Обзор 11-дюймового и 13-дюймового iPad Air (М2) 2024 года

09 мая 2024 |

Весенняя презентация от Apple под названием «Let Loose» полностью была посвящена показу новых устройств в линейке iPad, а также аксессуарам к ним. И если iPad Pro – это отдельная лига с упором на производительность и соответствующую стоимость, то iPad Air является куда более универсальным устройством, что и определяет спрос на него.

Обзор 11-дюймового и 13-дюймового iPad Air (М2) 2024 года

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Можно сколь угодно восторгаться возможностями «прошки», но большинство пользователей все равно выберут именно «Air» в качестве своего планшета Apple. Сбалансированное производительное решение не первый год остается на виду, сохраняя свое важное и естественное место в модельном ряду компании. На майской презентации Apple показала новый iPad Air, надо сказать, что эти устройства снова оказались обсуждаемы.

 

Содержание статьи

  1. Как правильно называется модель iPad Air 2024 года?
  2. Дизайн и размеры iPad Air (М2) 2024 года
  3. Дисплей iPad Air (М2) 2024 года
  4. Цвета iPad Air (М2) 2024 года
  5. Производительность и накопитель iPad Air (М2) 2024 года
  6. Камеры iPad Air (М2) 2024 года
  7. Аксессуары для iPad Air (М2) 2024 года
  8. Беспроводные интерфейсы iPad Air (M2) 2024 года
  9. Что входит в комплект iPad Air (M2) 2024 года
  10. Технические характеристики (спецификации) iPad Air (M2) 2024 года
  11. Цена iPad Air (M2) 2024 года в американском онлайн-магазине Apple

 

Как правильно называется модель iPad Air 2024 года?

Обзор 11-дюймового и 13-дюймового iPad Air (М2) 2024 года

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Судя по информации, представленной на сайте Apple, из названия «iPad Air» убрали традиционное числительное, обозначающее порядковый номер поколения. То есть, по идее iPad Air 2024 года — это iPad Air 6-го поколения, однако на сайте он называется iPad Air (М2) с указанием диагонали.

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Дизайн и размеры iPad Air (М2) 2024 года

Дизайн iPad Air (М2) 2024 года

Внешне облик планшета сохранил черты предшественников. Apple нашла удачную форму, которую пока нет смысла менять. Металлический корпус из переработанного алюминия планшета получил закругленные углы, в том числе у дисплея. Рамка вокруг него постоянной ширины. От аппаратной кнопки «Домой» iPad Air отказался уже ранее, отдав аутентификацию на откуп датчику Touch ID. Четыре динамика расположились попарно на верхней и нижней грани. Такое их присутствие обеспечит объемный и «дорогой» звук устройству. А у 13-дюймового устройства к тому же еще и реализован двойной бас.

Дизайн iPad Air (М2) 2024 года

Вверху справа расположилась кнопка питания, в которой и разместился биометрический датчик авторизации. Посередине нижней грани имеется универсальный порт USB-C. Аудио-разъем на 3,5 мм остался в далеком прошлом – эта модель предсказуемо лишена популярного некогда порта.

Кнопки и интерфейсы ipad air m4 2024

На правой боковой грани можно увидеть пару кнопок громкости, магнитную поверхность для взаимодействия с аксессуарами. Слева вверху на задней стороне планшета имеется глазок камеры, под которой можно увидеть микрофон. Логотип в виде яблока присутствует – неизменная фишка устройств Apple. Фронтальная камера перешла на широкую (длинную) сторону планшета. А вот слота для SIM-карт в iPad Air 2024 не будет – в характеристиках четко указано использование eSIM и отсутствие совместимости с физическими SIM-картами.

Дизайн iPad Air (М2) 2024 года

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И если дизайн нового iPad Air в целом не удивляет, то вот размеры устройства – это новость! Теперь в этой линейке представлены две модели, с диагональю в 11 и 13 дюймов. 11-дюймовый iPad Air 2024 года в точности повторяет размеры своего предшественника: ширина 178,5 мм, высота 247,6 мм и толщина 6,1 мм. Весит планшет 462 грамма в версиях Wi-Fi и Wi-Fi+Cellular. Так что это по-прежнему легкое и воздушное устройство.

