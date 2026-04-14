Какой MacBook купить в 2026 году: сравнение Neo, Air, Pro

Линейка ноутбуков Apple в 2026 году стала шире, чем когда-либо: бюджетный Neo на A18 Pro, обновленный Air M5, базовый Pro 14″ с M5 и флагманы с M5 Pro / M5 Max. Разбираемся, какой MacBook выбрать в 2026 году и на что обратить внимание при покупке.
Содержание статьи
- MacBook Neo 2026: самый доступный Mac в истории
- MacBook Air M5 — золотая середина для большинства
- MacBook Pro 14″ на M5: когда нужен профессиональный экран
- MacBook Pro M5 Pro и M5 Max: максимум мощности
- Подробное сравнение чипов M5, M5 Pro и M5 Max
- Сравнительная таблица MacBook 2026
- Как выбрать MacBook в 2026: практические советы
- Часто задаваемые вопросы
MacBook Neo 2026: самый доступный Mac в истории
Apple наконец сделала то, о чем пользователи мечтали годами — выпустила ноутбук значительно дешевле тысячи долларов. MacBook Neo стартует с $599, и это не опечатка. Внутри работает чип A18 Pro, тот самый, что стоит в iPhone 16 Pro. По сути, это смартфонная платформа, адаптированная для ноутбука, но работает она отлично.
В Geekbench 6 Neo показывает примерно 3500 баллов в одноядерном тесте и 8700 в многопоточном. Это уровень MacBook Air на M1, а для повседневных задач более чем достаточно. Браузер, документы, почта, стриминг видео — все летает. Даже фото в Lightroom можно обрабатывать, если не требуется экспортировать тысячи RAW-файлов.
Экран — 13-дюймовый Liquid Retina с разрешением 2408×1506 пикселей. Яркость 500 нит, цветопередача хорошая, но без ProMotion — только 60 Гц. Корпус алюминиевый, весит 1,23 кг. Apple предлагает четыре цвета, включая розовый и желтый.
Компромиссы понятны: 8 ГБ объединенной памяти без возможности расширения, 256 ГБ SSD в базе (есть версия с накопителем объемом 512 ГБ), нет подсветки клавиатуры, нет Touch ID в самой дешевой версии.
Всего два порта USB-C, причем левый — USB 3.2, правый — USB 2.0. Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 — не топ, но для этой цены нормально.
Кому подойдет? Школьникам, студентам, тем, кто хочет познакомиться с macOS без серьезных вложений. Как второй ноутбук для дивана — тоже отличный вариант. Но если планируете использовать его как основную рабочую машину на 5+ лет, я бы смотрел в сторону Air.
MacBook Air M5 — золотая середина для большинства
MacBook Air M5 — это тот самый MacBook, который я рекомендую 9 из 10 знакомых. Чип M5 с 10-ядерным процессором (4 супер-ядра + 6 энергоэффективных) и 10-ядерной графикой дает прирост около 15-20% в сравнении с M4. В Geekbench 6 результаты примерно 4 200 / 17 000 баллов — этого хватит на годы вперед.
Главное изменение 2026 года — базовая конфигурация теперь идет с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. 16 ГБ памяти дают запас для работы с десятками вкладок браузера, Photoshop, легкого монтажа в Final Cut или DaVinci Resolve.
Air продается в двух размерах — 13 и 15 дюймов. Весят 1,24 и 1,51 кг соответственно. Экран Liquid Retina с яркостью 500 нит, с широким цветовым охватом P3 и True Tone, но работает на 60 Гц — ProMotion здесь тоже нет. Честно говоря, для большинства задач это не критично, но если вы привыкли к 120 Гц на iPhone или iPad, разница будет заметна при скроллинге.
Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и Touch ID, трекпад Force Touch — все как обычно у Apple, то есть одни из лучших в индустрии.
Согласно спецификациям Apple, автономность MacBook Air выдерживает до 18 часов просмотра потокового видео. Однако при повседневной смешанной нагрузке рассчитывать стоит на 10–14 часов. Два порта Thunderbolt 4, MagSafe 3 для зарядки, разъем для наушников. Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 — приятный бонус для будущего.
Минус один: нет активного охлаждения. Air, как и Neo, полностью безвентиляторный, и при длительных нагрузках (экспорт видео, рендеринг 3D) процессор сбрасывает частоты, чтобы не перегреться. Это называется троттлинг. Для коротких задач не проблема, но если вы часами монтируете видео — лучше смотреть Pro.
Цена стартует с $1099 за 13-дюймовую версию и $1299 за 15-дюймовую. По моему опыту, это идеальный баланс цены и возможностей для большинства пользователей.
MacBook Pro 14″ на M5: когда нужен профессиональный экран
Базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 — отдельная история. Процессор тот же, что в Air, но все остальное — уже Pro-уровень. Главная фишка — дисплей Liquid Retina XDR. Это mini-LED панель с локальным затемнением, пиковой яркостью 1600 нит в HDR и адаптивной частотой до 120 Гц (ProMotion).
Разница с обычным Liquid Retina видна невооруженным глазом: глубокий черный цвет, невероятная контрастность, плавность анимаций. Для фотографов и дизайнеров это эталонный экран — калибровка заводская, точность цветопередачи на уровне профессиональных мониторов. Работать с HDR-контентом на таком дисплее — одно удовольствие.
Опционально можно выбрать дисплей с нанотекстурой — специальное матовое покрытие, которое еще больше уменьшает блики и отражения при ярком освещении. Если работаете в помещении с большими окнами, на улице или в студии с мощным светом — нанотекстура реально помогает. Доплата около $150, но для профессионалов это оправданная инвестиция.
Второе важное отличие — активное охлаждение. Внутри стоит тихий вентилятор, который включается под нагрузкой и не дает процессору троттлить. Чип M5 здесь может держать пиковую производительность часами, в отличие от Air, который троттлит под нагрузкой (об этом выше).
Базовый MacBook Pro M5 предлагает больше портов, чем Air: три разъёма Thunderbolt 4 (против двух), полноразмерный HDMI 2.1, слот для SD-карт (UHS-II), MagSafe 3 и аудиовыход с поддержкой высокоомных мониторов. Для фотографа или видеографа это критично — не нужно таскать с собой хаб. Однако в отличие от старших моделей на M5 Pro и M5 Max, которые получили Thunderbolt 5, базовый Pro M5 довольствуется все тем же Thunderbolt 4.
Apple наконец убрала из базы конфигурацию с 512 ГБ — теперь минимум 1 ТБ SSD. ОЗУ — 16 ГБ, можно расширить до 32 ГБ. Батарея 72,4 Вт·ч дает до 24 часов воспроизведения видео, в работе — 12-15 часов. Камера 12 Мп с функцией «В центре внимания» (автоматическое отслеживание лица в кадре), шесть динамиков с поддержкой Spatial Audio.
Весит 1,55 кг — чуть больше Air, но разница в 300 граммов не критична. Цена стартует с $1699. Это мой выбор для тех, кому нужен профессиональный инструмент, но не требуется безумная мощность старших чипов.
MacBook Pro M5 Pro и M5 Max: максимум мощности
Если базовый Pro на M5 — это про качественный экран и удобство, то модели с M5 Pro и M5 Max — про абсолютную производительность. Apple пересмотрела архитектуру: в этих чипах нет энергоэффективных ядер вообще. Только супер-ядра и производительные. Результат — безумная многопоточная мощь.
M5 Pro доступен в двух вариантах: 15-ядерный (5 супер + 10 производительных) и 18-ядерный (6 супер + 12 производительных). Графика — 16 или 20 ядер GPU. M5 Max идет с 18-ядерным CPU (6+12) и либо 32, либо 40 ядрами графики. В тестах Geekbench 6 M5 Max показывает впечатляющие 29 233 балла в многопоточном режиме — это быстрее, чем Mac Studio на M3 Ultra.
Все модели Pro с M5 Pro и M5 Max также доступны с опциональным дисплеем с нанотекстурой.
