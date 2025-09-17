Обзор macOS Tahoe 26: что нового?

Осенью 2025 года Apple выпустила новую операционную систему macOS Tahoe 26. Ее ключевое нововведение — дизайн Liquid Glass, который придает интерфейсу прозрачность, световые эффекты и современный вид. Обновления затронули также и основные приложения. Рассмотрим подробнее ключевые изменения.

Почему сразу после macOS 15 вышла версия macOS 26?

Это не случайный скачок, а часть новой осмысленной стратегии Apple по унификации нумерации всех своих операционных систем.

Компания решила привязать цифровые индексы к году релиза. Таким образом, число «26» в названии macOS 26 символизирует сезон выпуска — период с сентября 2025 по сентябрь 2026 года. Эта логика теперь едина для всей экосистемы: iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и так далее. Цель — создать простую и предсказуемую систему версий, которая будет интуитивно понятна пользователям в долгосрочной перспективе.

При этом macOS сохранила свою уникальную традицию — получать второе название в честь знаковых мест Калифорнии. В этом году такая честь выпала живописному озеру Тахо, популярному курорту круглогодичного отдыха.

Поэтому официальное полное название следующей ОС — macOS Tahoe 26. Это сочетание эффективной нумерации и уважения к корпоративной культуре.

Какие Mac поддерживают macOS Tahoe 26?

С выходом macOS Tahoe компания Apple сделала решительный шаг к отказу от поддержки процессоров Intel и переходу на собственные процессоры Apple Silicon. Для новой операционной системы была прекращена поддержка целого ряда моделей Mac на базе Intel.

Поддержка официально прекращена для следующих моделей:

MacBook Pro (2018 и 2019, за исключением 16-дюймовой модели 2019 года)

MacBook Pro (2020, 13дюймов, два порта Thunderbolt)

iMac (2019)

iMac Pro (2017)

Mac mini (2018)

MacBook Air (2020, Intel)

Перечень совместимых систем включает устройства на чипах Apple Silicon (M1 и новее), а также несколько наиболее поздних моделей на архитектуре Intel:

MacBook Pro: 16-дюймовая модель (2019), 13-дюймовая модель (2020, четыре порта Thunderbolt), а также все модели, начиная с M1 (2020).

iMac: (2020) и новее.

Mac Pro: (2019) и новее.

Mac mini: M1 (2020) и новее.

Mac Studio: все модели.

MacBook Air: M1 (2020) и новее.

Дизайн Liquid Glass

macOS Tahoe 26 — это не просто обновление, а масштабный ребрендинг, который гармонично унифицирует внешний вид всех платформ компании.

Основным новшеством системы стал дизайн Liquid Glass. Его ключевая особенность — реалистичное поведение, имитирующее стекло: полупрозрачность, игра света, динамические блики и мягкое пропускание цвета фона. Этот подход придает интерфейсу не только современный эстетичный вид, но и ощущение глубины.

Эффекты Liquid Glass интегрированы повсеместно: в обновленные иконки приложений, которые теперь выглядят как многослойное стекло, а также в Док, панели меню, боковые панели и Пункт управления.

Это создает эффект целостного пространства, где элементы интерфейса существуют в единой среде.

Помимо эстетики, Apple сделала серьезный шаг вперед в персонализации. Пользователи теперь могут:

Настраивать цвет и добавлять Emoji для папок, что значительно упрощает их визуальное распознавание.

Применять единый тон ко всем иконкам, виджетам и папкам благодаря функции «Выделение цветом».

Выбирать акцентные цвета и цвет выделения текста независимо друг от друга, создавая по-настоящему уникальные темы. Оформление значков и виджетов осуществляется через раздел «Оформление» в приложении «Настройки».

Функциональные элементы системы также получили значительные улучшения. Пункт управления и строка меню стали полностью настраиваемыми — теперь можно добавлять элементы от сторонних приложений и гибко менять компоновку. Для тех, кто предпочитает минимализм, осталась возможность отключить прозрачность. Как и ранее, эта возможность доступна по пути: «Системные настройки» → «Универсальный доступ» → «Дисплей» → «Уменьшить прозрачность».

Важным шагом к унификации стала замена Launchpad на новое меню «Приложения», организованное по категориям по аналогии с iOS/iPadOS. Это делает переход между устройствами еще более бесшовным.