Толщина iPad Air (М2) 2024 года

А вот 13-дюймовый iPad Air вызывает особый интерес. Столь крупного планшета в этой линейке еще не было. Его ширина 214,9 мм, высота 280,6 мм, а толщина – все те же 6,1 мм. Весит планшет 617 или 618 грамм в зависимости от наличия модуля 5G.

Размеры ipad air m4 2024

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Дисплей iPad Air (М2) 2024 года

Дисплей iPad Air (М2) 2024 года

Оба планшета получили выполненный по технологии IPS мультитач-дисплей Liquid Retina с LED-подсветкой. У младшей 11-дюймовой модели диагональ экрана составляет за счет скруглений 10,86 дюйма, его разрешение — 2360 × 1640 пикселей с плотностью 264 пикселей на дюйм. Более крупная модель получила 13-дюймовый экран (фактически 12,9 дюйма), работающий с разрешением 2732 × 2048 точек. Плотность точек осталась той же – 264 точки на дюйм. Этот экран на 30% больше, чем у младшего собрата по линейке. Соотношение сторон, как нетрудно увидеть, составляет 3:2 у обоих устройств.

Экраны iPad Air 2024 поддерживают технологию True Tone, что позволяет подстраивать яркость под актуальное освещение, широкий цветовой охват P3. Ламинированные дисплеи обладают олеофобным покрытием, защищены от бликов и покрыты закаленным стеклом. Яркость 11-дюмовой модели составляет 500 нит, а вот более крупная модель поярче – 600 нит. Частота обновления составляет 60 Гц. Оба устройство поддерживают стилусы Apple Pencil (USB-C) и Apple Pencil Pro, а также технологию Pencil Hover для показа кисти без контакта стилуса с экраном.

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Цвета iPad Air (М2) 2024 года

Цвета iPad Air (М2) 2024 года

Планшет представлен в четырех вариантах расцветки. Это серый космос, звездный свет (Starlight), фиолетовый и голубой. Все эти варианты имеют мягкий и немного блеклый (или нежный) оттенок. С одной стороны, Apple iPad Air – это не про офисную строгость, но и в ярких молодежных расцветках планшет вы не увидите.

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Производительность и накопитель iPad Air (М2) 2024 года

Производительность iPad Air (М2) 2024 года

iPad Air — достаточно производительное решение, которое не может отставать от реальности. В прошлом поколении модели состоялся переход на чип разработки Apple, но M1 уже устарел. В iPad Air установлен чип Apple M2 с 8 ядрами, 4 из которых энергоэффективных.

m2 apple chip

Он работает на частоте 3,49 ГГц и выполнен по технологии 5 нм. На презентации было сказано, что новый планшет дает до 15% выигрыша в быстродействии процессора и до 25% в графике относительно предшественника, и втрое превосходит по скорости решения на базе чипа A14 Bionic, которым оснащен iPad 10. Тем не менее тесты чипа M2 имеются, он действительно (что и неудивительно) оказался быстрее M1. В одноядерном тесте Geekbench преимущество составило 10%, а в многоядерном – уже 17%. В тесте Antutu Benchmark 10 разница между чипами двух поколения составляет уже 27%.

Также в чипе присутствует 10 ядерный графический процессор и 16-ядерный Neural Engine, отвечающий за машинное обучение. Возможности искусственного интеллекта постоянно растут, в частности нам уже показали на презентации как можно с его помощью улучшать фотографии и видеосвязь. Новый Neural Engine оказался на 40% быстрее предыдущего поколения.

Оперативной памяти точно хватит – ее тут 8 ГБ типа LPDDR5, она работает в 4-канальном режиме на частоте 6,4 ГГц. Имеется аппаратная поддержка кодеков H.264 и HEVC, кодирования и декодирования видео. В итоге весь аппаратный комплекс делает iPad Air 2024 до 50% быстрее своего предшественника.

