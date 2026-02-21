Как вернуть Launchpad в macOS: рабочий полуофициальный способ

21 февраля 2026 |

Выход macOS Tahoe принес пользователям не только новую версию системы, но и спорный дизайн под названием «Liquid Glass» (Жидкое стекло). Apple сделала интерфейс максимально прозрачным и воздушным, попутно решив, что привычный многим Launchpad — та самая сетка приложений на весь экран — больше не нужен. Вместо него теперь предлагается использовать поиск Spotlight или «Библиотеку приложений» в стиле iPhone.

Launchpad в macOS: что это и как правильно настроить, чтобы хотелось пользоваться

Лично мне, как и многим пользователям macOS, такой подход не понравился. Когда вы годами тренируете мышечную память, точно зная, что иконка Pixelmator Pro находится в левом верхнем углу сетки Launchpad на второй странице, переучиваться на «умный поиск» — сомнительное удовольствие.

Или другой пример: вы привыкли запускать Launchpad жестом «щипок четырьмя пальцами» по трекпаду. В Tahoe этот жест открывает Библиотеку приложений, где иконки размещаются автоматически (и часто не так, как вам удобно).

К счастью, сообщество нашло изящный способ вернуть все как было. Рассказываю, как это работает и что нужно сделать.

 

Содержание статьи

  1. Как это работает
  2. Важное предупреждение
  3. Как вернуть Launchpad в macOS
  4. Как вернуть все как было
  5. Что может пойти не так?

 

Как это работает

Инструмент называется «Launchbad». Это не «хакерский взлом» в плохом смысле слова. Программа работает хитро: она подменяет текущий Dock на официальный файл из ранних бета-версий Tahoe, где Apple еще не успела вырезать Launchpad.

Поскольку этот файл подписан самой Apple, система воспринимает его как «родной». Вам не нужно внедрять в macOS сторонний код, который может глючить или воровать данные.

После установки «Launchbad» старый добрый Launchpad вернет вам контроль над организацией рабочего пространства.

Вы сможете запускать Launchpad через иконку в Dock, при помощи активных углов или при помощи сведения большого пальца и трех пальцев на трекпаде.

 

Важное предупреждение

Этот метод подходит только для личных компьютеров, где вы — полноправный хозяин. Не пытайтесь делать это на рабочих ноутбуках, выданных компанией (MDM-профили могут заблокировать изменения). И, конечно, перед любыми манипуляциями с системой сделайте резервную копию через Time Machine.

Признаюсь, я установил «Launchbad» и вздохнул с облегчением — Launchpad вернулся, причем он даже работает с «активными углами».

 

Как вернуть Launchpad в macOS

1. Перейдите на страницу проекта «Launchbad» на GitHub. Пролистайте страницу вниз до описания под заголовком «Usage». Во втором пункте описания нажмите ссылку или сразу нажмите здесь.

Как вернуть Launchpad в macOS

2. Скачайте архив с программой в папку «Загрузки» (можно и в любую другую папку, но ниже я приведу команду именно для папки «Загрузки»).

3. Распакуйте архив. Внутри вы найдете скрипт и те самые системные компоненты от Apple.

4. Отключите защиту (SIP). macOS защищает свои файлы от любых изменений. Чтобы мы могли заменить Dock, защиту нужно на время отключить. Для этого:

4.1 Выключите Mac и перейдите в режим восстановления:

  • На процессорах Intel: зажмите ⌘Cmd + R при включении.
  • На Apple Silicon (M1, M2, M3): зажмите кнопку питания, пока не появится значок «Параметры». Нажмите на него, а потом на «Продолжить».

При необходимости укажите вашу учетную запись на компьютере и введите пароль от нее.

4.2 В верхнем меню выберите «Утилиты» → «Терминал».

4.3 Введите команду: csrutil disable и нажмите Enter.

4.4 На вопрос системы: «Raise security level to full boot security for OS «Macintosh HD»?» ответьте «y» (без кавычек) и нажмите Enter.

4.5 Введите пароль администратора и нажмите Enter (вводимые символы пароля на экране не отображаются).

4.6 Перезагрузите компьютер в обычном режиме (нажмите на значок Apple  → «Перезагрузить»).

5. Запуск скрипта. После загрузки macOS в обычном режиме, откройте приложение Терминал и перейдите в папку со скачанным скриптом. Если вы распаковали скрипт в папку «Загрузки», то просто введите:

~/Downloads/launchbad-revived-main/launchpad

и нажмите Enter.

Система попросит пароль администратора. Введите его и снова нажмите Enter, но имейте в виду, что вводимые символы не видны.

Скрипт сам заменит нужные файлы и перезапустит графическую оболочку. Вы увидите, что иконка Launchpad вернулась на свое законное место в Dock. Если она не появилась в Dock, добавьте ее при помощи одного из этих способов.

launchpad macos

6. Возвращаем безопасность на место. Это критически важный этап. Не оставляйте систему без защиты. Снова зайдите в режим восстановления (как в пункте 4), откройте Терминал и введите:

csrutil enable

и нажмите Enter.

На вопрос системы ответьте «y» (без кавычек) и нажмите Enter, затем введите пароль администратора и снова нажмите клавишу Enter.

После перезагрузки Launchpad останется на месте, а ваш Mac снова будет под защитой.

 

Как вернуть все как было

Если же вы захотите вернуть все назад, просто запустите в Terminal тот же скрипт:

~/Downloads/launchbad-revived-main/launchpad

и нажмите Enter.

Система задаст вам вопрос: «Do you want to uninstall these modifications and restore to system defaults?»

Наберите на клавиатуре букву «y» (без кавычек) и нажмите Enter.

Как удалить launchpad на Mac

Возможно, для внесения изменений придется перезагрузить компьютер.

 

Что может пойти не так?

Поскольку Apple официально не поддерживает этот метод, любое крупное обновление macOS может «сломать» ваш Launchpad. В таком случае процедуру придется повторить или дождаться обновления самого скрипта «Launchbad».

Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать.
Задать вопрос

