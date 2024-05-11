Обзор 11-дюймового и 13-дюймового iPad Pro (M4) 2024 года

Именно компания Apple предложила ту самую концепцию планшетного устройства, каким мы его сегодня знаем. И именно Apple в свое время решила доказать, что такие гаджеты способны на большее, нежели выступать в незамысловатой роли экрана для просмотра видео да чтения социальных сетей. Так на свет появился iPad Pro. Подобно другим изделиям Apple с такой же гордой частицей, это устройство всегда воплощало в себе все самые лучшие наработки компании. Это бескомпромиссное мощное устройство с отличным экраном, звуком и недоступными другим конкурентом функциями.

Мало того, разработчики Apple сумели с помощью создания или адаптации программного обеспечения и аксессуаров показать возможные сценарии использования iPad Pro профессионалами. Эта линейка имеет немало преданных поклонников. А в мае 2024 года на очередной презентации Apple представила новое поколение iPad Pro. Не получится назвать эти устройства проходными, ведь они снова получили ряд ярких функций, заставляющих обсуждать новые флагманские планшеты компании.

Содержание статьи

Как правильно называется модель iPad Pro 2024 года?

Яблык в Telegram и YouTube.

По данным с официального сайта Apple, компания решила отойти от традиционной нумерации поколений в названии своей линейки планшетов iPad Pro. Теперь вместо порядкового номера поколения в названии указывается название процессора и диагональ экрана. Таким образом, вместо ожидаемых «13-дюймового iPad Pro 7-го поколения» и «11-дюймового iPad Pro 5-го поколения» новые модели 2024 года называются «13-дюймовый iPad Pro (M4)» и 11-дюймовый iPad Pro (M4)».

Дизайн и размеры iPad Pro (M4) 2024 года

Новые iPad Pro получили привычный уже для планшетов Apple последних поколений облик. Это цельнометаллический прямоугольник с закругленными углами, причем закруглены и уголки экрана. Вокруг него самого расположена довольно тонкая рамка с постоянной на всем периметре толщиной. Визуально она стала еще меньше. Корпус выполнен из 100% переработанного алюминия.

Новый планшет получил две версии, отличающиеся размером экрана. 11-дюймовый iPad Pro имеет размеры 177,5 × 249,7 мм и толщину всего в 5,3 мм. Весит он 444 грамма (446 г версия Wi-Fi + Cellular). Более крупный собрат с 13-дюймовым экраном имеет размеры 215,5 × 281,6, а толщину еще меньше – 5,1 мм!

Его вес составляет 579 грамм (582 г версия Wi-Fi + Cellular). То, что инженеры Apple смогли сделать свои самые мощные планшеты еще и самыми тонкими – откровенно удивляет. Более того, 13-дюймовый iPad Pro (M4) стал вообще самым тонким продуктом компании за всю ее историю. Apple гордо называет этот дизайн профессиональным, с ней трудно не согласиться. Да и вес нового поколения iPad Pro оказался даже меньше, чем у и без того «воздушных» iPad Air.

Аппаратной кнопки «Домой» у планшета нет – серия Pro избавилась от нее ранее и первой. Аналогичная судьба постигла и 3,5-мм аудио-разъем. На верхней стороне расположились кнопка включения питания и пара динамиков, другая пара динамиков расположилась на противоположной узкой стороне.

Между ними там разместился универсальный порт USB-C для зарядки и передачи данных. На правой боковой грани имеются две кнопки регулировки громкости сверху, по центру – магнитный коннектор для подключения чехла-клавиатуры. Фронтальная камера с датчиком Face ID теперь расположилась в центре одной из длинных сторон. На задней части корпуса в левом верхнем углу находится прямоугольная площадка, тоже с закругленными углами.

На ней разместились камера, датчик LiDAR, вспышка и один из четырех микрофонов. А вот слота для физической SIM-карты в корпусе нет – Apple в своих планшетах начала от него отказываться в пользу eSIM.

Дисплей iPad Pro (M4) 2024 года

Обе представленные модели получили новый дисплей, гордо названный «Ultra Retina XDR». Он выполнен по собственной технологии Apple под названием «Tandem OLED», которая использует два слоя OLED-излучателей, расположенных один над другим, что позволяет контролировать каждый слой отдельно для настройки яркости.

