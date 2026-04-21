С 1 сентября 2026 года в России вводится технологический сбор на электронику — 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Это официальная инициатива Минпромторга, и она напрямую касается iPhone, MacBook и любой другой импортной техники. Разбираемся, кто будет платить, вырастут ли цены и сколько в итоге придется доплачивать за технику Apple.
Что такое технологический сбор на смартфоны и ноутбуки
Технологический сбор — это новый обязательный платеж для производителей и импортеров электроники. Формально его вводят не как налог, а как целевой сбор в рамках закона о промышленной политике.
Смысл простой: государство хочет создать дополнительный источник финансирования для развития отечественной микроэлектроники и радиоэлектроники. Деньги пойдут в федеральный бюджет и будут распределяться через профильные программы поддержки.
По заявлениям Минпромторга и Минфина, речь идет о поддержке технологического суверенитета. Если перевести с чиновничьего языка — о попытке снизить зависимость от импортных компонентов.
Поправки были приняты в Госдуме еще в ноябре 2025 года, а сами платежи начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Размер технологического сбора с 1 сентября 2026 года
В апреле 2026 года Минпромторг раскрыл конкретные ставки. Если раньше фигурировала абстрактная цифра «до 5 000 рублей», то теперь все прозрачно:
— 250 рублей за каждый смартфон.
— 500 рублей за каждый ноутбук.
— 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой.
— 25 рублей за прочие телефонные аппараты.
То есть для iPhone — плюс 250 рублей. Для MacBook — плюс 500 рублей.
На фоне цен в 100–150 тысяч рублей за iPhone и 150–300 тысяч за MacBook эти суммы выглядят почти символическими. Но важен сам прецедент: появляется новый обязательный платеж, который закладывается в цену до продажи.
Как будет взиматься техсбор и кто его платит
Плательщиками технологического сбора станут импортеры и российские производители электроники — вне зависимости от степени локализации.
Ключевой момент — схема оплаты. Механизм будет привязан к системе маркировки «Честный ЗНАК». После того как поставщик уведомляет о вводе товара в оборот, система автоматически рассчитывает сумму сбора. На оплату дается 10 дней.
Без оплаты товар просто не будет допущен к продаже. Если деньги не поступят, система заблокирует реализацию, а средства взыщут через налоговый механизм.
То есть сначала заплати, потом продавай.
Подорожает ли техника Apple из-за техсбора
Теперь главный вопрос: вырастут ли цены на iPhone и MacBook в России?
Если смотреть строго математически — 250 рублей на смартфон за 120 000 рублей и 500 рублей на ноутбук за 200 000 рублей почти незаметны. Это меньше одного процента от стоимости.
Но экономика работает чуть сложнее.
Во-первых, компании будут платить сбор авансом за всю партию. Если импортер завозит 10 000 смартфонов, ему нужно сразу заплатить 2,5 миллиона рублей. Эти деньги замораживаются в обороте.
Во-вторых, любой новый обязательный платеж — это дополнительный риск. А бизнес риски любит перекладывать на конечного покупателя.
По моему опыту наблюдения за подобными инициативами, крупные игроки вроде официальных реселлеров Apple спокойно «растворят» 250–500 рублей в цене. А вот небольшие импортеры могут закладывать в стоимость больше — с запасом на оборотные издержки.
Поэтому прямого скачка цен ждать не стоит, но незначительное увеличение розничной цены — вполне реальный сценарий.
Почему бизнес выступает против авансовой схемы
Главная претензия отрасли — не в сумме, а в механике.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов уже заявил, что более логичной была бы схема постфактум — когда сбор оплачивается после реализации товара, а не до нее.
Антон Гуськов из РАТЭК считает, что авансовая модель создает излишнюю нагрузку на оборотный капитал. Особенно для компаний, которые работают с большим объемом складских остатков.
Логика понятна: сначала ты вкладываешь деньги в закупку, логистику, хранение, а теперь еще и в обязательный сбор. Продажи могут идти не так быстро, как планировалось, а деньги уже ушли.
Минпромторг, в свою очередь, обещает «поэтапное внедрение», чтобы бизнес успел адаптироваться.
Что будет дальше: второй этап и расширение списка
Первый этап касается готовой техники — смартфонов, ноутбуков и светотехнических изделий.
Вторым этапом сбор планируют распространить на электронные компоненты и модули. Это уже более серьезная история. Если сбор начнут взимать не только с готовых iPhone и MacBook, но и с компонентов, которые идут в их сборку, эффект может стать ощутимее.
При этом власти обещают избежать двойного обложения. До запуска второго этапа планируют провести тестирование и консультации с бизнесом.
По прогнозам Минфина, технологический сбор принесет в ближайшие три года федеральному бюджету около 218 млрд рублей: 20 млрд — в 2026 году (за четыре месяца), 88 млрд — в 2027-м и 110 млрд — в 2028-м.
Часто задаваемые вопросы
Когда вступает в силу технологический сбор на электронику?
С 1 сентября 2026 года.
Кто платит техсбор — покупатель или продавец?
Формально платят импортеры и производители. Фактически расходы могут быть заложены в розничную цену.
Сколько добавят к цене iPhone?
Официальная ставка — 250 рублей за смартфон.
Сколько добавят к цене MacBook?
500 рублей за каждый ноутбук.
Это касается только Apple?
Нет. Сбор распространяется на всю электронику с электронной компонентной базой.
Может ли ставка вырасти?
Теоретически да. Максимальная планка по закону — до 5 000 рублей за единицу товара.
Будут ли льготы для российских производителей?
Да, после уплаты сбора они смогут претендовать на отраслевые меры поддержки при соблюдении критериев локализации.
