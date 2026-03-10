Тот же MacBook Pro, но с новым чипом — уже традиционное ежегодное обновление, которое обходится без сюрпризов. И на этот раз Apple не тронула корпус, не поменяла экран и не добавила портов. Все новое — под капотом: свежее поколение процессоров M5, больше производительности на ватт, обновленный Neural Engine. Тот же рецепт, что и с переходом на M4, только чуть быстрее и чуть эффективнее. Оба размера — 14 и 16 дюймов — на месте. Подробно разбираемся в этом апгрейде.

Дизайн, размеры и цвета

Если коротко — ничего нового. Совсем. MacBook Pro M5 внешне неотличим от предшественника на M4, который, в свою очередь, был неотличим от M3. Apple уже который год подряд использует один и тот же корпус из переработанного алюминия, и менять его явно не собирается.

Габариты идентичны.

Параметр 14-дюймовый MacBook Pro 16-дюймовый MacBook Pro Толщина 1,55 см 1,68 см Ширина 31,26 см 35,57 см Глубина 22,12 см 24,81 см Вес (M5) 1,55 кг — Вес (M5 Pro) 1,60 кг 2,14 кг Вес (M5 Max) 1,62 кг 2,15 кг

Цвета — два варианта: «черный космос» (Space Black) и серебристый (Silver). Без изменений.

Челка над экраном — на месте. Да, в 2026 году. В ней по-прежнему живет 12-мегапиксельная камера, и Apple не видит причин от нее избавляться. На практике к ней привыкаешь за пару дней — строка меню обтекает вырез с двух сторон, и в повседневной работе он не мешает. Но эстетически, конечно, хочется уже чего-то другого — хотя бы Dynamic Island, как на iPhone.

Клавиатура, трекпад, расположение портов, динамики — все на тех же местах.

Тактильно MacBook Pro M5 ощущается ровно так же, как M4: монолитный, увесистый, приятно холодный алюминий, жесткая крышка, которая открывается одной рукой. Петли крышки тугие ровно настолько, чтобы экран не болтался, но и не требовал усилий при раскрытии.

Владельцы M4 (и тем более M3), которые возьмут в руки M5, не смогут определить разницу вслепую. И это одновременно комплимент дизайну — он просто работает — и легкое разочарование для тех, кто ждал хоть какого-то визуального обновления.

Apple явно считает, что текущий корпус MacBook Pro — это финальная форма на этом этапе, и трогать его незачем. С точки зрения эргономики и качества сборки — трудно спорить. С точки зрения «хочется чего-то свежего» — можно понять недовольство.

Дисплей

Дисплеи в MacBook Pro M5 — это ровно те же панели, что стояли в M4.

Обе модели оснащены экранами Liquid Retina XDR на базе mini-LED. 14-дюймовая версия — 14,2 дюйма по диагонали, разрешение 3024 × 1964 пикселя, плотность 254 ppi. 16-дюймовая — 16,2 дюйма, 3456 × 2234 пикселя при тех же 254 ppi.

Характеристики яркости идентичны M4: до 1 000 нит в режиме XDR при полной заливке экрана, пиковая — 1 600 нит для HDR-контента, и те же 1 000 нит SDR-яркости на улице. Для сравнения, яркость экрана MacBook Air M4 составляет 500 нит.

Контрастность — 1 000 000:1. Цветовой охват — миллиард цветов, широкая палитра P3, True Tone на месте. ProMotion с адаптивной частотой до 120 Гц — тоже без изменений.

И да, опция с нанотекстурным покрытием также доступна за доплату для обоих размеров. Кто работает при ярком освещении или возле окна — оценит: блики практически исчезают, при этом картинка остается четкой. Пользователи, попробовавшие нанотекстуру на M4, в основном хвалят еe для работы, но отмечают, что поверхность требует аккуратного ухода — протирать можно только комплектной салфеткой, никаких спиртовых средств.

Но вот что стоит сказать: это по-прежнему один из лучших дисплеев среди ноутбуков. Вообще. Mini-LED подсветка с локальным затемнением дает глубокий черный цвет, HDR-контент выглядит шикарно, а 120 Гц делают скроллинг и анимации текучими и приятными. Кто переходит с обычного IPS-ноутбука — будет в шоке от разницы. Кто переходит с MacBook Pro M4 — не заметит вообще ничего.

На пользовательских форумах иногда всплывает старая жалоба на «blooming» — легкое свечение вокруг ярких объектов на черном фоне, характерное для mini-LED. Оно есть, но в реальной работе заметно только если намеренно выводить белый текст на полностью черном экране в темной комнате. В кино, фотографиях и обычной работе — не мешает.

Ждали ли пользователи OLED? Конечно. Слухи об OLED-дисплеях в MacBook Pro ходят уже пару лет, и каждое новое поколение их не оправдывает. Apple явно не торопится — mini-LED работает отлично, и менять его на OLED пока нет коммерческого смысла, особенно с учетом разницы в стоимости панелей. Но рано или поздно это случится. Просто не в этот раз.

Итого: если хотите почувствовать реальную разницу и поймать тот самый вау-эффект, обновляйтесь с ноутбука на IPS-матрице. Это именно тот случай, когда вы сразу увидите, за что заплатили.

Параметр 14″ MacBook Pro M5 16″ MacBook Pro M5 Тип дисплея Liquid Retina XDR (mini-LED) Диагональ 14,2 дюйма 16,2 дюйма Разрешение 3024 × 1964 пикселей 3456 × 2234 пикселей Плотность пикселей 254 ppi Контрастность 1 000 000:1 Яркость XDR (полный экран) 1000 нит Яркость XDR (пиковая, HDR) 1600 нит Яркость SDR (на улице) до 1000 нит Цветовой охват P3 (широкий), 1 млрд цветов True Tone Да Частота обновления Адаптивная, ProMotion, до 120 Гц Фиксированные частоты 47.95, 48, 50, 59.94, 60 Гц Нанотекстурное покрытие Опционально (за доплату)

Процессор

Процессоры M5 — главная причина существования нового MacBook Pro. И в этот раз Apple не просто прибавила мегагерцы, а переработала саму архитектуру ядер. Давайте разбираться.

Новая иерархия ядер: супер-ядра, производительные и энергоэффективные

Первое, что бросается в глаза в спецификациях M5, — изменившаяся терминология. В M4 были два типа ядер: производительные (performance) и энергоэффективные (efficiency). В M5 появился третий уровень — «супер-ядра» (super cores). Это самые быстрые ядра в чипе, которые берут на себя пиковые нагрузки.

Как это работает на практике:

Базовый M5 : 10-ядерный CPU — 4 супер-ядра + 6 энергоэффективных ядер. По структуре похож на M4 (тоже 10 ядер, 4+6), но супер-ядра — это новая архитектура, и каждое из них мощнее, чем производительное ядро M4.

: 10-ядерный CPU — 4 супер-ядра + 6 энергоэффективных ядер. По структуре похож на M4 (тоже 10 ядер, 4+6), но супер-ядра — это новая архитектура, и каждое из них мощнее, чем производительное ядро M4. M5 Pro (младшая версия) : 15-ядерный CPU — 5 супер-ядер + 10 производительных ядер. Обратите внимание: энергоэффективных ядер тут нет вообще. Все 15 ядер — рабочие лошадки разного уровня мощности.

: 15-ядерный CPU — 5 супер-ядер + 10 производительных ядер. Обратите внимание: энергоэффективных ядер тут нет вообще. Все 15 ядер — рабочие лошадки разного уровня мощности. M5 Pro (старшая версия) : 18-ядерный CPU — 6 супер-ядер + 12 производительных ядер. Та же логика — ноль энергоэффективных, все ядра «боевые».

: 18-ядерный CPU — 6 супер-ядер + 12 производительных ядер. Та же логика — ноль энергоэффективных, все ядра «боевые». M5 Max: 18-ядерный CPU — 6 супер-ядер + 12 производительных ядер. CPU одинаковый у обеих версий Max, разница только в GPU и пропускной способности памяти.

Для сравнения, M4 Pro имел максимум 14 ядер (10 производительных + 4 энергоэффективных), а M4 Max — 16 ядер (12+4). То есть в Pro-версии Apple добавила 4 ядра, а в Max — 2 ядра. Но главное — не количество, а то, что в Pro и Max чипах M5 все ядра являются высокопроизводительными. Энергоэффективные ядра остались только в базовом M5.

Это серьезный архитектурный сдвиг. Apple по сути говорит: если вы берете версию с чипом Pro или Max — вам нужна максимальная мощность, а не экономия батареи на фоновых задачах. Для базовых вещей хватит «просто производительных» ядер, а супер-ядра подключаются, когда нужно дать жару.

Neural Accelerators — новый элемент

Помимо 16-ядерного Neural Engine, который остался без изменений по количеству ядер, в M5 появилась новая строчка в спецификациях — Neural Accelerators. Это дополнительные аппаратные блоки для задач машинного обучения, работающие параллельно с Neural Engine. Apple пока не раскрывает подробностей, но очевидно, что это сделано ради Apple Intelligence и более тяжелых ИИ-моделей, которые компания планирует запускать локально на устройстве.

В M4 никаких Neural Accelerators не было — только Neural Engine. Так что M5 получил заметно усиленную нейронную часть, даже если по количеству ядер Neural Engine это незаметно.

Отдельная тема — доступность Apple Intelligence для пользователей из России и Беларуси. Ирония ситуации в том, что Apple нашпиговала M5 нейронными ускорителями и мощнейшим Neural Engine ради своих ИИ-функций, но воспользоваться ими «из коробки» могут далеко не все. Apple Intelligence не работает, если язык системы установлены на русский. То есть вы покупаете мощнейший чип с продвинутым нейромодулем — и не можете использовать его по назначению.

К счастью, на Mac эта проблема решается очень просто. Достаточно зайти в Системные настройки, сменить язык системы и Siri на английский (например, English (US)). После перезагрузки Apple Intelligence появится в настройках и заработает в полном объеме — суммаризация текста, генеративные инструменты в почте и заметках, улучшенная Siri и всt остальное. Минус очевиден: весь интерфейс macOS переключится на английский. Для тех, кто свободно владеет языком, — не проблема. Для остальных — неудобство, с которым придется мириться, пока Apple не добавит поддержку русского языка в Apple Intelligence. Когда это произойдет — неизвестно, в официальных планах компании русский пока не фигурирует.

GPU: тот же диапазон, но быстрее

По количеству графических ядер расклад знакомый:

M5 базовый : 10-ядерный GPU (как и M4)

: 10-ядерный GPU (как и M4) M5 Pro : 16 или 20 ядер GPU (у M4 Pro было так же)

: 16 или 20 ядер GPU (у M4 Pro было так же) M5 Max: 32 или 40 ядер GPU (у M4 Max — аналогично)

Apple не стала добавлять ядра, но архитектура GPU обновлена. Аппаратный рейтрейсинг (трассировка лучей) на месте, и на обновленных ядрах он должен работать эффективнее. Для тех, кто занимается 3D-рендером или играет в тяжелые игры — прирост будет ощутим, хотя точные цифры пока оценить сложно без независимых бенчмарков.

Пропускная способность памяти: рост по всей линейке

Вот где цифры говорят сами за себя:

M5 базовый : 153 ГБ/с (M4 — 120 ГБ/с, прирост +27,5%)

: 153 ГБ/с (M4 — 120 ГБ/с, прирост +27,5%) M5 Pro : 307 ГБ/с (M4 Pro — 273 ГБ/с, прирост +12,5%)

: 307 ГБ/с (M4 Pro — 273 ГБ/с, прирост +12,5%) M5 Max (32-core GPU) : 460 ГБ/с (M4 Max — 410 ГБ/с, прирост +12,2%)

: 460 ГБ/с (M4 Max — 410 ГБ/с, прирост +12,2%) M5 Max (40-core GPU): 614 ГБ/с (M4 Max — 546 ГБ/с, прирост +12,5%)

Больше всего выиграл базовый M5 — почти на треть шире канал памяти. Для чипа, который стоит в самой доступной конфигурации MacBook Pro, это серьезно. Это значит, что при работе с большими файлами, монтаже видео и многозадачности базовая модель будет заметно шустрее предшественницы.

Медиадвижок

У базового M5 и M5 Pro — один видеокодер и один ProRes-кодер/декодер. У M5 Max — по два каждого, как и у M4 Max. Здесь без изменений. Поддержка аппаратного ускорения H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW и декодирования AV1 — полный набор для профессиональной работы с видео.

Что все это значит на практике

Топовый 16-дюймовый MacBook Pro с процессором M5 Max уже засветился в базе данных Geekbench 6. Судя по цифрам, Apple снова переписала свои же рекорды.

Новый чип набрал внушительные 29 233 балла в многопоточном тесте. Для понимания: это выше, чем у Mac Studio с M3 Ultra, у которого хоть и 32 ядра, но результат скромнее — 27 726 баллов. Таким образом, M5 Max обошел своего старшего собрата примерно на 5%.

Если сравнивать с более актуальными процессорами, то прирост тоже ощутим. По сравнению с M4 Max, который использовался в прошлом поколении, новый флагман быстрее на 14–15%.

Модель Mac Многоядерный результат CPU MacBook Pro (M5 Max) 29 233 Mac Studio (M3 Ultra) 27 726 MacBook Pro (M4 Max) 25 702 MacBook Pro (M4 Pro) 22 490 Mac Studio (M2 Ultra) 21 410 MacBook Pro (M3 Max) 20 960 Mac Studio (M1 Ultra) 18 434 MacBook Air (M5) 17 073 MacBook Pro (M3 Pro) 15 260 MacBook Pro (M2 Max) 14 740 MacBook Air (M4) 14 731 MacBook Pro (M2 Pro) 14 451 MacBook Pro (M1 Max) 12 345 MacBook Pro (M1 Pro) 12 345 MacBook Air (M3) 12 020 MacBook Air (M2) 9 709 MacBook Neo (A18 Pro) 8 668 MacBook Air (M1) 8 342

Интересно, что такого результата M5 Max добился всего с 18 ядрами. Для сравнения: в M3 Ultra их было 32, но архитектура у M5 Max другая — там применили новую компоновку Fusion, по сути, склеив два кристалла в один.

В Geekbench также подсчитали, как новый чип выглядит на фоне конкурентов из мира x86. Цифры там для Intel и AMD неутешительные. M5 Max обходит Intel Core Ultra 9 275HX более чем на 30%, а самый мощный процессор от AMD для ноутбуков — Ryzen AI Max+ 395 — отстает примерно на четверть.

Мало того, ноутбучный чип от Apple уделал и многие десктопные процессоры. Он быстрее Intel Core Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X, которые ставят в настольные компьютеры. Досталось даже 64-ядерному монстру Threadripper 9980X — и тот уступил.

Правда, эксперты советуют не делать далеко идущих выводов по одной синтетике. Geekbench — штука полезная для сравнения, но реальная работа с видео, 3D или компиляция кода — это совсем другая история. Там многое зависит от охлаждения, троттлинга и прочих нюансов. Но первые цифры выглядят многообещающе.

Пользователи, которые уже получили MacBook Pro на M5, отмечают в первую очередь две вещи. Первая — заметный прирост в многопоточных задачах: рендер в Blender, компиляция кода в Xcode, экспорт таймлайнов в DaVinci Resolve. Дополнительные ядра в Pro и Max ощущаются реально, особенно если вы привыкли загружать процессор на полную.

Вторая — и это менее очевидно — M5 стал холоднее под нагрузкой. Новая архитектура ядер при том же техпроцессе (3 нм) расходует энергию эффективнее. Вентиляторы раскручиваются позже и реже, а в легких задачах MacBook Pro на M5 вообще молчит.

Параметр M5 M5 Pro

(15 ядер) M5 Pro

(18 ядер) M5 Max

(32 GPU) M5 Max

(40 GPU) Доступность только 14″ только 14″ 14″ и 16″ 14″ и 16″ 14″ и 16″ Всего ядер CPU 10 15 18 18 18 Супер-ядра 4 5 6 6 6 Произв./энергоэфф. ядра 6 энергоэфф. 10 произв. 12 произв. 12 произв. 12 произв. Ядра GPU 10 16 20 32 40 Аппаратный рейтрейсинг Да Neural Engine 16 ядер Neural Accelerators Да Пропускная способность памяти 153 ГБ/с 307 ГБ/с 307 ГБ/с 460 ГБ/с 614 ГБ/с Видеокодеры 1 1 1 2 2 ProRes кодеры/декодеры 1 1 1 2 2 Поддержка кодеков H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 (декод)

Оперативная память и накопитель

Оперативная память

В линейке M5 Apple немного перетасовала карты с объемами унифицированной памяти. Изменения не революционные, но несколько приятных сдвигов есть.

Базовый M5 (только 14 дюймов) стартует с 16 ГБ — как и M4. 16 ГБ в 2026 году для профессионального ноутбука — по-прежнему маловато. Да, унифицированная память Apple работает эффективнее, чем обычная DDR5 в Windows-ноутбуках, и 16 ГБ на Mac ощущаются примерно как 24-32 ГБ на ПК. Но если вы покупаете MacBook Pro, а не Air — скорее всего, у вас тяжелые задачи, и 24 ГБ будут разумным минимумом. Тем более, что и сами Air уже комплектуются в базе 16 ГБ оперативки.

M5 Pro начинается с 24 ГБ — без изменений по сравнению с M4 Pro.

M5 Max стартует с 36 ГБ (как и M4 Max), с возможностью апгрейда до 48, 64 или 128 ГБ.

128 ГБ унифицированной памяти в ноутбуке — это, конечно, абсурдно много для 99% пользователей. Но для тех, кто работает с огромными 3D-сценами, датасетами для машинного обучения или монтирует многослойные 8K-таймлайны, — это не роскошь, а рабочая необходимость. На форуме Apple видел таких людей, и они рады, что потолок не подняли еще выше — кошелек и так плачет.

Накопитель

А вот тут — действительно важное изменение. Apple убрала конфигурации с 512 ГБ SSD. Совсем. Во всех моделях MacBook Pro M5 минимальный объем накопителя — 1 ТБ.

Это большое дело, но заметьте, размер бесплатного хранилища в iCloud все еще 5 ГБ!

В поколении M4 базовый MacBook Pro 14 дюймов на M4 и M4 Pro стартовал с 512 ГБ. И пользователи справедливо возмущались: профессиональный ноутбук за такие деньги, а места на диске меньше, чем в некоторых смартфонах. Проекты в Logic Pro, библиотеки фотографий, виртуальные машины, Docker-контейнеры — 512 ГБ заканчивались стремительно. Приходилось либо доплачивать за апгрейд, либо жить с внешним диском.

Теперь расклад такой:

M5 базовый (14″): 1 ТБ, апгрейд до 2 или 4 ТБ

M5 Pro (14″ и 16″): 1 ТБ или 2 ТБ в зависимости от конфигурации, апгрейд до 4 ТБ

M5 Max (14″ и 16″): 2 ТБ базово, апгрейд до 4 или 8 ТБ

Для сравнения, у M4:

M4 базовый: 512 ГБ или 1 ТБ, апгрейд до 2 ТБ

M4 Pro: 512 ГБ, апгрейд до 1, 2 или 4 ТБ

M4 Max: 1 ТБ, апгрейд до 2, 4 или 8 ТБ

То есть минимум удвоился по всей линейке. Базовый M5 начинается с 1 ТБ вместо 512 ГБ. M5 Max — с 2 ТБ (!!!) вместо 1 ТБ. При этом максимальный потолок не изменился — 4 ТБ для M5/M5 Pro и 8 ТБ для M5 Max.

Конечно, пользователи встретят эту новость с облегчением — теперь не надо доплачивать за нормальный объем диска на Pro-машине. Хотя мы же имеем дело с Apple, которая все посчитала заранее и заложила стоимость этих дополнительных гигабайт в базовую цену ноутбука. Но согласитесь, даже если и так — иметь терабайт из коробки приятнее, чем доплачивать за него отдельно.

8 ТБ в топовой конфигурации M5 Max — это, как и 128 ГБ оперативки, территория для очень специфических профессиональных задач. Видеографы, работающие с ProRes RAW на площадке, оценят. Остальным хватит 2-4 ТБ с большим запасом.

Камера

Все то же самое. Можно было бы на этом закончить, но давайте хотя бы зафиксируем, что именно «то же самое».

В MacBook Pro M5 стоит 12-мегапиксельная камера с функцией «В центре внимания», расположенная в челке над экраном. Запись видео — 1080p. Обработкой изображения занимается продвинутый ISP (image signal processor) с вычислительной обработкой видео. Поддерживается функция «Обзор стола» (Desk View), которая использует широкий угол обзора камеры, чтобы одновременно показывать ваше лицо и рабочий стол перед ноутбуком — удобно для демонстрации чего-то на столе во время звонков.

«В центре внимания» по-прежнему отслеживает вас в кадре и плавно панорамирует, если вы двигаетесь или к вам подсаживается коллега. Работает хорошо, хотя бывает раздражает легкий «кроп» при активном режиме — картинка чуть обрезается, чтобы камере было куда панорамировать.

По качеству картинки — ровно то же, что в M4. Днем при хорошем освещении камера выдает приличное изображение. В полутемной комнате — заметно хуже, появляется шум и замыливание. Впрочем, это ноутбучная веб-камера и она не сравнится с основным 48-мегапиксельным глазком iPhone — ожидать от нее чудес не стоит.

Аккумулятор и зарядка

Емкость батарей осталась без изменений: 72,4 Вт·ч в 14-дюймовой модели и 100 Вт·ч в 16-дюймовой. Те же цифры, что и у M4. Физически батареи идентичны — Apple не стала менять их объем, и это логично: корпус тот же, место под аккумулятор то же.

А вот время автономной работы — другая история. И тут есть интересные подвижки.

14-дюймовая модель

M5 базовый : до 24 часов воспроизведения видео / до 16 часов веб-серфинга по Wi-Fi

: до 24 часов воспроизведения видео / до 16 часов веб-серфинга по Wi-Fi M5 Pro : до 22 часов видео / до 14 часов веб-серфинга

: до 22 часов видео / до 14 часов веб-серфинга M5 Max: до 20 часов видео / до 13 часов веб-серфинга

Сравниваем с M4:

M4 базовый : до 24 часов / до 16 часов — без изменений

: до 24 часов / до 16 часов — без изменений M4 Pro : до 22 часов / до 14 часов — без изменений

: до 22 часов / до 14 часов — без изменений M4 Max: до 18 часов / до 13 часов — M5 Max дает +2 часа видео

Базовый M5 и M5 Pro показывают ту же автономность, что и предшественники. А вот M5 Max — приятный сюрприз. Два дополнительных часа воспроизведения видео при той же батарее говорят о том, что новая архитектура ядер действительно стала эффективнее. M4 Max был самым прожорливым в линейке (18 часов против 24 у базового M4), и разрыв был ощутимым. Теперь M5 Max подтянулся до 20 часов — разница с базовой версией всё ещё есть, но уже не такая драматичная.

16-дюймовая модель

M5 Pro : до 24 часов видео / до 17 часов веб-серфинга

: до 24 часов видео / до 17 часов веб-серфинга M5 Max: до 22 часов видео / до 16 часов веб-серфинга

Сравниваем с M4:

M4 Pro : до 24 часов / до 17 часов — без изменений

: до 24 часов / до 17 часов — без изменений M4 Max: до 21 часа / до 14 часов — M5 Max дает +1 час видео и +2 часа веб-серфинга

Та же картина: Pro держится на уровне предшественника, а Max заметно прибавил. Для 16-дюймовой модели с M5 Max прирост особенно приятен — плюс два часа веб-серфинга при реальной работе это может означать разницу между «дотянул до вечера» и «пришлось искать розетку после обеда».

На практике, конечно, заявленные Apple цифры — это идеальные условия: стандартная яркость, оптимизированный контент, никаких тяжелых задач. В реальной жизни пользователи MacBook Pro на M4 получали 10-14 часов при смешанной нагрузке (браузер, почта, периодический запуск Xcode или Figma). Можно ожидать, что M5 покажет примерно те же цифры, а M5 Max — чуть лучше, чем M4 Max в аналогичных сценариях.

Зарядка

Зарядка осуществляется через MagSafe 3 (кабель USB-C to MagSafe длиной 2 метра) или через любой из портов USB-C/Thunderbolt.

Рекомендуемые адаптеры зависят от конфигурации (про комплект поставки ниже):

14 дюймов:

M5 базовый — 70 Вт

M5 Pro (16-ядерный GPU) — 70 Вт (опционально 96 Вт)

M5 Pro (20-ядерный GPU) — 96 Вт

M5 Max — 96 Вт

16 дюймов:

M5 Pro — 140 Вт

M5 Max — 140 Вт

Быстрая зарядка поддерживается при использовании адаптера 96 Вт и выше для 14-дюймовой модели, и 140 Вт для 16-дюймовой. С быстрой зарядкой MacBook Pro набирает до 50% примерно за 30 минут — цифра знакомая по M4 и не изменившаяся.

Важный нюанс про комплектацию

И вот момент, который легко пропустить при заказе из-за границы. Адаптер питания в комплекте есть не во всех регионах. Если вы покупаете MacBook Pro на американском рынке — блок питания будет в коробке. А вот европейские поставки придут без зарядного устройства — только кабель «USB-C to MagSafe». И это при том, что европейские «маки» и так значительно дороже американских, а тут еще 96-ваттный адаптер Apple стоит недешево, а 140-ваттный — еще дороже. Неприятный сюрприз для тех, кто рассчитывал на полный комплект. Обязательно уточняйте комплектацию перед покупкой, особенно если заказываете через посредников или параллельный импорт.

Клавиатура, порты и связь

Клавиатура и трекпад

Magic Keyboard с подсветкой, Touch ID в кнопке питания, датчик внешней освещенности.

Трекпад Force Touch — большой, точный, с поддержкой нажатия с усилием и мультитач-жестов. Все это полностью идентично MacBook Pro M4.

Клавиатура MacBook Pro — одна из лучших среди ноутбуков, и Apple это прекрасно понимает. Ножничный механизм работает тихо, ход клавиш комфортный, раскладка предсказуемая. Пользователи, пережившие эпоху «бабочки», до сих пор благодарят Apple за возврат к нормальным клавишам.

Порты

Набор портов не изменился. На обеих моделях:

Три порта USB-C (Thunderbolt);

Слот для карт памяти SDXC;

Порт HDMI;

Разъем 3,5 мм для наушников;

MagSafe 3.

Тот же набор, что и у M4. Apple нашла рабочую формулу еще в поколении M3 Pro / M3 Max и с тех пор повторяет ее. И правильно: HDMI для быстрого подключения к проектору или монитору, SD-слот для фотографов, MagSafe для безопасной зарядки, аудиоразъем для тех, кто не готов полностью уйти в беспроводной звук.

Базовый M5 (14 дюймов) получил Thunderbolt 4 — те же 40 Гбит/с, что были у базового M4. В свою очередь, M5 Pro и M5 Max — Thunderbolt 5 со скоростью до 120 Гбит/с. Это тоже без изменений относительно M4 Pro/M4 Max, которые уже имели Thunderbolt 5.

Так что если вы берете базовый MacBook Pro M5, помните: его порты в три раза медленнее, чем у Pro- и Max-версий. Для большинства задач Thunderbolt 4 более чем достаточен, но если вы работаете с быстрыми внешними SSD-массивами или профессиональными видеозахватами — разница ощутима.

Поддержка внешних дисплеев

А вот тут есть реальное улучшение, которое может оказаться полезным потенциальным покупателям M5 Pro.

M5 базовый : до 2 внешних дисплеев (как и M4);

: до 2 внешних дисплеев (как и M4); M5 Pro : до 3 внешних дисплеев (у M4 Pro было только 2!);

: до 3 внешних дисплеев (у M4 Pro было только 2!); M5 Max: до 4 внешних дисплеев (как и M4 Max);

M5 Pro научился работать с тремя мониторами одновременно — плюс встроенный экран ноутбука.

Это серьезное улучшение для тех, кто строит рабочее место с несколькими мониторами, но не хочет переплачивать за Max-чип. У M4 Pro для трех внешних дисплеев приходилось брать M4 Max — теперь хватает Pro.

Поддерживаемые разрешения впечатляют по всей линейке: до 6K при 60 Гц, до 8K при 60 Гц или 4K при 240 Гц через HDMI. M5 Max может выводить до четырех дисплеев через один порт Thunderbolt 5 — пропускной способности DisplayPort 2.1 для этого хватает.

Беспроводная связь

И еще одно разделение между базовой и профессиональной версиями. Базовый M5 (14 дюймов) работает на Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 — ровно то же, что было во всех версиях M4. А вот M5 Pro и M5 Max получили фирменный чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 и Thread.

Это заметный апгрейд для профессиональных конфигураций. Wi-Fi 7 дает более высокую пропускную способность и стабильность в загруженных сетях, Bluetooth 6 улучшает работу с наушниками и аксессуарами, а Thread — это протокол для умного дома, который пригодится владельцам экосистемы HomeKit.

Звук и микрофоны

Аудиосистема MacBook Pro M5 — шесть динамиков с вуферами с подавлением вибраций (технология размещения двух низкочастотных динамиков спина к спине или противоположно друг другу), широкое стерео, поддержка Spatial Audio с Dolby Atmos. Студийный массив из трех микрофонов с высоким соотношением сигнал/шум и направленным формированием луча. Разъем 3,5 мм с поддержкой высокоимпедансных наушников. Многоканальный звук через HDMI. Те же характеристики, что и у M4 — один в один.

Отдельно стоит напомнить про разъем 3,5 мм — он тут не простой. Поддержка высокоимпедансных наушников означает, что можно подключать студийные мониторные наушники (вроде Beyerdynamic DT 770 на 250 Ом или Sennheiser HD 600) без внешнего усилителя. MacBook Pro раскачает их напрямую. Для аудиофилов — приятная деталь.

Комплект поставки

Внутри коробки MacBook Pro M5 — тот же минималистичный набор, что и у M4. Apple давно отказалась от наклеек, переходников и прочих бонусов. Вот что вы получите:

MacBook Pro (14 или 16 дюймов)

Кабель USB-C to MagSafe 3 (2 метра, плетеный)

Адаптер питания USB-C (мощность зависит от конфигурации — об этом ниже)

Салфетка для протирки (только если выбрана опция с нанотекстурным дисплеем)

Какой адаптер кладут в коробку (есть важный нюанс)

Мощность комплектного блока питания зависит от чипа:

14 дюймов:

M5 базовый — 70 Вт

M5 Pro (16-ядерный GPU) — 70 Вт

M5 Pro (20-ядерный GPU) — 96 Вт

M5 Max — 96 Вт

16 дюймов:

M5 Pro — 140 Вт

M5 Max — 140 Вт

Все идентично M4 — Apple не меняла ни мощности, ни комплектацию адаптеров.

А теперь — важный нюанс про адаптер. Все, что написано выше про адаптер питания в комплекте, гарантированно относится к MacBook Pro, выпущенным для рынка США. Американские коробки всегда содержат полный комплект с блоком питания.

А вот в европейских поставках ситуация другая: адаптер питания в коробку не кладут. Внутри только ноутбук, кабель MagSafe и (если заказали нанотекстуру) салфетка. Зарядку придется покупать отдельно — или использовать имеющуюся от предыдущего MacBook, если она подходит по мощности.

Для 16-дюймовой модели с M5 Max, которая и без того стоит несколько тысяч долларов, доплата за зарядку выглядит особенно иронично. Европейские MacBook Pro при этом стоят заметно дороже американских — и в эту более высокую цену адаптер все равно не входит.

Если вы заказываете MacBook Pro через посредников или параллельный импорт — обязательно уточняйте, для какого рынка выпущен конкретный экземпляр. Американская коробка = зарядка внутри. Европейская = только кабель. Разница в комплектации может стать неприятным сюрпризом, особенно если вы рассчитывали начать работу сразу из коробки, а дома нет подходящего адаптера.

Можно, конечно, купить сторонний USB-C адаптер нужной мощности дешевле — Anker, Ugreen и другие производители предлагают совместимые варианты за меньшие деньги. Но для быстрой зарядки 16-дюймовой модели нужен именно 140-ваттный блок с поддержкой USB-C Power Delivery 3.1, а таких на рынке не так много, и дешевыми их не назовешь.

Конфигурации и цены

Важная оговорка: все цены указаны в долларах США по американскому Apple Store. Официально Apple в России и Беларуси не продает, поэтому при покупке через реселлеров и параллельный импорт закладывайте наценку 10-30% сверху. Европейские цены еще выше — об этом отдельно в конце раздела.

Чип ОЗУ Накопитель Цена (США) M5

(10 CPU / 10 GPU) 16 ГБ 1 ТБ $1 699 24 ГБ 1 ТБ $1 899 32 ГБ 1 ТБ $2 099 24 ГБ 2 ТБ $2 299 32 ГБ 2 ТБ $2 499 24 ГБ 4 ТБ $2 899 32 ГБ 4 ТБ $3 099

Чип ОЗУ Накопитель Цена (США) M5 Pro

(15 CPU / 16 GPU) 24 ГБ 1 ТБ $2 199 48 ГБ 1 ТБ $2 599 24 ГБ 2 ТБ $2 599 48 ГБ 2 ТБ $2 999 24 ГБ 4 ТБ $3 199 48 ГБ 4 ТБ $3 599 M5 Pro

(18 CPU / 20 GPU) 24 ГБ 1 ТБ $2 399 48 ГБ 1 ТБ $2 799 64 ГБ 1 ТБ $2 999 24 ГБ 2 ТБ $2 799 48 ГБ 2 ТБ $3 199 64 ГБ 2 ТБ $3 399 24 ГБ 4 ТБ $3 399 48 ГБ 4 ТБ $3 799 64 ГБ 4 ТБ $3 999

Чип ОЗУ Накопитель Цена (США) M5 Max

(18 CPU / 32 GPU) 36 ГБ 2 ТБ $3 599 36 ГБ 4 ТБ $4 199 36 ГБ 8 ТБ $5 399 M5 Max

(18 CPU / 40 GPU) 48 ГБ 2 ТБ $4 099 64 ГБ 2 ТБ $4 299 128 ГБ 2 ТБ $5 099 48 ГБ 4 ТБ $4 699 64 ГБ 4 ТБ $4 899 128 ГБ 4 ТБ $5 699 48 ГБ 8 ТБ $5 899 64 ГБ 8 ТБ $6 099 128 ГБ 8 ТБ $6 899

Чип ОЗУ Накопитель Цена (США) M5 Pro

(18 CPU / 20 GPU) 48 ГБ 1 ТБ $3 099 64 ГБ 1 ТБ $3 299 24 ГБ 2 ТБ $3 099 48 ГБ 2 ТБ $3 499 64 ГБ 2 ТБ $3 699 24 ГБ 4 ТБ $3 699 48 ГБ 4 ТБ $4 099 64 ГБ 4 ТБ $4 299

Чип ОЗУ Накопитель Цена (США) M5 Max

(18 CPU / 32 GPU) 36 ГБ 2 ТБ $3 899 36 ГБ 4 ТБ $4 499 36 ГБ 8 ТБ $5 699 M5 Max

(18 CPU / 40 GPU) 48 ГБ 2 ТБ $4 399 64 ГБ 2 ТБ $4 599 128 ГБ 2 ТБ $5 399 48 ГБ 4 ТБ $4 999 64 ГБ 4 ТБ $5 199 128 ГБ 4 ТБ $5 999 48 ГБ 8 ТБ $6 199 64 ГБ 8 ТБ $6 399 128 ГБ 8 ТБ $7 199

К любой конфигурации можно добавить нанотекстурное покрытие дисплея за +$150.

Самый дорогой MacBook Pro в истории

Абсолютный максимум — 16-дюймовый MacBook Pro M5 Max с 40-ядерным GPU, 128 ГБ памяти, 8 ТБ SSD и нанотекстурным дисплеем. Итого: $7 349 в США. По курсу Центрального банка России на момент написания статьи — примерно 580 000 рублей.

Но это еще цветочки. Тот же самый ноутбук в европейском Apple Store (без адаптера питания в комплекте, между прочим) стоит €8 679, что по текущему курсу ЦБ составляет около 800 000 рублей. Разница между американской и европейской ценой — больше 200 000 рублей за идентичное устройство. Один и тот же ноутбук, те же характеристики, та же коробка — только в европейской еще и зарядки нет.

Это, конечно, экстремальный пример — мало кто берет максимальную конфигурацию. Но разрыв в ценах между регионами сохраняется и на более доступных версиях: европейские MacBook Pro в среднем на 15-25% дороже американских. Для покупателей из России и Беларуси это значит, что заказ из США через посредников почти всегда выгоднее, чем покупка европейской версии — даже с учетом доставки и комиссии.

Технические характеристики (таблица)

Параметр 14″ MacBook Pro M5 16″ MacBook Pro M5 Дизайн и корпус Материал Переработанный алюминий Цвета Space Black, Silver Размеры (Ш × Г × Т) 31,26 × 22,12 × 1,55 см 35,57 × 24,81 × 1,68 см Вес (M5 / Pro / Max) 1,55 / 1,60 / 1,62 кг — / 2,14 / 2,15 кг Дисплей Тип Liquid Retina XDR (mini-LED) Диагональ 14,2 дюйма 16,2 дюйма Разрешение 3024 × 1964 3456 × 2234 Плотность пикселей 254 ppi Яркость (SDR / XDR / пиковая) 1000 / 1000 / 1600 нит Частота обновления ProMotion, до 120 Гц Цветовой охват P3, 1 млрд цветов, True Tone Покрытие Nano-texture Опционально (+$150) Процессор Доступные чипы M5, M5 Pro (15/18 ядер), M5 Max M5 Pro (18 ядер), M5 Max CPU (M5 базовый) 10 ядер (4 супер + 6 энергоэфф.) — CPU (M5 Pro 15 ядер) 15 ядер (5 супер + 10 произв.) — CPU (M5 Pro 18 ядер) 18 ядер (6 супер + 12 произв.) CPU (M5 Max) 18 ядер (6 супер + 12 произв.) GPU 10 / 16 / 20 / 32 / 40 ядер (зависит от чипа) Neural Engine 16 ядер + Neural Accelerators Пропускная способность памяти 153 / 307 / 460 / 614 ГБ/с (зависит от чипа) Память и накопитель ОЗУ (M5 базовый) 16 / 24 / 32 ГБ — ОЗУ (M5 Pro) 24 / 48 / 64 ГБ ОЗУ (M5 Max) 36 / 48 / 64 / 128 ГБ Накопитель (M5 базовый) 1 / 2 / 4 ТБ — Накопитель (M5 Pro) 1 / 2 / 4 ТБ Накопитель (M5 Max) 2 / 4 / 8 ТБ Камера и звук Камера 12 МП, 1080p, «В центре внимания», «Обзор стола» Динамики 6 динамиков, Spatial Audio, Dolby Atmos Микрофоны 3 студийных Порты и связь USB-C / Thunderbolt 3 × (TB4 на M5, TB5 на Pro/Max) Другие порты HDMI, SDXC, 3,5 мм, MagSafe 3 Внешние дисплеи до 2 (M5) / до 3 (Pro) / до 4 (Max) Wi-Fi 6E (M5) / Wi-Fi 7 (Pro, Max — чип Apple N1) Bluetooth 5.3 (M5) / 6.0 (Pro, Max) Аккумулятор и зарядка Емкость 72,4 Вт·ч 100 Вт·ч Видео (M5 / Pro / Max) 24 / 22 / 20 часов — / 24 / 22 часа Веб-серфинг (M5 / Pro / Max) 16 / 14 / 13 часов — / 17 / 16 часов Рекомендуемый адаптер питания 70 Вт (M5, Pro 16 GPU) / 96 Вт (Pro 20 GPU, Max) 140 Вт Ввод Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой, Touch ID Трекпад Force Touch

Вывод и какую модель выбрать

MacBook Pro M5 — это ровно тот апгрейд, которого стоило ожидать: мощнее внутри, идентичный снаружи. Apple третий год подряд выпускает один и тот же ноутбук с новым чипом, и если бы не наклейка на коробке, отличить M5 от M4 или M3 было бы невозможно. Дизайн, экран, камера, порты, динамики — все на месте, все без изменений.

Но то, что изменилось, — изменилось серьезно.

Что реально стало лучше

Процессор. Новая трехуровневая архитектура ядер (супер + производительные + энергоэффективные) — это не маркетинговая мишура, а реальный сдвиг. В Pro и Max чипах M5 все ядра высокопроизводительные — Apple убрала энергоэффективные ядра из профессиональных конфигураций. Это дает ощутимый прирост в многопоточных задачах: рендер, компиляция, экспорт видео.

Память. Пропускная способность выросла по всей линейке, а базовый M5 получил самый большой скачок — +27,5%. M5 Pro теперь можно сконфигурировать с 64 ГБ без перехода на Max. А 16-дюймовая версия с M5 Pro доступна с базовыми 48 ГБ.

Накопитель. Наконец-то убраны конфигурации с 512 ГБ. Минимум — 1 ТБ для базового M5, 2 ТБ для M5 Max. Три года пользователи жаловались — Apple услышала.

Автономность M5 Max. Плюс 2 часа видео в 14-дюймовой и +1 час видео / +2 часа веб-серфинга в 16-дюймовой модели по сравнению с M4 Max. При той же батарее — чистая заслуга более эффективной архитектуры.

Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 на Pro и Max версиях через новый чип Apple N1. Базовый M5 остался на Wi-Fi 6E.

Три внешних монитора на M5 Pro вместо двух на M4 Pro. Мелочь в спецификациях — большое дело для тех, кто строит рабочую станцию.

Neural Accelerators — новые аппаратные блоки для машинного обучения, которых в M4 не было. Задел на будущее Apple Intelligence.

Что не изменилось

Дизайн, экран (mini-LED, не OLED), камера (12 МП, 1080p), клавиатура, трекпад, набор портов, динамики, микрофоны, челка. Все идентично M4. Если вас что-то из этого не устраивало раньше — не устроит и сейчас.

Кому стоит покупать

Тем, кто сидит на M1 или более старых компьютерах. Разница будет колоссальной по всем фронтам: производительность, автономность, качество экрана (если у вас M1 без ProMotion), пропускная способность памяти. Это тот случай, когда апгрейд ощущается как покупка нового устройства — потому что так оно и есть.

Тем, кто покупает первый MacBook Pro. M5 — отличная точка входа. Вы получаете актуальное железо с запасом на 4-5 лет, терабайт SSD из коробки и один из лучших экранов на рынке ноутбуков.

Тем, кому не хватало M4 Pro. Если вы упирались в два внешних монитора, если хотели 64 ГБ без перехода на Max, если пропускная способность памяти была узким горлышком — M5 Pro решает все эти вопросы.

Видеографам и 3D-художникам на M4 Max. Два дополнительных часа автономности — это не шутка, когда работаешь на площадке без розетки. Плюс улучшенная энергоэффективность означает, что ноутбук меньше греется под рендером.

Кому не стоит

Владельцам M4, которых все устраивает. Если у вас M4 Pro или M4 Max и вы не упираетесь ни в один из лимитов, перечисленных выше, — разница в повседневных задачах будет минимальной. Вы заметите прирост в бенчмарках, но не в ощущениях. Подождите M6 или M7 — там, возможно, будет и OLED, и редизайн.

Тем, кто ждет OLED. Его тут нет. Опять. Mini-LED — отличная технология, но если для вас принципиальны идеальный черный и отсутствие «блуминга» — ждите следующие поколения.

Тем, кому хватит MacBook Air. Базовый M5 в 14-дюймовом MacBook Pro великолепен, но если вы не пользуетесь ProMotion, SD-слотом, HDMI и вам хватает экрана Air — переплата за Pro не оправдана. M4 Air за $1 299 с головой покрывает потребности 70% пользователей.

Оптимальные конфигурации

Лучшее соотношение цена/возможности: 14″ MacBook Pro M5, 24 ГБ, 1 ТБ — $1 899. Хватит для разработки, дизайна, монтажа 4K, любых офисных задач. Если бюджет позволяет доплатить всего $200 за дополнительные 8 ГБ памяти — это самая разумная инвестиция в линейке.

Рабочая лошадка для профи: 14″ или 16″ с M5 Pro (18/20), 48 ГБ, 2 ТБ — $3 199 / $3 499. Покрывает 95% профессиональных сценариев, включая тяжелый монтаж, 3D и машинное обучение.

Без компромиссов: 16″ M5 Max (18/40), 64 ГБ, 4 ТБ — $5 199. Разумный максимум для тех, кому нужна вся мощь, но без абсурдных 128 ГБ и 8 ТБ.

Абсолютный максимум: 16″ M5 Max (18/40), 128 ГБ, 8 ТБ, nano-texture — $7 349. Только для тех, кто точно знает, зачем.

Финальная оценка

MacBook Pro M5 — крепкий, предсказуемый, честный апгрейд. Без вау-эффекта, без редизайна, без OLED. Но с реальным приростом там, где это важно: архитектура процессора, объемы памяти и накопителя, энергоэффективность Max-чипа, поддержка внешних мониторов, Wi-Fi 7. Apple не стала менять то, что работает, и усилила то, что можно было усилить без изменения корпуса.

Если вам нужен лучший профессиональный ноутбук на рынке в 2026 году — это он. Если вы ждете чего-то принципиально нового — ждите дальше. MacBook Pro M5 не удивляет, но и не разочаровывает. Он просто работает — быстро, тихо и очень долго от батареи. А для рабочего инструмента это, пожалуй, главное.

