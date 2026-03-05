Сравнение MacBook Neo (2026) и MacBook Air M5: что выбрать и в чем разница

В 2026 году Apple выпустила сразу два интересных ноутбука, нацеленных на большинство пользователей: бюджетный MacBook Neo на чипе A18 Pro от iPhone 16 Pro и обновленный MacBook Air на процессоре M5. Оба работают с Apple Intelligence, оба тонкие и легкие, но разница в цене — почти вдвое. Разбираемся, чем они отличаются, кому какой подойдет и стоит ли переплачивать за Air.

Дизайн и цвета

Когда берешь в руки MacBook Neo и MacBook Air M5, первое, что понимаешь: перед тобой два совершенно разных взгляда Apple на то, каким должен быть современный ноутбук для большинства. И дело даже не в цене, а в подходе к дизайну.

Начну с материалов. Оба ноутбука сделаны из алюминия — и это приятный сюрприз, особенно для Neo, потому что в бюджетном сегменте пластик был бы ожидаем, но Apple решила не мелочиться. Никакого клиновидного профиля, как у старых Air, тут уже нет — оба выглядят современно и строго. Но на этом сходство заканчивается

MacBook Air M5 — это эволюция узнаваемого образа, который сложился еще с 2022 года. Тонкий корпус, строгие линии, никаких лишних деталей. Вес — 1,24 кг у 13-дюймовой версии, что делает его почти невесомым в рюкзаке.

Цветовая гамма солидная: небесно-голубой, «полуночный» (почти черный), серебристый и «звездный свет» (теплый золотистый). Это ноутбук для тех, кому важно выглядеть дорого, но не крикливо.

MacBook Neo — полная противоположность. Apple явно целилась в молодую аудиторию, которая не боится выделяться. Корпус тоже алюминиевый, но цвета — отдельная песня. Нежно-розовый (Blush), лимонно-желтый (Citrus), темно-синий (Indigo) и классический серебристый (Silver). Это первая за долгое время попытка Apple вернуть в линейку Mac ту самую цветную эстетику, которая была в эпоху iBook G3. Выглядит живо, местами даже дерзко.

Размеры и вес

Сравнивать габариты логичнее всего на примере двух ближайших по классу устройств — MacBook Neo и 13-дюймового MacBook Air M5. Пятнадцатидюймовый Air — это уже другая категория, и мерить его компактность той же линейкой не совсем корректно, хотя для своей диагонали он остается на удивление легким.

13-дюймовый MacBook Air M5 — эталон портативности, который Apple оттачивала годами. Толщина — 1,13 см, вес — ровно 1,24 кг. В рюкзаке Air почти не чувствуется, его можно носить целый день и забыть, что он там лежит.

При своих компактных габаритах MacBook Neo оказался толще обоих представителей семейства Air. Его толщина — 1,27 см. Это на 1,4 мм больше, чем у 13-дюймового Air, и на 1,2 мм больше, чем у 15-дюймового. В масштабах ноутбука разница вряд ли сильно ощутима.

И если Neo оказался немного толще младшего представителя Air, то по ширине и глубине он действительно чуть компактнее:

Ширина: 29,75 см у Neo против 30,41 см у 13-дюймового Air

Глубина: 20,64 см у Neo против 21,5 см у Air

В реальной жизни эти миллиметры особой роли не играют — оба спокойно помещаются в любую сумку или рюкзак. Но если вы любите сравнивать цифры, Neo занимает чуть меньше места по площади, хотя проигрывает по толщине.

15-дюймовый MacBook Air M5 стоит особняком. Он, понятное дело, массивнее 13-дюймовой версии, но для своей диагонали остается рекордно легким:

Толщина: 1,15 см

Ширина: 34,04 см

Глубина: 23,76 см

Вес: 1,51 кг

Почему это важно?

Neo при той же массе оказался толще Air. Это плата за удешевление: другой тип сборки, иная внутренняя компоновка, отсутствие более дорогих тонких компонентов. Air M5 тоньше, хотя технически сложнее и дороже в производстве.

Главный вывод. Если вы носите ноутбук с собой каждый день, много ходите пешком или путешествуете налегке — и 13-дюймовый Air M5, и Neo можно смело назвать королями портативности. Небольшая разница в толщине — это скорее вопрос эстетики и ощущения премиальности. И это, пожалуй, главный сюрприз: за вдвое меньшую цену вы получаете такую же легкость в рюкзаке.

