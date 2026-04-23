Apple выпустила iOS 26.4.2: что нового

Apple выпустила iOS 26.4.2 с критичным патчем безопасности. Обновление закрывает баг, который позволял восстанавливать удаленные push-уведомления даже после деинсталляции приложений. История с ФБР и Signal показала, насколько это серьезно — теперь Apple реагирует.
Что случилось с уведомлениями в iOS
Apple официально признала проблему: удаленные уведомления не всегда удалялись по-настоящему. Система хранила их копии где-то в недрах iPhone, даже если пользователь стер приложение целиком.
Представьте: вы удалили мессенджер вместе со всей перепиской, думая, что данные больше не восстановить. А где-то в служебных логах iOS спокойно лежат все ваши уведомления с текстом сообщений.
На странице обновлений безопасности Apple написала коротко:
Уведомления, помеченные для удаления, могли неожиданно сохраняться на устройстве. Проблема с логированием была устранена за счет улучшенной редакции данных.
Звучит технично, но суть простая: баг в системе логов приводил к тому, что iPhone не стирал уведомления до конца.
История с ФБР и мессенджером Signal
Apple не называет прямых причин экстренного патча, но контекст очевиден. Буквально на днях появился отчет о том, как ФБР извлекло уведомления из Signal с iPhone подозреваемого — даже после того, как приложение было удалено.
Signal позиционируется как один из самых защищенных мессенджеров с end-to-end шифрованием. Но если система сохраняет копии push-уведомлений в открытом виде, вся криптография теряет смысл.
Apple узнала о проблеме именно после этого инцидента и сразу начала работу над фиксом.
Если вы цените приватность — установите обновление прямо сейчас.