Особо отмечу, что Liquid Glass — это кроссплатформенная философия. Единый дизайн теперь работает на iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch и Vision Pro. Это решает одну из ключевых задач — создание по-настоящему целостной и предсказуемой пользовательской среды, где каждое устройство ощущается частью одного целого.

Spotlight

С выходом macOS Tahoe встроенная система поиска Spotlight претерпела наиболее значительную трансформацию за всю историю платформы. Теперь это не просто инструмент для поиска файлов, а универсальный командный центр, позволяющий управлять Mac и выполнять задачи, минуя необходимость постоянно открывать приложения.

Теперь после запуска Spotlight (обычно это Ctrl+Пробел или ⌘Cmd+Пробел) вы можете быстро при помощи горячих клавиш перейти к одной из четырех предложенных категорий:

⌘Cmd+1 — просмотр приложений

⌘Cmd+2 — просмотр файлов

⌘Cmd+3 — просмотр действий

⌘Cmd+4 — просмотр буфера обмена

Глубокий и интеллектуальный поиск

Spotlight теперь индексирует и находит информацию по всей экосистеме пользователя. В результаты поиска включены не только локальные файлы, папки, приложения, события и сообщения, но и контент со связанного iPhone, а также данные из сторонних облачных хранилищ. Алгоритмы ранжирования интеллектуально определяют релевантность каждого результата, а система фильтров позволяет сузить поиск до конкретных типов данных, например, до PDF-документов или писем в почте.

На случай, когда поисковый запрос сложно сформулировать точно, в Spotlight сохранилась функция просмотра поисковой выдачи, которая отображает контент в виде упорядоченных по категориям списков.

Действия и автоматизация

Ключевое нововведение — возможность выполнять действия напрямую из интерфейса Spotlight. Пользователь может отправлять письма, создавать заметки, запускать таймер и многое другое, не открывая соответствующих приложений. Эта функциональность работает как с нативными сервисами Apple, так и со сторонними приложениями, которые поддерживают API App Intents.

Система способна обучаться, анализируя рутинную деятельность пользователя, и своевременно предлагать релевантные действия: например, открыть определенное приложение в привычное время или отправить сообщение частому собеседнику.

Другие возможности

История буфера обмена: Spotlight теперь хранит историю скопированных элементов, предоставляя быстрый доступ к последним копированиям.

Поиск в пунктах меню: Находясь в любом приложении, можно через Spotlight найти нужный пункт в меню и активировать его, что ускоряет навигацию без использования мыши.

Горячие клавиши: Для максимального ускорения рабочих процессов любое действие можно назначить на уникальную текстовую команду, что превращает Spotlight в мощный инструмент для автоматизации рутинных операций.

Таким образом, Apple превратила Spotlight в центральный хаб для взаимодействия с Mac, сделав акцент на скорости, контексте и глубокой интеграции в экосистему.

Приложение «Сообщения»

Приложение «Сообщения» получило ряд долгожданных функций, которые приближают по удобству стандартный мессенджер macOS к таким сторонним популярным решениям, как Telegram и WhatsApp. Эти изменения затрагивают как визуальную составляющую, так и основы управления конфиденциальность

Фоны в чатах

Одной из ключевых новинок стала возможность настраивать фоновое оформление для каждого чата — как индивидуального, так и группового. Пользователь может выбрать как готовые варианты (небо, вода, северное сияние), так и установить сплошной цвет, собственную фотографию или сгенерировать уникальное изображение с помощью Image Playground. Важно отметить, что выбранный фон увидят все участники беседы, если они не отключили эту опцию в настройках.

Интерактивность и поиск

Для принятия групповых решений прямо в чатах появился инструмент «Опросы», добавив до 12 вариантов ответа. Создать его можно, нажав кнопку «+». Участники беседы могут не только голосовать, но и предлагать свои варианты. В устройствах с Apple Intelligence система может сама предлагать создать опрос в уместный момент.

Поиск в сообщениях стал еще более умным и теперь поддерживает запросы на естественном языке, что позволяет находить нужную информацию без необходимости помнить точные формулировки.

Расширенный контроль и конфиденциальность

Наиболее значимые улучшения касаются борьбы со спамом и настройки уведомлений:

Умная фильтрация . Сообщения от неизвестных отправителей и определенные как спам теперь помещаются в две отдельные категории. Это позволяет не пропускать важные уведомления от служб доставки или такси (они помечаются как срочные), при этом эффективно блокируя настоящий спам.

. Сообщения от неизвестных отправителей и определенные как спам теперь помещаются в две отдельные категории. Это позволяет не пропускать важные уведомления от служб доставки или такси (они помечаются как срочные), при этом эффективно блокируя настоящий спам. Тишина по желанию. Для сообщений из категории «Неизвестные отправители» уведомления по умолчанию отключены.

Live Translation

Для пользователей Apple Intelligence доступна функция Live Translation — моментальный перевод входящих сообщений на иностранном языке прямо в чате. Это стирает языковые барьеры и делает общение по-настоящему глобальным. К сожалению, русский язык пока не поддерживается.

Приложение «Телефон»

С выходом macOS Tahoe экосистема Apple сделала значительный шаг вперед к глобальной интеграции устройств. Благодаря технологии «Непрерывность» (Continuity) на Mac теперь доступно полноценное приложение «Телефон», которое до этого момента было исключительно на iPhone.

Все звонки осуществляются через технологию Wi-Fi Calling и маршрутизируются через ваш iPhone, что обеспечивает бесшовный прием и управление вызовами прямо с компьютера. Вместе с этим появились и интеллектуальные функции, призванные вернуть пользователю контроль над своим временем и приватностью.

Примечание. Большинство новых функций приложения «Телефон» требует работы функций Apple Intelligence, которые на данный момент не работают на русском языке.

Функция проверки звонков (Call Screening)

Эта функция, являющаяся развитием Live Voicemail, действует как ваш личный секретарь. Когда на ваш номер звонит неизвестный абонент, система автоматически просит его представиться и назвать цель звонка.

Эта информация мгновенно отображается на экране вашего Mac, позволяя принять взвешенное решение: ответить или проигнорировать вызов. Активируется опция в настройках приложения «Телефон».

Помощник при удержании звонка (Hold Assist)

Эта функция — решение давней боли всех, кто хоть раз проводил часы на удержании. Hold Assist позволяет вашему Mac «слушать» вместо вас. Активировав эту функцию одной кнопкой во время вызова, вы можете заняться другими задачами. Умная система распознает, когда на линии появляется живой оператор, и немедленно уведомляет вас об этом мягким сигналом. При этом оператор информируется, что вы подключитесь к разговору через мгновение.

Live Translation

Для владельцев устройств с Apple Intelligence доступна Live Translation — функция реального времени для автоматического перевода телефонного разговора. Это стирает языковые барьеры и открывает новые возможности для международного общения. К сожалению, Live Translation пока не поддерживает русский язык.

Другие возможности

Постеры в контактах : входящие вызовы отображаются с большими и настраиваемыми постерами контактов для лучшей узнаваемости.

: входящие вызовы отображаются с большими и настраиваемыми постерами контактов для лучшей узнаваемости. Единый интерфейс: появился опциональный режим, объединяющий «Избранное», «Недавние» и «Автоответчик» в одном удобном представлении.

появился опциональный режим, объединяющий «Избранное», «Недавние» и «Автоответчик» в одном удобном представлении. Борьба со спамом : вызовы, идентифицированные как спам, автоматически блокируются и перенаправляются на автоответчик.

: вызовы, идентифицированные как спам, автоматически блокируются и перенаправляются на автоответчик. Детальная история : нажатие на кнопку информации рядом с номером открывает полную историю всех взаимодействий с абонентом.

: нажатие на кнопку информации рядом с номером открывает полную историю всех взаимодействий с абонентом. Жалобы на спам : для голосовых сообщений от неизвестных номеров добавлена кнопка моментальной жалобы.

: для голосовых сообщений от неизвестных номеров добавлена кнопка моментальной жалобы. Screen Sharing и SharePlay: во время разговора можно запустить демонстрацию экрана для совместной работы или поддержки.

Приложение «Команды»

Приложение «Команды» в macOS Tahoe получило интеграцию с Apple Intelligence. Это открывает совершенно новые возможности для создания умных и контекстно-зависимых сценариев.

Ключевым нововведением стала возможность задействовать в своих сценариях различные AI-модели. Пользователь может выбрать либо встроенную стандартную модель, которая работает через защищенную систему Private Cloud Compute, либо обратиться к возможностям ChatGPT. Это позволяет поручить автоматизации такие сложные задачи, как суммаризация PDF-документов, создание рецептов, ответы на вопросы, а также использование функций «Writing Tools» и «Image Playground» для проверки орфографии, создания изображений, перефразирования текста или изменения его настроения.

В разделе «Галерея» Apple предлагает набор готовых «умных» сценариев.