Благодаря этому дисплей может достигать значительно более высоких уровней яркости без ущерба для длительности использования и риска возникновения выгорания. Фактически можно говорить о сдвоенной OLED-панели с базовой яркостью в 1000 нит, в пике же она может достигать вообще 1600 нит для HDR контента. Ранее даже черный экран демонстрировал легкое свечение, а новая технология делает выключенный пиксель идеально черным. Саму технологию OLED в топовых планшетах Apple ждали давно, но компания еще и доработала ее, скрыв характерные недостатки.

Младшая модель получила 11-дюймовый дисплей разрешением 2420 × 1668 пикселей, у 13-дюймового дисплея разрешение составляет 2752 × 2064 точки. Оба iPad Pro 2024 года поддерживают технологию ProMotion с возможностью смены частоты обновления экрана с 10 и вплоть до 120 Гц. Контрастность экрана составляет 2000000:1. Заметим, что экран именно 13-дюймовый, а не 12,9-дюймовый, как у предшественника. Для этого экран получил дополнительные 20 пикселей по вертикали и 16 по горизонтали.

Экран имеет олеофобное и антибликовое покрытие, он ламинирован. В этих моделях имеется возможность выбрать вместо установки обычного стекла более продвинутый его вариант, Nano-Texture Glass. Он еще лучше сглаживает блики при работе под ярким солнцем. Но эта фишка доступна для самых топовых конфигураций с накопителем на 1 или 2 ТБ, причем платно.

Традиционно для планшетов Apple модели поддерживают технологию True Tone, подстраивая яркость под актуальное освещение, широкий цветовой охват P3. Дисплей iPad Pro 2024 поддерживает работу со стилусами, в том числе с новым Apple Pencil Pro.

Цвета iPad Pro (M4) 2024 года

iPad Pro – устройства такого класса, в котором заигрывать цветами с потенциальными пользователями не принято. Именно поэтому цветовая гамма выбрана классическая и лаконичная. Варианта всего два: серебристый и «черный космос». Устройство будет выделяться своими возможностями, а не цветом. Да и тонкий дизайн сам по себе способен вызвать удивление куда сильнее, чем яркий цветной корпус.

Производительность и накопитель iPad Pro (M4) 2024 года

Это обычные iPad и iPad Air получают компромиссные и немного устаревшие чипы, а вот iPad Pro просто обречен быть флагманом и получать все самое лучшее. На этот раз инженеры Apple наградили это устройство чипом M4, выполненным по 3-нанометровой технологии с 28 миллиардами транзисторов. И это, надо сказать, удивило! Ведь новый iPad Pro 2024 года вообще стал первым устройством Apple на базе этого решения. Компьютеры компании, как ожидаются, получат этот чип только в конце года.

Но сперва обратимся к вариантам внутреннего накопителя. iPad Pro выпускаются в 4 конфигурациях, с накопителями на 256, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. И это определяет, как ни странно, быстродействие чипа. Но это исключительно маркетинговая история.

Итак, планшеты с 256 и 512 ГБ имеют 9-ядерный центральный процессор, 3 ядра из которых производительных, а еще 6 – эффективных. Оперативной памяти 8 ГБ. Старшие конфигурации с накопителем на 1 и 2 ТБ получили 10-ядерный процессор (4+6) и 16 ГБ оперативной памяти.

Графический процессор в чипе M4 имеет 10 ядер, он поддерживает аппаратную трассировку лучей, динамическое кэширование и затенение сетки. Важную роль играет 16-ядерный процессор Neural Engine, специализирующийся на решении задач искусственного интеллекта. И именно на повышении его производительности был сделан упор в новом чипе. Теперь NPU совершает до 38 триллионов операций в секунду, это в 60 раз больше, чем Neural Engine от чипа Apple первого поколения. Новый чип обрабатывает графику до 4 раз быстрее чипа M2 в предыдущем поколении «прошек», а процессор быстрее на 50%.

В тестах Geekbench iPad Pro M4 набрал 3 767 балла в одноядерном режиме и 14 677 балла в многоядерном — это новый рекорд. Преимущество над M2 действительно составляет обещанные 50%.

Несмотря на тонкий корпус, обе модели получили достаточно емкие батареи, чтобы обеспечить неплохую автономность мощных устройств. В iPad Pro 11 установлена литий-ионная батарея на 31,29 Вт∙ч, тогда как в более крупном iPad Pro 13 аккумулятор уже на 38,99 Вт∙ч. Это позволяет работать до 10 часов в режиме веб-серфинга или 9 часов при работе в сотовых сетях. Надо сказать, что показатели вполне обычные, но трудно было бы добиться большего с учетом мощной начинки и тонкого корпуса. Зарядка осуществляется через разъем USB-C.

