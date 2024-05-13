Сравнение iPad Pro (M4) 2024 и iPad Air (M2) 2024

В начале мая 2024 года Apple прервала полуторагодовалый перерыв между обновлениями iPad — долгожданное обновление линейки планшетов состоялось. Конечно же, нашлись недовольные как среди пользователей, так и среди специалистов. Apple можно укорять в «заморозке» развития iPad mini, скудной комплектации новинок и высоких ценах, но не заметить выход новых флагманских планшетов и их потенциал невозможно.

Новые iPad Air и iPad Pro вышли в двух размерах: с экраном в 11 и 13 дюймов. Обе эти модели на голову выше любого обычного iPad, да и практически любых конкурентов, соперничая на рынке, пожалуй, только друг с другом. Так что и сравнивать имеет смысл именно iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024 – два лучших на данный момент планшета Apple. Стоит ли переплачивать за премиум-устройство, ведь даже представитель средней линейки получил впечатляющие возможности и довольно производительный чип M2? Поговорить тут действительно есть о чём.

Содержание статьи

Сравнение дизайна iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

Оба устройства внешне очень похожи. К этому дизайну для своих планшетов Apple пришла несколько лет назад, и пока еще он актуален. Это максимально тонкие планшеты (а iPad Pro вообще рекордсмен по этому показателю среди всех устройств компании) в формате четырехугольника с закругленными краями. Вокруг экрана идет довольно тонкая рамка, кнопки «Домой» обе линейки лишились несколько поколений назад.

Яблык в Telegram и YouTube.

Явные отличия можно найти разве что сзади за счет модуля камер. У iPad Pro (M4) это действительно модуль, расположенный на отдельной слегка выпирающей площадке. И хотя камера там одна, рядом с ней присутствует еще и датчик LiDAR, вспышка и микрофон. iPad Air (M2) такой площадки лишен – в левом верхнем углу разместился одинокий глазок камеры, чуть ниже – микрофон.

Да и фронтальная камера у обоих устройств переместилась на новое место – посередине длинной стороны.

Кнопки и разъемы iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

Оба планшета за счет схожего дизайна получили и одинаковый набор, и расположение кнопок. В верхней части имеется кнопка питания (у iPad Air она с датчиком Touch ID), на боковой стороне – пара кнопок регулировки громкости, а ниже – интерфейс Smart Connector для подключения аксессуаров.

Четыре динамика разнесены попарно по узким сторонам, внизу одной из них имеется порт USB-C. У iPad Air это USB 3.1 Gen 2, а у iPad Pro более быстрый и функциональный USB 4/Thunderbolt. Оба планшета не имеют аудио-разъема на 3,5 мм, кнопки «Домой» и физического разъема для SIM. А вот микрофонов в iPad Pro вдвое больше – 4 против 2 в iPad Air.

Размеры и вес iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

Сравнивать планшеты разумно попарно – 11 и 13-дюймовые модели. Как ни странно, планшеты с одинаковой, казалось бы, диагональю экрана имеют разные размеры. Если младший iPad Air 11 (M2) имеет параметры 247,6 × 178,5 × 6,1 мм с весом в 462 г для Wi-Fi и Wi-Fi + Cellular моделей, то iPad Pro 11 (M4) оказался чуть выше и уже: 249,7 × 177,5 мм, но при этом явно тоньше – 5,3 мм. Весит это устройство тоже меньше: 444 г для версии Wi-Fi и 446 г для версии Wi-Fi + Cellular.

Более крупные 13-дюймовые модели тоже разнятся. iPad Air 13 (M2) получил размеры 280,6 × 214,9 × 6,1 мм и весит 617 г (618 г версия Wi-Fi + Cellular). А вот iPad Pro 13 (M4) оказался чуть крупнее, но заметно тоньше: 281,6 × 215,5 × 5,1 мм. К тому же он еще и заметно легче: 579 г и 582 г в версии Wi-Fi + Cellular.

Исходя из этих характеристик, можно констатировать, что «воздушный» iPad перестал быть самым легким и самым тонким – теперь таковым является iPad Pro.

Сравнение дисплеев iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

Дисплей – это одна из тех особенностей, которые традиционно выделяют iPad Pro от других планшетов Apple. И на этот раз дистанция подчеркнуто сохранена. iPad Pro получил новый тип дисплея, названный Ultra Retina XDR. Это первый дисплей, работающий по технологии Tandem OLED.

