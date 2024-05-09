Весенняя презентация от Apple под названием «Let Loose» полностью была посвящена показу новых устройств в линейке iPad, а также аксессуарам к ним. И если iPad Pro – это отдельная лига с упором на производительность и соответствующую стоимость, то iPad Air является куда более универсальным устройством, что и определяет спрос на него.

Можно сколь угодно восторгаться возможностями «прошки», но большинство пользователей все равно выберут именно «Air» в качестве своего планшета Apple. Сбалансированное производительное решение не первый год остается на виду, сохраняя свое важное и естественное место в модельном ряду компании. На майской презентации Apple показала новый iPad Air, надо сказать, что эти устройства снова оказались обсуждаемы.

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Как правильно называется модель iPad Air 2024 года?

Яблык в Telegram и YouTube.

Судя по информации, представленной на сайте Apple, из названия «iPad Air» убрали традиционное числительное, обозначающее порядковый номер поколения. То есть, по идее iPad Air 2024 года — это iPad Air 6-го поколения, однако на сайте он называется iPad Air (М2) с указанием диагонали.

Дизайн и размеры iPad Air (М2) 2024 года

Внешне облик планшета сохранил черты предшественников. Apple нашла удачную форму, которую пока нет смысла менять. Металлический корпус из переработанного алюминия планшета получил закругленные углы, в том числе у дисплея. Рамка вокруг него постоянной ширины. От аппаратной кнопки «Домой» iPad Air отказался уже ранее, отдав аутентификацию на откуп датчику Touch ID. Четыре динамика расположились попарно на верхней и нижней грани. Такое их присутствие обеспечит объемный и «дорогой» звук устройству. А у 13-дюймового устройства к тому же еще и реализован двойной бас.

Вверху справа расположилась кнопка питания, в которой и разместился биометрический датчик авторизации. Посередине нижней грани имеется универсальный порт USB-C. Аудио-разъем на 3,5 мм остался в далеком прошлом – эта модель предсказуемо лишена популярного некогда порта.

На правой боковой грани можно увидеть пару кнопок громкости, магнитную поверхность для взаимодействия с аксессуарами. Слева вверху на задней стороне планшета имеется глазок камеры, под которой можно увидеть микрофон. Логотип в виде яблока присутствует – неизменная фишка устройств Apple. Фронтальная камера перешла на широкую (длинную) сторону планшета. А вот слота для SIM-карт в iPad Air 2024 не будет – в характеристиках четко указано использование eSIM и отсутствие совместимости с физическими SIM-картами.

И если дизайн нового iPad Air в целом не удивляет, то вот размеры устройства – это новость! Теперь в этой линейке представлены две модели, с диагональю в 11 и 13 дюймов. 11-дюймовый iPad Air 2024 года в точности повторяет размеры своего предшественника: ширина 178,5 мм, высота 247,6 мм и толщина 6,1 мм. Весит планшет 462 грамма в версиях Wi-Fi и Wi-Fi+Cellular. Так что это по-прежнему легкое и воздушное устройство.

А вот 13-дюймовый iPad Air вызывает особый интерес. Столь крупного планшета в этой линейке еще не было. Его ширина 214,9 мм, высота 280,6 мм, а толщина – все те же 6,1 мм. Весит планшет 617 или 618 грамм в зависимости от наличия модуля 5G.

Дисплей iPad Air (М2) 2024 года

Оба планшета получили выполненный по технологии IPS мультитач-дисплей Liquid Retina с LED-подсветкой. У младшей 11-дюймовой модели диагональ экрана составляет за счет скруглений 10,86 дюйма, его разрешение — 2360 × 1640 пикселей с плотностью 264 пикселей на дюйм. Более крупная модель получила 13-дюймовый экран (фактически 12,9 дюйма), работающий с разрешением 2732 × 2048 точек. Плотность точек осталась той же – 264 точки на дюйм. Этот экран на 30% больше, чем у младшего собрата по линейке. Соотношение сторон, как нетрудно увидеть, составляет 3:2 у обоих устройств.

Экраны iPad Air 2024 поддерживают технологию True Tone, что позволяет подстраивать яркость под актуальное освещение, широкий цветовой охват P3. Ламинированные дисплеи обладают олеофобным покрытием, защищены от бликов и покрыты закаленным стеклом. Яркость 11-дюмовой модели составляет 500 нит, а вот более крупная модель поярче – 600 нит. Частота обновления составляет 60 Гц. Оба устройство поддерживают стилусы Apple Pencil (USB-C) и Apple Pencil Pro, а также технологию Pencil Hover для показа кисти без контакта стилуса с экраном.

Цвета iPad Air (М2) 2024 года

Планшет представлен в четырех вариантах расцветки. Это серый космос, звездный свет (Starlight), фиолетовый и голубой. Все эти варианты имеют мягкий и немного блеклый (или нежный) оттенок. С одной стороны, Apple iPad Air – это не про офисную строгость, но и в ярких молодежных расцветках планшет вы не увидите.

Производительность и накопитель iPad Air (М2) 2024 года

iPad Air — достаточно производительное решение, которое не может отставать от реальности. В прошлом поколении модели состоялся переход на чип разработки Apple, но M1 уже устарел. В iPad Air установлен чип Apple M2 с 8 ядрами, 4 из которых энергоэффективных.

Он работает на частоте 3,49 ГГц и выполнен по технологии 5 нм. На презентации было сказано, что новый планшет дает до 15% выигрыша в быстродействии процессора и до 25% в графике относительно предшественника, и втрое превосходит по скорости решения на базе чипа A14 Bionic, которым оснащен iPad 10. Тем не менее тесты чипа M2 имеются, он действительно (что и неудивительно) оказался быстрее M1. В одноядерном тесте Geekbench преимущество составило 10%, а в многоядерном – уже 17%. В тесте Antutu Benchmark 10 разница между чипами двух поколения составляет уже 27%.

Также в чипе присутствует 10 ядерный графический процессор и 16-ядерный Neural Engine, отвечающий за машинное обучение. Возможности искусственного интеллекта постоянно растут, в частности нам уже показали на презентации как можно с его помощью улучшать фотографии и видеосвязь. Новый Neural Engine оказался на 40% быстрее предыдущего поколения.

Оперативной памяти точно хватит – ее тут 8 ГБ типа LPDDR5, она работает в 4-канальном режиме на частоте 6,4 ГГц. Имеется аппаратная поддержка кодеков H.264 и HEVC, кодирования и декодирования видео. В итоге весь аппаратный комплекс делает iPad Air 2024 до 50% быстрее своего предшественника.

Минимальный объем накопителя планшета составляет 128 ГБ, наконец-то! Все же iPad Air не назовешь бюджетным устройством, чтобы и впредь комплектовать его скромными 64 ГБ внутренней памяти. Также доступны конфигурации с 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

В 11-дюймовой модели установлен литий-ионный аккумулятор с емкостью 28,93 Вт∙ч, более крупная 13-дюмовая модель получила батарею на 36,59 Вт∙ч. Как и прежде это позволит до 10 часов просматривать видео или работать в Интернете, для моделей Wi-Fi + Cellular этот показатель на час меньше.

Камеры iPad Air (М2) 2024 года

Основная широкоугольная камера сохранила свои характеристики – ее разрешение составляет 12 МП, а диафрагма f/1.8. Она имеет систему из 5 линз, обладает 5х цифровым зумом, автофокусом Focus Pixels. Камера поддерживает технологию Smart HDR 4, умеет снимать панорамы разрешением до 63 МП, обладает автоматической стабилизаций, поддерживает Live Photo и может сохранять результат работы в форматах HEIF или JPEG.

Видео пишется разрешением 4К на скоростях до 60 кадров/с, имеется слоу-мо 1080p при 120 или 240 кадрах/с. Камера снимает таймлапс со стабилизацией, получила дополнительный динамический диапазон для видео на 30 кадрах/с, стабилизацию в режиме «Киноэффект». Видео снимается с кодеками HEVC или H.264.

Фронтальная камера имеет разрешение в 12 МП и диафрагму f/1.8. Такие же характеристики получила и основная камера, однако относительно фронтального модуля она обладает автофокусом и возможностью съемки панорамы. Фишка «фронталки» — возможность экранной вспышки Retina Flash. Съемка видео возможна разрешением 1080p с частотой до 60 кадров/с.