Параметр MacBook Neo MacBook Air 13″ M5 MacBook Air 15″ M5 Толщина 1,27 см 1,13 см 1,15 см Ширина 29,75 см 30,41 см 34,04 см Глубина 20,64 см 21,5 см 23,76 см Вес 1,23 кг 1,23 кг 1,51 кг

Емкость накопителя

Базовая версия MacBook Neo оснащается накопителем на 256 ГБ, максимальная — 512 ГБ. Для 2026 года 256 ГБ — это очень скромно, если только вы не живете исключительно в «облаках» и не работаете только с онлайн-документами. Стоит учесть, что сама macOS с системными файлами занимает приличный объем, так что свободного места остается еще меньше. Поэтому, если вы храните файлы локально, работаете с офлайн-документами или просто не хотите постоянно чистить диск, при покупке Neo лучше сразу смотреть на версию с 512 ГБ. Это тот случай, когда доплата на старте спасет от головной боли в будущем.

MacBook Air M5 стартует с 512 ГБ — Apple наконец-то удвоила базовый объем по сравнению с предыдущими поколениями. Кроме того, доступны конфигурации на 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Разница с Neo по части хранилища — колоссальная.

Дисплей

Экраны, пожалуй, самое наглядное отличие между подходом «доступно, но честно» и «премиально, но дороже». Характеристики на бумаге похожи, но в реальной жизни разница есть, и ее стоит понимать до покупки.

Дисплеи у всех трех моделей построены на одной технологии Liquid Retina (IPS), а дальше много отличий.

У 13-дюймовой версии MacBook Air M5 диагональ — 13,6 дюйма, разрешение — 2560 × 1664 пикселей. У 15-дюймовой — 15,3 дюйма и 2880 × 1864 пикселей. Плотность пикселей одинаковая — 224 ppi. Картинка привычно сочная, контрастная, с отличными углами обзора.

MacBook Neo имеет экран чуть скромнее по размерам: 13 дюймов (если точно, 13,0″) с разрешением 2408 × 1506 пикселей и плотностью 219 ppi. На глаз разницу в плотности заметить сложно, текст выглядит четко.

Яркость во всех ноутбуках — 500 нит. На солнце читается, но тускловато, в помещении — с запасом.

Цветовой охват — самый важный нюанс. MacBook Air M5 поддерживает широкий цветовой охват P3, который шире sRGB на 25–30%. Это значит, что фото, фильмы и интерфейс выглядят насыщенно и глубоко. MacBook Neo ограничен стандартным профилем sRGB. Для офисных задач, учебы, браузера и соцсетей разница незаметна. Но если вы работаете с графикой, обрабатываете фото или просто любите, чтобы картинка «горела», — Air даст ощутимо больше.

True Tone — еще одна потеря для Neo. У Air есть датчики внешней освещенности, которые автоматически подстраивают цветовую температуру экрана под окружение. Глаза меньше устают, белый цвет при любом освещении выглядит естественно. У Neo True Tone нет. Яркость тоже придется регулировать вручную — автоматической подстройки не предусмотрено.

Частота обновления у обоих — стандартные 60 Гц. ProMotion с плавностью 120 Гц остается привилегией MacBook Pro.

Главное визуальное отличие — вырез под камеру. У Air сверху красуется та самая «челка» (notch), в которую встроена 12-мегапиксельная камера с функциями «В центре внимания» и «Обзора стола» (Desk View). Apple ее не прячет и, судя по всему, пока не собирается. Neo же радует всех, кого раздражает вырезанный кусок экрана: здесь никакой «челки» нет, рамка ровная сверху донизу. Камера там компактнее, поэтому и вырез не понадобился.

Практический итог. Если вам нужен экран для работы с цветом, комфортного чтения при разном освещении и вы цените насыщенную картинку — MacBook Air M5 выигрывает без вариантов. Neo предлагает ровную картинку без выреза, но с урезанным цветовым охватом и без автоматических регулировок. Для своей цены и своей аудитории (студенты, офисная работа, серфинг) его экран более чем достаточен. Но если глаза требуют «дорого-богато», придется доплачивать за Air.

Параметр MacBook Neo MacBook Air M5 Диагональ 13,0 дюйма 13,6 дюйма

15,3 дюйма Разрешение 2408 × 1506 13,6″: 2560 × 1664

15,3″: 2880 × 1864 Плотность пикселей 219 ppi 224 ppi Яркость 500 нит 500 нит Технология Liquid Retina (IPS) Liquid Retina (IPS) Цветовой охват sRGB P3 True Tone Нет Да Частота обновления 60 Гц 60 Гц

Процессор и производительность

Тут мы подходим к самому интересному и принципиальному отличию. Потому что внутри у этих ноутбуков стоит не просто разное «железо» — у них разная философия.