А вот у iPad Air в распоряжении все еще классный, но уже не топовый экран Liquid Retina с LED-подсветкой, выполненный по технологии IPS.

Экраны обеих моделей получили олеофобное покрытие, они ламинированные, поддерживают технологию True Tone с подстройкой баланса белого, имеют широкий цветовой охват P3, а также готовы работать со стилусами, в том числе последнего поколения Apple.

У iPad Pro немного выше разрешение (2420 × 1668 против 2360 × 1640 для 11 дюймов и 2752 × 2064 против 2732 × 2048 для 13 дюймов), тем не менее плотность точек одинаковая – 264 ppi.

Да, необходимо здесь также отметить, что фактические диагонали некоторых из сравниваемых устройств отличаются от заявленных:

диагональ 13-дюймового iPad Pro (M4) составляет 13 дюймов;

диагональ 11-дюймового iPad Pro (M4) составляет 11,1 дюйма;

диагональ 13-дюймового iPad Air (M2) составляет 12,9 дюйма;

диагональ 11-дюймового iPad Air (M2) составляет 10,86 дюйма.

OLED-дисплей «прошки» получил более глубокий черный цвет, лучшую детализацию в тенях и при слабом освещении, он заметно ярче. Если у iPad Air яркость составляет 600 нит (а у 11-дюймовой модели и вовсе 500 нит), то iPad Pro имеет показатель в 1000 нит, а в пике, для HDR-контента, вообще 1600 нит. Другая фишка старшей линейки – технология ProMotion, которая позволяет поднимать частоту обновления экрана до 120 Гц. iPad Air работают со стандартными 60 Гц. Также стоит отметить опциональную возможность установки для моделей Pro нанотекстурированного стекла, лучше поглощающего блики.

Сравнивать экраны iPad Air и iPad Pro всегда просто – топовая модель имеет лучший экран с дополнительным функционалом. Это действительно лучшее, что может предложить Apple для работы профессионалов. Плох ли экран iPad Air? Вовсе нет – он лучше, чем у большинства моделей на рынке.

Сравнение производительности iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

В этом году iPad Air получил значительное обновление аппаратной платформы в виде чипа M2. Это довольно производительное решение с 8-ядерным центральным процессором и 10 ядрами графики. Нейронный процессор имеет 16 ядер. Объем оперативной памяти в 8 ГБ достаточен для решения большинства задач.

А вот iPad Pro неожиданно получил еще более новый чип, M4. И это первое устройство Apple на такой платформе. Центральный процессор имеет 9 или 10 ядер, графических ядер 10, объем оперативной памяти варьируется от 8 до 16 ГБ в зависимости от конфигурации.

Разница с и без того быстрым чипом M2 значительна. В результате процессор в M4 быстрее до 50%, выигрыш в обработке графики достигает 4х, а пропускная способность памяти выросла со 100 ГБ/с до 120 ГБ/с. Наряду с этим в М4 установлен мультимедийный движок с аппаратной поддержкой кодеков 8K H.264, HEVC, ProRes и ProRes RAW. Это позволяет полноценно использовать iPad Pro в качестве устройства для обработки графики 8К.

Другими отличительными возможностями iPad Pro является аппаратная трассировка лучей и обновленный Neural Engine, способный выполнять до 38 триллионов операций в секунду. В iPad Pro порт USB-C имеет поддержку Thunderbolt/USB 4. Эта модель получила 4 варианта накопителя: от 256 ГБ до 2 ТБ, тогда как у iPad Air (M2) варианты на ступеньку ниже: от 128 ГБ до 1 ТБ.

Таким образом, если iPad Air является производительным современным устройством, то iPad Pro – это мощное решение для профессионалов, с прицелом на обработку графики и операции с участием ИИ.

Поддержка Apple Pencil и Smart Keyboard

Аксессуары не просто делают работу с планшетами Apple лучше, но и создают для них новые сценарии, переосмысляя всю философию этих мобильных устройств. Вместе с выходом новых iPad были представлены как раз и новые аксессуары для них. Новый стилус Apple Pencil Pro получил множество дополнительных функций, в том числе тактильную отдачу, сжатие, гироскоп, поддержку приложения «Локатор».

С этим профессиональным инструментом работать станет проще и быстрее. Но поддерживают его только новые iPad Air (M2) и iPad Pro (M4). Конечно же обе этих модели работают со стилусом предыдущего поколения, имеющим интерфейс USB-C.

