MacBook Air M5 (2026): 512 ГБ теперь в базе — обзор 13- и 15-дюймовых моделей

Apple обновила свой самый популярный ноутбук — MacBook Air получил процессор M5, удвоенный базовый объем хранилища и ряд других улучшений. Модели по-прежнему выпускаются в двух размерах: 13 и 15 дюймов. Разбираемся, что нового, кому стоит обратить внимание и есть ли подводные камни для пользователей из России.

Содержание статьи

Дизайн

Внешне MacBook Air M5 практически не отличается от предшественника на M4. Apple не стала менять то, что и так работает: тонкий цельнометаллический корпус из переработанного алюминия, безвентиляторная конструкция (об этом подробнее ниже), знакомые обводы, экран с «челкой».

Крышка лишена логотипа с подсветкой — вместо этого по центру размещено зеркальное яблоко. Петли работают мягко, экран можно открыть одной рукой. Качество сборки, как обычно у Apple, безупречное: ни люфтов, ни скрипов, ни зазоров.

Цвета

MacBook Air M5 доступен в четырех вариантах отделки: Sky Blue (небесно-голубой), Midnight (темная ночь), Starlight (сияющая звезда) и Silver (серебристый).

Цветовая палитра совпадает с моделью на M4. Покрытие Midnight по-прежнему собирает отпечатки пальцев чуть активнее остальных, хотя Apple применяет специальное анодирование для борьбы с этим.

Размеры и вес

Габариты не изменились по сравнению с моделью на M4.

13-дюймовая модель

Толщина: 1,13 см

Ширина: 30,41 см

Глубина: 21,5 см

Вес: 1,23 кг

15-дюймовая модель

Толщина: 1,15 см

Ширина: 34,04 см

Глубина: 23,76 см

Вес: 1,51 кг

Оба варианта остаются одними из самых тонких и легких ноутбуков в своих классах. Разница в весе между 13 и 15 дюймами — всего 270 граммов, что ощущается минимально при переноске.

Емкость накопителя

MacBook Air теперь стандартно поставляется с удвоенным начальным объемом хранилища — 512 ГБ — с использованием более быстрой технологии SSD, а максимальная конфигурация доступна до 4 ТБ.

Доступные конфигурации

512 ГБ (базовая)

1 ТБ

2 ТБ

4 ТБ (максимальная)

Возможность выбрать до 4 ТБ — серьезный плюс для тех, кто работает с большими проектами, видео или фотоархивами. Но надо понимать, что максимальные конфигурации памяти и хранилища существенно поднимают цену.

Дисплей

Оба ноутбука оснащены дисплеями Liquid Retina на технологии IPS. Дизайн дисплея MacBook Air M5 также остался без изменений, а это значит, что и знаменитый вырез в верхней части экрана (в народе — «челка») никуда не делся. Apple по-прежнему считает его удачным компромиссом между стремлением к тонким рамкам и необходимостью встроить 12-мегапиксельную камеру с функцией «В центре внимания» с поддержкой «Обзора стола» (Desk View). Кто-то до сих пор ворчит, кто-то уже не замечает. Но факт остается фактом: если вы надеялись на аккуратный «подэкранный» глазок или Dynamic Island, как в слухах про будущие MacBook Pro, — в этом году не случилось. Придется либо смириться, либо вспомнить, что в рабочих задачах на эту полоску почти не смотришь.

13-дюймовая модель

Диагональ: 13,6 дюйма

Разрешение: 2560 × 1664 пикселя

Плотность пикселей: 224 ppi

15-дюймовая модель

Диагональ: 15,3 дюйма

Разрешение: 2880 × 1864 пикселя

Плотность пикселей: 224 ppi

Общие характеристики экранов

Яркость: 500 нит;

Цветовое пространство P3 (широкий цветовой охват);

Поддержка True Tone (автоматическая адаптация цветовой температуры);

Поддержка 1 миллиарда цветов;

Частота обновления стандартная — 60 Гц.

Экраны отлично подходят для работы с фото и видео, повседневных задач и просмотра контента. При этом здесь нет ProMotion (120 Гц) и нет технологии mini-LED — эти особенности Apple по-прежнему оставляет для линейки MacBook Pro.

Процессор и производительность

Сердце обновления — чип Apple M5, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения.

Конфигурации процессора

Базовая версия 13-дюймового MacBook Air M5 — 10-ядерный CPU, 8-ядерный GPU (или 10-ядерный GPU), 16-ядерный Neural Engine, 16 ГБ унифицированной памяти и 512 ГБ SSD.

Базовая версия 15-дюймового MacBook Air M5 — 10-ядерный CPU, 10-ядерный GPU, 16-ядерный Neural Engine, 16 ГБ унифицированной памяти и 512 ГБ SSD.

Пропускная способность памяти 153 ГБ/с. Память расширяется до 32 ГБ при индивидуальном заказе.

Apple приводит впечатляющие цифры прироста производительности:

До 50% быстрее веб-серфинг по сравнению с конкурентами на Intel;

До 4 раз быстрее обработка задач ИИ по сравнению с M4;

До 9,5 раз быстрее обработка LLM-запросов по сравнению с MacBook Air на M1;

GPU нового поколения получил поддержку трассировки лучей и нейронный ускоритель в каждом ядре. Это впервые в линейке Air.

Унифицированная архитектура памяти (16 или 32 ГБ) обеспечивает быстрый обмен данными между CPU, GPU и Neural Engine без копирования между отдельными пулами, как это устроено в традиционных ПК.

Важно для пользователей из России: MacBook Air M5 активно продвигается Apple как платформа для Apple Intelligence — набора функций на основе ИИ, включающих переработанную Siri, генеративные инструменты для текста и изображений, интеллектуальные уведомления и многое другое. Однако на данный момент Apple Intelligence не поддерживает русский язык. Функции доступны на английском и ограниченном числе других языков. Поэтому рассчитывать на полноценное использование Apple Intelligence при работе на русском языке пока не стоит. Это не делает ноутбук менее производительным, но часть программных возможностей, которые Apple ставит во главу угла в своем маркетинге, для русскоязычных пользователей окажется недоступна.

Охлаждение

Ни в рекламных роликах, ни на презентациях Apple об этом не говорят. Но для тех, кто выбирает ноутбук, это важный нюанс. В MacBook Air M5, как и во всех моделях Air на Apple Silicon (с процессорами серии M), нет активного охлаждения. Никакого вентилятора внутри — только пассивный отвод тепла через алюминиевый корпус и радиатор. Компания пошла на это сознательно, чтобы сохранить тонкий и легкий корпус. Но у медали есть обратная сторона.

При длительных нагрузках — экспорте видео, рендеринге или тяжелых играх — процессор неизбежно нагревается и включает защитный механизм: троттлинг. Это когда частота снижается, чтобы чип не перегрелся. Тесты предыдущих моделей (например, M3) показывали, что при интенсивной работе в закрытом режиме производительность могла падать чуть ли не вдвое. Хорошая новость в том, что в обычных сценариях — браузер, офисные приложения, фильмы, музыка — вы этой разницы не заметите. MacBook Air остается бесшумным и холодным. Проблемы начинаются только тогда, когда вы начинаете эксплуатировать его как рабочую станцию. Так что если ваш потолок — тяжелый рендеринг часами, возможно, стоит посмотреть в сторону MacBook Pro с вентилятором.

Автономность и зарядка

Apple заявляет до 18 часов автономной работы для обеих моделей — это время воспроизведения видео в приложении Apple TV. В реальных сценариях с интернет-серфингом по Wi-Fi заявлено до 15 часов.

Емкость аккумулятора

13-дюймовая модель: 52,6 Вт·ч

15-дюймовая модель: 66,5 Вт·ч

Зарядка осуществляется через MagSafe 3 (магнитный разъем) или через любой из портов Thunderbolt/USB-C.

Важно! Кабель USB-C — MagSafe 3 входит в комплект всех моделей, а вот с адаптером питания ситуация зависит от региона. Например, в коробке базовых версий MacBook Air M5 для американского рынка имеется динамический адаптер питания мощностью 40 Вт с максимальной мощностью 60 Вт.

В европейских же комплектациях адаптер питания не входит в комплект поставки вообще — его придется приобретать отдельно. Этот момент стоит учитывать при покупке, особенно если ноутбук привезен из Европы.

Поддерживается быстрая зарядка: до 50% за 30 минут при использовании адаптера мощностью 67 Вт или выше (приобретается отдельно).

Камера

MacBook Air M5 оснащен фронтальной камерой 12 Мп с поддержкой функции «В центре внимания», которая автоматически удерживает пользователя в центре кадра во время видеозвонков. Камера записывает видео в разрешении 1080p и работает заметно лучше, чем старые 720p-модули из ноутбуков Apple прошлых поколений.

Звук

13-дюймовая модель: система из четырех динамиков с поддержкой Spatial Audio (пространственного звука)

15-дюймовая модель: система из шести динамиков с поддержкой Spatial Audio и двумя НЧ-излучателями для более глубоких басов

Оба ноутбука оснащены массивом из трех микрофонов с направленным формированием луча — это обеспечивает чистый захват голоса при звонках и записи. Поддерживается Spatial Audio при использовании совместимых наушников AirPods, а также технология Dolby Atmos при воспроизведении совместимого контента.

Клавиатура

Полноразмерная надежная клавиатура Magic Keyboard с механизмом «ножницы» и ходом клавиш 1 мм. Присутствует подсветка клавиш с датчиком внешнего освещения. Ряд функциональных клавиш — полноразмерный. Отдельно выделена клавиша с Touch ID для биометрической аутентификации (разблокировка, оплата, подтверждение паролей).

Трекпад Force Touch — большой, с тактильной отдачей и поддержкой жестов.

Порты

2 × Thunderbolt 4 (USB-C) — поддержка зарядки, DisplayPort, Thunderbolt 4 (до 40 Гб/с)

1 × MagSafe 3 (магнитная зарядка)

1 × разъем для наушников 3,5 мм (с поддержкой высокоомных наушников)

MacBook Air M5 поддерживает подключение до двух внешних дисплеев:

Два дисплея с собственным разрешением 6K при 60 Гц или 4K при 144 Гц;

Один дисплей с собственным разрешением 8K при 60 Гц или 5K при 120 Гц или 4K при 240 Гц;

Поддерживает до двух внешних дисплеев через один порт Thunderbolt;

Одновременно поддерживает встроенный дисплей с полным собственным разрешением.

Беспроводные интерфейсы

Новинка этого поколения — чип Apple N1, обеспечивающий Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 — такой же, как в старших MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max. Для сравнения, MacBook Air M4 использовал Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Комплект поставки

В коробке с MacBook Air M5 покупатель найдет:

MacBook Air

Кабель USB-C — MagSafe 3

Адаптер питания (30 Вт или 35 Вт с двумя USB-C в зависимости от модели). Как я уже упоминал выше, наличие адаптера питания в комплекте зависит от региона, для которого был выпущен ноутбук. Например, для США — адаптер имеется, для Европы — нет.

Apple по традиции не кладет в комплект никаких переходников, чехлов или дополнительных кабелей. Все аксессуары — за отдельную плату.

Цены MacBook и комплектации Air M5 (Таблица)

Базовый MacBook Air M5 теперь оснащается накопителем на 512 ГБ, тогда как у предшественника (M4) начальный объем составлял 256 ГБ. Логичное следствие — корректировка цены. За увеличенное хранилище придется доплатить 100 долларов: 13-дюймовая версия стартует с $1 099 вместо прежних $999, а 15-дюймовая — с $1 199 вместо $1 099.

Модель Процессор Память Накопитель Цена (USD) MacBook Air 13″ M5 10-яд. CPU / 8-яд. GPU 16 ГБ 512 ГБ $1 099 MacBook Air 13″ M5 10-яд. CPU / 10-яд. GPU 16 ГБ 512 ГБ $1 199 MacBook Air 13″ M5 10-яд. CPU / 10-яд. GPU 24 ГБ 1 ТБ $1 399 MacBook Air 15″ M5 10-яд. CPU / 10-яд. GPU 16 ГБ 512 ГБ $1 299 MacBook Air 15″ M5 10-яд. CPU / 10-яд. GPU 24 ГБ 512 ГБ $1 399 MacBook Air 15″ M5 10-яд. CPU / 10-яд. GPU 24 ГБ 1 ТБ $1 599

Объем памяти можно увеличить до 32 ГБ, а накопитель — до 4 ТБ при индивидуальной конфигурации на сайте Apple. Это значительно увеличивает стоимость.

MacBook Air M5 официально не продается в России через Apple Store, однако ноутбуки доступны у реселлеров и через параллельный импорт. Ниже приведены официальные цены Apple в долларах США.

Технические характеристики MacBook Air M5 (Таблица)

Параметр 13-дюймовый MacBook Air M5 15-дюймовый MacBook Air M5 Дисплей 13,6″ Liquid Retina, 2560 × 1664, 224 ppi 15,3″ Liquid Retina, 2880 × 1864, 224 ppi Яркость 500 нит 500 нит Процессор Apple M5 (10-яд. CPU) Apple M5 (10-яд. CPU) GPU 8-яд. или 10-яд. 10-яд. Neural Engine 16-яд. 16-яд. Оперативная память 16 или 24 ГБ (до 32 ГБ) 16 или 24 ГБ (до 32 ГБ) Накопитель 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ / 4 ТБ 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ / 4 ТБ Аккумулятор 52,6 Вт·ч 66,5 Вт·ч Автономность до 18 ч (видео) до 18 ч (видео) Камера 12 Мп, 1080p, Center Stage 12 Мп, 1080p, Center Stage Динамики 4 динамика, Spatial Audio 6 динамиков, Spatial Audio Микрофоны 3 с направленным формированием 3 с направленным формированием Клавиатура Magic Keyboard с Touch ID Magic Keyboard с Touch ID Порты 2 × Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3,5 мм 2 × Thunderbolt 4, MagSafe 3, 3,5 мм Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6 6 Высота 11,3 мм 11,5 мм Ширина 304,1 мм 349,3 мм Глубина 215,0 мм 240,4 мм Вес 1 240 г 1 510 г Зарядное устройство 30 Вт / 35 Вт (опция) 35 Вт (два USB-C) Быстрая зарядка До 50% за 30 мин (67 Вт+) До 50% за 30 мин (67 Вт+)

Вывод

MacBook Air M5 — эволюционное обновление, которое получилось очень удачным. Удвоение базового хранилища до 512 ГБ закрывает главную претензию к прошлому поколению. Процессор M5 приносит ощутимый прирост в задачах машинного обучения и графике (появились нейронные ускорители), а обновление беспроводных интерфейсов до Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 — приятный бонус на перспективу.

Для большинства пользователей — студентов, офисных работников, фрилансеров, журналистов — это по-прежнему лучший ноутбук в соотношении производительности, автономности и качества сборки. 18 часов работы от батареи, полное отсутствие шума, отличный экран и мгновенный отклик системы.

13-дюймовая модель подойдет тем, кому критична компактность и мобильность: 1 240 граммов — это уровень ультрабуков. 15-дюймовая версия — выбор тех, кому нужно больше экранного пространства для работы с текстами, таблицами или креативными приложениями, при этом вес 1 510 граммов все равно позволяет носить ноутбук в рюкзаке каждый день.

Из минусов — по-прежнему всего два порта Thunderbolt (для ноутбука такого класса хотелось бы хотя бы три), экран без повышенной частоты обновления (60 Гц) и отсутствие поддержки русского языка в Apple Intelligence.

Последний пункт особенно важен: Apple строит весь маркетинг M5 вокруг ИИ-возможностей, но для русскоязычных пользователей большая часть этих функций пока остается недоступной. Когда Apple добавит русский язык в Apple Intelligence — неизвестно, и ориентироваться на эти функции при покупке сейчас не стоит.

Если у вас MacBook Air на M2, M3 или M4 — срочной необходимости в обновлении нет. Если же вы переходите с M1 или тем более с Intel-версии, разница будет колоссальной: и в скорости, и в автономности, и в общем ощущении от работы с ноутбуком.

