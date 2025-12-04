Почему не стоит использовать защитные пленки и стекла для iPhone 17 и 17 Pro

С выходом iPhone 17 Apple сделала серьезную ставку на улучшенное покрытие экрана Ceramic Shield 2. Компания обещает тройную устойчивость к царапинам и значительно сниженное бликование. Звучит как убедительный аргумент наконец-то отказаться от защитного стекла. Но привычка — вторая натура, и многие все равно спешат наклеить дополнительный слой на дорогой девайс.

Оказывается, это решение может быть контрпродуктивным. Согласно исследованию компании Astropad, обычная защитная пленка сводит на нет ключевое преимущество дисплея.

Инженеры провели замеры и выявили интересный парадокс. Если iPhone 16 Pro отражал 3,8% света, то голая панель iPhone 17 Pro — всего 2%. Однако после наклейки стандартного защитного стекла без собственного антибликового слоя этот показатель взлетает до 4.6%. Получается, что с пленкой экран нового айфона бликует даже сильнее, чем у прошлогодней модели.

В чем физическая причина? Вся хитрость в инженерном решении Apple. Антибликовое покрытие Ceramic Shield 2 нанесено непосредственно на поверхность стекла и рассчитано на контакт с воздухом. Когда сверху наклеивается защитное стекло, между ним и экраном остается тонкий слой клея. Эта прослойка меняет оптические свойства, и уникальное покрытие попросту перестает работать как задумано. Оно есть, но не функционирует.

Так что же делать, если без защиты некомфортно? Полный отказ от пленки (стекла) — не единственный путь. Решение заключается в выборе аксессуара со встроенным антибликовым покрытием, которое компенсирует помехи. Такие продукты уже есть на рынке, и их использование позволяет сохранить и защиту, и визуальные преимущества нового экрана.

Таким образом, владельцам iPhone 17, ценящим идеальную картинку, стоит задуматься: наклеивая стандартную пленку «на всякий случай», они не только не экономят, но и добровольно отказываются от одной из главных инноваций, за которую заплатили.