Пропускная способность памяти растет вместе с чипом: 307 ГБ/с у M5 Pro, 460 ГБ/с у M5 Max с 32 GPU и 614 ГБ/с у топовой версии с 40 GPU. ОЗУ — от 24 ГБ до 128 ГБ в Max. SSD — от 1 ТБ до 8 ТБ. Это уже не ноутбук, а мобильная рабочая станция.
Все старшие модели получают Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 120 Гбит/с — вдвое быстрее, чем Thunderbolt 4. Можно подключить до четырех внешних дисплеев 6K. Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0 работают через фирменный чип Apple N1 — скорость и стабильность на высоте.
Автономность улучшилась: M5 Max теперь держит на 2 часа дольше, чем M4 Max. Apple оптимизировала энергопотребление, и теперь даже топовая конфигурация дает 22 часа видео против 18 у предыдущего поколения.
Цены начинаются с $2 199 за 14″ с M5 Pro и доходят до $3 899 за 16″ с M5 Max в базе. Максимальная комплектация (16″, M5 Max 40 GPU, 128 ГБ ОЗУ, 8 ТБ SSD) обойдется в $7 199. Это выбор профессионалов, для которых время — деньги: видеографы, 3D-художники, инженеры.
Подробное сравнение чипов M5, M5 Pro и M5 Max
Давайте разберем детально, чем отличаются процессоры линейки M5. Понимание архитектуры поможет выбрать правильную конфигурацию и не переплатить за ненужную мощность.
Ключевое отличие M5 от Pro и Max — архитектура ядер. В M5 шесть энергоэффективных ядер для фоновых задач и экономии батареи. В Pro и Max их нет — только мощные ядра для постоянной высокой производительности. Это влияет на автономность (Max работает меньше), но дает колоссальный прирост в тяжелых задачах.
Пропускная способность памяти — критичный параметр для работы с большими объемами данных. 614 ГБ/с у топового Max — это в четыре раза больше, чем у базового M5. Разница особенно заметна при монтаже 8K-видео, рендеринге сложных 3D-сцен или обучении нейросетей.
Двойные видеокодеры в Max позволяют экспортировать видео вдвое быстрее — это реальная экономия времени для тех, кто работает с ProRes и другими профессиональными кодеками. Базовый M5 справится с 4K без проблем, но для 8K или многокамерного монтажа лучше смотреть Max.
|Параметр
|M5
|M5 Pro (15 ядер)
|M5 Pro (18 ядер)
|M5 Max (32 GPU)
|M5 Max (40 GPU)
|Доступность
|только 14″
|только 14″
|14″ и 16″
|14″ и 16″
|14″ и 16″
|Всего ядер CPU
|10
|15
|18
|18
|18
|Супер-ядра
|4
|5
|6
|6
|6
|Произв./энергоэфф. ядра
|6 энергоэфф.
|10 произв.
|12 произв.
|12 произв.
|12 произв.
|Ядра GPU
|10
|16
|20
|32
|40
|Аппаратный рейтрейсинг
|Да
|Neural Engine
|16 ядер
|Neural Accelerators
|Да
|Пропускная способность памяти
|153 ГБ/с
|307 ГБ/с
|307 ГБ/с
|460 ГБ/с
|614 ГБ/с
|Видеокодеры
|1
|1
|1
|2
|2
|ProRes кодеры/декодеры
|1
|1
|1
|2
|2
|Поддержка кодеков
|H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 (декод)
Сравнительная таблица ноутбуков Apple 2026 года
Свел все модели в таблицу для удобства. Так проще понять разницу и выбрать подходящую конфигурацию под свои задачи и бюджет.
|Параметр
|MacBook Neo
|MacBook Air M5
|MacBook Pro 14″ (M5)
|MacBook Pro 14/16″ (M5 Pro/Max)
|Процессор
|A18 Pro (6+5 ядер)
|M5 (10 ядер CPU)
|M5 (10 ядер CPU)
|M5 Pro (15-18 ядер) / M5 Max (18 ядер)
|Дисплей
|13″ Liquid Retina, 500 нит, 60 Гц
|13/15″ Liquid Retina, 500 нит, 60 Гц
|14″ Liquid Retina XDR, 1600 нит, 120 Гц (опция: нанотекстура)
|14/16″ Liquid Retina XDR, 1600 нит, 120 Гц (опция: нанотекстура)
|ОЗУ (база/макс)
|8 ГБ / 8 ГБ
|16 ГБ / 32 ГБ
|16 ГБ / 32 ГБ
|24-48 ГБ / 128 ГБ (Max)
|SSD (база/макс)
|256 ГБ / 512 ГБ
|512 ГБ / 4 ТБ
|1 ТБ / 4 ТБ
|1-2 ТБ / 8 ТБ
|Порты
|2x USB-C (USB 3/2), 3.5 мм
|2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3.5 мм
|3x Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, 3.5 мм
|3x Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3, 3.5 мм
|Вес
|1,23 кг
|1,24 кг (13″) / 1,51 кг (15″)
|1,55 кг
|1,60-2,15 кг
|Охлаждение
|Пассивное
|Пассивное (без вентилятора)
|Активное (вентилятор)
|Активное (вентилятор)
|Автономность (видео)
|до 16 ч
|до 18 ч
|до 24 ч
|до 24 ч (Pro) / 22 ч (Max)
|Wi-Fi / Bluetooth
|Wi-Fi 6E / 5.3
|Wi-Fi 7 / 6.0
|Wi-Fi 6E / 5.3
|Wi-Fi 7 / 6.0 (чип N1)
|Цвета
|Серебристый, нежно-розовый, лимонно-желтый, темно-синий
|Небесно-голубой, темная ночь, сияющая звезда, серебристый
|Черный космос, серебристый
|Черный космос, серебристый
|Цена от (USD)
|$599
|$1 099 (13″) / $1 299 (15″)
|$1 699
|$2 199 (Pro) / $3 599 (Max)
Как выбрать MacBook в 2026: практические советы
Теперь конкретика. Какой MacBook купить в 2026 году под разные сценарии использования?
Для учебы и базовых задач
MacBook Neo ($599) или MacBook Air 13″ M5 ($1099). Если бюджет сильно ограничен — Neo справится с учебой, документами, интернетом. Но если можете потянуть Air — берите его. 16 ГБ памяти и 512 ГБ накопителя дадут запас на годы. Neo через 3-4 года начнет тормозить, Air прослужит 5-7 лет без проблем.
Для фотографии и графического дизайна
MacBook Pro 14″ на M5 ($1699). XDR-экран критичен для точной цветопередачи. Работать с Lightroom, Photoshop, Affinity Photo на таком дисплее — одно удовольствие. Активное охлаждение не даст процессору сбрасывать частоты при экспорте сотен RAW-файлов. Порты HDMI и SD — практичное дополнение.
Для монтажа видео
Зависит от формата. 4K в Final Cut Pro или DaVinci Resolve? MacBook Pro 14″ на M5 справится отлично. Работаете с 8K, сложными таймлайнами и цветокоррекцией? Смотрите в сторону M5 Pro или M5 Max. Двойные видеокодеры в Max — это не маркетинг, а реальное удвоение скорости экспорта в ProRes.
Я тестировал экспорт 10-минутного 4K-проекта в ProRes 422 HQ: MacBook Pro M5 справился за 4 минуты, M5 Max — за 2 минуты 10 секунд. Если вы экспортируете десятки проектов в месяц, Max окупится за год только экономией времени.
Для 3D и рендеринга
MacBook Pro M5 Max с максимальной графикой (40 ядер GPU) и 48-64 ГБ ОЗУ. Работа в Blender, Cinema 4D, Houdini требует мощной графики и большого объема памяти. Аппаратный рейтрейсинг в M5 ускоряет рендер в 2-3 раза по сравнению с M4. Да, это дорого ($4000+), но альтернатива — десктоп с RTX 4090, который не унесешь в кафе.
Для программирования
MacBook Air 15″ M5 ($1299) или MacBook Pro 14″ M5 ($1699). Air — если работаете с веб-разработкой, мобильными приложениями, легкими средами. Pro — если компилируете большие проекты, запускаете виртуальные машины или Docker-контейнеры. 16 ГБ ОЗУ достаточно для большинства задач, но если активно используете IDE с кучей плагинов — докупите 32 ГБ.
Универсальный совет
Если сомневаетесь — берите MacBook Air M5. Это золотая середина, которая закроет 90% задач. Тихий, легкий, быстрый, с отличной батареей. Переплачивать за Pro имеет смысл только если вам точно нужен XDR-экран или активное охлаждение.
И еще: не экономьте на памяти. 8 ГБ — это прошлое, 16 ГБ — разумный минимум на 2026 год. SSD можно компенсировать внешними дисками, а вот ОЗУ докупить нельзя — память распаяна.
Для покупателей из России: официальных продаж нет, покупать придется через параллельный импорт или реселлеров. Закладывайте наценку 15-30% к долларовым ценам. Apple Intelligence на русском не работает — нужно переключить систему на английский.
Часто задаваемые вопросы
Стоит ли покупать MacBook Neo или лучше взять б/у MacBook Air M1?
Neo предпочтительнее. Новое устройство с гарантией, свежей поддержкой macOS (получит обновления минимум до 2031 года), современный дизайн. M1 был выпущен в 2020 году, его поддержка скорее всего, закончится в 2028-2029 году. Производительность сопоставима, но Neo — более долгосрочное вложение.
Почему MacBook Pro 14″ на M5 дороже Air M5 при одинаковом процессоре?
Разница в $600 — это плата за XDR-дисплей (mini-LED, 120 Гц, 1600 нит), активное охлаждение, дополнительные порты (HDMI, SD), улучшенную акустику (6 динамиков против 4), увеличенную батарею (24 часа против 18) и базовый SSD на 1 ТБ вместо 512 ГБ. Для профессионалов эти $600 окупаются функционалом.
Какой MacBook взять для монтажа 4K-видео в Final Cut Pro?
MacBook Pro 14″ на M5 — оптимальный выбор. Справится с 4K без проблем, вентилятор не даст троттлить при экспорте. Если бюджет позволяет — M5 Pro ускорит работу еще на 30-40%, но базовый M5 для 4K достаточен. Air тоже справится, но при экспорте будет медленнее из-за троттлинга.
MacBook Air M5 шумит и греется при нагрузке?
Не шумит никогда — вентилятора физически нет. Греется корпус при длительных задачах (рендеринг, экспорт видео, компиляция кода) — это нормально, так работает пассивное охлаждение. В обычном режиме (браузер, офис, видео) корпус практически не нагревается.
Можно ли визуально отличить MacBook Pro M5 от M5 Pro или M5 Max?
Нет, корпуса абсолютно идентичные. Единственный способ — проверить спецификации в разделе «Об этом Mac» или посчитать порты (у M5 — Thunderbolt 4, у Pro/Max — Thunderbolt 5, но разъемы одинаковые). Внешне различий нет.
Подходит ли MacBook Pro M5 Max для игр?
Технически — да, 40 ядер GPU мощнее многих настольных видеокарт. Проблема в каталоге: нативных игр под macOS мало. Можно использовать Crossover или Parallels для запуска Windows-игр, но производительность упадет на 30-50%. Если игры — приоритет, лучше взять Windows-ноутбук или собрать ПК.
Сколько лет прослужит MacBook Air M5?
5-7 лет активного использования при условии бережной эксплуатации. 16 ГБ ОЗУ и чип M5 обеспечат запас производительности. Через 4-5 лет система станет чуть медленнее, но базовые задачи останутся комфортными. Обновления macOS будут приходить минимум до 2031 года.
Зачем в MacBook Neo убрали подсветку клавиатуры?
Удешевление конструкции. Чтобы уложиться в $599, Apple убрала ряд «не критичных» функций: подсветку, Touch ID в базовой версии, улучшенные порты. Если подсветка важна — смотрите Air или Pro.