Минимальный объем накопителя планшета составляет 128 ГБ, наконец-то! Все же iPad Air не назовешь бюджетным устройством, чтобы и впредь комплектовать его скромными 64 ГБ внутренней памяти. Также доступны конфигурации с 256, 512 ГБ и 1 ТБ.

В 11-дюймовой модели установлен литий-ионный аккумулятор с емкостью 28,93 Вт∙ч, более крупная 13-дюмовая модель получила батарею на 36,59 Вт∙ч. Как и прежде это позволит до 10 часов просматривать видео или работать в Интернете, для моделей Wi-Fi + Cellular этот показатель на час меньше.

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Камеры iPad Air (М2) 2024 года

Камеры iPad Air (М2) 2024 года

Основная широкоугольная камера сохранила свои характеристики – ее разрешение составляет 12 МП, а диафрагма f/1.8. Она имеет систему из 5 линз, обладает 5х цифровым зумом, автофокусом Focus Pixels. Камера поддерживает технологию Smart HDR 4, умеет снимать панорамы разрешением до 63 МП, обладает автоматической стабилизаций, поддерживает Live Photo и может сохранять результат работы в форматах HEIF или JPEG.

ipad air m2 2024 photo

Видео пишется разрешением 4К на скоростях до 60 кадров/с, имеется слоу-мо 1080p при 120 или 240 кадрах/с. Камера снимает таймлапс со стабилизацией, получила дополнительный динамический диапазон для видео на 30 кадрах/с, стабилизацию в режиме «Киноэффект». Видео снимается с кодеками HEVC или H.264.

ipad air m2 2024 imovie

Фронтальная камера имеет разрешение в 12 МП и диафрагму f/1.8. Такие же характеристики получила и основная камера, однако относительно фронтального модуля она обладает автофокусом и возможностью съемки панорамы. Фишка «фронталки» — возможность экранной вспышки Retina Flash. Съемка видео возможна разрешением 1080p с частотой до 60 кадров/с.

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Аксессуары для iPad Air (М2) 2024 года

Аксессуары для iPad Air (М2) 2024 года

Немалая часть весенней презентации Apple была как раз посвящена показу новых аксессуаров. Имеют они отношение и к новым iPad Air. Компания Apple давно уже пытается убедить пользователей, что планшеты вполне способны быть рабочими инструментами, подобно Mac. И помогают расширить функционал как раз полезные аксессуары. Например, стилус дает возможность точного рисования, делать наброски, зарисовки.

ipad air m4 2024 apple pencil pro

И это уже «фишка» не только iPad Pro. Новые Air поддерживают как Apple Pencil с USB-C, так и показанный на этой же презентации Apple Pencil Pro. Он распознает силу нажатия в том числе для открытия панели управления или палитры инструментов, имеет гироскоп и поддерживается приложением «Локатор» для простого своего обнаружения. И работать с этим аксессуаром могут только новые iPad образца 2024 года!

Apple Pencil Pro

Возможность подключения клавиатуры Smart Keyboard сохранилась, крупная 13-дюмовая модель в ряде сценариев вообще способна заменять ноутбук. Клавиатура примагничивается к корпусу планшета, удерживая его на весу в наклонном положении. Она имеет подсветку клавиш и крупный тачпад. Ее порт USB-C дает возможность еще и подзарядки планшета.

Аксессуары для iPad Air (М2) 2024 года

А вот новое поколение Magic Keyboard не поддерживается – оно работает только с iPad Pro (M4). И не забудем об универсальности порта USB-C планшета, к которому можно подключать различного рода аксессуары: накопители, камеры, мониторы и т.д.

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Беспроводные интерфейсы iPad Air (M2) 2024 года

iPad Air (M2) имеет поддержку последнего стандарта Wi-Fi 6E (802.11ax) с 2х2 MIMO, он может работать одновременно в двух диапазонах на частотах 2,4 и 5 ГГц. Поддерживается самая свежая версия Bluetooth 5.3

Модели Wi-Fi + Cellular могут работать в сетях 5G с 4х4 MIMO, поддерживают гигабитный LTE, но работают только с eSIM.