MacBook Neo работает на чипе A18 Pro. Это тот самый процессор, который стоит в iPhone 16 Pro. Apple впервые ставит мобильный чип в ноутбук, и это объясняет многое: и низкую цену, и скромные характеристики, и то, как устройство ведет себя под нагрузкой.

MacBook Air M5 оснащается новым чипом Apple M5, выполненным по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. Это «взрослый» компьютерный процессор со всеми вытекающими.

Что это значит на практике.

A18 Pro — 6 ядер центрального процессора и 5 ядер графики.

M5 в базовой 13-дюймовой версии — 10 ядер CPU и 8 ядер GPU. У 15-дюймового Air — все 10 ядер GPU. Разница в ядрах — разница в возможностях.

Но главное даже не в ядрах, а в оперативной памяти и скорости обмена данными.

У Neo — 8 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 60 ГБ/с. У Air — 16 ГБ (база) и 153 ГБ/с. Это в 2,5 раза быстрее. Если вы просто открываете пару вкладок в браузере и пишете в «Ворде», разницы не заметите. Если же у вас запущено десяток вкладок, «Фотошоп» и мессенджеры — Air начнет дышать свободнее.

По тестам, A18 Pro в одноядерных задачах (а это отзывчивость системы, открытие приложений) тянется к M4. В многоядерных — ближе к M1. То есть Neo по скорости сравним с MacBook Air на M1. Для большинства повседневных дел — более чем. Но если вы занимаетесь рендерингом, обработкой видео или работаете с тяжелыми таблицами, M5 уедет вперед.

Параметр MacBook Neo MacBook Air 13″ M5 Процессор Apple A18 Pro Apple M5 CPU 6 ядер 10 ядер GPU 5 ядер 8 или 10 ядер Память (в базовой версии) 8 ГБ 16 ГБ Пропускная способность памяти 60 ГБ/с 153 ГБ/с Neural Engine 16 ядер 16 ядер

Практический итог. MacBook Neo — это честный «студенческий» ноутбук. Его хватит на учебу, фильмы, соцсети и легкую работу. Но 8 ГБ памяти и узкий канал обмена данными — это ограничитель. MacBook Air M5 — рабочая лошадка с запасом на годы. Он дороже, но если вы знаете, что будете грузить систему по-настоящему, Air окупит разницу. Если же ваши задачи не выходят за рамки браузера и офисного пакета — Neo справится, и вы оправданно сэкономите. Главное, помните: память и диск тут не апгрейдятся потом, выбирайте с умом.

Важно для пользователей из России: обе модели продвигаются Apple как платформы для Apple Intelligence — набора ИИ-функций, включающих переработанную Siri, генеративные инструменты для текста и изображений, интеллектуальные уведомления. Однако Apple Intelligence на данный момент не поддерживает русский язык. Функции работают на английском и ограниченном числе других языков. Для русскоязычных пользователей значительная часть рекламируемых возможностей окажется недоступна. Когда Apple добавит русский — неизвестно.

Охлаждение

Все три модели — и MacBook Neo, и оба MacBook Air M5 — используют безвентиляторную систему охлаждения. Это значит полную тишину при любой нагрузке, отсутствие движущихся частей и, как следствие, повышенную надежность.

Но у этого есть обратная сторона: при длительных тяжелых нагрузках (например, экспорт длинного видео или сложные вычисления) процессор может сбрасывать частоту из-за перегрева (троттлинг). Это свойственно всем безвентиляторным ноутбукам. Впрочем, для MacBook Neo с его менее мощным A18 Pro порог троттлинга наступит раньше, чем для Air M5 с его более эффективным M5.

Автономность и зарядка

MacBook Neo получил батарею на 36,5 Вт·ч. Apple обещает до 16 часов воспроизведения видео и до 11 часов веб-серфинга по Wi-Fi. Это честные показатели для устройства с чипом от iPhone и небольшим экраном. На практике это значит, что Neo спокойно выдерживает полный рабочий день в университете или офисе без подзарядки. С учетом реальных сценариев (мессенджеры, заметки, браузер, музыка фоном) можно рассчитывать часов на 8–10 активной работы.