Процесс создания таких сценариев стал интуитивно понятным: в конструкторе добавлена отдельная секция «Apple Intelligence», где можно либо выбрать готовое действие (например, сгенерировать изображение), либо в свободной форме написать запрос к выбранной AI-модели, комбинируя его с другими действиями в «Командах».

Наконец, в «Командах» появилась возможность для автономного запуска сценариев. Теперь их можно настроить на автоматическое выполнение в определенное время дня или при совершении конкретного действия в системе, как это работает в iOS.

Приложение «Safari»

Компания Apple продолжает совершенствовать свой фирменный браузер Safari, делая акцент на двух ключевых аспектах современного веб-серфинга: безупречном пользовательском опыте и всеобъемлющей защите приватности. Очередное обновление привносит ряд продуманных визуальных и функциональных улучшений.

Панель вкладок получила обновленный дизайн в стиле Liquid Glass: активная вкладка теперь плавно и органично соединяется с соседней за счет мягко скругленных краев. Это создает ощущение целостности и визуальной легкости интерфейса.

Наиболее значимое обновление касается безопасности пользовательских данных. Теперь по умолчанию для всех ваших сеансов браузера, а не только для режима приватного доступа, активирована продвинутая защита от сбора цифрового отпечатка.

Что это значит на практике? Раньше эта функция требовала ручной активации в настройках для обычного режима просмотра. Теперь же Safari по умолчанию предотвращает попытки сайтов отслеживать ваши действия в интернете и создавать скрытый профиль на основе конфигурации вашего устройства. Это фундаментальный шаг в сторону обеспечения подлинной анонимности в сети без ущерба для удобства.

Приложение «Фото»

Приложение «Фото» на Mac получило ряд долгожданных улучшений, которые делают управление медиатекой более эффективным.

Закрепленные подборки

Функция «Закрепленные подборки», хорошо зарекомендовавшая себя на iPhone, наконец-то доступна и на Mac. Это позволяет получить мгновенный доступ к самым востребованным альбомам прямо из боковой панели, что экономит время и упрощает рабочий процесс. Дополнительный бонус — возможность настраивать размер плиток коллекций, обеспечивая персонализацию интерфейса под ваши предпочтения.

Новые инструменты фильтрации

Во всех режимах просмотра появились удобные кнопки для фильтрации и сортировки медиафайлов. Это решение устраняет необходимость искать нужные опции в меню, предоставляя моментальный доступ к инструментам упорядочивания. Теперь структурировать большую библиотеку изображений и видео стало интуитивно понятно и быстро.

Видео в результатах поиска

Алгоритмы поиска стали еще более наглядными. В результатах теперь отображаются не только фотографии, но и превью видео. Это позволяет визуально идентифицировать нужный ролик без его предварительного открытия.

Приложение «Музыка»

Главным новшеством, помимо измененного дизайна в стиле Liquid Glass, в приложении «Музыка» стали переходы между песнями «AutoMix» — песни перетекают друг в друга на основе анализа тональности и темпа.

Так же, как и в приложении «Фото», появились закрепленные разделы — можно закреплять на боковой панели любимые альбомы и плейлисты.

Приложение «Заметки»

Поддержка Markdown : приложение «Заметки» поддерживает экспорт в формате облегченного языка разметки Markdown.

: приложение «Заметки» поддерживает экспорт в формате облегченного языка разметки Markdown. Запись звонков: разговоры в приложении «Телефон» можно сохранять в виде аудиозаписей с расшифровкой в приложении «Заметки». Для расшифровки требуется Apple Intelligence.

Приложение «Напоминания»

Категоризация : Apple Intelligence может распределять напоминания по разным разделам.

: Apple Intelligence может распределять напоминания по разным разделам. Предложения: Apple Intelligence может предлагать добавлять задачи, продукты и многое другое в раздел «Напоминания» на основе данных с вашего устройства.

Приложение «FaceTime»

Live Translation: FaceTime поддерживает прямой перевод, отображая подписи, если вы разговариваете с человеком, говорящим на другом языке.

Функция проверки звонков (Call Screening): в FaceTime появились новые функции проверки неизвестных номеров. Например, вы можете активировать функцию, которая будет запрашивать у абонента назвать свое имя и цель звонка прежде, чем соединение будет установлено. Альтернативно, вы можете направлять таких звонящих напрямую на голосовую почту.

Для полного контроля над входящими вы также можете автоматически отклонять пропущенные вызовы с неизвестных номеров и добавлять их в специальный список неизвестных абонентов.

