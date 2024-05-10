Тим Кук вдохнул новую жизнь в Apple, когда занял должность главы компании в 2011 году после ухода Стива Джобса. При нём появились новые категории устройств, включая смарт-часы Apple Watch, новые ответвления бизнеса (сервисы Apple Music и Apple TV), а ещё он проделал первые попытки освоить новые технологии в виде смешанной реальности. За время главенствования Кука стоимость акций Apple выросла аж на 1200%.
Кук (родился 1 ноября 1960 года) уже достаточно длительное время является главой Apple и в свои 63 года старше многих директоров конкурирующих компаний. Пора задуматься о том, кто возглавит Apple после него. Конечно, в ближайшее время смены руководства ждать не стоит, но когда-нибудь это должно случиться.
Руководство Apple практически не менялось со времён Стива Джобса. Последние десять лет команда остаётся неизменной, не считая уход дизайнера Джонни Айва и главы отдела продаж Анжелы Арендс. Как и сам Кук, все участники этого круга достаточно возрастные и богатые, чтобы стремиться руководить компанией.
Кто станет следующим директором Apple?
У компании есть два варианта. Если вдруг новый директор понадобится внезапно, на несколько лет должность сможет занять Джефф Уильямс (родился в 1963 году) – главный операционный директор Apple. Почему всего на несколько лет? Потому что ему уже 61 год, т.е. он не сильно младше Кука.
Именно поэтому можно предположить, что, если передача обязанностей будет спланированной, после Кука место директора займёт Джон Тернус, которому сейчас 49 лет. Сейчас он занимает должность главного вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения. Однако встаёт вопрос: справится ли Джон с этой должностью?
Знакомьтесь, Джон Тернус
По словам источников информационного агентства Bloomberg, Тиму Куку сильно нравится Джон Тернус, поскольку «он хорошо справляется с презентациями, очень сдержанный, не пишет ничего лишнего в электронных письмах и очень взвешенно принимает решения».
Кроме того, Джон уже занимает достаточно важную должность в компании и участвовал в разработке многих продуктов Apple. Вот что о нём сказано на сайте компании:
«Джон присоединился к команде дизайнеров Apple в 2001 году, а должность вице-президента по разработке аппаратного обеспечения занимает с 2013 года. За время работы в компании Джон работал над многими устройствами, включая все поколения и модели iPad, последнюю линейку iPhone и AirPods. Он также руководил переходом линейки Mac на процессоры Apple Silicon».
Чтобы понять роль Тернуса в компании, достаточно посмотреть последнюю презентацию Apple «Let Loose». Да, Кук открывал и закрывал мероприятие, но по сути вёл его именно Тернус.
Тем не менее, если верить журналисту Bloomberg Марку Гурману, недоброжелатели у Джона тоже есть.
«Инсайдеры из Apple признались, что многие главные инженеры компании не уважают Джона. Они считают, что Тернус не думает о будущем, не способен принимать смелые решения и не сможет стать новатором. Скептики также отмечают, что последние несколько лет он не участвовал в главных решениях Apple. Джон работал только над последними поколениями Apple Watch и никак не смог помочь компании сделать прорыв в области устройств для умного дома. Хоть Тернус и внёс вклад в переход Mac на процессоры Apple, многие сотрудники считают, что это можно было сделать ещё на несколько лет раньше».
Кроме того, Тернус практически не участвовал в двух самых амбициозных проектах Apple за последнее время – Vision Pro и Apple Car. Конечно, проект беспилотного автомобиля в итоге провалился, а шлем смешанной реальности пока не обрёл исключительно положительную репутацию. Возможно, в будущем для Джона будет даже плюсом тот факт, что он не принимал участие в этих проектах. Однако один промах у него точно имеется – панель Touch Bar над клавиатурой MacBook Pro. Пользователям идея не понравилось, и спустя 5 лет компания отказалась от этого элемента.
Ещё один анонимный источник описывает Джона следующим образом:
«Тернус – отличный парень, но у него мало опыта. Он хорошо работает в команде, но место руководителя ему не подходит. Возглавить компанию с оборотом в несколько триллионов долларов лучше кому-то, кого замечают в толпе».
Неизвестно, насколько хорош Джон Тернус будет в роли главы Apple, но он всё ещё является самым логичным выбором преемника для Кука в будущем. Похоже, что руководство компании с этим согласно. Время покажет!
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