В комплекте с Neo идет адаптер на 20 Вт — но тут важный нюанс: не во всех регионах. Как и в случае со старшими моделями ноутбуков, Apple варьирует комплектацию в зависимости от рынка сбыта. В некоторых странах недешевый адаптер придется покупать отдельно. Об этом чуть ниже.

MacBook Air M5 в этом плане серьезнее. У 13-дюймовой версии батарея — 52,6 Вт·ч, у 15-дюймовой — 66,5 Вт·ч. Заявленное время работы — до 18 часов воспроизведения видео и до 15 часов веб-серфинга. В реальной жизни это те самые 12-14 часов умеренной работы или длинный перелет с фильмами.

Идем дальше. Neo заряжается только через USB-C. MagSafe тут нет. Два порта USB-C — левый (USB 3) и правый (USB 2) — оба поддерживают зарядку. Можно подключить блок с любой стороны. Быстрая зарядка не заявлена, но от комплектного 20-ваттного адаптера Neo набирает энергию предсказуемо медленно — это не про «полчаса и полбака».

Air M5 в этом плане богаче. У него MagSafe 3 (магнитный разъем, к которому удобно подключаться наощупь и который не вырвет ноутбук, если споткнуться о провод) и два порта Thunderbolt 4, через которые тоже можно заряжаться. Поддерживается быстрая зарядка: до 50% за 30 минут, если использовать адаптер мощностью от 67 Вт (он, правда, покупается отдельно).

Главный подводный камень — комплектный адаптер.

Apple в 2026 году продолжает свою «гибкую» политику. В зависимости от региона покупки внутри коробки может лежать блок питания, а может и не лежать.

Например, для США: адаптер в комплекте есть. У MacBook Air это динамический адаптер питания мощностью 40 Вт с максимальной мощностью 60 Вт, у Neo — 20-ваттная «зарядка». Для Европы: адаптера в коробке нет. Ни для Air, ни для Neo. Только кабель.

Это значит, что если вы заказываете ноутбук из Европы или покупаете его там, готовьтесь раскошелиться на блок питания отдельно. Для Air это особенно обидно, потому что без мощного адаптера вы не получите ту самую быструю зарядку.

Параметр MacBook Neo MacBook Air M5 Емкость аккумулятора 36,5 Вт·ч 13,6″: 52,6 Вт·ч

15,3″: 66,5 Вт·ч Воспроизведение видео до 16 ч до 18 ч Веб-серфинг по Wi-Fi до 11 ч до 15 ч Разъем зарядки USB-C MagSafe 3 / USB-C

Итог по разделу. Neo живет меньше, заряжается дольше и лишен удобного MagSafe. Но для своего класса и своей цены его автономность — крепкий середняк. Air M5 — чемпион по выносливости и удобству зарядки, но если вы в Европе, учтите, что за возможность быстро заряжаться придется доплатить. И там, и там проверяйте комплектацию перед покупкой: регион поставки решает.

Камера

Начну с важного уточнения про цифры. Когда говорят «камера 1080p HD» — это про разрешение видео. В мегапикселях это примерно 2 МП (1920 × 1080 пикселей). А 12 МП — это уже совсем другой уровень детализации, как у хорошего смартфона. Теперь по порядку.

MacBook Neo получил камеру 1080p FaceTime HD (примерно 2 МП). Это обычная, без изысков веб-камера. Она выдает достаточно четкую картинку при нормальном освещении, есть оптимизированная обработка изображения, чтобы лицо не выглядело бледным пятном. Два микрофона с направленным формированием луча неплохо отсекают шум сзади и выделяют голос. Для зу́мов, созвонов с родственниками или учебы — вполне достаточно. Главное преимущество: из-за того, что камера компактнее, Neo не имеет «челки». Экран ровный сверху донизу, и это многих порадует.

MacBook Air M5 ушел дальше. У него камера на 12 мегапикселей с поддержкой двух полезных функций: «В центре внимания» (Center Stage) и «Обзор стола» (Desk View). «В центре внимания» автоматически удерживает вас в центре кадра, даже если вы двигаетесь. Отойдете в сторону — камера плавно повернется за вами. «Обзор стола» — штука для тех, кто показывает что-то на столе: камера снимает сверху, транслируя одновременно и ваше лицо, и то, что у вас под руками (документы, наброски, детали) . Очень удобно для репетиторов, дизайнеров или тех, кто проводит мастер-классы онлайн.

Расплата за такое качество — та самая «челка» в верхней части экрана. Камера Air заметно крупнее, и Apple не смогла спрятать ее иначе.

