лишь Microsoft. Это показывает, насколько значимыми стали технологии ИИ для инвесторов и насколько важную роль играют компании, предоставляющие аппаратное обеспечение для их работы.

Хотя Apple и отстает в этой гонке, ее недавние шаги в области ИИ вселяют надежду на то, что она сможет наверстать упущенное и составить конкуренцию лидерам рынка. Компания уже анонсировала несколько новых функций, связанных с искусственным интеллектом, которые появятся в ее продуктах в ближайшем будущем. Среди них — улучшенный голосовой ассистент Siri, который станет более естественным и человекоподобным в общении, а также новые возможности обработки фотографий и видео с помощью ИИ. Кроме того, по слухам, Apple работает над собственным чипом для задач искусственного интеллекта, который может быть представлен уже в следующем году. Если компании удастся создать достаточно мощное и энергоэффективное решение, это может позволить ей догнать конкурентов и даже потеснить их на рынке.

Однако пока что Nvidia остается безусловным лидером в сфере аппаратного обеспечения для ИИ. Ее чипы используются большинством крупных технологических компаний и исследовательских институтов, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта. Благодаря этому Nvidia получает огромные прибыли и привлекает все больше внимания инвесторов.

Но и другие игроки не сидят сложа руки. Microsoft, которая сейчас является самой дорогой компанией в мире, активно инвестирует в ИИ и интегрирует его в свои продукты, такие как поисковик Bing и офисный пакет Office. Многие аналитики считают, что именно Microsoft может стать главным конкурентом Nvidia в долгосрочной перспективе, учитывая ее финансовые возможности и тесное сотрудничество с OpenAI.

Так или иначе, очевидно, что искусственный интеллект стал одной из главных движущих сил роста технологического сектора и всего фондового рынка. Компании, которые смогут успешно разрабатывать и внедрять ИИ-решения, будут иметь огромное преимущество перед конкурентами и, скорее всего, продолжат расти в цене.

При этом важно помнить, что рыночная капитализация – это не всегда показатель реальной ценности компании. Иногда инвесторы могут слишком увлекаться модными трендами и раздувать «пузыри» вокруг определенных секторов или отдельных компаний. Поэтому не стоит удивляться, если в какой-то момент рынок «остынет» к теме ИИ и акции лидеров этой сферы начнут корректироваться.

Тем не менее долгосрочные перспективы искусственного интеллекта остаются очень впечатляющими. По прогнозам экспертов, к 2030 году объем мирового рынка ИИ может превысить 1 триллион долларов. Это означает, что у таких компаний, как Nvidia, Apple и Microsoft, еще есть огромный потенциал для роста, если они смогут удержать свои позиции и продолжить инновации в этой области. В любом случае, достижение рыночной капитализации в 3 триллиона долларов — это исторический рубеж, который демонстрирует невероятные масштабы и влияние технологической индустрии. И хотя конкретные позиции компаний в этой гонке могут меняться, сама тенденция к росту и доминированию технологических гигантов, похоже, только набирает обороты.

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