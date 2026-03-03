iPhone 17e — подробный обзор самого доступного iPhone 2026 года

2 марта 2026 года Apple представила iPhone 17e — новый «бюджетный» смартфон в линейке iPhone 17. Аппарат пришел на смену iPhone 16e, выпущенному в феврале 2025-го, и получил заметный набор улучшений, сохранив при этом прежнюю стартовую цену $599. Разберем его по косточкам.

Позиционирование iPhone 17e в линейке

iPhone 17e позиционируется как доступное дополнение к семейству iPhone 17. Если стандартный iPhone 17 начинается с $799, то iPhone 17e стартует с $599 — на $200 дешевле базового iPhone 17. По сути, это самый дешевый актуальный iPhone на рынке.

Примечательно, что Apple перешла на ежегодный цикл обновления бюджетной модели. До iPhone 16e компания обновляла линейку iPhone SE примерно раз в три года. Теперь «народный» iPhone обновляется каждый год наравне со старшими моделями.

Центральная идея этого запуска — «доступный интеллект». Чип A19, знакомый по iPhone 17, и полный набор функций Apple Intelligence теперь работают на всех устройствах линейки 2026 года. То есть, покупая iPhone 17e, вы не жертвуете ни одной из ИИ-функций Apple — они все здесь.

Дизайн

Внешне iPhone 17e почти невозможно отличить от предшественника. Аппарат сохраняет общий дизайн iPhone 16e, и это, пожалуй, одновременно и плюс, и минус.

Спереди — классический вырез-«челка», как в iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 16e вместо Dynamic Island, который появился у старших моделей. Ходили слухи, что Apple наконец перейдет на Dynamic Island и в серии «e», но этого не случилось. Кого-то это расстроит, но функционально «челка» делает ровно то же самое — прячет камеру TrueDepth и датчики Face ID.

Корпус выполнен из прочного и легкого авиационного алюминия. Задняя панель стеклянная, лицевая сторона защищена новым покрытием Ceramic Shield 2, таким же как и у других представителей линейки iPhone.

Оно обеспечивает в 3 раза лучшую устойчивость к царапинам по сравнению с iPhone 16e. Apple называет его самым прочным стеклом среди всех смартфонов, а дополнительное антибликовое покрытие помогает при работе на ярком солнце. Кстати, ранее я рассказывал, почему не нужно наклеивать защитную пленку или стекло на этот материал.

Кнопка «Контроллер камеры» на iPhone 17e отсутствуют — в отличие от других собратьев линейки iPhone 17, где она есть. Зато кнопка «Действия» осталась на месте и позволяет быстро запускать различные функции одним нажатием.

Размеры и вес

Ширина: 71,5 мм.

Высота: 146,7 мм.

Толщина: 7,80 мм.

Вес: 169 граммов.

Габариты идентичны iPhone 16e, но iPhone 17e стал на 2 грамма тяжелее — 169 грамм унции против 167 грамм у предшественника. На практике эту разницу почувствовать трудно.

Для сравнения: iPhone 17 чуть крупнее (высота 149,6 мм), чуть толще — 7,95 мм и тяжелее — 177 грамм.

Цвета

iPhone 17e доступен в трех цветах с матовым покрытием премиального вида: черный, белый и нежно-розовый. Розовый вариант — новинка, и он приятно разбавляет сдержанную палитру. Для тех, кто устал от черно-белых вариаций, как у моделей SE и iPhone 16e, это давно ожидаемый шаг.

Для сравнения, iPhone 17 предлагает пять цветов: черный, белый, лавандовый, шалфейный и голубой.

Емкость накопителя

Одна из главных радостей этого обновления — удвоение базового хранилища. iPhone 17e стартует с 256 ГБ при цене $599 — это вдвое больше, чем было у iPhone 16e за те же деньги. Версия на 512 ГБ обойдется в $799.

Фактически получается, что новый iPhone на $100 дешевле предшественника, если сравнивать одинаковые объемы памяти. Учитывая, что фото и видео с камеры 48 Мп весят немало, 256 ГБ в качестве базового варианта — решение правильное и давно назревшее.

Защита от воды и пыли

iPhone 17e имеет рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 — погружение на глубину до 6 метров на 30 минут.

Класс защиты такой же, как и у iPhone 16e и iPhone 17. Apple предупреждает, что защита не постоянна и снижается при обычном износе. Заряжать влажный iPhone нельзя, а повреждения от жидкости не покрываются гарантией. Стандартная оговорка, но упомянуть стоит.

Дисплей

iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR с разрешением 2532 × 1170 пикселей и плотностью 460 ppi. Контрастность — 2 000 000:1, типичная яркость — 800 нит, пиковая яркость в HDR — 1200 нит.

Экран поддерживает HDR, True Tone, широкий цветовой охват P3, Haptic Touch и олеофобное покрытие.

