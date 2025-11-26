В Telegram для macOS появилась небольшая, но невероятно полезная функция, которую многие ждали годами. Теперь любой диалог можно легко вынести в отдельное окно.

Как в Telegram на Mac открыть чат в отдельном окне

Все, что нужно сделать, — кликнуть правой кнопкой мыши (или использовать два пальца на трекпаде) по нужному чату в общем списке бесед. В самом верху контекстного меню кликните пункт «Открыть в отдельном окне».

После нажатия выбранный диалог моментально отделяется от основного приложения и может «жить собственной жизнью».

Практическая польза этой опции очевидна каждому, кому важно сосредоточиться. Вместо того чтобы постоянно переключаться между рабочей перепиской и шумным потоком сообщений из групповых чатов и каналов, вы можете оставить на экране только один, самый важный разговор. Основное окно мессенджера при этом можно вообще свернуть.

При необходимости, вы можете открыть несколько чатов в отдельных окнах.

Если эта функция недоступна в вашем Telegram, обновите приложение до последней версии. Похоже, разработчики наконец-то сосредоточились не только на новых функциях, но и на улучшении пользовательского опыта на больших экранах.