Микрофоны тоже отличаются. У Air их три, и они качественнее записывают голос, лучше подавляют посторонние шумы. У Neo — два, они попроще, но для разговоров по душам или рабочих созвонов их хватит.

Практический итог. Neo дает нормальную картинку (примерно 2 МП) и радует отсутствием «челки». Air снимает в шесть раз детальнее (12 МП) с умными функциями, но кусает экран сверху. Если вы живете видеозвонками, ведете блоги или преподаете онлайн — Air M5 выигрывает вчистую. Если камерой на ноутбуке вы никогда не пользуетесь и экран без «челки» важнее — Neo не разочарует.

Параметр MacBook Neo MacBook Air M5 Разрешение камеры 1080p (около 2 Мп) 12 Мп Запись видео 1080p 1080p Функция «В центре внимания» Нет Да Функция «Обзор стола» Нет Да Микрофоны 2 3

Звук

По части звука MacBook Air M5 существенно превосходит Neo. Два динамика в Neo, размещенные по бокам корпуса, дают приемлемый звук для видеозвонков и фонового прослушивания, но не более того.

Четыре динамика в 13-дюймовом Air и шесть в 15-дюймовом — это совсем другой уровень. 15-дюймовый Air дополнительно оснащен двумя низкочастотными излучателями для более глубоких басов.

Клавиатура

Начну с хорошего: и у Neo, и у Air M5 стоит та самая Magic Keyboard с ножничным механизмом, которую Apple довела до ума после провальных «бабочек». Клавиши ходят мягко, предсказуемо и тихо. Печатать комфортно и на том, и на другом. Ход клавиш стандартный — около 1 мм. Но на этом сходство заканчивается.

MacBook Air M5 получил полноценную клавиатуру без компромиссов. Она с подсветкой, которая автоматически включается, когда темнеет (спасибо датчику освещенности).

В ней есть отдельная кнопка Touch ID для входа по отпечатку пальца, оплаты и подтверждения действий.

Трекпад здесь — Force Touch, который не кликает физически, но имитирует нажатие вибрацией и распознает силу нажатия. Это дорогое ощущение, которое создает впечатление премиальности.

MacBook Neo — история про то, как Apple урезала все, что можно, чтобы уложиться в $599. Клавиатура тут тоже Magic Keyboard, но:

Без подсветки . Вечером в кафе, в самолете или в темной комнате клавиш не видно. Придется использовать либо слепой метод печати, либо внешний свет.

. Вечером в кафе, в самолете или в темной комнате клавиш не видно. Придется использовать либо слепой метод печати, либо внешний свет. Touch ID есть только в версии за $699 (с накопителем на 512 ГБ) . Базовая модель за $599 сканера отпечатков не имеет — только пароль.

. Базовая модель за $599 сканера отпечатков не имеет — только пароль. Трекпад обычный, без Force Touch. Работает отлично, жесты понимает, кликать можно в любом месте. Но той самой тактильной магии, как у Air, тут нет.

Есть и приятный бонус: у Neo клавиатура окрашена в цвет корпуса, только в более светлых тонах. Выглядит это стильно и цельно, особенно в ярких расцветках. У Air клавиатура всегда черная, независимо от цвета ноутбука.

Практический итог. Если вы много печатаете и часто работаете в условиях плохого освещения — Air M5 выигрывает просто потому, что у него есть подсветка. Touch ID в базе — тоже сильный аргумент: каждый раз вводить пароль раздражает. Neo — честный бюджетник: клавиатура удобная, но без «плюшек». За доплату в $100 можно получить и отпечаток, и вдвое больше памяти, но подсветку не вернёшь никак. Это важно понимать до покупки.

Порты

MacBook Neo — два порта USB-C. Но есть нюанс: левый порт работает по стандарту USB 3 (до 10 Гб/с), а правый — всего лишь USB 2 (до 480 Мб/с). Оба поддерживают зарядку, но подключать внешний дисплей можно только через левый порт. MagSafe нет — только провод напрямую в USB-C. Аудиоразъем 3,5 мм на месте, что для бюджетного сегмента уже хорошо.

MacBook Air M5 — совсем другая лига. У него два порта Thunderbolt 4 (скорость до 40 Гб/с), отдельный MagSafe 3 для магнитной зарядки и стандартный 3,5 мм аудиовыход. Thunderbolt 4 — это универсальная шина: через один порт можно и заряжать, и подключать мониторы (до двух внешних дисплеев с разрешением до 6K), и гонять данные с бешеной скоростью.