Теперь о том, чего тут нет. ProMotion с адаптивной частотой до 120 Гц и режим «Экран всегда включен» (Always-On Display) доступны только в iPhone 17. У iPhone 17e частота обновления остается на уровне 60 Гц — как и у прошлогоднего 16e. В 2026 году это ощутимый компромисс, хотя для многих пользователей, в том числе и меня, 60 Гц остается вполне комфортной частотой.

Критики обращают внимание, что по своей конструкции дисплей 17e мало отличается от панели iPhone 13 образца 2021 года и при яркости 800 нит может быть плохо читаем на ярком солнце. Справедливое замечание. Но для подавляющего большинства сценариев — от просмотра видео в помещении до работы с приложениями — этот экран работает отлично.

Процессор и производительность

В основе iPhone 17e — чип A19 последнего поколения, произведенный по 3-нанометровой технологии. Это тот же чип, что и в iPhone 17, но с одной оговоркой.

Apple применяет так называемый чип-биннинг: A19 в версии для iPhone 17e работает с 4-ядерным GPU вместо 5-ядерного в обычном iPhone 17. В остальном — 6-ядерный CPU (два высокопроизводительных + четыре энергоэффективных ядра) и 16-ядерный Neural Engine.

Графическая производительность выросла примерно на 30% по сравнению с A18 в iPhone 16e. Процессорная часть, по данным Apple, до 2 раз быстрее, чем у iPhone 11.

Оперативной памяти — 8 ГБ, как и в стандартном iPhone 17. Этого хватает для работы Apple Intelligence и всех функций iOS 26. Правда, к сожалению, стоит напомнить, что функции Apple Intelligence не работают на русском языке и, скорее всего, так и не получат его поддержки в 2026 году.

Модем Apple C1X

iPhone 17e оснащен модемом C1X — собственным сотовым модемом Apple второго поколения, который до 2 раз быстрее модема C1 из iPhone 16e.

При этом модем потребляет на 30% меньше энергии, что положительно сказывается на автономности.

C1X поддерживает 5G sub-6GHz с 4×4 MIMO, но не совместим с mmWave. iPhone 17, для сравнения, работает и с mmWave, и с sub-6GHz 5G. Для России и большинства европейских стран отсутствие mmWave не имеет значения — эти сети пока не развернуты.

iPhone 17e, как и его предшественник iPhone 16e, работает на Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Но это уже вчерашний день в сравнении с iPhone 17, который получил чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

В зависимости от страны назначения iPhone 17e может продаваться как в версии с только eSIM, так и с поддержкой физической SIM-карты формата nano-SIM. Причем если iPhone 16e был eSIM-only только в США, то iPhone 17e лишен физического слота SIM в расширенном списке стран: США, Канада, Мексика, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других.

Автономность и зарядка

Батарея у iPhone 17e ровно такая же, как у iPhone 16e — 4 005 мАч. Apple обещает до 26 часов воспроизведения видео, до 21 часа потокового видео и до 90 часов прослушивания аудио. Показатели полностью совпадают с iPhone 16e.

Парадоксально, но при емкости батареи 4005 мАч (на 8,5% больше, чем у iPhone 17) заявленное время автономной работы у 17e на 22% меньше. Объяснение — в более простом дисплее с фиксированной частотой 60 Гц, который не умеет адаптивно снижать частоту обновления и потребляет больше энергии, чем ProMotion-панель в iPhone 17.

По части зарядки:

Быстрая проводная зарядка — до 50% за 30 минут с адаптером 20 Вт или мощнее через USB-C.

Беспроводная зарядка MagSafe и Qi2 — до 15 Вт (против 7,5 Вт Qi в iPhone 16e).

Появление MagSafe — ключевое нововведение. Магнитные зарядные устройства, чехлы, кошельки и аксессуары для камеры легко крепятся к задней панели iPhone 17e, обеспечивая точное выравнивание. Владельцам iPhone 16e для полноценной работы с MagSafe приходилось покупать специальный чехол.

Для сравнения: iPhone 17 поддерживает проводную зарядку до 40 Вт и заряжается до 50% за 20 минут.

Камеры

Основная камера

Одиночный модуль — 48 Мп Fusion: фокусное расстояние 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация изображения, гибридные фокусные пиксели, поддержка фото в разрешении 24 и 48 Мп.

Дополнительно камера работает как 12 Мп телефото 2x: 52 мм, ƒ/1.6, оптическая стабилизация, гибридные фокусные пиксели. По факту «телефото» — это кроп центральной части 48-мегапиксельного сенсора, обеспечивающий 12-мегапиксельное изображение оптического качества с 2-кратным увеличением.

Аппаратно камера не изменилась по сравнению с iPhone 16e — это та же 48-мегапиксельная Fusion-система с одним физическим модулем. Зато новый чип A19 должен улучшить вычислительную обработку фото, например, при съемке в условиях слабого освещения.

Портреты нового поколения: iPhone 17e распознает людей, собак и кошек, автоматически сохраняя информацию о глубине.

Можно превращать обычные снимки в портреты с размытым фоном после съемки и менять точку фокусировки в приложении «Фото».

Видео — 4K Dolby Vision при 60 к/с, а также замедленная съемка 1080p при 120 к/с. Видеорежимов «Киноэффект» и «Экшен» здесь нет — они доступны только в старших моделях.

Фронтальная камера

12-мегапиксельная фронтальная TrueDepth-камера с диафрагмой ƒ/1.9 — без изменений по сравнению с iPhone 16e. Поддерживаются ночной режим для селфи, Smart HDR 5, запись видео в Dolby Vision HDR, Deep Fusion и Photonic Engine.

Датчики и кнопки iPhone 17e

Биометрический сенсор Face ID обеспечивает безопасную разблокировку, аутентификацию покупок и вход в приложения. Для работы Face ID используются проектор точек, инфракрасная камера и чип A19. Система создает 3D-карту лица и работает в темноте, со шляпами, очками, масками и другими аксессуарами.

Кнопка «Действия» — настраиваемая: фонарик, визуальный интеллект, камера и другие функции одним нажатием.

В аппарате установлены гироскоп с высоким динамическим диапазоном, двухъядерный акселерометр, барометр, датчик окружающего освещения.

Функции безопасности

Обнаружение аварий — определяет серьезные автомобильные столкновения и вызывает помощь.

Спутниковые функции (доступно только в некоторых странах): экстренный вызов SOS, помощь на дорогах, сообщения и «Найти iPhone» через спутник — работают без сотовой связи и Wi-Fi.

Порт USB-C работает на скорости USB 2.0 — точно так же, как и у iPhone 16e и iPhone 17.

Комплект поставки iPhone 17e

Тут все традиционно для Apple последних лет — коробка стала еще компактнее, а внутри минимум:

iPhone 17e

Кабель USB-C для зарядки (поддерживает быструю зарядку)

Документация

Упаковка на 100% выполнена из волокнистых материалов (бумажная основа), без пластика.

Зарядного адаптера и наушников в коробке нет — их нужно покупать отдельно.

Технические характеристики (таблица)

Параметр iPhone 17e Дисплей 6,1″ OLED Super Retina XDR, 2532×1170, 460 ppi Яркость 800 нит (типичная), 1200 нит (HDR пик) Частота обновления 60 Гц Защитное стекло Ceramic Shield 2 Процессор A19: 6-ядерный CPU, 4-ядерный GPU, 16-ядерный Neural Engine Техпроцесс 3 нм Оперативная память 8 ГБ Накопитель 256 ГБ / 512 ГБ Модем Apple C1X (до 2× быстрее C1) 5G Sub-6GHz с 4×4 MIMO (без mmWave) Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 SIM В зависимости от региона: только eSIM или eSIM + nano-SIM Основная камера 48 Мп Fusion, 26 мм, ƒ/1.6, OIS + 12 Мп 2x телефото (52 мм) Фронтальная камера 12 Мп, ƒ/1.9 Видеосъемка 4K Dolby Vision 60 к/с, 1080p 120 к/с (замедленная) Аккумулятор 4005 мАч Время работы (видео) До 26 ч воспроизведения / 21 ч стриминга / 90 ч аудио Проводная зарядка До 50% за 30 мин. с USB-C адаптером мощностью от 20 Вт Беспроводная зарядка MagSafe / Qi2 — до 15 Вт Разблокировка Face ID Защита IP68 (до 6 м, 30 мин) Размеры 146,7 × 71,5 × 7,80 мм Вес 169 г Материал Алюминий (авиационный) + стекло Цвета Черный, белый, розовый Порт USB-C (USB 2.0) В коробке Кабель USB-C, документация (без адаптера)

Цены и выводы

iPhone 17e 256 ГБ: $599

iPhone 17e 512 ГБ: $799

Для кого этот телефон? iPhone 17e — разумный выбор для тех, кто хочет получить современный iPhone со всеми функциями Apple Intelligence, быстрым процессором и приличной камерой, не переплачивая $200+ за старшие модели. Особенно он подойдет пользователям, переходящим с iPhone 12, 13 или SE — разница будет колоссальной.

Чем жертвуете? Дисплей 60 Гц без ProMotion и всегда включенного дисплея, отсутствие Dynamic Island и Контроллера камеры, одна камера вместо двух, более медленная проводная зарядка (20 Вт вместо 40 Вт), медленная передача данных через кабель. Разница с iPhone 17 составляет $200, и кому-то эти $200 окупятся за счет лучшего экрана и камер.

Стоит ли обновляться с iPhone 16e? Честно — если вы довольны своим 16e, острой необходимости нет. Если только удвоенное хранилище и MagSafe не являются для вас принципиальными.

А вот для владельцев iPhone 11–13 или старых SE обновление будет по-настоящему ощутимым.

