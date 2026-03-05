4 марта 2026 года Apple представила MacBook Neo — совершенно новый ноутбук, который стал самым доступным Mac за всю историю компании. Стартовая цена — $599, что почти вдвое ниже MacBook Air M5, который после мартовского обновления подорожал до $1 099. MacBook Neo — первый по-настоящему бюджетный Mac и самая прямая попытка компании конкурировать с Chromebook’ами и недорогими ноутбуками на Windows.

Анонс стал финальным аккордом насыщенной недели Apple: 2 марта вышел iPhone 17e, 3 марта — MacBook Air M5, обновленные MacBook Pro и Studio Display, а 4 марта — MacBook Neo.

Содержание статьи

Позиционирование MacBook Neo в линейке ноутбуков Apple

В отличие от MacBook Air и Pro, MacBook Neo работает на чипе A-серии (iPhone-класса), что позволяет Apple резко снизить стартовую цену, пусть и с меньшей вычислительной мощностью по сравнению с остальной линейкой Mac.

По сути, Neo занимает нишу, которую много лет занимал MacBook Air M1, продававшийся через сторонних ритейлеров за $599–699. Устройство выступает своеобразной перезагрузкой Air M1 — с похожими характеристиками и доступной ценой. Только теперь это не старая модель в уценке, а полностью новый продукт с собственным именем, современным дизайном и актуальной операционной системой.

Neo нацелен на студентов, покупателей с ограниченным бюджетом и многочисленных пользователей iPhone, которые никогда не владели Mac.

Apple внутри компании описывала MacBook Neo как «невероятную ценность» и ожидает, что устройство привлечет серьезный поток покупателей, переходящих с Windows-машин и Хромбуков.

Дизайн

MacBook Neo имеет красивый алюминиевый корпус. Мягкие, скругленные углы придают ему элегантный вид, а в руках он ощущается добротным и приятным. Дизайн перекликается с текущими MacBook Air и Pro, но выглядит мягче и дружелюбнее за счет ярких расцветок — Apple явно метила в молодую аудиторию. Примечательно, что расцветка клавиатуры здесь подобрана в тон корпусу. В отличие от старших моделей, где она неизменно черная.

В дисплее MacBook Neo Apple решила отказаться от «челки» — вероятно, потому что камера 1080p компактнее набора датчиков в Pro-моделях.

Кроме того, бюджетный макбук лишен разъема MagSafe. Зарядка осуществляется через один из двух портов USB-C.

Для бюджетного устройства это допустимый компромисс, но владельцам других ноутбуков Apple придется привыкать.

Размеры и вес

Вес MacBook Neo — всего 1,23 кг, что делает его одним из самых легких ноутбуков Apple. Для сравнения, 13,6-дюймовый MacBook Air M5 весит 1,24 кг, а 15-дюймовый — 1,51 кг. Разница с Air невелика, но Neo компактнее за счет меньшей диагонали экрана.

Экран — 13 дюймов (точнее, 13,0 дюйма по диагонали), что немного меньше, чем 13,6 дюйма у MacBook Air. В сумке или рюкзаке эта разница ощутима — Neo действительно чувствуется компактнее.

Толщина: 1,27 см

Ширина: 29,75 см

Глубина: 20,54 см

Вес: 1,23 кг

Цвета

MacBook Neo доступен в четырех цветах: серебристый (Silver), нежно-розовый (Blush), лимонно-желтый (Citrus) и темно-синий (Indigo).

Яркие цвета — фирменная черта Neo. Они распространяются и на клавиатуру Magic Keyboard (в более светлых тонах) и новые обои, создавая цельную дизайнерскую эстетику. Apple называет Neo самым красочным MacBook в истории.

Это напоминает подход iMac G3 и более поздних iMac на M1: цвет — как способ привлечь молодую аудиторию. Для линейки MacBook это впервые — ни Air, ни Pro никогда не предлагались в таких ярких вариантах.

Емкость накопителя

MacBook Neo доступен в двух конфигурациях: 256 ГБ и 512 ГБ. Базовая модель с 256 ГБ стоит $599 — и чтобы удержать эту цену, Apple убрала из нее датчик Touch ID. Если вам нужен сканер отпечатков пальцев и вдвое больше памяти (512 ГБ), придется заплатить $699.

Примечание: Apple убрала вариант на 256 ГБ из всей обновленной линейки MacBook Air и Pro, сделав 512 ГБ минимальным объемом в старших моделях.

Получается, что 256 ГБ теперь эксклюзив MacBook Neo — и это логично для бюджетного сегмента.

Дисплей

13-дюймовый экран Liquid Retina имеет разрешение 2408 × 1506 пикселей, яркость 500 нит и поддержку 1 миллиарда цветов, обеспечивая четкий текст и яркие изображения. Плотность пикселей — 219 ppi. Это LED-подсветка с технологией IPS.

Экран ярче и имеет более высокое разрешение, чем у большинства PC-ноутбуков в этом ценовом диапазоне. Для сравнения, Chromebook за $400–600 обычно предлагают 1080p-панели на 250–300 нит — Neo заметно выигрывает.

Однако стоит отметить, чего здесь нет. В отличие от MacBook Air M1, Neo, лишен цветового охвата P3 и технологии True Tone. Нет и ProMotion (120 Гц) — частота обновления стандартные 60 Гц.

Для задач, которые решает целевая аудитория Neo — браузер, документы, стриминг, социальные сети — этот экран более чем достаточен. Но профессионалам, работающим с цветом, стоит смотреть на Air или Pro.

Процессор и производительность

MacBook Neo работает на чипе A18 Pro — том самом процессоре, что установлен в iPhone 16 Pro. Это первый раз, когда Apple использует чип A-серии в ноутбуке вместо процессоров M-серии.

Конфигурация: 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU, 8 ГБ объединенной памяти и SSD на 256 ГБ (в базе).

По данным Apple, Neo до 50% быстрее в повседневных задачах (веб-серфинг) и до 3 раз быстрее в ИИ-нагрузках на устройстве по сравнению с самым продаваемым PC-ноутбуком на Intel Core Ultra 5. По данным бенчмарков чипы A18 Pro и M1 показывают схожую производительность. В одноядерных задачах (а именно они определяют отзывчивость системы для обычного пользователя) A18 Pro приближается к M4. В многоядерных — ближе к M1.

Поскольку A18 Pro был спроектирован для жестких тепловых ограничений iPhone, он должен работать совершенно бесшумно в безвентиляторном корпусе ноутбука. Да, MacBook Neo — безвентиляторный, как и MacBook Air.

8 ГБ оперативной памяти — это минимум для Apple Intelligence, и Apple считает этот объем достаточным для целевой аудитории. Но стоит понимать: MacBook Air с M2 и новее поставляются минимум с 16 ГБ RAM.

Пропускная способность памяти 60 ГБ/с (в MacBook Air M5 — 153 ГБ/с, в MacBook Pro — 614 ГБ/с).

Разница в два раза — и при активном использовании вкладок браузера или нескольких приложений одновременно 8 ГБ могут оказаться узким местом.

Примечание. Функции Apple Intelligence до сих пор не поддерживает русский язык. ИИ от Apple работает только на ограниченном числе языков (английский, китайский, французский, немецкий и ряд других). В русскоязычном интерфейсе macOS большинство возможностей Apple Intelligence недоступны.

Автономность и зарядка

Благодаря энергоэффективности чипа Apple, MacBook Neo обеспечивает до 16 часов автономной работы от одного заряда.

Батарея — литий-полимерная, емкостью 36,5 Вт·ч. Заявленное время работы: до 11 часов веб-серфинга по Wi-Fi и до 16 часов потокового видео. В комплекте — адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт.

MacBook Neo оснащен двумя портами USB-C — USB 3 (левый) и USB 2 (правый). Оба порта поддерживают зарядку. Подключение внешнего дисплея возможно только через левый порт USB 3. MagSafe отсутствует. Зарядка осуществляется только через USB-C. Для бюджетного ноутбука это вполне нормально.

Для сравнения: 13,6-дюймовый MacBook Air M5 предлагает 18 часов автономной работы и зарядное устройство на 30 Вт. Neo уступает по обоим параметрам, но заявленные 16 часов — отличный показатель для этого класса устройства.

Клавиатура

В MacBook Neo стоит та самая Magic Keyboard, которую многие так любят: она окрашена в цвет корпуса, а клавиши ходят мягко и точно. Трекпад Multi-Touch огромный — можно кликать, масштабировать и листать где угодно, хоть в самом углу. Однако, клавиатура здесь лишена функции Force Touch (распознавания силы нажатия), а также подсветки. Для тех, кто работает в темноте или при слабом освещении, это заметное ограничение.

Более дорогая версия MacBook Neo с Touch ID обеспечивает быструю, удобную и безопасную аутентификацию для входа в систему и покупок через Apple Pay, как и во «взрослых» ноутбуках Apple. Однако Touch ID доступен только в версии за $699 (512 ГБ).

Базовая модель за $599 лишена сканера отпечатков — для авторизации придется вводить пароль вручную.

Камера

Камера 1080p FaceTime HD обеспечивает четкие видеозвонки при различном освещении. Камера MacBook Neo имеет оптимизированную обработку изображения для яркой картинки в видеозвонках. Два микрофона с направленным формированием луча снижают фоновый шум и выделяют голос пользователя.

1080p-камера — серьезное преимущество перед 720p-сенсорами, которые часто встречаются в бюджетных PC. Для Zoom-звонков и FaceTime камера Neo вполне достаточна.