Оба планшета могут работать с портативной клавиатурой-обложкой Smart Keyboard. Она подключается с помощью проприетарного интерфейса Smart Connector.

Но если iPad Air (M2) совместим с уже представленными ранее Magic Keyboard, то iPad Pro (M4) получил новую клавиатуру, специально для него разработанную. И работает с ней только этот планшет. Итак, Magic Keyboard для iPad Pro (M4) получила ряд из 14 функциональных клавиш для быстрого доступа к некоторым настройкам, крупный тачпад, разъем USB-C с возможностью сквозной зарядки. Ножничный механизм имеет ход клавиш в 1 мм, присутствует подсветка. Это действительно классный аксессуар, который максимально сближает iPad Pro с фирменными ноутбуками Apple.

Сравнение камер iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

В этом поколении iPad Pro (M4) модуль камер упростился, он лишился ультраширика. Теперь камера одна, ее характеристики похожие на возможности камеры в iPad Air (M2). Это широкоугольная 12-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8, 5-кратным цифровым зумом и поддержкой Smart HDR 4 для фото.

Но в iPad Pro (M4) имеется еще адаптивная вспышка True Tone, как и модуль LiDAR.

Основные возможности записи видео тоже схожие — 4К на скорости до 60 кадров/с, с расширенным динамическим диапазоном до 30 кадров/с, 3х цифровой зум, слоу-мо 1080p до 240 кадров/с, таймлапс с видео-стабилизацией. Тем не менее iPad Pro (M4) получил дополнительные и явно профессиональные «фишки»: съемку в формате ProRes до 4К 60 кадров/с, аудиозум, запись звука в стерео.

Фронтальная камера в iPad Pro (М4) тоже лучше за счет программных «фишек». Оба устройства имеют этот модуль с разрешением в 12 Мп и f/2.4. Камера поддерживает функцию «В центре внимания», Smart HDR 4, кинематографическую видео-стабилизацию, вспышку Retina Flash и 2x цифровой зум.

Съемка видео ведется разрешением 1080p частотой до 60 кадров/с. Но в iPad Pro (M4) эта камера может снимать в портретном режиме с эффектом боке и контролем глубины, имеет шесть вариантов освещения для портретов, добавляет в кадры анимодзи и мимоджи.

Сравнение биометрических датчиков в iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

В iPad Air функция идентификации реализована за счет датчика Touch ID, который встроен в расположенную на грани короткой стороны кнопке питания. Пользователи подтверждают свою личность с помощью отпечатка пальцев – технология быстрая и проверенная.

А вот в iPad Pro действует куда более продвинутая система Face ID, которая так и остается эксклюзивом именно линейки Pro. Для разблокировки планшета и подтверждения действия в нем достаточно находиться в поле зрения фронтальной камеры.

Цвета iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

Само позиционирование устройств предполагает большее число вариантов расцветок для куда более популярного и массового iPad Air. Этот планшет получил четыре варианта цвета: серый космос, звездный свет, синий и фиолетовый.

А вот у iPad Pro варианта цвета по-прежнему два: черный космос и серебристый. Производитель резонно считает, что для этого класса устройств широкий выбор расцветок – далеко не самое главное.

Сравнение технических характеристик iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

iPad Air (М2) 2024 iPad Air (М4) 2024 Цвета Голубой, фиолетовый, звездный свет (Starlight) и серый космос Серебристый и черный космос Ёмкость﻿ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ 256 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

2ТБ Размеры и вес 11-дюймовый iPad Air

Размеры:

247,6 мм × 178,5 мм × 6,1 мм



Вес:

Модели Wi-Fi - 462 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 462 г



13-дюймовый iPad Air

Размеры:

280,6 мм × 214,9 мм × 6,1 мм

Вес:

Модели Wi-Fi - 617 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 618 г

11-дюймовый iPad Pro

Размеры:

249,7 мм × 177,5 мм × 5,3 мм

Вес:

Модели Wi-Fi - 444 г Модели Wi-Fi + Cellular - 446 г



13-дюймовый iPad Pro

Размеры:

281,6 мм × 215,5 мм × 5,1 мм

Вес:

Модели Wi-Fi - 579 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 582 г

Комплект пост﻿авки

iPad Air

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

Примечание. В комплекте iPad Air для рынка Великобритании, а также некоторых европейских стран адаптер питания отсутствует

iPad Pro

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

Салфетка для дисплея

Примечание. В комплекте iPad Pro для рынка Великобритании, а также некоторых европейских стран адаптер питания отсутствует Дисплей 11-дюймовый iPad Air

Дисплей Liquid Retina (IPS)

Разрешение 2 360 × 1 640 пикселей при 264 ppi

Wide color (P3)

True Tone

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Полностью ламинированный

Антибликовое покрытие

Яркость 500 нит

Поддерживает Apple Pencil Pro

Поддерживает Apple Pencil (USB-C)

















13-дюймовый iPad Air

Дисплей Liquid Retina (IPS)

Разрешение 2 732 × 2 048 пикселей при 264 ppi

Wide color (P3)

True Tone

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Полностью ламинированный

Антибликовое покрытие

Яркость 600 нит

Поддерживает Apple Pencil Pro

Поддерживает Apple Pencil (USB-C)















11-дюймовый iPad Pro

Дисплей Ultra Retina XDR с технологией Tandem OLED Разрешение 2 420 × 1 668 пикселей при 264 ppi Яркость SDR: максимум 1000 нит Яркость XDR: максимум 1000 нит в полноэкранном режиме, пик 1600 нит (только содержимое HDR) Wide color (P3) True Tone Технология ProMotion Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев Опция стекла дисплея с нанотекстурой на моделях емкостью 1 ТБ и 2 ТБ Полностью ламинированный Антибликовое покрытие Поддерживает Apple Pencil Pro Поддерживает Apple Pencil (USB-C)



13-дюймовый iPad Pro

Дисплей Ultra Retina XDR с технологией Tandem OLED Разрешение 2 752 × 2 064 пикселей при 264 ppi Яркость SDR: максимум 1000 нит Яркость XDR: максимум 1000 нит в полноэкранном режиме, пик 1600 нит (только содержимое HDR) Wide color (P3) True Tone Технология ProMotion Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев Опция стекла дисплея с нанотекстурой на моделях емкостью 1 ТБ и 2 ТБ Полностью ламинированный Антибликовое покрытие Поддерживает Apple Pencil Pro Поддерживает Apple Pencil (USB-C) Чип Чип Apple M2



8-ядерный процессор (4 производительных и 4 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный движок

8 ГБ оперативной памяти

























Чип Apple M4

Модели с 256 ГБ или 512 ГБ памяти:

9-ядерный процессор (3 производительных и 6 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

Аппаратное ускорение трассировки лучей

16-ядерный нейронный движок

Пропускная способность памяти 120 ГБ/с

8 ГБ оперативной памяти

Модели с 1 ТБ или 2 ТБ памяти:

10-ядерный процессор (4 производительных и 6 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

Аппаратное ускорение трассировки лучей

16-ядерный нейронный движок

Пропускная способность памяти 120 ГБ/с

16 ГБ оперативной памяти Камера Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Автофокус

Панорама (до 63 Мп)

Smart HDR 4

Live Photo

Геотеги для фотографий

Автоматическая стабилизация изображения

Серийная съёмка

Возможность съёмки в HEIF и JPEG







Основная камера 12 Мп

Диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Автофокус

Панорама (до 63 Мп)

Адаптивная вспышка True Tone

Smart HDR 4 для фотографий

Усовершенствованная коррекция красных глаз

Live Photo

Геотеги для фотографий

Сапфировое покрытие линз

Серийная съёмка

Возможность съёмки в HEIF и JPEG

Видеозапись Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Запись видео в формате 720p HD с частотой 30 кадров в секунду



Поддержка съёмки видео в режиме Slo-mo 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду



Таймлапс-видео со стабилизацией



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p)



Непрерывный автофокус видео















Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Запись видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров в секунду (1080p с частотой 30 кадров в секунду на iPad Pro c накопителем 256 ГБ)

Запись видео ProRes до 4K с частотой 60 кадров в секунду при использовании внешнего накопителя

Цифровой зум до 3x

Поддержка съёмки видео в режиме Slo-mo 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду

Непрерывный автофокус видео

Таймлапс-видео со стабилизацией

Стереозапись Фронтальная камера 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4



Smart HDR 4 для фотографий



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Таймлапс-видео со стабилизацией



Функция «В центре внимания»



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)



Вспышка Retina Flash



Автоматическая стабилизация изображения



Режим серийной съёмки





12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4

Smart HDR 4 для фотографий

2x уменьшение

Портретный режим с продвинутым боке и контролем глубины

Портретное освещение с шестью эффектами

Функция «В центре внимания»

Вспышка Retina Flash с True Tone

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео

Автоматическая стабилизация изображения Микрофоны Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи Четырехмикрофонный массив студийного качества для звонков, видеозаписи и аудиозаписи SIM﻿-карта Только eSIM



iPad Air использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами Только eSIM

iPad Pro использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами Датчики﻿ Touch ID

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости



Face ID

Сканер LiDAR

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости Зарядка и возможности расширения Порт USB-C с поддержкой:

Зарядки

DisplayPort

USB 3 (до 10 Гбит/с)

Smart Connector





Порт Thunderbolt / USB 4 с поддержкой:

Зарядки

DisplayPort

Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с)

USB 4 (до 40 Гбит/с)

USB 3 (до 10 Гбит/с) Smart Connector Питание и аккумулятор 11-дюймовый iPad Air

Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 28,93 Вт⋅ч



До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео



Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных



Зарядка при помощи адаптера питания или кабеля USB-C, подключенного к компьютеру



13-дюймовый iPad Air

Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 36,59 Вт⋅ч

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных



Зарядка при помощи адаптера питания или кабеля USB-C, подключенного к компьютеру

11-дюймовый iPad Pro

Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 31,29 Вт⋅ч

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

Зарядка при помощи адаптера питания или кабеля USB-C, подключенного к компьютеру

13-дюймовый iPad Pro

Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 38,99 Вт⋅ч

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

Зарядка при помощи адаптера питания или кабеля USB-C, подключенного к компьютеру





Сравнение конфигураций и цен iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024

Варианты конфигурации могут сделать выбранное устройство значительно дороже. Самый дешевый iPad Air (M2) обойдется в 599 долларов, вход в линейку Pro начинается с 999 долларов. Топовая же конфигурация самого продвинутого на сегодня планшета Apple стоит 2 499 долларов, но и эту цену конечной назвать нельзя, ведь пользователю наверняка понадобится стилус, чехол с клавиатурой, да и нанотекстурированное стекло обойдется в лишние 100 долларов.

iPad Air 11 2024, 128 ГБ, Wi-Fi-версия — 599 долларов США

iPad Air 11 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 699 долларов США

iPad Air 11 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 899 долларов США

iPad Air 11 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 099 долларов США

iPad Air 11 2024, 128 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 749 долларов США

iPad Air 11 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 849 долларов США

iPad Air 11 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 049 долларов США

iPad Air 11 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 249 долларов США

iPad Air 13 2024, 128 ГБ, Wi-Fi-версия — 799 долларов США

iPad Air 13 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 899 долларов США

iPad Air 13 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 099 долларов США

iPad Air 13 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 299 долларов США

iPad Air 13 2024, 128 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 949 долларов США

iPad Air 13 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 049 долларов США

iPad Air 13 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 249 долларов США

iPad Air 13 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 449 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 999 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 199 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 599 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 2 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 999 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 199 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 399 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 799 долларов США

iPad Pro 11 M4 2024, 2 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 2 199 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 299 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 499 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 899 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 2 ТБ, Wi-Fi-версия — 2 299 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 499 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 699 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 2 099 долларов США

iPad Pro 13 M4 2024, 2 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 2 499 долларов США

Что лучше выбрать iPad Air (M2) 2024 или iPad Pro (M4) 2024?

На самом деле ответ на этот вопрос Apple дала и уже довольно давно. Устройства четко разнесены по своим сегментам, об этом говорит цена. Конечно же, более универсальным устройством является iPad Air (M2). Это устройство точно реализует все повседневные рабочие процессы большинства пользователей: серфинг, работу с почтой, документами, игры, несложную обработку фото и видео. iPad Air (M2) – быстрое стильное устройство с современным дизайном, относительно недорогое.

Но вот если вы являетесь профессионалом и активно занимаетесь обработкой графики, если вам действительно требуются все дополнительные возможности экстремально тонкого и легкого iPad Pro (M4) в виде фантастической производительности (в том числе нейронного процессора), OLED-экрана нового поколения, лучшего звука, возможностей порта Thunderbolt, чехла Smart Keyboard Pro и вы, что самое, пожалуй, главное, не ограничены в своем бюджете, то ваш выбор – именно эта топовая модель.

🔥 Смотрите также: