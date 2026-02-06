iPhone 17e выйдет в этом месяце: что нового?

Apple, кажется, готова встряхнуть рынок доступных смартфонов. Согласно свежим инсайдерским данным, компания анонсирует новую бюджетную модель — iPhone 17e — уже в этом месяце.

Основной акцент в обновлении сделан не на дизайн, а на внутренние компоненты, которые устранят ключевые недостатки прошлогодней модели.

Откуда известно?

Информация о скором выходе исходит от Macwelt, немецкого партнера авторитетного издания Macworld. Их источник, близкий к производителям аксессуаров, называет конкретную дату — 19 февраля. Однако к этой дате стоит отнестись с долей скепсиса: Apple крайне редко проводит крупные анонсы по четвергам, предпочитая начало недели.

Тем не менее, общая вероятность выхода модели в феврале выглядит высокой, если Apple решит повторить прошлогодний график представления iPhone 16e (анонсирован 19 февраля 2025 года).

Четыре ключевых улучшения iPhone 17e

Если верить параллельному отчету японского ресурса Macotakara, пользователей ждут сразу четыре серьезных апгрейда «железа»:

Процессор A19. Сердцем устройства станет нынешнее флагманское чипсет-семейство Apple, что гарантирует высокую производительность и энергоэффективность.

Модем C1X. Новый коммуникационный модуль должен обеспечить скорость мобильной передачи данных вплоть до двукратного превосходства над C1 в iPhone 16e.

Сетевой чип N1. Единый модуль для Wi-Fi 7, Bluetooth и Thread призван улучшить работу беспроводных подключений, умного дома и аксессуаров.

Поддержка MagSafe. Это, пожалуй, самое ожидаемое и значимое изменение. Отсутствие магнитов для крепления аксессуаров и удобной беспроводной зарядки было главным минусом iPhone 16e. В новой модели этот недостаток будет устранен.

Что останется без изменений

Не стоит ждать революции во внешнем виде. Согласно тем же источникам, Apple сохранит проверенную формулу бюджетной модели:

Дизайн корпуса останется прежним.

На фронтальной панели по-прежнему будет «челка», а не Dynamic Island.

Основная камера останется одинарной.

iPhone 17e выглядит как точечный, но мощный ответ на критику предыдущей модели. Вместо изменения внешности Apple, судя по всему, сосредоточилась на том, чтобы дать пользователю современную начинку и закрыть ключевые функциональные пробелы, главный из которых — отсутствие MagSafe.