Камеры iPad Pro (M4) 2024 года

Система камер в новом iPad Pro 2024 года, как ни странно, стала хуже, чем у предшественника. Все дело в отказе от 10 МП ультра-широкоугольной камеры. Теперь основная камера всего одна, 12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8. Модуль LiDAR рядом с ней остался. Видимо, такое вынужденное решение было обусловлено экстремальным утончением корпуса. Единственная камера имеет систему из пяти линз и покрыта сапфировым стеклом. Адаптивная вспышка True Tone подбирает уровень освещения в зависимости от расстояния до объекта съемки. Камера снимает панорамы разрешением до 63 МП, поддерживает Smart HDR 4, автофокус Focus pixels, улучшенную защиту от появления красных глаз, обладает автоматической стабилизацией и шумоподавлением. Съемка сохраняется в форматах HEIF или JPEG.

Видеосъемка ведется с разрешением до 4К частотой до 60 кадров/с, а в режиме ProRes 4K 30 кадров/с (с разрешением 1080p у моделей с накопителем на 256 ГБ). Камера снимает слоу-мо до 240 кадров/с, получила аудио-зум, кинематографическую видеостабилизацию, а результат сохраняется в форматах HEVC или H.264.

Фронтальная система камер TrueDepth переместилась на альбомный (длинный) край. Она имеет разрешение 12 Мп и диафрагму f/2.4, есть автоматическая стабилизация и шумоподавление. Она снимает в портретном режиме с эффектом боке и контролем глубины, имеет портретное освещение с 6 эффектами, поддерживает Smart HDR 4 и функцию «В центре внимания» для видеоконференций. Съемка видео ведется с разрешением 1080p на скорости до 60 кадров/с, реализованы функции таймлапс, расширенный динамический диапазон, кинематографическая видеостабилизация. Здесь же расположен и биометрический датчик FaceID, отвечающий за разблокировку планшета и подтверждения личности в ряде приложений. Вспышка Retina Flash, как и прежде, тут реализована за счет экрана.

В целом, функционал камер, как это любит делать Apple, определяет не оптика, а программные возможности. Благо в планшете система ИИ позволяет творить настоящие чудеса и во время съемки.

Аксессуары iPad Pro (M4) 2024 года

Профессиональные сценарии использования этих планшетов реализуются во многом за счет дополнительных аксессуаров. Неслучайно их линейку Apple тоже постоянно развивает и подсвечивает на своих презентациях.

К выходу iPad Pro 2024 обновление получила клавиатура Magic Keyboard. Теперь у нее более красивая и тоже «профессиональная» алюминиевая верхняя панель, но главное – это увеличенный трекпад и ряд функциональных клавиш (14 штук). Они помогут быстро повысить яркость экрана, громкость, запустить другие функции. Надежный ножничный механизм с ходом в 1 мм и подсветка клавиш делают работу с клавиатурой удобной. Этот аксессуар выпускается в двух цветах: черном и белом и в двух размерах, под два размера iPad Pro. Новая Magic Keyboard совместима только с этой моделью планшета. Через разъем USB-C можно подзаряжать сам планшет.

iPad Pro поддерживают стилусы, но на этот раз внимание привлек новый Apple Pencil Pro. Он расширяет возможности обычного стилуса. В корпусе поместился новый датчик, воспринимающий сжатие и вызывающий палитру инструментов для более быстрого переключения цвета и кистей.

Гироскоп позволит вращать этот стилус, точно контролируя используемый инструмент. Аксессуар реагирует на повороты корпуса и наведение. Цифровое перо Apple Pencil Pro поддерживает работу только с iPad Air / iPad Pro 2024 года, однако, если у вас имеется Apple Pencil (USB‑C), то он тоже будет работать с новыми «прошками».

Но число доступных аксессуаров этими двумя не исчерпывается – через порт USB-C к iPad Pro (M4) 2024 года можно подключить множество других устройств: мониторы (вплоть до разрешения 6К), камеры, накопители, расширители портов и т.д.

Беспроводные интерфейсы iPad Pro (M4) 2024 года

Как ни хотелось инженерам оснастить новые Pad Pro поддержкой самых передовых технологий и быть в чем-то первыми, на этот раз подобного не случилось. Темпы развития стандартов беспроводных сетей не такие быстрые, как выхода устройств Apple. Тем не менее, iPad Pro умеет работать в сетях Wi-Fi 6E (802.11ax) в двух диапазонах с 2×2 MIMO со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с. Реализована поддержка актуального Bluetooth 5.3. Удивляться тут нечему – он и большего требовать от современного планшета просто нельзя.

