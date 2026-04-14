Какой MacBook купить в 2026 году: сравнение Neo, Air, Pro

Линейка ноутбуков Apple в 2026 году стала шире, чем когда-либо: бюджетный Neo на A18 Pro, обновленный Air M5, базовый Pro 14″ с M5 и флагманы с M5 Pro / M5 Max. Разбираемся, какой MacBook выбрать в 2026 году и на что обратить внимание при покупке.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

MacBook Neo 2026: самый доступный Mac в истории

Apple наконец сделала то, о чем пользователи мечтали годами — выпустила ноутбук значительно дешевле тысячи долларов. MacBook Neo стартует с $599, и это не опечатка. Внутри работает чип A18 Pro, тот самый, что стоит в iPhone 16 Pro. По сути, это смартфонная платформа, адаптированная для ноутбука, но работает она отлично.

В Geekbench 6 Neo показывает примерно 3500 баллов в одноядерном тесте и 8700 в многопоточном. Это уровень MacBook Air на M1, а для повседневных задач более чем достаточно. Браузер, документы, почта, стриминг видео — все летает. Даже фото в Lightroom можно обрабатывать, если не требуется экспортировать тысячи RAW-файлов.

Экран — 13-дюймовый Liquid Retina с разрешением 2408×1506 пикселей. Яркость 500 нит, цветопередача хорошая, но без ProMotion — только 60 Гц. Корпус алюминиевый, весит 1,23 кг. Apple предлагает четыре цвета, включая розовый и желтый.

Компромиссы понятны: 8 ГБ объединенной памяти без возможности расширения, 256 ГБ SSD в базе (есть версия с накопителем объемом 512 ГБ), нет подсветки клавиатуры, нет Touch ID в самой дешевой версии.

Всего два порта USB-C, причем левый — USB 3.2, правый — USB 2.0. Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 — не топ, но для этой цены нормально.

Кому подойдет? Школьникам, студентам, тем, кто хочет познакомиться с macOS без серьезных вложений. Как второй ноутбук для дивана — тоже отличный вариант. Но если планируете использовать его как основную рабочую машину на 5+ лет, я бы смотрел в сторону Air.

Купить Macbook Neo

MacBook Air M5 — золотая середина для большинства

MacBook Air M5 — это тот самый MacBook, который я рекомендую 9 из 10 знакомых. Чип M5 с 10-ядерным процессором (4 супер-ядра + 6 энергоэффективных) и 10-ядерной графикой дает прирост около 15-20% в сравнении с M4. В Geekbench 6 результаты примерно 4 200 / 17 000 баллов — этого хватит на годы вперед.

Главное изменение 2026 года — базовая конфигурация теперь идет с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. 16 ГБ памяти дают запас для работы с десятками вкладок браузера, Photoshop, легкого монтажа в Final Cut или DaVinci Resolve.

Air продается в двух размерах — 13 и 15 дюймов. Весят 1,24 и 1,51 кг соответственно. Экран Liquid Retina с яркостью 500 нит, с широким цветовым охватом P3 и True Tone, но работает на 60 Гц — ProMotion здесь тоже нет. Честно говоря, для большинства задач это не критично, но если вы привыкли к 120 Гц на iPhone или iPad, разница будет заметна при скроллинге.

Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и Touch ID, трекпад Force Touch — все как обычно у Apple, то есть одни из лучших в индустрии.

Согласно спецификациям Apple, автономность MacBook Air выдерживает до 18 часов просмотра потокового видео. Однако при повседневной смешанной нагрузке рассчитывать стоит на 10–14 часов. Два порта Thunderbolt 4, MagSafe 3 для зарядки, разъем для наушников. Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 — приятный бонус для будущего.

Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.

Минус один: нет активного охлаждения. Air, как и Neo, полностью безвентиляторный, и при длительных нагрузках (экспорт видео, рендеринг 3D) процессор сбрасывает частоты, чтобы не перегреться. Это называется троттлинг. Для коротких задач не проблема, но если вы часами монтируете видео — лучше смотреть Pro.

Цена стартует с $1099 за 13-дюймовую версию и $1299 за 15-дюймовую. По моему опыту, это идеальный баланс цены и возможностей для большинства пользователей.

Купить Macbook Air

MacBook Pro 14″ на M5: когда нужен профессиональный экран

Базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 — отдельная история. Процессор тот же, что в Air, но все остальное — уже Pro-уровень. Главная фишка — дисплей Liquid Retina XDR. Это mini-LED панель с локальным затемнением, пиковой яркостью 1600 нит в HDR и адаптивной частотой до 120 Гц (ProMotion).

Разница с обычным Liquid Retina видна невооруженным глазом: глубокий черный цвет, невероятная контрастность, плавность анимаций. Для фотографов и дизайнеров это эталонный экран — калибровка заводская, точность цветопередачи на уровне профессиональных мониторов. Работать с HDR-контентом на таком дисплее — одно удовольствие.

Опционально можно выбрать дисплей с нанотекстурой — специальное матовое покрытие, которое еще больше уменьшает блики и отражения при ярком освещении. Если работаете в помещении с большими окнами, на улице или в студии с мощным светом — нанотекстура реально помогает. Доплата около $150, но для профессионалов это оправданная инвестиция.

Второе важное отличие — активное охлаждение. Внутри стоит тихий вентилятор, который включается под нагрузкой и не дает процессору троттлить. Чип M5 здесь может держать пиковую производительность часами, в отличие от Air, который троттлит под нагрузкой (об этом выше).

Базовый MacBook Pro M5 предлагает больше портов, чем Air: три разъёма Thunderbolt 4 (против двух), полноразмерный HDMI 2.1, слот для SD-карт (UHS-II), MagSafe 3 и аудиовыход с поддержкой высокоомных мониторов. Для фотографа или видеографа это критично — не нужно таскать с собой хаб. Однако в отличие от старших моделей на M5 Pro и M5 Max, которые получили Thunderbolt 5, базовый Pro M5 довольствуется все тем же Thunderbolt 4.

Apple наконец убрала из базы конфигурацию с 512 ГБ — теперь минимум 1 ТБ SSD. ОЗУ — 16 ГБ, можно расширить до 32 ГБ. Батарея 72,4 Вт·ч дает до 24 часов воспроизведения видео, в работе — 12-15 часов. Камера 12 Мп с функцией «В центре внимания» (автоматическое отслеживание лица в кадре), шесть динамиков с поддержкой Spatial Audio.

Весит 1,55 кг — чуть больше Air, но разница в 300 граммов не критична. Цена стартует с $1699. Это мой выбор для тех, кому нужен профессиональный инструмент, но не требуется безумная мощность старших чипов.

Купить Macbook Pro M5

MacBook Pro M5 Pro и M5 Max: максимум мощности

Если базовый Pro на M5 — это про качественный экран и удобство, то модели с M5 Pro и M5 Max — про абсолютную производительность. Apple пересмотрела архитектуру: в этих чипах нет энергоэффективных ядер вообще. Только супер-ядра и производительные. Результат — безумная многопоточная мощь.

M5 Pro доступен в двух вариантах: 15-ядерный (5 супер + 10 производительных) и 18-ядерный (6 супер + 12 производительных). Графика — 16 или 20 ядер GPU. M5 Max идет с 18-ядерным CPU (6+12) и либо 32, либо 40 ядрами графики. В тестах Geekbench 6 M5 Max показывает впечатляющие 29 233 балла в многопоточном режиме — это быстрее, чем Mac Studio на M3 Ultra.

Все модели Pro с M5 Pro и M5 Max также доступны с опциональным дисплеем с нанотекстурой.

Пропускная способность памяти растет вместе с чипом: 307 ГБ/с у M5 Pro, 460 ГБ/с у M5 Max с 32 GPU и 614 ГБ/с у топовой версии с 40 GPU. ОЗУ — от 24 ГБ до 128 ГБ в Max. SSD — от 1 ТБ до 8 ТБ. Это уже не ноутбук, а мобильная рабочая станция.

Все старшие модели получают Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 120 Гбит/с — вдвое быстрее, чем Thunderbolt 4. Можно подключить до четырех внешних дисплеев 6K. Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 работают через фирменный чип Apple N1 — скорость и стабильность на высоте.

Автономность улучшилась: M5 Max теперь держит на 2 часа дольше, чем M4 Max. Apple оптимизировала энергопотребление, и теперь даже топовая конфигурация дает 22 часа видео против 18 у предыдущего поколения.

Цены начинаются с $2 199 за 14″ с M5 Pro и доходят до $3 899 за 16″ с M5 Max в базе. Максимальная комплектация (16″, M5 Max 40 GPU, 128 ГБ ОЗУ, 8 ТБ SSD) обойдется в $7 199. Это выбор профессионалов, для которых время — деньги: видеографы, 3D-художники, инженеры.

Купить Macbook Pro M5 Pro / M5 Max

Подробное сравнение чипов M5, M5 Pro и M5 Max

Давайте разберем детально, чем отличаются процессоры линейки M5. Понимание архитектуры поможет выбрать правильную конфигурацию и не переплатить за ненужную мощность.

Ключевое отличие M5 от Pro и Max — архитектура ядер. В M5 шесть энергоэффективных ядер для фоновых задач и экономии батареи. В Pro и Max их нет — только мощные ядра для постоянной высокой производительности. Это влияет на автономность (Max работает меньше), но дает колоссальный прирост в тяжелых задачах.

Пропускная способность памяти — критичный параметр для работы с большими объемами данных. 614 ГБ/с у топового Max — это в четыре раза больше, чем у базового M5. Разница особенно заметна при монтаже 8K-видео, рендеринге сложных 3D-сцен или обучении нейросетей.

Двойные видеокодеры в Max позволяют экспортировать видео вдвое быстрее — это реальная экономия времени для тех, кто работает с ProRes и другими профессиональными кодеками. Базовый M5 справится с 4K без проблем, но для 8K или многокамерного монтажа лучше смотреть Max.

Параметр M5 M5 Pro (15 ядер) M5 Pro (18 ядер) M5 Max (32 GPU) M5 Max (40 GPU) Доступность только 14″ только 14″ 14″ и 16″ 14″ и 16″ 14″ и 16″ Всего ядер CPU 10 15 18 18 18 Супер-ядра 4 5 6 6 6 Произв./энергоэфф. ядра 6 энергоэфф. 10 произв. 12 произв. 12 произв. 12 произв. Ядра GPU 10 16 20 32 40 Аппаратный рейтрейсинг Да Neural Engine 16 ядер Neural Accelerators Да Пропускная способность памяти 153 ГБ/с 307 ГБ/с 307 ГБ/с 460 ГБ/с 614 ГБ/с Видеокодеры 1 1 1 2 2 ProRes кодеры/декодеры 1 1 1 2 2 Поддержка кодеков H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 (декод)

Сравнительная таблица ноутбуков Apple 2026 года

Свел все модели в таблицу для удобства. Так проще понять разницу и выбрать подходящую конфигурацию под свои задачи и бюджет.

Параметр MacBook Neo MacBook Air M5 MacBook Pro 14″ (M5) MacBook Pro 14/16″ (M5 Pro/Max) Процессор A18 Pro (6+5 ядер) M5 (10 ядер CPU) M5 (10 ядер CPU) M5 Pro (15-18 ядер) / M5 Max (18 ядер) Дисплей 13″ Liquid Retina, 500 нит, 60 Гц 13/15″ Liquid Retina, 500 нит, 60 Гц 14″ Liquid Retina XDR, 1600 нит, 120 Гц (опция: нанотекстура) 14/16″ Liquid Retina XDR, 1600 нит, 120 Гц (опция: нанотекстура) ОЗУ (база/макс) 8 ГБ / 8 ГБ 16 ГБ / 32 ГБ 16 ГБ / 32 ГБ 24-48 ГБ / 128 ГБ (Max) SSD (база/макс) 256 ГБ / 512 ГБ 512 ГБ / 4 ТБ 1 ТБ / 4 ТБ 1-2 ТБ / 8 ТБ Порты 2x USB-C (USB 3/2), 3.5 мм 2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3.5 мм 3x Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, 3.5 мм 3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, 3.5 мм Вес 1,23 кг 1,24 кг (13″) / 1,51 кг (15″) 1,55 кг 1,60-2,15 кг Охлаждение Пассивное Пассивное (без вентилятора) Активное (вентилятор) Активное (вентилятор) Автономность (видео) до 16 ч до 18 ч до 24 ч до 24 ч (Pro) / 22 ч (Max) Wi-Fi / Bluetooth Wi-Fi 6E / 5.3 Wi-Fi 7 / 6.0 Wi-Fi 6E / 5.3 Wi-Fi 7 / 6.0 (чип N1) Цвета Серебристый, нежно-розовый, лимонно-желтый, темно-синий Небесно-голубой, темная ночь, сияющая звезда, серебристый Черный космос, серебристый Черный космос, серебристый Цена от (USD) $599 $1 099 (13″) / $1 299 (15″) $1 699 $2 199 (Pro) / $3 599 (Max)

Как выбрать MacBook в 2026: практические советы

Теперь конкретика. Какой MacBook купить в 2026 году под разные сценарии использования?

Для учебы и базовых задач

MacBook Neo ($599) или MacBook Air 13″ M5 ($1099). Если бюджет сильно ограничен — Neo справится с учебой, документами, интернетом. Но если можете потянуть Air — берите его. 16 ГБ памяти и 512 ГБ накопителя дадут запас на годы. Neo через 3-4 года начнет тормозить, Air прослужит 5-7 лет без проблем.

Для фотографии и графического дизайна

MacBook Pro 14″ на M5 ($1699). XDR-экран критичен для точной цветопередачи. Работать с Lightroom, Photoshop, Affinity Photo на таком дисплее — одно удовольствие. Активное охлаждение не даст процессору сбрасывать частоты при экспорте сотен RAW-файлов. Порты HDMI и SD — практичное дополнение.

Для монтажа видео

Зависит от формата. 4K в Final Cut Pro или DaVinci Resolve? MacBook Pro 14″ на M5 справится отлично. Работаете с 8K, сложными таймлайнами и цветокоррекцией? Смотрите в сторону M5 Pro или M5 Max. Двойные видеокодеры в Max — это не маркетинг, а реальное удвоение скорости экспорта в ProRes.

Я тестировал экспорт 10-минутного 4K-проекта в ProRes 422 HQ: MacBook Pro M5 справился за 4 минуты, M5 Max — за 2 минуты 10 секунд. Если вы экспортируете десятки проектов в месяц, Max окупится за год только экономией времени.

Для 3D и рендеринга

MacBook Pro M5 Max с максимальной графикой (40 ядер GPU) и 48-64 ГБ ОЗУ. Работа в Blender, Cinema 4D, Houdini требует мощной графики и большого объема памяти. Аппаратный рейтрейсинг в M5 ускоряет рендер в 2-3 раза по сравнению с M4. Да, это дорого ($4000+), но альтернатива — десктоп с RTX 4090, который не унесешь в кафе.

