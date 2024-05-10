Тим Кук вдохнул новую жизнь в Apple, когда занял должность главы компании в 2011 году после ухода Стива Джобса. При нём появились новые категории устройств, включая смарт-часы Apple Watch, новые ответвления бизнеса (сервисы Apple Music и Apple TV), а ещё он проделал первые попытки освоить новые технологии в виде смешанной реальности. За время главенствования Кука стоимость акций Apple выросла аж на 1200%.

Кук (родился 1 ноября 1960 года) уже достаточно длительное время является главой Apple и в свои 63 года старше многих директоров конкурирующих компаний. Пора задуматься о том, кто возглавит Apple после него. Конечно, в ближайшее время смены руководства ждать не стоит, но когда-нибудь это должно случиться.

Руководство Apple практически не менялось со времён Стива Джобса. Последние десять лет команда остаётся неизменной, не считая уход дизайнера Джонни Айва и главы отдела продаж Анжелы Арендс. Как и сам Кук, все участники этого круга достаточно возрастные и богатые, чтобы стремиться руководить компанией.

Кто станет следующим директором Apple?

У компании есть два варианта. Если вдруг новый директор понадобится внезапно, на несколько лет должность сможет занять Джефф Уильямс (родился в 1963 году) – главный операционный директор Apple. Почему всего на несколько лет? Потому что ему уже 61 год, т.е. он не сильно младше Кука.

Яблык в Telegram и YouTube.

Именно поэтому можно предположить, что, если передача обязанностей будет спланированной, после Кука место директора займёт Джон Тернус, которому сейчас 49 лет. Сейчас он занимает должность главного вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения. Однако встаёт вопрос: справится ли Джон с этой должностью?

Знакомьтесь, Джон Тернус

По словам источников информационного агентства Bloomberg, Тиму Куку сильно нравится Джон Тернус, поскольку «он хорошо справляется с презентациями, очень сдержанный, не пишет ничего лишнего в электронных письмах и очень взвешенно принимает решения».

Кроме того, Джон уже занимает достаточно важную должность в компании и участвовал в разработке многих продуктов Apple. Вот что о нём сказано на сайте компании:

«Джон присоединился к команде дизайнеров Apple в 2001 году, а должность вице-президента по разработке аппаратного обеспечения занимает с 2013 года. За время работы в компании Джон работал над многими устройствами, включая все поколения и модели iPad, последнюю линейку iPhone и AirPods. Он также руководил переходом линейки Mac на процессоры Apple Silicon».

Чтобы понять роль Тернуса в компании, достаточно посмотреть последнюю презентацию Apple «Let Loose». Да, Кук открывал и закрывал мероприятие, но по сути вёл его именно Тернус.

Тем не менее, если верить журналисту Bloomberg Марку Гурману, недоброжелатели у Джона тоже есть.

«Инсайдеры из Apple признались, что многие главные инженеры компании не уважают Джона. Они считают, что Тернус не думает о будущем, не способен принимать смелые решения и не сможет стать новатором. Скептики также отмечают, что последние несколько лет он не участвовал в главных решениях Apple. Джон работал только над последними поколениями Apple Watch и никак не смог помочь компании сделать прорыв в области устройств для умного дома. Хоть Тернус и внёс вклад в переход Mac на процессоры Apple, многие сотрудники считают, что это можно было сделать ещё на несколько лет раньше».

Кроме того, Тернус практически не участвовал в двух самых амбициозных проектах Apple за последнее время – Vision Pro и Apple Car. Конечно, проект беспилотного автомобиля в итоге провалился, а шлем смешанной реальности пока не обрёл исключительно положительную репутацию. Возможно, в будущем для Джона будет даже плюсом тот факт, что он не принимал участие в этих проектах. Однако один промах у него точно имеется – панель Touch Bar над клавиатурой MacBook Pro. Пользователям идея не понравилось, и спустя 5 лет компания отказалась от этого элемента.

Ещё один анонимный источник описывает Джона следующим образом:

«Тернус – отличный парень, но у него мало опыта. Он хорошо работает в команде, но место руководителя ему не подходит. Возглавить компанию с оборотом в несколько триллионов долларов лучше кому-то, кого замечают в толпе».

Неизвестно, насколько хорош Джон Тернус будет в роли главы Apple, но он всё ещё является самым логичным выбором преемника для Кука в будущем. Похоже, что руководство компании с этим согласно. Время покажет!

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