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Что входит в комплект iPad Air (M2) 2024 года

К коробке вместе с самим планшетом вы получите метровый кабель USB-C для зарядки, а также 20-ваттный блок питания. Все остальные аксессуары предлагается приобретать отдельно.

Комплект поставки ipad air m4 2024 для СШАКомплект поставки европейского iPad Pro (M4): сам планшет, зарядное устройство 20 Вт и USB-C кабель

 

Отметим, что для Великобритании и некоторых других европейских стран комплектация еще более скудная – блок питания оттуда изъят.

Комплект поставки ipad air m4 2024 для стран Европы и ВеликобританииКомплект поставки европейского iPad Pro (M4): сам планшет и USB-C кабель

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Технические характеристики (спецификации) iPad Air (M2) 2024 года

11-дюймовый iPad Air (М2) 2024

13-дюймовый iPad Air (М2) 2024

Цвета

Голубой, фиолетовый, звездный свет (Starlight) и серый космос

Голубой, фиолетовый, звездный свет (Starlight) и серый космос

Ёмкость﻿

128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ГБ

128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ГБ

Размеры и вес

Размеры:
247,6 мм × 178,5 мм × 6,1 мм

Вес:
Модели Wi-Fi - 462 г

Модели Wi-Fi + Cellular - 462 г

Размеры:
280,6 мм × 214,9 мм × 6,1 мм


Вес:
Модели Wi-Fi - 617 г
Модели Wi-Fi + Cellular - 618 г

Комплект пост﻿авки

iPad Air
Зарядный кабель USB-C (1 метр)
Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт


Примечание. В комплекте iPad Air для рынка Великобритании, а также некоторых европейских стран адаптер питания отсутствует

iPad Air
Зарядный кабель USB-C (1 метр)
Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт


Примечание. В комплекте iPad Air для рынка Великобритании, а также некоторых европейских стран адаптер питания отсутствует

Дисплей

Дисплей Liquid Retina (IPS)
Разрешение 2360 × 1640 пикселей при 264 ppi;
Wide color (P3)
True Tone
Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев
Полностью ламинированный
Антибликовое покрытие
Яркость 500 нит
Поддерживает Apple Pencil Pro
Поддерживает Apple Pencil (USB-C)

Дисплей Liquid Retina (IPS)
Разрешение 2360 × 1640 пикселей при 264 ppi
Wide color (P3)
True Tone
Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев
Полностью ламинированный
Антибликовое покрытие
Яркость 500 нит
Поддерживает Apple Pencil Pro
Поддерживает Apple Pencil (USB-C)

Чип

Чип Apple M2
8-ядерный процессор (4 производительных и 4 энергоэффективных)
10-ядерный графический процессор
16-ядерный нейронный движок
8 ГБ оперативной памяти

Чип Apple M2
8-ядерный процессор (4 производительных и 4 энергоэффективных)
10-ядерный графический процессор
16-ядерный нейронный движок
8 ГБ оперативной памяти

Камера

Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8
Цифровой зум до 5 раз
Автофокус
Панорама (до 63 Мп)
Умный HDR 4
Live Photo
Геотеги для фотографий
Автоматическая стабилизация изображения
Серийная съёмка
Возможность съёмки в HEIF и JPEG

Основная камера 12 Мп, диафрагма ƒ/1.8
Цифровой зум до 5 раз
Автофокус
Панорама (до 63 Мп)
Умный HDR 4
Live Photo
Геотеги для фотографий
Автоматическая стабилизация изображения
Серийная съёмка
Возможность съёмки в HEIF и JPEG

Видеозапись

Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду

Запись видео в формате 720p HD с частотой 30 кадров в секунду

Поддержка съёмки видео в режиме Slo-mo 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду

Таймлапс-видео со стабилизацией

Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду

Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p)

Непрерывный автофокус видео

Запись видео 4K с частотой 24 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду


Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду


Запись видео в формате 720p HD с частотой 30 кадров в секунду


Поддержка съёмки видео в режиме Slo-mo 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду


Таймлапс-видео со стабилизацией


Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду


Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p)


Непрерывный автофокус видео

Фронтальная камера

12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4
Умный HDR 4
Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду
Таймлапс-видео со стабилизацией
Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду
Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)
Вспышка Retina Flash
Автоматическая стабилизация изображения
Режим серийной съёмки

12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера, диафрагма ƒ/2.4
Умный HDR 4
Запись видео высокой четкости 1080p с частотой 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду
Таймлапс-видео со стабилизацией
Расширенный динамический диапазон для видео до 30 кадров в секунду
Кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p)
Вспышка Retina Flash
Автоматическая стабилизация изображения
Режим серийной съёмки

Микрофоны

Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи

Двойные микрофоны для звонков, видеозаписи и аудиозаписи

SIM﻿-карта

Только eSIM

iPad Air использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами

Только eSIM


iPad Air использует технологию eSIM и не совместим с физическими SIM-картами

Датчики﻿

Touch ID
Трёхосевой гироскоп
Акселерометр
Барометр
Датчик внешней освещённости

Touch ID
Трёхосевой гироскоп
Акселерометр
Барометр
Датчик внешней освещённости

Зарядка и возможности расширения

Порт USB-C с поддержкой:
Зарядки
DisplayPort
USB 3 (до 10 Гбит/с)

Порт USB-C с поддержкой:
Зарядки
DisplayPort
USB 3 (до 10 Гбит/с)

Питание и аккумулятор

Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 28,93 Вт⋅ч

До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео

Модели Wi-Fi + Cellular:
До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

Встроенная литий-полимерная батарея мощностью 28,93 Вт⋅ч


До 10 часов просмотра веб-страниц по Wi-Fi или просмотра видео


Модели Wi-Fi + Cellular:
До 9 часов просмотра веб-страниц с использованием сотовой сети передачи данных

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Цена iPad Air (M2) 2024 года в американском онлайн-магазине Apple

  • iPad Air 11 2024, 128 ГБ, Wi-Fi-версия — 599 долларов США
  • iPad Air 11 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 699 долларов США
  • iPad Air 11 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 899 долларов США
  • iPad Air 11 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 099 долларов США
  • iPad Air 11 2024, 128 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 749 долларов США
  • iPad Air 11 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 849 долларов США
  • iPad Air 11 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 049 долларов США
  • iPad Air 11 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 249 долларов США
  • iPad Air 13 2024, 128 ГБ, Wi-Fi-версия — 799 долларов США
  • iPad Air 13 2024, 256 ГБ, Wi-Fi-версия — 899 долларов США
  • iPad Air 13 2024, 512 ГБ, Wi-Fi-версия — 1 099 долларов США
  • iPad Air 13 2024, 1 ТБ, Wi-Fi-версия — 1 299 долларов США
  • iPad Air 13 2024, 128 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 949 долларов США
  • iPad Air 13 2024, 256 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 049 долларов США
  • iPad Air 13 2024, 512 ГБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 249 долларов США
  • iPad Air 13 2024, 1 ТБ, Wi-Fi+LTE (5G) — 1 449 долларов США

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Заключение

iPad Air является золотой серединой модельного ряда планшетов Apple. Это уже и не дешевое компромиссное устройство для решения ограниченного круга задач, но пока еще и не ультимативный производительный монстр. Так что этот планшет с одной стороны, обеспечивает достаточную (и вовсе не плохую!) производительность для решения широкого круга задач, с другой же – ввиду отказа от действительно дорогих решений остается доступным большинству пользователей. iPad Air (M2) имеет отличный экран, динамики, быстродействие, он тонкий и легкий – отличное устройство!

Разнообразие аксессуаров только подчеркивает универсальность iPad Air. Новое поколение получило не только повышенное быстродействие за счет чипа М2, но и, что, пожалуй, даже важнее, новый размер – теперь у экрана не только 11, но еще и 13 дюймов. А это значит, что число сценариев работы только возрастет! И пусть обновление планшета получилось эволюционным, но оно оказалось кстати – пользователям iPad Air 2024 года точно понравится.

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