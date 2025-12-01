Если вам когда-нибудь понадобится скрытно прочитать сообщение, прослушать голосовое или просмотреть «видеокружок» в Telegram, знайте — это можно легко сделать с помощью нескольких простых хитростей, о которых я расскажу ниже.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Для чего это нужно?

Эти приемы в Telegram пригодятся в ситуациях, когда важно остаться незамеченным, не отправляя отправителю заветные «галочки» прочтения.

Например:

На совещании или в кино вы можете прочитать срочное текстовое сообщение, не открывая чат и не демонстрируя свой онлайн-статус.

Если вам пишет человек, общение с которым вы не готовы продолжить сразу (например, после спора), скрытый просмотр позволит понять суть сообщения, не уведомляя отправителя о прочтении. Это даст вам время обдумать ответ, не создавая у собеседника ощущения, что его игнорируют.

В личных отношениях иногда хочется проверить, не прислали ли вам важное голосовое сообщение, но при этом не показывать повышенной активности в чате. Этот способ помогает сохранить интригу и не демонстрировать излишнюю заинтересованность.

Как незаметно прочитать текстовое сообщение в Telegram на iPhone и Android

1. Откройте нужную беседу во вкладке «Чаты».

2. Создайте окно предпросмотра.

на iPhone: зажмите пальцем нужный чат в списке чатов и удерживайте его.

на Android: нажмите и удерживайте палец на аватаре чата на главном экране.

3. В открывшемся окне-предпросмотре вы увидите часть истории переписки. Пролистайте до нужного сообщения и прочитайте его.

Отправитель не получит уведомления о прочтении, а в чате не появится отметки о прочтении. Этот метод идеально подходит для быстрой проверки срочного сообщения во время встречи или когда нужно уточнить информацию, не вступая в активный диалог.

Как скрытно прослушать голосовое сообщение или просмотреть видео-кружочек на iPhone и Android

С голосовыми и видео-сообщениями все чуть сложнее — их нельзя прослушать через предпросмотр. Но все равно есть надежный способ.

1. Откройте глобальный поиск по сообщениям:

на iPhone: откройте вкладку «Чаты» и потяните экран вниз, чтобы открыть поле поиска.

на Android: на главном экране Telegram тапните на значок лупы.

2. Перейдите на вкладку «Голосовые». Она крайняя справа. В результатах появится список всех полученных аудио- и видео-сообщений (кружочков), отсортированный по дате получения.

3. Нажмите «Переслать»:

на iPhone: зажмите нужное сообщение и во всплывающем меню коснитесь пункта «Переслать».

на Android: зажмите нужное сообщение и нажмите появившуюся кнопку «Переслать» в верхнем правом углу экрана.

4. В списке чатов выберите чат «Избранное». Это ваши личные заметки, туда можно пересылать все что угодно.

5. Перейдите в чат «Избранное» и спокойно прослушайте или просмотрите сообщение. Отметка о прочтении в исходном чате не появится.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос