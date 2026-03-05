4 марта 2026 года Apple представила MacBook Neo — совершенно новый ноутбук, который стал самым доступным Mac за всю историю компании. Стартовая цена — $599, что почти вдвое ниже MacBook Air M5, который после мартовского обновления подорожал до $1 099. MacBook Neo — первый по-настоящему бюджетный Mac и самая прямая попытка компании конкурировать с Chromebook’ами и недорогими ноутбуками на Windows.
Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.
Анонс стал финальным аккордом насыщенной недели Apple: 2 марта вышел iPhone 17e, 3 марта — MacBook Air M5, обновленные MacBook Pro и Studio Display, а 4 марта — MacBook Neo.
Содержание статьи
Позиционирование MacBook Neo в линейке ноутбуков Apple
В отличие от MacBook Air и Pro, MacBook Neo работает на чипе A-серии (iPhone-класса), что позволяет Apple резко снизить стартовую цену, пусть и с меньшей вычислительной мощностью по сравнению с остальной линейкой Mac.
По сути, Neo занимает нишу, которую много лет занимал MacBook Air M1, продававшийся через сторонних ритейлеров за $599–699. Устройство выступает своеобразной перезагрузкой Air M1 — с похожими характеристиками и доступной ценой. Только теперь это не старая модель в уценке, а полностью новый продукт с собственным именем, современным дизайном и актуальной операционной системой.
Neo нацелен на студентов, покупателей с ограниченным бюджетом и многочисленных пользователей iPhone, которые никогда не владели Mac.
Apple внутри компании описывала MacBook Neo как «невероятную ценность» и ожидает, что устройство привлечет серьезный поток покупателей, переходящих с Windows-машин и Хромбуков.
Дизайн
MacBook Neo имеет красивый алюминиевый корпус. Мягкие, скругленные углы придают ему элегантный вид, а в руках он ощущается добротным и приятным. Дизайн перекликается с текущими MacBook Air и Pro, но выглядит мягче и дружелюбнее за счет ярких расцветок — Apple явно метила в молодую аудиторию. Примечательно, что расцветка клавиатуры здесь подобрана в тон корпусу. В отличие от старших моделей, где она неизменно черная.
В дисплее MacBook Neo Apple решила отказаться от «челки» — вероятно, потому что камера 1080p компактнее набора датчиков в Pro-моделях.
Кроме того, бюджетный макбук лишен разъема MagSafe. Зарядка осуществляется через один из двух портов USB-C.
Для бюджетного устройства это допустимый компромисс, но владельцам других ноутбуков Apple придется привыкать.
Размеры и вес
Вес MacBook Neo — всего 1,23 кг, что делает его одним из самых легких ноутбуков Apple. Для сравнения, 13,6-дюймовый MacBook Air M5 весит 1,24 кг, а 15-дюймовый — 1,51 кг. Разница с Air невелика, но Neo компактнее за счет меньшей диагонали экрана.
Экран — 13 дюймов (точнее, 13,0 дюйма по диагонали), что немного меньше, чем 13,6 дюйма у MacBook Air. В сумке или рюкзаке эта разница ощутима — Neo действительно чувствуется компактнее.
- Толщина: 1,27 см
- Ширина: 29,75 см
- Глубина: 20,54 см
- Вес: 1,23 кг
Цвета
MacBook Neo доступен в четырех цветах: серебристый (Silver), нежно-розовый (Blush), лимонно-желтый (Citrus) и темно-синий (Indigo).
Яркие цвета — фирменная черта Neo. Они распространяются и на клавиатуру Magic Keyboard (в более светлых тонах) и новые обои, создавая цельную дизайнерскую эстетику. Apple называет Neo самым красочным MacBook в истории.
Это напоминает подход iMac G3 и более поздних iMac на M1: цвет — как способ привлечь молодую аудиторию. Для линейки MacBook это впервые — ни Air, ни Pro никогда не предлагались в таких ярких вариантах.
Емкость накопителя
MacBook Neo доступен в двух конфигурациях: 256 ГБ и 512 ГБ. Базовая модель с 256 ГБ стоит $599 — и чтобы удержать эту цену, Apple убрала из нее датчик Touch ID. Если вам нужен сканер отпечатков пальцев и вдвое больше памяти (512 ГБ), придется заплатить $699.
Примечание: Apple убрала вариант на 256 ГБ из всей обновленной линейки MacBook Air и Pro, сделав 512 ГБ минимальным объемом в старших моделях.
Получается, что 256 ГБ теперь эксклюзив MacBook Neo — и это логично для бюджетного сегмента.
Дисплей
13-дюймовый экран Liquid Retina имеет разрешение 2408 × 1506 пикселей, яркость 500 нит и поддержку 1 миллиарда цветов, обеспечивая четкий текст и яркие изображения. Плотность пикселей — 219 ppi. Это LED-подсветка с технологией IPS.
Экран ярче и имеет более высокое разрешение, чем у большинства PC-ноутбуков в этом ценовом диапазоне. Для сравнения, Chromebook за $400–600 обычно предлагают 1080p-панели на 250–300 нит — Neo заметно выигрывает.
Однако стоит отметить, чего здесь нет. В отличие от MacBook Air M1, Neo, лишен цветового охвата P3 и технологии True Tone. Нет и ProMotion (120 Гц) — частота обновления стандартные 60 Гц.
Для задач, которые решает целевая аудитория Neo — браузер, документы, стриминг, социальные сети — этот экран более чем достаточен. Но профессионалам, работающим с цветом, стоит смотреть на Air или Pro.
Процессор и производительность
MacBook Neo работает на чипе A18 Pro — том самом процессоре, что установлен в iPhone 16 Pro. Это первый раз, когда Apple использует чип A-серии в ноутбуке вместо процессоров M-серии.
Конфигурация: 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU, 8 ГБ объединенной памяти и SSD на 256 ГБ (в базе).
По данным Apple, Neo до 50% быстрее в повседневных задачах (веб-серфинг) и до 3 раз быстрее в ИИ-нагрузках на устройстве по сравнению с самым продаваемым PC-ноутбуком на Intel Core Ultra 5. По данным бенчмарков чипы A18 Pro и M1 показывают схожую производительность. В одноядерных задачах (а именно они определяют отзывчивость системы для обычного пользователя) A18 Pro приближается к M4. В многоядерных — ближе к M1.
Поскольку A18 Pro был спроектирован для жестких тепловых ограничений iPhone, он должен работать совершенно бесшумно в безвентиляторном корпусе ноутбука. Да, MacBook Neo — безвентиляторный, как и MacBook Air.
8 ГБ оперативной памяти — это минимум для Apple Intelligence, и Apple считает этот объем достаточным для целевой аудитории. Но стоит понимать: MacBook Air с M2 и новее поставляются минимум с 16 ГБ RAM.
Пропускная способность памяти 60 ГБ/с (в MacBook Air M5 — 153 ГБ/с, в MacBook Pro — 614 ГБ/с).
Разница в два раза — и при активном использовании вкладок браузера или нескольких приложений одновременно 8 ГБ могут оказаться узким местом.
Примечание. Функции Apple Intelligence до сих пор не поддерживает русский язык. ИИ от Apple работает только на ограниченном числе языков (английский, китайский, французский, немецкий и ряд других). В русскоязычном интерфейсе macOS большинство возможностей Apple Intelligence недоступны.
Автономность и зарядка
Благодаря энергоэффективности чипа Apple, MacBook Neo обеспечивает до 16 часов автономной работы от одного заряда.
Батарея — литий-полимерная, емкостью 36,5 Вт·ч. Заявленное время работы: до 11 часов веб-серфинга по Wi-Fi и до 16 часов потокового видео. В комплекте — адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт.
MacBook Neo оснащен двумя портами USB-C — USB 3 (левый) и USB 2 (правый). Оба порта поддерживают зарядку. Подключение внешнего дисплея возможно только через левый порт USB 3. MagSafe отсутствует. Зарядка осуществляется только через USB-C. Для бюджетного ноутбука это вполне нормально.
Для сравнения: 13,6-дюймовый MacBook Air M5 предлагает 18 часов автономной работы и зарядное устройство на 30 Вт. Neo уступает по обоим параметрам, но заявленные 16 часов — отличный показатель для этого класса устройства.
Клавиатура
В MacBook Neo стоит та самая Magic Keyboard, которую многие так любят: она окрашена в цвет корпуса, а клавиши ходят мягко и точно. Трекпад Multi-Touch огромный — можно кликать, масштабировать и листать где угодно, хоть в самом углу. Однако, клавиатура здесь лишена функции Force Touch (распознавания силы нажатия), а также подсветки. Для тех, кто работает в темноте или при слабом освещении, это заметное ограничение.
Более дорогая версия MacBook Neo с Touch ID обеспечивает быструю, удобную и безопасную аутентификацию для входа в систему и покупок через Apple Pay, как и во «взрослых» ноутбуках Apple. Однако Touch ID доступен только в версии за $699 (512 ГБ).
Базовая модель за $599 лишена сканера отпечатков — для авторизации придется вводить пароль вручную.
Камера
Камера 1080p FaceTime HD обеспечивает четкие видеозвонки при различном освещении. Камера MacBook Neo имеет оптимизированную обработку изображения для яркой картинки в видеозвонках. Два микрофона с направленным формированием луча снижают фоновый шум и выделяют голос пользователя.
1080p-камера — серьезное преимущество перед 720p-сенсорами, которые часто встречаются в бюджетных PC. Для Zoom-звонков и FaceTime камера Neo вполне достаточна.
Звук
MacBook Neo, к сожалению, является самым худшим актуальным ноутбуком Apple по части звучания. Здесь имеется лишь два динамика, расположенных по бокам корпуса. Для сравнения, MacBoook Air оснащен четырьмя, а MacBook Pro — шестью динамиками.
