Когда выбираешь новый MacBook, обычно смотришь на процессор, экран, объем памяти. А про систему охлаждения вспоминаешь уже потом — когда ноутбук начинает громко шуметь или, наоборот, греется так, что на коленях не удержать.

С чипами Apple Silicon (серии «M») история особая: они энергоэффективные, но вопрос охлаждения никуда не делся. Разбираемся, в каких ноутбуках Apple есть вентиляторы, а в каких их нет и как это влияет на реальную работу.

MacBook Air: бесшумная классика без вентилятора

Начнем с главного: в MacBook Air нет вентиляторов. Ни в одной модели. Никогда с момента перехода Apple на собственные процессоры серии «M».

Когда в 2020 году вышел первый MacBook Air на M1, Apple сделала смелый шаг — полностью отказалась от активного охлаждения. Инженеры рассудили просто: чип настолько энергоэффективен, что не будет перегреваться даже без вентилятора . И это сработало. Тот самый первый Air на M1 до сих пор остается легендой — он не шумел, не грелся и выдавал отличную производительность для своего класса.

С тех пор вышло несколько поколений:

MacBook Air M1 (2020) — 13″

MacBook Air M2 (2022) — 13″ и 15″

MacBook Air M3 (2024) — 13″ и 15″

MacBook Air M4 (2025) — 13″ и 15″

MacBook Air M5 (2026) — 13″ и 15″

Как это работает и что происходит при перегреве

Внутри корпуса нет кулера, который гоняет воздух. Вместо этого используется пассивное охлаждение: охлаждающая пластина забирает тепло от процессора, медные тепловые трубки распределяют его по корпусу, а весь алюминиевый корпус работает как огромный радиатор.

Обратная сторона тишины. Когда процессор нагружается по-настоящему (например, рендер видео или тяжелая 3D-графика), он начинает греться. И тут включается защитный механизм — троттлинг. Чип снижает частоту, чтобы температура оставалась в безопасных пределах. Это не баг, а фича, заложенная производителем.

Для обычного пользователя (документы, браузер, YouTube) троттлинга не будет. Проблемы начинаются только при длительных нагрузках. И это важно понимать до покупки.

MacBook Neo: новый бюджетный безвентиляторный игрок

В марте 2026 года Apple представила MacBook Neo — самый доступный Mac в истории, который стоит от $599. И да, у него тоже нет вентилятора.

Внутри Neo установлен чип A18 Pro — тот самый, что стоит в iPhone 16 Pro. Это первый случай, когда Apple ставит мобильный процессор в ноутбук. Решение спорное, но с точки зрения охлаждения — логичное. A18 Pro изначально проектировался для работы в тонком корпусе смартфона без вентилятора. В более просторном корпусе ноутбука ему должно быть комфортно.

На деле Neo — безвентиляторный, как и Air. Neo чуть толще Air (1,27 см против 1,13 см у 13-дюймового Air), но конструкция проще. При длительной нагрузке он тоже будет троттлить, но его целевая аудитория (студенты, офисная работа) вряд ли столкнется с этими сценариями.

MacBook Pro: ноутбук с вентилятором, а иногда даже с двумя

С MacBook Pro ситуация сложнее. Здесь система охлаждения зависит от того, какой чип внутри.

Базовая модель MacBook Pro с M1, M2, M3, M4, M5 и т.д. оснащается одним вентилятором. Инженеры Apple оставили ту же конструкцию, что и в предыдущих поколениях: один кулер и одна тепловая трубка.

И этого, как выяснилось, не всегда хватает. Тесты нового MacBook Pro M5 в Cinebench 2024 показали, что чип разогревается до 99°C и все равно входит в троттлинг. Правда, по сравнению с M4 прогресс есть: тот при нагрузке достигал 114°C . То есть охлаждение стало эффективнее благодаря настройкам: либо вентилятор крутится агрессивнее (до 6 000 RPM), либо используется более качественная термопаста (например, PTM7950, по свойствам близкая к жидкому металлу) .

В реальных сценариях, например в играх типа Cyberpunk 2077, M5 MacBook Pro держится молодцом и греется меньше предшественника. Но под полной нагрузкой единственный вентилятор работает на пределе и становится отчетливо слышно.

Версии MacBook Pro с чипами Pro и Max — совсем другая история. MacBook Pro с M2 Pro / M2 Max, M3 Pro / M3 Max, M4 Pro / M4 Max, M5 Pro / M5 Max и т.д. оснащаются двумя вентиляторами.

Это серьезная система активного охлаждения с увеличенными графитовыми теплораспределителями и улучшенным термоинтерфейсом. У таких моделей есть специальный режим High Power Mode, который позволяет вентиляторам работать на повышенных оборотах при максимальных нагрузках. Шумно, но эффективно.

Модель Вентиляторы Особенности MacBook Air (M1 и новее) 0 Радиатор + алюминиевый корпус MacBook Neo (A18 Pro и новее) 0 Чип от iPhone + алюминиевый корпус + упрощенная конструкция MacBook Pro 14″ (M1 и новее) 1 1 вентилятор + 1 тепловая трубка MacBook Pro 14″/16″ (M1 Pro/ M1 Max и новее) 2 Усиленный радиатор, High Power Mode

Вывод

Если вы собираетесь работать с документами, сидеть в интернете, смотреть кино и иногда обрабатывать фото — MacBook Air или Neo станут отличным выбором. Они бесшумные, легкие и с задачами справляются. Но помните: при длительной тяжелой нагрузке они начнут сбрасывать производительность.

Я, например, несколько лет проработал на MacBook Air M2. Писал статьи для yablyk.com, монтировал несложные видео, редактировал фотографии — и при такой обычной «офисной» рабочей нагрузке ни разу не столкнулся ни с перегревом, ни с троттлингом. Ноутбук просто делал свою работу.

Если же ваша работа связана с монтажом видео высокого разрешения, 3D-моделированием или другими ресурсоемкими задачами на постоянной основе — смотрите в сторону MacBook Pro с чипом Pro или Max. Там два вентилятора, нормальное охлаждение и нет внезапных падений мощности через 10 минут работы.

Базовый MacBook Pro с одним вентилятором — компромиссный вариант. Он мощнее Air, но при максимальной нагрузке все равно упирается в температурный потолок и шумит. Если вы готовы мириться с шумом ради 30% прироста в рендеринге — почему бы и нет. Но для тех, кто реально пашет на полную, лучше доплатить до Pro-версии чипа «M».

Ну а MacBook Neo — честный бюджетник для тех, кому нужен просто Mac для учебы и офиса. Без вентилятора, без лишнего шума, с понятными ограничениями и приятной ценой.

