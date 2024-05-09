Цена iPad Pro (M4) в максимальной комплектации составляет 310 000 рублей

В начале мая 2024 года Apple представила свой новый флагманский планшет iPad Pro, оснащенный передовым чипом M4. Помимо того, что устройство стало быстрее, легче и тоньше, обращает на себя и тот факт, что оно также стало и значительно дороже. И если на презентации была объявлена цена на новинку от $999 за 11-дюймовую версию и от $1299 за 13-дюймовую версию, то например, в европейских магазинах Apple стоимость «прошки» уже составляет от 1199 евро и от 1549 евро соответственно. Но больше всего, конечно, поражает цена максимальной комплектации 13-дюймового iPad Pro 2024 года.

Так, в разделе «iPad» немецкого онлайн-магазина Apple стоимость 13-дюймового iPad Pro 2024 года в максимальной комплектации составляет впечатляющие 3 139 евро, что эквивалентно примерно 310 000 рублей (!) по текущему курсу. Здесь же стоит отметить, что все новые европейские iPad с этого года лишены зарядного устройства в комплекте.

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Вот из чего складывается цена iPad Pro в максимальной комплектации:

13-дюймовый iPad Pro (начальная цена): 1 549 евро

(опция) 2 ТБ памяти: + 1 210 евро

(опция) вариант стекла с нанотекстурой: 130 евро

(опция) Wi-Fi + Cellular: 250 евро

Заметьте, насколько дорого Apple продает дополнительный объем памяти (2 ТБ), себестоимость которой вряд ли превышает 300 евро. Что и говорить, если даже модуль сотовой связи (Cellular), установленный в iPad Pro, оценен компанией в 250 евро.

Но и это еще не все. Если к стоимости самого iPad Pro добавить еще сопутствующие аксессуары и услуги, такие как: стилус Apple Pencil Pro (149 евро), клавиатуру Magic Keyboard (399 евро) и страховку AppleCare+ (179 евро), то общая стоимость такого планшета составит 3 866 евро или 382 000 рублей в эквиваленте.

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