Аксессуары для iPad Air (М2) 2024 года

Немалая часть весенней презентации Apple была как раз посвящена показу новых аксессуаров. Имеют они отношение и к новым iPad Air. Компания Apple давно уже пытается убедить пользователей, что планшеты вполне способны быть рабочими инструментами, подобно Mac. И помогают расширить функционал как раз полезные аксессуары. Например, стилус дает возможность точного рисования, делать наброски, зарисовки.

И это уже «фишка» не только iPad Pro. Новые Air поддерживают как Apple Pencil с USB-C, так и показанный на этой же презентации Apple Pencil Pro. Он распознает силу нажатия в том числе для открытия панели управления или палитры инструментов, имеет гироскоп и поддерживается приложением «Локатор» для простого своего обнаружения. И работать с этим аксессуаром могут только новые iPad образца 2024 года!

Возможность подключения клавиатуры Smart Keyboard сохранилась, крупная 13-дюмовая модель в ряде сценариев вообще способна заменять ноутбук. Клавиатура примагничивается к корпусу планшета, удерживая его на весу в наклонном положении. Она имеет подсветку клавиш и крупный тачпад. Ее порт USB-C дает возможность еще и подзарядки планшета.

А вот новое поколение Magic Keyboard не поддерживается – оно работает только с iPad Pro (M4). И не забудем об универсальности порта USB-C планшета, к которому можно подключать различного рода аксессуары: накопители, камеры, мониторы и т.д.

Беспроводные интерфейсы iPad Air (M2) 2024 года

iPad Air (M2) имеет поддержку последнего стандарта Wi-Fi 6E (802.11ax) с 2х2 MIMO, он может работать одновременно в двух диапазонах на частотах 2,4 и 5 ГГц. Поддерживается самая свежая версия Bluetooth 5.3

Модели Wi-Fi + Cellular могут работать в сетях 5G с 4х4 MIMO, поддерживают гигабитный LTE, но работают только с eSIM.

Что входит в комплект iPad Air (M2) 2024 года

К коробке вместе с самим планшетом вы получите метровый кабель USB-C для зарядки, а также 20-ваттный блок питания. Все остальные аксессуары предлагается приобретать отдельно.

Отметим, что для Великобритании и некоторых других европейских стран комплектация еще более скудная – блок питания оттуда изъят.

Технические характеристики (спецификации) iPad Air (M2) 2024 года

11-дюймовый iPad Air (М2) 2024 13-дюймовый iPad Air (М2) 2024 Цвета Голубой, фиолетовый, звездный свет (Starlight) и серый космос Голубой, фиолетовый, звездный свет (Starlight) и серый космос Ёмкость﻿ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ГБ 128 ГБ

256 ГБ

512 ГБ

1 ГБ Размеры и вес Размеры:

247,6 мм × 178,5 мм × 6,1 мм



Вес:

Модели Wi-Fi - 462 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 462 г Размеры:

280,6 мм × 214,9 мм × 6,1 мм

Вес:

Модели Wi-Fi - 617 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 618 г Комплект пост﻿авки

iPad Air

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

Примечание. В комплекте iPad Air для рынка Великобритании, а также некоторых европейских стран адаптер питания отсутствует iPad Air

Зарядный кабель USB-C (1 метр)

Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт

Примечание. В комплекте iPad Air для рынка Великобритании, а также некоторых европейских стран адаптер питания отсутствует Дисплей Дисплей Liquid Retina (IPS)

Разрешение 2360 × 1640 пикселей при 264 ppi;

Wide color (P3)

True Tone

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Полностью ламинированный

Антибликовое покрытие

Яркость 500 нит

Поддерживает Apple Pencil Pro

Поддерживает Apple Pencil (USB-C) Дисплей Liquid Retina (IPS)

Разрешение 2360 × 1640 пикселей при 264 ppi

Wide color (P3)

True Tone

Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев

Полностью ламинированный

Антибликовое покрытие

Яркость 500 нит

Поддерживает Apple Pencil Pro

Поддерживает Apple Pencil (USB-C)

Чип Чип Apple M2

8-ядерный процессор (4 производительных и 4 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный движок

8 ГБ оперативной памяти Чип Apple M2

8-ядерный процессор (4 производительных и 4 энергоэффективных)

10-ядерный графический процессор

16-ядерный нейронный движок

8 ГБ оперативной памяти Камера Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Автофокус

Панорама (до 63 Мп)

Умный HDR 4

Live Photo

Геотеги для фотографий

Автоматическая стабилизация изображения

Серийная съёмка

Возможность съёмки в HEIF и JPEG Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8

Цифровой зум до 5 раз

Автофокус

Панорама (до 63 Мп)

Умный HDR 4

Live Photo

Геотеги для фотографий

Автоматическая стабилизация изображения

Серийная съёмка

Возможность съёмки в HEIF и JPEG Видеозапись Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду



Запись видео в формате 720p HD с частотой 30 кадров в секунду



Поддержка съёмки видео в режиме Slo-mo 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду



Таймлапс-видео со стабилизацией



Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду



Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p)



Непрерывный автофокус видео

Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео в формате 720p HD с частотой 30 кадров в секунду

Поддержка съёмки видео в режиме Slo-mo 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду

Таймлапс-видео со стабилизацией

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p)

Непрерывный автофокус видео Фронтальная камера 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4

Умный HDR 4

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Таймлапс-видео со стабилизацией

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)

Вспышка Retina Flash

Автоматическая стабилизация изображения

Режим серийной съёмки 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4

Умный HDR 4

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Таймлапс-видео со стабилизацией

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)

Вспышка Retina Flash

Автоматическая стабилизация изображения

Режим серийной съёмки Микрофоны Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи SIM﻿-карта Только eSIM



iPad Air использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами Только eSIM

iPad Air использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами Датчики﻿ Touch ID

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости Touch ID

Трёхосевой гироскоп

Акселерометр

Барометр

Датчик внешней освещённости Зарядка и возможности расширения Порт USB-C с поддержкой:

Зарядки

DisplayPort

USB 3 (до 10 Гбит/с) Порт USB-C с поддержкой:

Зарядки

DisplayPort

USB 3 (до 10 Гбит/с) Питание и аккумулятор Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 28,93 Вт⋅ч



До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео



Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 28,93 Вт⋅ч

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:

До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

Цена iPad Air (M2) 2024 года в американском онлайн-магазине Apple

iPad Air 11 2024, 128 ГБ, Wi-Fi-версия — 599 долларов США

iPad Air 11 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 699 долларов США

iPad Air 11 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 899 долларов США

iPad Air 11 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 099 долларов США

iPad Air 11 2024, 128 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 749 долларов США

iPad Air 11 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 849 долларов США

iPad Air 11 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 049 долларов США

iPad Air 11 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 249 долларов США

iPad Air 13 2024, 128 ГБ, Wi-Fi-версия — 799 долларов США

iPad Air 13 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 899 долларов США

iPad Air 13 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 099 долларов США

iPad Air 13 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 299 долларов США

iPad Air 13 2024, 128 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 949 долларов США

iPad Air 13 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 049 долларов США

iPad Air 13 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 249 долларов США

iPad Air 13 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 449 долларов США

Заключение

iPad Air является золотой серединой модельного ряда планшетов Apple. Это уже и не дешевое компромиссное устройство для решения ограниченного круга задач, но пока еще и не ультимативный производительный монстр. Так что этот планшет с одной стороны, обеспечивает достаточную (и вовсе не плохую!) производительность для решения широкого круга задач, с другой же – ввиду отказа от действительно дорогих решений остается доступным большинству пользователей. iPad Air (M2) имеет отличный экран, динамики, быстродействие, он тонкий и легкий – отличное устройство!

Разнообразие аксессуаров только подчеркивает универсальность iPad Air. Новое поколение получило не только повышенное быстродействие за счет чипа М2, но и, что, пожалуй, даже важнее, новый размер – теперь у экрана не только 11, но еще и 13 дюймов. А это значит, что число сценариев работы только возрастет! И пусть обновление планшета получилось эволюционным, но оно оказалось кстати – пользователям iPad Air 2024 года точно понравится.

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