Звук

MacBook Neo, к сожалению, является самым худшим актуальным ноутбуком Apple по части звучания. Здесь имеется лишь два динамика, расположенных по бокам корпуса. Для сравнения, MacBoook Air оснащен четырьмя, а MacBook Pro — шестью динамиками.

Радует, что Apple сохранила здесь аудиоразъем 3,5 мм для проводных наушников — приятный бонус, который постепенно исчезает из все большего количества устройств.

Беспроводные модули

MacBook Neo получил Wi-Fi 6E, а не Wi-Fi 7, как в MacBook Air M5 и новых iPhone. Для большинства пользователей разница несущественна, но технически Neo уступает старшим моделям по беспроводным стандартам.

А вот Bluetooth здесь топовый, версии 6.

Комплект поставки

В коробке:

MacBook Neo

Кабель USB-C для зарядки

Адаптер питания USB-C 20 Вт (не во всех регионах)

Документация

Упаковка на 100% состоит из волокнистых материалов (бумажная основа) — в рамках обязательства Apple по отказу от пластика.

Технические характеристики MacBook Neo (таблица)

Параметр MacBook Neo Дисплей 13,0″ Liquid Retina (IPS, LED), 2408 × 1506, 219 ppi Яркость 500 нит Частота обновления 60 Гц Цветовой охват 1 миллиард цветов True Tone Нет Процессор Apple A18 Pro: 6-ядерный CPU, 5-ядерный GPU Оперативная память 8 ГБ объединенной памяти Накопитель 256 ГБ / 512 ГБ SSD Камера 1080p FaceTime HD Микрофоны 2 микрофона с направленным формированием луча Динамики 2 боковых с поддержкой Dolby Atmos и пространственного аудио Клавиатура Magic Keyboard (цветная, в тон корпуса), без подсветки Touch ID Только в модели за $699 Трекпад Multi-Touch, но без Force Touch Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth 6.0 Порты 2× USB-C (USB 3 слева, USB 2 справа) + 3,5 мм аудио MagSafe Нет Thunderbolt Нет Внешний дисплей 1 (через левый USB-C) Батарея 36,5 Вт·ч литий-полимерная Автономность До 11 ч веб-серфинг / до 16 ч потоковое видео Зарядное устройство USB-C 20 Вт (в комплекте) Охлаждение Безвентиляторное (пассивное) Вес 1,23 кг Цвета серебристый (Silver), нежно-розовый (Blush), лимонно-желтый (Citrus) и темно-синий (Indigo) Материал Алюминий (90% переработанный) В коробке Кабель USB-C, адаптер 20 Вт (не во всех регионах), документация

Цены

Модель Цена MacBook Neo 256 ГБ (без Touch ID) $599 MacBook Neo 512 ГБ (с Touch ID) $699

Начало продаж — 11 марта 2026 года.

Выводы

Для кого этот ноутбук?

MacBook Neo — это Mac для тех, кому Mac раньше был не по карману. Студенты, школьники, люди, переходящие с Хромбуков или старых Windows-ноутбуков, владельцы iPhone, которые хотят попробовать macOS. $599 — принципиально новый порог входа в экосистему Apple.

Для повседневных задач — веб-серфинг, почта, мессенджеры, документы, стриминг, социальные сети, легкая обработка фото — A18 Pro справится без проблем. 16 часов автономности, яркий экран, хороший звук и камера 1080p — все это серьезные аргументы.

Чем жертвуете?

Список компромиссов ожидаемый для бюджетного устройства:

8 ГБ оперативной памяти вместо 16 ГБ у MacBook Air;

Нет MagSafe, нет Thunderbolt;

Wi-Fi 6E вместо Wi-Fi 7;

Нет True Tone;

Нет Force Touch на трекпаде;

Нет подсветки клавиатуры;

Touch ID только в версии за $699;

Левый порт USB 3, правый — USB 2;

Один внешний дисплей (только через левый порт).

Стоит ли покупать?

Если вы ищете ноутбук для учебы, удаленной работы, домашнего использования или как вторую машину в дополнение к десктопу — MacBook Neo прямо на вас и рассчитан. За $599 вы получаете полноценную macOS, экосистему Apple, приличную автономность и производительность, сопоставимую с MacBook Air M1.

Если же вам нужен ноутбук для серьезной работы — монтаж видео, разработка, 3D, тяжелая многозадачность — Neo не ваш выбор. Смотрите на MacBook Air M5 или MacBook Pro.

Ну и в заключение добавлю, что официально Apple не продает Mac в России. MacBook Neo будет доступен через параллельный импорт, и реальная цена будет выше $599 на 30–50% в зависимости от курса рубля и наценки продавца. Apple Intelligence на русском языке до сих пор не работает и, вероятно, поддержки фирменного ИИ от Apple нет даже в планах даже на 2026 год.

