Какие iPhone получат iOS 27: список моделей

Какие iPhone получат iOS 27 и лишится ли поддержки iPhone 11? По слухам, Apple готовит очередное обновление списка совместимости, и несколько популярных моделей могут навсегда остаться на iOS 26.

Какие iPhone получат iOS 27

По данным инсайдера Instant Digital в китайской сети Weibo, iOS 27 будет доступна для следующих моделей:

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone SE 3

Будущая линейка iPhone 18

Ожидаемый iPhone Ultra

Если список верен, Apple продолжит поддержку всех устройств, начиная с iPhone 12.

Официального подтверждения пока нет — Apple традиционно публикует финальный список совместимости только 8 июня на WWDC 26.

iPhone 11 и iPhone SE 2 не получат iOS 27?

Главная новость — iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2 (2020 года) якобы останутся на iOS 26.

Хронология тут логичная:

— iPhone 11 вышел в 2019 году

— iPhone SE 2 — в 2020 году

— iOS 27 ожидается осенью 2026 года

Получается примерно 6–7 лет поддержки. Для смартфона — это немало.

Почему Apple прекращает поддержку старых iPhone

Причина почти всегда техническая. В iOS 26 компания представила переработанный интерфейс Liquid Glass — более сложную анимацию, прозрачности и динамические эффекты. Это повышенная нагрузка на GPU и память. Устройства с чипом A13 (как у iPhone 11) уже работают на пределе.

Apple ориентируется на два критерия:

1. Может ли устройство физически запустить новую систему.

2. Работает ли она достаточно плавно.

Второй пункт важнее. Компания не любит, когда обновление ухудшает пользовательский опыт — после истории с замедлением старых iPhone под давлением изношенных аккумуляторов к этому относятся особенно внимательно.

Пользователи часто возмущаются, что старые модели после последних крупных обновлений начинают заметно терять в автономности. Apple это видит и предпочитает вовремя остановиться.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com.