Для обычного пользователя Neo это значит: если вы воткнули флешку в правый порт, не ждите быстрой передачи. Если забыли, с какой стороны подключать монитор, придется читать эту статью. И никакого удобного «примагничивания» зарядки — только воткнуть провод.

Air дает свободу: любой порт — главный. Хотите два монитора на встрече? Легко. Споткнулись о провод зарядки? MagSafe отстегнется, ноутбук останется на столе. Скорость передачи с SSD — в разы выше.

Параметр MacBook Neo MacBook Air M5 Тип портов 2 × USB-C 2 × Thunderbolt 4 (USB-C) Скорость портов Левый: до 10 Гб/с (USB 3)

Правый: до 480 Мб/с (USB 2) До 40 Гб/с (Thunderbolt 4) MagSafe Нет MagSafe 3 Аудиоразъем 3,5 мм Да Да Внешние дисплеи 1 (до 6K при 60 Гц, только левый порт) До 2 (6K при 60 Гц или 4K при 144 Гц) Поддержка DisplayPort Только через левый порт Да, через любой порт

Практический итог. Если вы живете с одним монитором, редко таскаете большие файлы и не против лишний раз проверить, в какой порт воткнули провод, — Neo будет достаточно. Если же вы подключаете проекторы, работаете с внешними накопителями или просто цените удобство и универсальность, Air M5 со своим Thunderbolt 4 и MagSafe уходит в отрыв.

Беспроводные интерфейсы

Тут история похожа на ту, что была с портами: вроде бы оба ноутбука умеют выходить в интернет и подключать наушники, но техническая начинка разная, и она определяет запас на будущее.

MacBook Neo получил Wi-Fi 6E. Это очень хороший, современный стандарт, который поддерживают почти все новые роутеры. Для повседневных задач — YouTube, мессенджеры, работа в облаках — его хватит за глаза. А вот Bluetooth здесь версии 6.0 — топовый, как и у старшей модели.

MacBook Air M5 сделал шаг вперед благодаря новому фирменному чипу Apple N1. Он обеспечивает поддержку Wi-Fi 7 — стандарта, который только набирает обороты. Если у вас дома роутер с Wi-Fi 7 или вы планируете его купить в ближайшие пару лет, Air раскроет свой потенциал: выше скорость, меньше задержек, стабильнее работа в перегруженном эфире (например, в многоквартирном доме). Bluetooth здесь тоже 6.0.

Параметр MacBook Neo MacBook Air M5 Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) с чипом Apple N1 Bluetooth 6.0 6.0

Практический итог. Разницу между Wi-Fi 6E и 7 прямо сейчас заметит далеко не каждый. Neo будет работать быстро и стабильно. Но Air смотрит в будущее: через два-три года, когда Wi-Fi 7 станет массовым, владелец Air не задумается о смене ноутбука, а Neo останется на уровне «вчерашний день». Bluetooth одинаковый у обоих — с версией 6.0 проблем не будет ни с наушниками, ни с периферией.

Комплект поставки

Здесь Apple осталась верна себе: никаких сюрпризов, все строго и минималистично. Оба ноутбука приходят в коробке, которая с каждым годом становится тоньше, и внутри — только самое необходимое.

В коробке MacBook Neo:

MacBook Neo;

Кабель USB-C для зарядки;

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт (не во всех регионах);

Документацию.

В коробке MacBook Air M5:

MacBook Air;

Кабель USB-C — MagSafe 3 (фирменный магнитный разъем);

Динамический адаптер питания мощностью 40 Вт с максимальной мощностью 60 Вт (не во всех регионах);

Документация.

Упаковка у обоих ноутбуков полностью из переработанных материалов — в рамках программы Apple по отказу от пластика. Коробки стали тоньше, но защищают устройство надежно.

При покупке всегда проверяйте, для какого региона предназначен ноутбук. Если везете из США — получите полный комплект. Если заказываете в Европе или покупаете там — готовьтесь доплатить за блок питания. В остальном — классика: ноутбук, кабель и бумажки. Никаких чехлов, переходников или лишних «плюшек».

Цены и комплектации

Вот мы и подошли к самому главному — к деньгам. Потому что все технические различия в итоге упираются в один вопрос: готовы ли вы доплатить за Air или Neo справится с задачами за почти вдвое меньшую сумму.

