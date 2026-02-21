В macOS Tahoe 26.4 появилась функция, которую пользователи Mac ждали очень давно. Теперь можно вручную установить жесткий лимит заряда батареи — например, 80% или 85%. И дальше этого значения ноутбук не зарядится, сколько бы ни простоял на зарядке.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Чем «Лимит зарядки» отличается от «Оптимизированной зарядки»

Раньше на MacBook была только «Оптимизированная зарядка» — система сама решала, когда можно остановиться на 80%, исходя из ваших привычек. Но если ноутбук большую часть времени находится подключенным к розетке, он все равно периодически дозаряжался до 100% «для профилактики». А литий-ионные аккумуляторы этого не любят: постоянное нахождение под полным напряжением ускоряет их износ.

С выходом macOS 26.4 в дополнение к функции «Оптимизированной зарядки» появился ползунок «Лимит зарядки». С его помощью можно выбрать жесткое ограничение заряда от 80 до 100% с шагом в 5%. Установили 85% — значит, выше этого значения батарея не зарядится, сколько бы ноутбук не заряжался.

Находится функция по пути: «Системные настройки» → «Аккумулятор» → кнопка «i» рядом с пунктом «Зарядка».

Для чего это нужно

В первую очередь тем, кто часто использует MacBook в качестве стационарного компьютера — подключили внешний монитор и забыли про розетку. Если вы постоянно носите ноутбук с собой и вам важна каждая минута работы от батареи, функцию лучше не трогать или ставить ограничение повыше, ближе к 90% .

Раньше за возможность ограничить заряд приходилось платить разработчикам сторонних утилит вроде AlDente. Теперь Apple встроила этот функционал прямо в систему.

Есть нюанс: функция доступна только на Mac с процессорами серии «M». Владельцам старых Intel-моделей придется либо обходиться оптимизированной зарядкой, либо пользоваться сторонним софтом .

Релиз финальной версии macOS Tahoe 26.4 ожидают весной, ближе к апрелю.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос