Какие iPhone получат iOS 27: список моделей

21 апреля 2026

Какие iPhone получат iOS 27 и лишится ли поддержки iPhone 11? По слухам, Apple готовит очередное обновление списка совместимости, и несколько популярных моделей могут навсегда остаться на iOS 26.

Содержание статьи

  1. Какие iPhone получат iOS 27
  2. iPhone 11 и iPhone SE 2 не получат iOS 27?
  3. Почему Apple прекращает поддержку старых iPhone

 

Какие iPhone получат iOS 27

По данным инсайдера Instant Digital в китайской сети Weibo, iOS 27 будет доступна для следующих моделей:

  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone SE 3
  • Будущая линейка iPhone 18
  • Ожидаемый iPhone Ultra

Если список верен, Apple продолжит поддержку всех устройств, начиная с iPhone 12.

Официального подтверждения пока нет — Apple традиционно публикует финальный список совместимости только 8 июня на WWDC 26.

 

iPhone 11 и iPhone SE 2 не получат iOS 27?

Главная новость — iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2 (2020 года) якобы останутся на iOS 26.

Хронология тут логичная:

— iPhone 11 вышел в 2019 году
— iPhone SE 2 — в 2020 году
— iOS 27 ожидается осенью 2026 года

Получается примерно 6–7 лет поддержки. Для смартфона — это немало.

 

Почему Apple прекращает поддержку старых iPhone

Причина почти всегда техническая. В iOS 26 компания представила переработанный интерфейс Liquid Glass — более сложную анимацию, прозрачности и динамические эффекты. Это повышенная нагрузка на GPU и память. Устройства с чипом A13 (как у iPhone 11) уже работают на пределе.

Apple ориентируется на два критерия:

1. Может ли устройство физически запустить новую систему.

2. Работает ли она достаточно плавно.

Второй пункт важнее. Компания не любит, когда обновление ухудшает пользовательский опыт — после истории с замедлением старых iPhone под давлением изношенных аккумуляторов к этому относятся особенно внимательно.

Пользователи часто возмущаются, что старые модели после последних крупных обновлений начинают заметно терять в автономности. Apple это видит и предпочитает вовремя остановиться.

Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать.