MacBook Neo — это новый игрок в линейке Apple, и ценник у него соответствующий. Базовая версия с 256 ГБ стоит $599. За эти деньги вы получаете ноутбук с чипом от iPhone, 8 ГБ памяти и без Touch ID. Если хотите сканер отпечатков пальцев и вдвое больше памяти (512 ГБ), готовьте $699.

MacBook Air M5 после мартовского обновления 2026 года подорожал, но и база у него теперь серьезнее. Стартовая цена для 13-дюймовой модели — $1 099, для 15-дюймовой — $1 199. В обоих случаях в базе уже 512 ГБ накопителя и 16 ГБ оперативной памяти.

У Neo выбор простой: либо 256 ГБ, либо 512 ГБ. Больше не дано. Память не расширяется, и после покупки вы останетесь с тем объемом, который выбрали.

У Air выбор шире. Можно заказать конфигурации с 1 ТБ, 2 ТБ и даже 4 ТБ SSD. Оперативную память можно расширить до 32 ГБ. Но это, конечно, серьезно увеличит итоговую цену (см. таблицу ниже).

Главный вывод. Neo — это история про «все включено» за фиксированную цену. Вы платите 600 или 700 долларов и понимаете, что получили максимум возможного за эти деньги. Дальше — только замена ноутбука.

Air — это инвестиция с прицелом на годы. Вы платите больше на старте, но получаете машину, которую можно «прокачать» (в разумных пределах) еще на этапе заказа. Плюс база в 16 ГБ памяти и 512 ГБ диска уже сейчас дает запас на будущее, которого у Neo просто нет.

Официальные цены Apple в долларах США (MacBook Neo и Air M5 официально не продаются в России, но доступны через реселлеров и параллельный импорт):

Модель Цена (USD) MacBook Neo (A18 Pro, 8 ГБ, 256 ГБ) $599 MacBook Neo (A18 Pro, 16 ГБ, 512 ГБ) $799 MacBook Air 13″ M5 (8‑ядерный GPU, 16 ГБ, 512 ГБ) $1 099 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 16 ГБ, 512 ГБ) $1 199 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 16 ГБ, 1 ТБ) $1 299 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 24 ГБ, 1 ТБ) $1 499 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 16 ГБ, 2 ТБ) $1 699 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 32 ГБ, 1 ТБ) $1 699 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 24 ГБ, 2 ТБ) $1 899 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 32 ГБ, 2 ТБ) $2 099 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 16 ГБ, 4 ТБ) $2 299 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 24 ГБ, 4 ТБ) $2 499 MacBook Air 13″ M5 (10‑ядерный GPU, 32 ГБ, 4 ТБ) $2 699 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 16 ГБ, 512 ГБ) $1 299 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 24 ГБ, 512 ГБ) $1 399 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 16 ГБ, 1 ТБ) $1 499 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 24 ГБ, 1 ТБ) $1 599 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 32 ГБ, 1 ТБ) $1 899 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 16 ГБ, 2 ТБ) $1 899 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 24 ГБ, 2 ТБ) $2 099 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 32 ГБ, 2 ТБ) $2 299 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 16 ГБ, 4 ТБ) $2 499 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 24 ГБ, 4 ТБ) $2 699 MacBook Air 15″ M5 (10‑ядерный GPU, 32 ГБ, 4 ТБ) $2 899

Сравнение технических характеристик

Параметр MacBook Neo MacBook Air M5 Дисплей 13,0″ Liquid Retina (IPS, LED), 2408×1506, 219 ppi 13,6″ Liquid Retina, 2560×1664, 224 ppi

15,3″ Liquid Retina, 2880×1864, 224 ppi Яркость дисплея 500 нит 500 нит Цветовой охват sRGB P3 (широкий цветовой охват) True Tone Нет Да Частота обновления 60 Гц 60 Гц Процессор Apple A18 Pro (6‑ядерный CPU, 5‑ядерный GPU) 13″: Apple M5 (10‑ядерный CPU, 8‑ или 10‑ядерный GPU)

15″: Apple M5 (10‑ядерный CPU, 10‑ядерный GPU) Оперативная память (база) 8 ГБ 16 ГБ Пропускная способность памяти 60 ГБ/с 153 ГБ/с Накопитель (база) 256 ГБ SSD 512 ГБ SSD Макс. конфигурация накопителя 512 ГБ до 4 ТБ Neural Engine 16 ядер 16 ядер Охлаждение Безвентиляторное (пассивное) Безвентиляторное (пассивное) Фронтальная камера 1080p FaceTime HD (около 2 Мп) 12 Мп, 1080p, Center Stage, Desk View Микрофоны 2 с направленным формированием луча 3 с направленным формированием луча Динамики 2 динамика с Dolby Atmos и Spatial Audio 13″: 4 динамика с Dolby Atmos и Spatial Audio

15″: 6 динамиков с Dolby Atmos и Spatial Audio Клавиатура Magic Keyboard (цветная, в тон корпуса), без подсветки Magic Keyboard с подсветкой, Touch ID Touch ID Только в версии за $699 Да Трекпад Multi‑Touch (без Force Touch) Multi‑Touch с Force Touch (распознавание силы нажатия) Порты 2× USB‑C (USB 3 слева, USB 2 справа), 3,5 мм аудио 2× Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3,5 мм аудио Внешние дисплеи 1 (до 6K при 60 Гц, только левый порт) до 2 (6K при 60 Гц или 4K при 144 Гц) Wi‑Fi Wi‑Fi 6E (802.11ax) Wi‑Fi 7 (802.11be) с чипом Apple N1 Bluetooth 6.0 6.0 Емкость аккумулятора 36,5 Вт·ч 13,6″: 52,6 Вт·ч

15,3″: 66,5 Вт·ч Автономность (видео) до 16 ч до 18 ч Автономность (веб) до 11 ч до 15 ч Цвета Нежно-розовый, лимонно-желтый, темно-синий и классический серебристый небесно-голубой, «полуночный», серебристый и «звездный свет»

Вывод

Оба ноутбука вышли в 2026 году, оба — отличные машины, но ответ на вопрос «какой выбрать» упирается не в цифры характеристик, а в ваши реальные задачи и бюджет.

MacBook Neo — это честная попытка Apple сделать максимально доступный Mac, не скатываясь при этом в откровенный пластик и устаревшее железо. За свои деньги (от $599) вы получаете:

Легкий алюминиевый корпус с яркими, живыми цветами.

Чип A18 Pro, который дает отличную отзывчивость в повседневных задачах — браузер, офис, YouTube, учеба.

Экран без «челки», что для многих станет приятным бонусом.

Хорошую автономность на уровне рабочего дня.

Кому он подойдет. Neo — идеальный выбор для студентов, школьников, тех, кто впервые покупает Mac и не хочет переплачивать. Если ваш сценарий — конспекты, лекции, фильмы в общежитии, соцсети и легкая работа с документами, Neo справится на ура.

Это также отличный вариант для тех, кому нужен второй ноутбук в семье или просто «печатная машинка» с выходом в интернет. Главное — понимать его ограничения: 8 ГБ памяти, отсутствие подсветки клавиатуры, слабые динамики и камера, которая годится только для созвонов. Это не инструмент для работы с тяжелыми графикой и видео.

MacBook Air M5 — это эволюция проверенного стандарта. Он стоит заметно дороже (от $1099 за 13-дюймовую версию), но дает совсем другой уровень возможностей и запас на будущее:

Более мощный чип M5 с 10 ядрами и поддержкой тяжелых задач.

16 ГБ оперативной памяти в базе и возможность расширения до 32 ГБ.

Великолепный экран с широким цветовым охватом P3 и технологией True Tone.

Качественная 12-мегапиксельная камера с функциями «В центре внимания» и «Обзор стола» — для видеозвонков это небо и земля по сравнению с Neo.

Удобная клавиатура с подсветкой и полноценный трекпад Force Touch.

Быстрые порты Thunderbolt 4 и магнитная зарядка MagSafe.

Возможность выбора 15-дюймовой версии для тех, кому нужен большой экран в тонком корпусе.

Кому подойдёт Air M5. Это выбор для тех, кто работает с ноутбуком по-взрослому. Если вы монтируете видео, обрабатываете фото, работаете с кодом, держите открытыми десятки вкладок и тяжелые приложения — Air M5 станет надежным рабочим инструментом на несколько лет вперед.

Он также идеален для тех, кто много общается по видео (репетиторы, фрилансеры, удаленщики) и ценит качество картинки и звука. 15-дюймовая версия — отличный выбор для тех, кому нужен большой экран, но не хочется таскать тяжелый Pro.

Коротко. Если у вас ограничен бюджет и задачи не выходят за рамки «интернет, документы, кино» — берите Neo. Если вы готовы доплатить за комфорт, универсальность и запас на годы — Air M5 (13 или 15 дюймов) не разочарует.