Для программирования

MacBook Air 15″ M5 ($1299) или MacBook Pro 14″ M5 ($1699). Air — если работаете с веб-разработкой, мобильными приложениями, легкими средами. Pro — если компилируете большие проекты, запускаете виртуальные машины или Docker-контейнеры. 16 ГБ ОЗУ достаточно для большинства задач, но если активно используете IDE с кучей плагинов — докупите 32 ГБ.

Универсальный совет

Если сомневаетесь — берите MacBook Air M5. Это золотая середина, которая закроет 90% задач. Тихий, легкий, быстрый, с отличной батареей. Переплачивать за Pro имеет смысл только если вам точно нужен XDR-экран или активное охлаждение.

И еще: не экономьте на памяти. 8 ГБ — это прошлое, 16 ГБ — разумный минимум на 2026 год. SSD можно компенсировать внешними дисками, а вот ОЗУ докупить нельзя — память распаяна.

Для покупателей из России: официальных продаж нет, покупать придется через параллельный импорт или реселлеров. Закладывайте наценку 15-30% к долларовым ценам. Apple Intelligence на русском не работает — нужно переключить систему на английский.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли покупать MacBook Neo или лучше взять б/у MacBook Air M1?

Neo предпочтительнее. Новое устройство с гарантией, свежей поддержкой macOS (получит обновления минимум до 2031 года), современный дизайн. M1 был выпущен в 2020 году, его поддержка скорее всего, закончится в 2028-2029 году. Производительность сопоставима, но Neo — более долгосрочное вложение.

Почему MacBook Pro 14″ на M5 дороже Air M5 при одинаковом процессоре?

Разница в $600 — это плата за XDR-дисплей (mini-LED, 120 Гц, 1600 нит), активное охлаждение, дополнительные порты (HDMI, SD), улучшенную акустику (6 динамиков против 4), увеличенную батарею (24 часа против 18) и базовый SSD на 1 ТБ вместо 512 ГБ. Для профессионалов эти $600 окупаются функционалом.

Какой MacBook взять для монтажа 4K-видео в Final Cut Pro?

MacBook Pro 14″ на M5 — оптимальный выбор. Справится с 4K без проблем, вентилятор не даст троттлить при экспорте. Если бюджет позволяет — M5 Pro ускорит работу еще на 30-40%, но базовый M5 для 4K достаточен. Air тоже справится, но при экспорте будет медленнее из-за троттлинга.

MacBook Air M5 шумит и греется при нагрузке?

Не шумит никогда — вентилятора физически нет. Греется корпус при длительных задачах (рендеринг, экспорт видео, компиляция кода) — это нормально, так работает пассивное охлаждение. В обычном режиме (браузер, офис, видео) корпус практически не нагревается.

Можно ли визуально отличить MacBook Pro M5 от M5 Pro или M5 Max?

Нет, корпуса абсолютно идентичные. Единственный способ — проверить спецификации в разделе «Об этом Mac» или посчитать порты (у M5 — Thunderbolt 4, у Pro/Max — Thunderbolt 5, но разъемы одинаковые). Внешне различий нет.

Подходит ли MacBook Pro M5 Max для игр?

Технически — да, 40 ядер GPU мощнее многих настольных видеокарт. Проблема в каталоге: нативных игр под macOS мало. Можно использовать Crossover или Parallels для запуска Windows-игр, но производительность упадет на 30-50%. Если игры — приоритет, лучше взять Windows-ноутбук или собрать ПК.

Сколько лет прослужит MacBook Air M5?

5-7 лет активного использования при условии бережной эксплуатации. 16 ГБ ОЗУ и чип M5 обеспечат запас производительности. Через 4-5 лет система станет чуть медленнее, но базовые задачи останутся комфортными. Обновления macOS будут приходить минимум до 2031 года.

Зачем в MacBook Neo убрали подсветку клавиатуры?

Удешевление конструкции. Чтобы уложиться в $599, Apple убрала ряд «не критичных» функций: подсветку, Touch ID в базовой версии, улучшенные порты. Если подсветка важна — смотрите Air или Pro.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос