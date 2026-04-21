Какие iPhone получат iOS 27: список моделей

Какие iPhone получат iOS 27 и лишится ли поддержки iPhone 11? По слухам, Apple готовит очередное обновление списка совместимости, и несколько популярных моделей могут навсегда остаться на iOS 26.
Какие iPhone получат iOS 27
По данным инсайдера Instant Digital в китайской сети Weibo, iOS 27 будет доступна для следующих моделей:
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone SE 3
- Будущая линейка iPhone 18
- Ожидаемый iPhone Ultra
Если список верен, Apple продолжит поддержку всех устройств, начиная с iPhone 12.
Официального подтверждения пока нет — Apple традиционно публикует финальный список совместимости только 8 июня на WWDC 26.
iPhone 11 и iPhone SE 2 не получат iOS 27?
Главная новость — iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2 (2020 года) якобы останутся на iOS 26.
Хронология тут логичная:
— iPhone 11 вышел в 2019 году
— iPhone SE 2 — в 2020 году
— iOS 27 ожидается осенью 2026 года
Получается примерно 6–7 лет поддержки. Для смартфона — это немало.
Почему Apple прекращает поддержку старых iPhone
Причина почти всегда техническая. В iOS 26 компания представила переработанный интерфейс Liquid Glass — более сложную анимацию, прозрачности и динамические эффекты. Это повышенная нагрузка на GPU и память. Устройства с чипом A13 (как у iPhone 11) уже работают на пределе.
Apple ориентируется на два критерия:
1. Может ли устройство физически запустить новую систему.
2. Работает ли она достаточно плавно.
Второй пункт важнее. Компания не любит, когда обновление ухудшает пользовательский опыт — после истории с замедлением старых iPhone под давлением изношенных аккумуляторов к этому относятся особенно внимательно.
Пользователи часто возмущаются, что старые модели после последних крупных обновлений начинают заметно терять в автономности. Apple это видит и предпочитает вовремя остановиться.
