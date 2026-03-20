Юридическое лицо мессенджера MAX официально зарегистрировано как ООО «МАХ» — с русской буквой «Х». Как произносить название самого мессенджера — пока вопрос открытый, но наименование компании, которая его выпускает, уже зафиксировано в государственном реестре.
Как произносится наименование компании-разработчика мессенджера MAX по-русски
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, опубликованной на сайте ФНС, полное наименование компании с ИНН 9714058267 на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «МАХ», на английском — MAX Limited Liability Company.
Обратите внимание: «МАХ» — это три русские буквы: М, А, Х. Не латинские M, A, X. На письме выглядит идентично, но с точки зрения юридической регистрации это кириллица. А значит, и читается по-русски: «Мах», а не «Макс».
Причина появления русскоязычного названия — закон №168-ФЗ («О защите русского языка»), вступивший в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее о том, что именно он меняет, расскажем в отдельном разделе. А пока зафиксируем главное: название юридического лица теперь — ООО «МАХ», произносится «Мах» с русской буквой «Х». А вот как правильно называть сам мессенджер — вопрос, на который однозначного ответа пока нет.
МАХ, МАКС или MAX — как правильно называть мессенджер
Здесь важно разделить два понятия: название юридического лица и название продукта.
Юридическое лицо мы уже знаем: ООО «МАХ» («Мах»), это зафиксировано в ЕГРЮЛ.
А вот товарный знак, логотип и бренд — это не то же самое, что название компании. По закону о русификации товарные знаки и бренды переводить не обязаны. Это значит, что мессенджер вполне может продолжить называться MAX (латиницей) и произноситься «Макс» — даже при том, что компания-разработчик теперь официально «МАХ».
Получается парадоксальная ситуация:
- Компания: ООО «МАХ» — произносится «Мах».
- Мессенджер: возможно, по-прежнему MAX — произносится «Макс».
- На письме: и то, и другое выглядит одинаково — МАХ / MAX.
Кстати, подобная ситуация — когда одно и то же написание читается по-разному в зависимости от языка — не такая уж и редкость. Вот вам пример из географии: штат Texas на английском языке произносится как «Тексес», хотя буква «x» в слове та же самая, что и в MAX. А на испанском, откуда и пришло это название, то же слово звучит ближе к «Техас». Одно написание — два произношения. С МАХ / MAX — ровно та же история: три одинаковые на вид буквы, но «Мах» по-русски и «Макс» по-английски.
Вероятнее всего, большинство людей продолжит говорить «Макс» по инерции.
Почему не «ООО Макс»?
Логичный вопрос: почему бы просто не транслитерировать название и не зарегистрировать компанию как «ООО Макс»? Это было бы и привычнее, и понятнее.
Ответ нашел корреспондент 66.RU: в России с 2022 года уже существует компания «ООО Макс», и ее основная деятельность — разработка компьютерного программного обеспечения. Точно такой же ОКВЭД, как и у юридического лица мессенджера.
Российское законодательство прямо запрещает регистрировать фирму с полностью идентичным названием, если другая компания с таким же наименованием уже есть в реестре и ведет аналогичную деятельность. Проще говоря — «Макс» уже занято. Пришлось выкручиваться.
Так появился «МАХ» — формально русское слово, визуально неотличимое от английского MAX, но юридически уникальное. Элегантное решение проблемы, хотя и порождающее ту самую путаницу с произношением.
Закон о русификации: что он запрещает с 1 марта 2025
Переименование юрлица мессенджера — часть более широкой волны изменений, связанных с законом о защите русского языка (Федеральный закон №168-ФЗ), который вступил в силу 1 марта 2025 года.
Вот что закон запрещает:
- Использование англицизмов и других заимствований в вывесках и табличках.
- Иностранные слова в рассылках и промо-материалах.
- Латиницу в карточках товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах.
- Иноязычные надписи на промо-сайтах.
Что разрешено:
- Иностранные слова, у которых нет общеупотребительного русского аналога (например, технические термины).
- Товарные знаки, бренды и слоганы — их переводить не требуется.
Именно последний пункт — ключевой для нашей истории. Товарный знак MAX как бренд мессенджера может оставаться на латинице и произноситься «Макс». А вот юридическое лицо обязано иметь русскоязычное название в реестре. Отсюда и раздвоение: компания — «МАХ» («Мах»), а продукт — по-прежнему MAX («Макс»).
Кстати, об Apple в России
Любопытный факт: Apple в этом смысле давно впереди планеты всей.
Действующее до сих пор юридическое лицо компании в России зарегистрировано как ООО «ЭППЛ РУС» (ОГРН 5117746070019) — то есть Apple не стала изобретать хитрых схем с одинаково выглядящими буквами, а просто транслитерировала название кириллицей. «Эппл Рус» — без изящества, зато честно и однозначно. Никакой путаницы с произношением, никаких двойных прочтений. Впрочем, у Apple было преимущество — название «Эппл» в России никто до них не занял. А вот мессенджеру MAX повезло меньше: «Макс» уже был в реестре, и пришлось выкручиваться с «МАХ».
Но разве «Макс» вяжется с главным мессенджером страны?
Формально — да, закон позволяет бренду оставаться на латинице. Но давайте посмотрим на ситуацию шире.
MAX позиционирует себя не просто как очередной мессенджер, а как главная коммуникационная платформа России — замена Telegram и всего остального в одном флаконе. Национальный мессенджер. Продукт, которым должна пользоваться вся страна.
И вот тут возникает неловкость. Закон №168-ФЗ продвигает вполне конкретную идею: русский язык должен быть на первом месте в публичном пространстве. Вывески — на русском. Карточки товаров — на русском. Промо-материалы — на русском. Весь посыл закона — в том, что российские продукты и сервисы должны говорить со своей аудиторией по-русски.
И на этом фоне главный мессенджер страны продолжает называться на английский манер «Макс»? Юридическое лицо уже «МАХ», закон о русификации уже действует, а бренд — все еще произносится как английское слово? Согласитесь, есть в этом некоторое противоречие. Не с буквой закона — с его духом.
Возможно, со временем компания сама придет к тому, чтобы продвигать именно русское произношение «Мах». А возможно, все останется как есть — и мы получим мессенджер, который выпускает компания «Мах», но называется «Макс». Время покажет.
Что меняется для пользователей мессенджера
Для обычного пользователя, по сути, ничего. Мессенджер не переименовывают, его логотип и интерфейс остаются прежними. Изменение касается только юридического лица — бумажной формальности, которая никак не повлияет на работу приложения.
Единственное, что может добавить занимательности: теперь при случае вы сможете блеснуть знанием о том, что компания, стоящая за мессенджером, правильно произносится «Мах», а не «Макс». И если вам попадется собеседник, который решит, что вы ошибаетесь, — смело ссылайтесь на ЕГРЮЛ.
Да, кстати: теперь наш «Яблык» можно читать и в «Махе».
🔥 Смотрите также:
- Как перейти с Яндекс.Музыки на Apple Music в России: сколько стоит и как оплачивать.
- Как узнать страну, для которой сделан iPhone и почему это важно?