Радует, что Apple сохранила здесь аудиоразъем 3,5 мм для проводных наушников — приятный бонус, который постепенно исчезает из все большего количества устройств.
Беспроводные модули
MacBook Neo получил Wi-Fi 6E, а не Wi-Fi 7, как в MacBook Air M5 и новых iPhone. Для большинства пользователей разница несущественна, но технически Neo уступает старшим моделям по беспроводным стандартам.
А вот Bluetooth здесь топовый, версии 6.
Комплект поставки
В коробке:
- MacBook Neo
- Кабель USB-C для зарядки
- Адаптер питания USB-C 20 Вт (не во всех регионах)
- Документация
Упаковка на 100% состоит из волокнистых материалов (бумажная основа) — в рамках обязательства Apple по отказу от пластика.
Технические характеристики MacBook Neo (таблица)
|Параметр
|MacBook Neo
|Дисплей
|13,0″ Liquid Retina (IPS, LED), 2408 × 1506, 219 ppi
|Яркость
|500 нит
|Частота обновления
|60 Гц
|Цветовой охват
|1 миллиард цветов
|True Tone
|Нет
|Процессор
|Apple A18 Pro: 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU
|Оперативная память
|8 ГБ объединенной памяти
|Накопитель
|256 ГБ / 512 ГБ SSD
|Камера
|1080p FaceTime HD
|Микрофоны
|2 микрофона с направленным формированием луча
|Динамики
|2 боковых с поддержкой Dolby Atmos и пространственного аудио
|Клавиатура
|Magic Keyboard (цветная, в тон корпуса), без подсветки
|Touch ID
|Только в модели за $699
|Трекпад
|Multi-Touch, но без Force Touch
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6E
|Bluetooth
|6.0
|Порты
|2× USB-C (USB 3 слева, USB 2 справа) + 3,5 мм аудио
|MagSafe
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Внешний дисплей
|1 (через левый USB-C)
|Батарея
|36,5 Вт·ч литий-полимерная
|Автономность
|До 11 ч веб-серфинг / до 16 ч потоковое видео
|Зарядное устройство
|USB-C 20 Вт (в комплекте)
|Охлаждение
|Безвентиляторное (пассивное)
|Вес
|1,23 кг
|Цвета
|серебристый (Silver), нежно-розовый (Blush), лимонно-желтый (Citrus) и темно-синий (Indigo)
|Материал
|Алюминий (90% переработанный)
|В коробке
|Кабель USB-C, адаптер 20 Вт (не во всех регионах), документация
Цены
|Модель
|Цена
|MacBook Neo 256 ГБ (без Touch ID)
|$599
|MacBook Neo 512 ГБ (с Touch ID)
|$699
Начало продаж — 11 марта 2026 года.
Выводы
Для кого этот ноутбук?
MacBook Neo — это Mac для тех, кому Mac раньше был не по карману. Студенты, школьники, люди, переходящие с Хромбуков или старых Windows-ноутбуков, владельцы iPhone, которые хотят попробовать macOS. $599 — принципиально новый порог входа в экосистему Apple.
Для повседневных задач — веб-серфинг, почта, мессенджеры, документы, стриминг, социальные сети, легкая обработка фото — A18 Pro справится без проблем. 16 часов автономности, яркий экран, хороший звук и камера 1080p — все это серьезные аргументы.
Чем жертвуете?
Список компромиссов ожидаемый для бюджетного устройства:
- 8 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ у MacBook Air;
- Нет MagSafe, нет Thunderbolt;
- Wi-Fi 6E вместо Wi-Fi 7;
- Нет True Tone;
- Нет Force Touch на трекпаде;
- Нет подсветки клавиатуры;
- Touch ID только в версии за $699;
- Левый порт USB 3, правый — USB 2;
- Один внешний дисплей (только через левый порт).
Стоит ли покупать?
Если вы ищете ноутбук для учебы, удаленной работы, домашнего использования или как вторую машину в дополнение к десктопу — MacBook Neo прямо на вас и рассчитан. За $599 вы получаете полноценную macOS, экосистему Apple, приличную автономность и производительность, сопоставимую с MacBook Air M1.
Если же вам нужен ноутбук для серьезной работы — монтаж видео, разработка, 3D, тяжелая многозадачность — Neo не ваш выбор. Смотрите на MacBook Air M5 или MacBook Pro.
Ну и в заключение добавлю, что официально Apple не продает Mac в России. MacBook Neo будет доступен через параллельный импорт, и реальная цена будет выше $599 на 30–50% в зависимости от курса рубля и наценки продавца. Apple Intelligence на русском языке до сих пор не работает и, вероятно, поддержки фирменного ИИ от Apple нет даже в планах даже на 2026 год.
🔥 Смотрите также:
- Как найти все фото, которые не добавлены ни в один альбом на iPhone и Mac.
- Скрытые возможности клавиши «fn» на Mac, о которых вы могли не знать.