С 1 сентября 2026 года в России вводится технологический сбор на электронику — 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Это официальная инициатива Минпромторга, и она напрямую касается iPhone, MacBook и любой другой импортной техники. Разбираемся, кто будет платить, вырастут ли цены и сколько в итоге придется доплачивать за технику Apple.

Что такое технологический сбор на смартфоны и ноутбуки

Технологический сбор — это новый обязательный платеж для производителей и импортеров электроники. Формально его вводят не как налог, а как целевой сбор в рамках закона о промышленной политике.

Смысл простой: государство хочет создать дополнительный источник финансирования для развития отечественной микроэлектроники и радиоэлектроники. Деньги пойдут в федеральный бюджет и будут распределяться через профильные программы поддержки.

По заявлениям Минпромторга и Минфина, речь идет о поддержке технологического суверенитета. Если перевести с чиновничьего языка — о попытке снизить зависимость от импортных компонентов.

Поправки были приняты в Госдуме еще в ноябре 2025 года, а сами платежи начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Размер технологического сбора с 1 сентября 2026 года

В апреле 2026 года Минпромторг раскрыл конкретные ставки. Если раньше фигурировала абстрактная цифра «до 5 000 рублей», то теперь все прозрачно:

— 250 рублей за каждый смартфон.

— 500 рублей за каждый ноутбук.

— 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой.

— 25 рублей за прочие телефонные аппараты.

То есть для iPhone — плюс 250 рублей. Для MacBook — плюс 500 рублей.

На фоне цен в 100–150 тысяч рублей за iPhone и 150–300 тысяч за MacBook эти суммы выглядят почти символическими. Но важен сам прецедент: появляется новый обязательный платеж, который закладывается в цену до продажи.

Как будет взиматься техсбор и кто его платит

Плательщиками технологического сбора станут импортеры и российские производители электроники — вне зависимости от степени локализации.

Ключевой момент — схема оплаты. Механизм будет привязан к системе маркировки «Честный ЗНАК». После того как поставщик уведомляет о вводе товара в оборот, система автоматически рассчитывает сумму сбора. На оплату дается 10 дней.

Без оплаты товар просто не будет допущен к продаже. Если деньги не поступят, система заблокирует реализацию, а средства взыщут через налоговый механизм.

То есть сначала заплати, потом продавай.

Подорожает ли техника Apple из-за техсбора

Теперь главный вопрос: вырастут ли цены на iPhone и MacBook в России?

Если смотреть строго математически — 250 рублей на смартфон за 120 000 рублей и 500 рублей на ноутбук за 200 000 рублей почти незаметны. Это меньше одного процента от стоимости.

Но экономика работает чуть сложнее.

Во-первых, компании будут платить сбор авансом за всю партию. Если импортер завозит 10 000 смартфонов, ему нужно сразу заплатить 2,5 миллиона рублей. Эти деньги замораживаются в обороте.

Во-вторых, любой новый обязательный платеж — это дополнительный риск. А бизнес риски любит перекладывать на конечного покупателя.

По моему опыту наблюдения за подобными инициативами, крупные игроки вроде официальных реселлеров Apple спокойно «растворят» 250–500 рублей в цене. А вот небольшие импортеры могут закладывать в стоимость больше — с запасом на оборотные издержки.

Поэтому прямого скачка цен ждать не стоит, но незначительное увеличение розничной цены — вполне реальный сценарий.

Почему бизнес выступает против авансовой схемы

Главная претензия отрасли — не в сумме, а в механике.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов уже заявил, что более логичной была бы схема постфактум — когда сбор оплачивается после реализации товара, а не до нее.

Антон Гуськов из РАТЭК считает, что авансовая модель создает излишнюю нагрузку на оборотный капитал. Особенно для компаний, которые работают с большим объемом складских остатков.

Логика понятна: сначала ты вкладываешь деньги в закупку, логистику, хранение, а теперь еще и в обязательный сбор. Продажи могут идти не так быстро, как планировалось, а деньги уже ушли.

Минпромторг, в свою очередь, обещает «поэтапное внедрение», чтобы бизнес успел адаптироваться.

Что будет дальше: второй этап и расширение списка

Первый этап касается готовой техники — смартфонов, ноутбуков и светотехнических изделий.

Вторым этапом сбор планируют распространить на электронные компоненты и модули. Это уже более серьезная история. Если сбор начнут взимать не только с готовых iPhone и MacBook, но и с компонентов, которые идут в их сборку, эффект может стать ощутимее.

При этом власти обещают избежать двойного обложения. До запуска второго этапа планируют провести тестирование и консультации с бизнесом.

По прогнозам Минфина, технологический сбор принесет в ближайшие три года федеральному бюджету около 218 млрд рублей: 20 млрд — в 2026 году (за четыре месяца), 88 млрд — в 2027-м и 110 млрд — в 2028-м.

Часто задаваемые вопросы

Когда вступает в силу технологический сбор на электронику?

С 1 сентября 2026 года.

Кто платит техсбор — покупатель или продавец?

Формально платят импортеры и производители. Фактически расходы могут быть заложены в розничную цену.

Сколько добавят к цене iPhone?

Официальная ставка — 250 рублей за смартфон.

Сколько добавят к цене MacBook?

500 рублей за каждый ноутбук.

Это касается только Apple?

Нет. Сбор распространяется на всю электронику с электронной компонентной базой.

Может ли ставка вырасти?

Теоретически да. Максимальная планка по закону — до 5 000 рублей за единицу товара.

Будут ли льготы для российских производителей?

Да, после уплаты сбора они смогут претендовать на отраслевые меры поддержки при соблюдении критериев локализации.