У модели Wi-Fi + Cellular есть поддержка сетей 5G и гигабитный класс LTE, но физического слота под SIM нет – используется исключительно eSIM.

Что входит в комплект iPad Pro (M4) 2024 года

В Apple давно уже решили не баловать своих пользователей разнообразием комплектации устройств. Компания научилась зарабатывать на аксессуарах. С iPad Pro в коробке пользователь найдет метровый кабель USB-C и 20-ваттный адаптер питания.

Но европейских пользователей ждет неприятный сюрприз в виде отсутствия этого блока питания. Так что стоимость iPad Pro 2024 года, о чем мы поговорим ниже, далеко не конечная.

Технические характеристики (спецификации) iPad Pro (M4) 2024 года

11-дюймовый iPad Pro (М4) 2024 13-дюймовый iPad Pro (М4) 2024 Цвета Серебристый и черный космос Серебристый и черный космос Ёмкость﻿ 256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

2 ТБ 256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

2ТБ Размеры и вес Размеры:

249,7 мм × 177,5 мм × 5,3 мм



Вес:

Модели Wi-Fi - 444 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 446 г Размеры:

281,6 мм × 215,5 мм × 5,1 мм

Вес:

Модели Wi-Fi - 579 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 582 г Комплект пост﻿авки

iPad Pro

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

Салфетка для дисплея



Примечание. В комплекте iPad Air для рынка Великобритании, а также некоторых европейских стран адаптер питания отсутствует iPad Pro

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

Салфетка для дисплея



Примечание. В комплекте iPad Air для рынка Великобритании, а также некоторых европейских стран адаптер питания отсутствует Дисплей Дисплей Ultra Retina XDR с технологией Tandem OLED



Разрешение 2 420 × 1 668 пикселей при 264 ppi



Яркость SDR: максимум 1000 нит



Яркость XDR: максимум 1000 нит в полноэкранном режиме, пик 1600 нит (только содержимое HDR)



Wide color (P3)



True Tone



Технология ProMotion



Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Опция стекла дисплея с нанотекстурой на моделях емкостью 1 ТБ и 2 ТБ



Полностью ламинированный



Антибликовое покрытие



Поддерживает Apple Pencil Pro



Поддерживает Apple Pencil (USB-C) Дисплей Ultra Retina XDR с технологией Tandem OLED

Разрешение 2 752 × 2 064 пикселей при 264 ppi

Яркость SDR: максимум 1000 нит

Яркость XDR: максимум 1000 нит в полноэкранном режиме, пик 1600 нит (только содержимое HDR)

Wide color (P3)

True Tone

Технология ProMotion

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Опция стекла дисплея с нанотекстурой на моделях емкостью 1 ТБ и 2 ТБ

Полностью ламинированный

Антибликовое покрытие

Поддерживает Apple Pencil Pro

Поддерживает Apple Pencil (USB-C) Чип Чип Apple M4



Модели с 256 ГБ или 512 ГБ памяти:

9-ядерный процессор (3 производительных и 6 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

Аппаратное ускорение трассировки лучей

16-ядерный нейронный движок

Пропускная способность памяти 120 ГБ/с

8 ГБ оперативной памяти



Модели с 1 ТБ или 2 ТБ памяти:

10-ядерный процессор (4 производительных и 6 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

Аппаратное ускорение трассировки лучей

16-ядерный нейронный движок

Пропускная способность памяти 120 ГБ/с

16 ГБ оперативной памяти

Чип Apple M4

Модели с 256 ГБ или 512 ГБ памяти:

9-ядерный процессор (3 производительных и 6 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

Аппаратное ускорение трассировки лучей

16-ядерный нейронный движок

Пропускная способность памяти 120 ГБ/с

8 ГБ оперативной памяти

Модели с 1 ТБ или 2 ТБ памяти:

10-ядерный процессор (4 производительных и 6 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

Аппаратное ускорение трассировки лучей

16-ядерный нейронный движок

Пропускная способность памяти 120 ГБ/с

16 ГБ оперативной памяти Камера Основная камера 12 Мп

Диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Адаптивная вспышка True Tone

Smart HDR 4 для фотографий

Усовершенствованная коррекция красных глаз

Сапфировое покрытие линз

Основная камера 12 Мп

Диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Адаптивная вспышка True Tone

Smart HDR 4 для фотографий

Усовершенствованная коррекция красных глаз

Сапфировое покрытие линз

Видеозапись Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



Запись видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров в секунду (1080p с частотой 30 кадров в секунду на iPad Pro c накопителем 256 ГБ)



Запись видео ProRes до 4K с частотой 60 кадров в секунду при использовании внешнего накопителя



Цифровой зум до 3x



Поддержка съёмки видео в режиме Slo-mo 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду



Непрерывный автофокус видео



Таймлапс-видео со стабилизацией



Стереозапись

Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Запись видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров в секунду (1080p с частотой 30 кадров в секунду на iPad Pro c накопителем 256 ГБ)

Запись видео ProRes до 4K с частотой 60 кадров в секунду при использовании внешнего накопителя

Цифровой зум до 3x

Поддержка съёмки видео в режиме Slo-mo 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду



Непрерывный автофокус видео



Таймлапс-видео со стабилизацией

Стереозапись Фронтальная камера 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера



Диафрагма ƒ/2.4



Smart HDR 4 для фотографий



2x уменьшение



Портретный режим с продвинутым боке и контролем глубины



Портретное освещение с шестью эффектами



Функция «В центре внимания»



Вспышка Retina Flash с True Tone



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



Кинематографическая стабилизация видео



Автоматическая стабилизация изображения

12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера

Диафрагма ƒ/2.4

Smart HDR 4 для фотографий

2x уменьшение

Портретный режим с продвинутым боке и контролем глубины

Портретное освещение с шестью эффектами

Функция «В центре внимания»

Вспышка Retina Flash с True Tone

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео

Автоматическая стабилизация изображения Микрофоны Четырехмикрофонный массив студийного качества для звонков, видеозаписи и аудиозаписи Четырехмикрофонный массив студийного качества для звонков, видеозаписи и аудиозаписи SIM﻿-карта Только eSIM



iPad Pro использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами Только eSIM

iPad Pro использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами Датчики﻿ Face ID

Сканер LiDAR

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости Face ID

Сканер LiDAR

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости Зарядка и возможности расширения Порт Thunderbolt / USB 4 с поддержкой:

Зарядки

DisplayPort

Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с)

USB 4 (до 40 Гбит/с)

USB 3 (до 10 Гбит/с)



Smart Connector Порт Thunderbolt / USB 4 с поддержкой:

Зарядки

DisplayPort

Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с)

USB 4 (до 40 Гбит/с)

USB 3 (до 10 Гбит/с)



Smart Connector Питание и аккумулятор Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 31,29 Вт⋅ч



До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео



Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных



Зарядка при помощи адаптера питания или кабеля USB-C, подключенного к компьютеру

Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 38,99 Вт⋅ч

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

Зарядка при помощи адаптера питания или кабеля USB-C, подключенного к компьютеру

Цены на iPad Pro (M4) 2024 года

Модель выпускается в двух размерах с четырьмя вариантами накопителя. Цены на флагманское устройство даже в Штатах довольно высокие, но подход к ценообразованию у Apple довольно своеобразный. Например, максимальная комплектация iPad Pro (M4), созданного для рынка США, стоит 2 299 долларов, тогда как такой же планшет, но без зарядки в комплекте обойдется европейскому пользователю в 3 139 евро, что эквивалентно примерно 310 000 рублей по текущему курсу.

Тем не менее желающие приобрести ультимативно мощный и тонкий профессиональный планшет точно найдутся.

iPad Pro 11 M4 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 999 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 199 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 599 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 2 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 999 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 199 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 399 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 799 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 2 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 2 199 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 299 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 499 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 899 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 2 ТБ, Wi-Fi-версия — 2 299 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 499 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 699 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 2 099 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 2 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 2 499 долларов США

Модель с нанотекстурированным стеклом обойдется американским покупателям в дополнительные 100 долларов.

Заключение

Оставаясь под впечатлением от цен, попробуем их все-таки обосновать. Apple представила мощное флагманское устройство с новым чипом и пока непонятными, но точно впечатляющими возможностями работы системы ИИ. Потенциальные покупатели iPad Pro не ищут компромиссов, они хотят получить самое лучшее: производительность, дизайн, экран. Благодаря аксессуарам, возможности этого устройства еще только предстоит раскрывать, оно и сегодня уже в чем-то не уступает MacBook. iPad Pro это не простое прикроватное устройство – это инструмент обработки медиа-контента, помощник художника, компактный и легко переносимый рабочий инструмент. Новый iPad Pro M4 2024 – это мир возможностей для пользователей Apple, а для конкурентов – сложный вызов.

🔥 Смотрите также: