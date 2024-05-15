Главные характеристики iPad Pro (M4) 2024 года – это OLED-дисплей, процессор M4 и сверхтонкий дизайн. У планшета есть ещё одна особенность в виде опционального покрытия «Nano-texture glass» (нано-текстура) для дисплея. О преимуществах и недостатках этого стекла расскажем далее в этом материале.

Что значит «Nano-texture glass»?

«Nano-texture glass» от Apple – это высококачественное антибликовое покрытие дисплея, которое способно рассеивать свет и устранять блики, часто появляющиеся на глянцевых дисплеях под ярким светом. Такой экран выглядит матовым и хорошо отображает картинку даже на солнце или близко к источнику света.

Согласно информации Apple, нано-текстурный слой встроен в дисплей на нанометровом уровне. Таким образом дисплей сохраняет контрастность и не кажется мутным, как многие другие матовые дисплеи.

Впервые покрытие «Nano-texture» появилось на мониторах Apple, включая Pro Display XDR, Studio Display и 27-дюймовый iMac. С 2024 года эта технология впервые стала доступна для новой категории устройств в виде iPad Pro.

На каких iPad установлен дисплей «Nano-texture glass»?

Дисплей с нано-текстурой доступен в качестве дополнительной платной опции только для конфигураций iPad Pro (M4) 2024 года с объёмом накопителя 1 и 2 терабайта. Экран с покрытием «Nano-texture glass» увеличит стоимость iPad Pro ориентировочно на $100.

Преимущества и недостатки дисплея с нано-текстурой на iPad Pro

Когда дело касается профессиональной работы, вроде обработки фото и видео, дисплей «Nano-texture» может как сыграть на руку, так и помешать.

Если вы часто работаете в заведениях с ярким светом, или у вас очень светлая комната или офис, матовый дисплей будет кстати. С таким дисплеем новый iPad Pro комфортнее использовать на улице и во время поездок в автомобиле.

С другой стороны, если вы большую часть времени проводите в умеренно освещённых комнатах и кабинетах без большого количества солнечного света, вам дисплей «Nano-texture» может не подойти. Матовые дисплеи уменьшают контрастность изображения, в результате чего оно выглядит немного хуже, чем на глянцевых. На солнце разница будет незаметна, но в тёмных помещениях она уже видна.

Если вам важна максимально точная цветопередача для работы с фотографиями и видео, лучше выбрать глянцевый дисплей и просто избегать источников света.

Если же вы часто работаете на улице и в разной обстановке, вы оцените преимущества покрытия «Nano-texture». Всё зависит от того, как устроен ваш рабочий процесс.

Как выглядит «Nano-texture» дисплей на iPad Pro (M4) + сравнение с обычным глянцевым дисплеем iPad Pro

На видео ниже прекрасно видно, как покрытие «Nano-texture» устраняет блики. Однако под некоторыми углами такой дисплей ещё и уменьшает контрастность изображения. Кроме того, чёрный цвет на нём выглядит не таким глубоким, как на глянцевом дисплее. Зато следов от пальцев на дисплее «Nano-texture» остаётся меньше.

При работе со стилусом Apple Pencil покрытие «Nano-texture» ещё сильнее напоминает бумагу по ощущениям, поскольку обладает лёгкой текстурой и сопротивлением, которых нет у обычного стекла.

Предлагаем посмотреть наглядное сравнение iPad Pro с обычным дисплеем и дисплеем «Nano-texture» (смотрите с 3:48 до 6:00):

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