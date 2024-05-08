На весенней «яблочной» презентации «Let Loose» компания представила 11-дюймовые и 13-дюймовые планшеты iPad Air 6 и iPad Pro 2024, совершенно новый стилус Pencil Pro и обновленную беспроводную клавиатуру Magic Keyboard для новых «айпадов-прошек». Кроме того, заметное обновление получили фирменные программные продукты Apple — «Final Cut Pro» и «Logic Pro».

Главной новинкой презентации, конечно же, стали новые iPad Pro, предыдущее обновление которых состоялось аж в 2022 году. Новый планшет для профессионалов вышел в двух размерах — 11 и 13 дюймов и получил новейший чип Apple — M4.

По словам вице-президента Apple по архитектуре платформ Тима Миллета, внедрение чипа М4, созданного по 3-нанометровому техпроцессу, помимо увеличения производительности позволило также уменьшить толщину устройства.

Нынешний iPad Pro 2024 года является самым тонким устройством из всех когда-либо созданных компанией Apple. Кроме того, новые «прошки» стали весить меньше «воздушных» iPad Air.

Сравнение веса iPad Pro (2024) и iPad Air 6 (2024)

iPad Pro:

11-дюймовый iPad Pro (Wi-Fi): 444 г

11-дюймовый iPad Pro (Wi-Fi + Cellular): 446 г

13-дюймовый iPad Pro (Wi-Fi): 579 г

13-дюймовый iPad Pro (Wi-Fi + Cellular): 582 г

iPad Air:

11-дюймовый iPad Air (Wi-Fi): 462 г

11-дюймовый iPad Air (Wi-Fi + Cellular): 462 г

13-дюймовый iPad Air (Wi-Fi): 617 г

13-дюймовый iPad Air (Wi-Fi + Cellular): 618 г

Считается, что модель «Air» должна всегда весить меньше «Pro». Потому что «Air» — это «воздушная» и легкая техника, а «Pro» — это профессиональное мощное устройство. Но с нынешней линейкой планшетов что-то явно пошло не так. Кстати, в отношении iPad Pro компания применяет слово «thinpossible», которое можно перевести как «невозможно тонкий».

Приведем также и сравнение толщины устройств.

Сравнение толщины iPad Pro (2024) и iPad Air 6 (2024)

iPad Pro:

11-дюймовый iPad Pro: 5,3 мм (что тоньше iPod nano, толщина которого составляет 5,4 мм)

13-дюймовый iPad Pro: 5,1 мм (что тоньше iPod nano, толщина которого составляет 5,4 мм)

iPad Air:

11-дюймовый iPad Air: 6,1 мм

13-дюймовый iPad Air: 6,1 мм

Получается, что Pro не только легче, но и тоньше «воздушного» планшета iPad Air. Впрочем, взамен модель «Air» сохранила другое важное преимущество: цена не неё начинается с 600 долларов, а iPad Pro стоит за 1000 долларов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что новые iPad Pro и iPad Air лишились физических слотов для SIM-карт.

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