Приложение «Подкасты»

Улучшенный диалог : функция улучшения диалога отключает фоновые звуки для улучшения качества речи.

: функция улучшения диалога отключает фоновые звуки для улучшения качества речи. Скорость воспроизведения: появилось больше возможностей для увеличения скорости воспроизведения в диапазоне от 0,5 до 3 раз.

Приложение «Игры»

С выходом macOS Tahoe компания Apple значительно укрепила свои позиции на игровом рынке. Ключевым элементом этой стратегии стало новое предустановленное приложение «Игры», которое радикально меняет подход к организации игрового процесса на Mac.

Теперь у пользователей Mac, так же как и на iOS, есть единый центр, где собраны все элементы игровой экосистемы Apple: от классических игр в App Store до библиотеки игр, доступных по платной подписке Arcade.

Структура приложения состоит из пяти разделов-вкладок.

Главная : здесь собраны игры-новинки Apple Arcade, рекомендуемые друзья для совместных игр, а также топ популярных игр и различные предложения.

: здесь собраны игры-новинки Apple Arcade, рекомендуемые друзья для совместных игр, а также топ популярных игр и различные предложения. Arcade : раздел посвященный играм, доступным по подписке Apple Arcade

: раздел посвященный играм, доступным по подписке Apple Arcade Друзья : здесь можно создавать соревнования — вызовы для друзей. Цель проста: в течение заданного времени, например, недели, набрать максимальное количество очков в выбранной игре.

: здесь можно создавать соревнования — вызовы для друзей. Цель проста: в течение заданного времени, например, недели, набрать максимальное количество очков в выбранной игре. Медиатека : в этом разделе собраны все установленные проекты и игры, которые, по мнению алгоритмов, могут понравиться вам.

: в этом разделе собраны все установленные проекты и игры, которые, по мнению алгоритмов, могут понравиться вам. Поиск: раздел, который поможет быстро отыскать любую игру из App Store или каталога Arcade.

Новое в Apple Intelligence

Выпуск macOS Tahoe знаменует собой новый этап в развитии встроенного интеллекта от Apple. Система предлагает как новые функции, так и улучшения существующих.

Примечание. Функции Apple Intelligence не доступны на русском языке.

В приложениях «Телефон», «Сообщения» и «FaceTime» появилась функция Live Translation для живого перевода речи, а в «Напоминаниях» — умные предложения по сортировке и организации задач.

Genmoji

Одной из ярких возможностей стало обновление Genmoji. Теперь можно комбинировать два и более эмодзи для генерации нового персонажа. Процесс создания стал гибким: за основу можно взять символ и дополнить его текстовым описанием.

Image Playground

Модуль создания изображений Image Playground благодаря интеграции с генеративными моделями ChatGPT вышел на новый уровень. Пользователям доступна широкая палитра новых стилей:

Anime

Oil Painting

Watercolor

Vector

Print

Эти стили дополняют существующие варианты: «Animation», «Sketch» и «Illustration». Появилась опция произвольного запроса для создания фотореалистичных изображений.

Примечание: Для полноценного доступа к генерации изображений через ChatGPT необходима платная подписка. Без нее функционал будет ограничен.

Другие изменения

В macOS Tahoe есть десятки, если не сотни небольших изменений, и ниже мы выделили некоторые из наиболее заметных.

Автозаполнение : macOS Tahoe может автоматически вводить одноразовые проверочные коды в сторонних приложениях, например, коды, поступающие через приложение «Сообщения».

: macOS Tahoe может автоматически вводить одноразовые проверочные коды в сторонних приложениях, например, коды, поступающие через приложение «Сообщения». Контакты : в приложении «Контакты» появились новые стили монограмм, которые вы можете настроить для карточек пользователей.

: в приложении «Контакты» появились новые стили монограмм, которые вы можете настроить для карточек пользователей. История изменения паролей : приложение «Пароли» поддерживает историю изменения паролей.

: приложение «Пароли» поддерживает историю изменения паролей. Будильники : в приложении «Часы» появилась возможность установить индивидуальную продолжительность повтора от 1 до 15 минут. Теперь вы больше не ограничены девятиминутным временем повтора.

: в приложении «Часы» появилась возможность установить индивидуальную продолжительность повтора от 1 до 15 минут. Теперь вы больше не ограничены девятиминутным временем повтора. Экранные заставки: в macOS Tahoe появилось 15 новых экранных заставок.

