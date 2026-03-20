Юридическое лицо мессенджера MAX официально зарегистрировано как ООО «МАХ» — с русской буквой «Х». Как произносить название самого мессенджера — пока вопрос открытый, но наименование компании, которая его выпускает, уже зафиксировано в государственном реестре.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Как произносится наименование компании-разработчика мессенджера MAX по-русски

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, опубликованной на сайте ФНС, полное наименование компании с ИНН 9714058267 на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «МАХ», на английском — MAX Limited Liability Company.

Обратите внимание: «МАХ» — это три русские буквы: М, А, Х. Не латинские M, A, X. На письме выглядит идентично, но с точки зрения юридической регистрации это кириллица. А значит, и читается по-русски: «Мах», а не «Макс».

Причина появления русскоязычного названия — закон №168-ФЗ («О защите русского языка»), вступивший в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее о том, что именно он меняет, расскажем в отдельном разделе. А пока зафиксируем главное: название юридического лица теперь — ООО «МАХ», произносится «Мах» с русской буквой «Х». А вот как правильно называть сам мессенджер — вопрос, на который однозначного ответа пока нет.

МАХ, МАКС или MAX — как правильно называть мессенджер

Здесь важно разделить два понятия: название юридического лица и название продукта.

Юридическое лицо мы уже знаем: ООО «МАХ» («Мах»), это зафиксировано в ЕГРЮЛ.

А вот товарный знак, логотип и бренд — это не то же самое, что название компании. По закону о русификации товарные знаки и бренды переводить не обязаны. Это значит, что мессенджер вполне может продолжить называться MAX (латиницей) и произноситься «Макс» — даже при том, что компания-разработчик теперь официально «МАХ».

Получается парадоксальная ситуация:

Компания : ООО «МАХ» — произносится «Мах».

: ООО «МАХ» — произносится «Мах». Мессенджер : возможно, по-прежнему MAX — произносится «Макс».

: возможно, по-прежнему MAX — произносится «Макс». На письме: и то, и другое выглядит одинаково — МАХ / MAX.

Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.

Кстати, подобная ситуация — когда одно и то же написание читается по-разному в зависимости от языка — не такая уж и редкость. Вот вам пример из географии: штат Texas на английском языке произносится как «Тексес», хотя буква «x» в слове та же самая, что и в MAX. А на испанском, откуда и пришло это название, то же слово звучит ближе к «Техас». Одно написание — два произношения. С МАХ / MAX — ровно та же история: три одинаковые на вид буквы, но «Мах» по-русски и «Макс» по-английски.

Вероятнее всего, большинство людей продолжит говорить «Макс» по инерции.

Почему не «ООО Макс»?

Логичный вопрос: почему бы просто не транслитерировать название и не зарегистрировать компанию как «ООО Макс»? Это было бы и привычнее, и понятнее.

Ответ нашел корреспондент 66.RU: в России с 2022 года уже существует компания «ООО Макс», и ее основная деятельность — разработка компьютерного программного обеспечения. Точно такой же ОКВЭД, как и у юридического лица мессенджера.

Российское законодательство прямо запрещает регистрировать фирму с полностью идентичным названием, если другая компания с таким же наименованием уже есть в реестре и ведет аналогичную деятельность. Проще говоря — «Макс» уже занято. Пришлось выкручиваться.

Так появился «МАХ» — формально русское слово, визуально неотличимое от английского MAX, но юридически уникальное. Элегантное решение проблемы, хотя и порождающее ту самую путаницу с произношением.

Закон о русификации: что он запрещает с 1 марта 2025

Переименование юрлица мессенджера — часть более широкой волны изменений, связанных с законом о защите русского языка (Федеральный закон №168-ФЗ), который вступил в силу 1 марта 2025 года.

Вот что закон запрещает:

Использование англицизмов и других заимствований в вывесках и табличках .

. Иностранные слова в рассылках и промо-материалах .

. Латиницу в карточках товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах.

на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Иноязычные надписи на промо-сайтах.

Что разрешено:

Иностранные слова, у которых нет общеупотребительного русского аналога (например, технические термины).

(например, технические термины). Товарные знаки, бренды и слоганы — их переводить не требуется.

Именно последний пункт — ключевой для нашей истории. Товарный знак MAX как бренд мессенджера может оставаться на латинице и произноситься «Макс». А вот юридическое лицо обязано иметь русскоязычное название в реестре. Отсюда и раздвоение: компания — «МАХ» («Мах»), а продукт — по-прежнему MAX («Макс»).

Кстати, об Apple в России

Любопытный факт: Apple в этом смысле давно впереди планеты всей.

Действующее до сих пор юридическое лицо компании в России зарегистрировано как ООО «ЭППЛ РУС» (ОГРН 5117746070019) — то есть Apple не стала изобретать хитрых схем с одинаково выглядящими буквами, а просто транслитерировала название кириллицей. «Эппл Рус» — без изящества, зато честно и однозначно. Никакой путаницы с произношением, никаких двойных прочтений. Впрочем, у Apple было преимущество — название «Эппл» в России никто до них не занял. А вот мессенджеру MAX повезло меньше: «Макс» уже был в реестре, и пришлось выкручиваться с «МАХ».

Но разве «Макс» вяжется с главным мессенджером страны?

Формально — да, закон позволяет бренду оставаться на латинице. Но давайте посмотрим на ситуацию шире.

MAX позиционирует себя не просто как очередной мессенджер, а как главная коммуникационная платформа России — замена Telegram и всего остального в одном флаконе. Национальный мессенджер. Продукт, которым должна пользоваться вся страна.

И вот тут возникает неловкость. Закон №168-ФЗ продвигает вполне конкретную идею: русский язык должен быть на первом месте в публичном пространстве. Вывески — на русском. Карточки товаров — на русском. Промо-материалы — на русском. Весь посыл закона — в том, что российские продукты и сервисы должны говорить со своей аудиторией по-русски.

И на этом фоне главный мессенджер страны продолжает называться на английский манер «Макс»? Юридическое лицо уже «МАХ», закон о русификации уже действует, а бренд — все еще произносится как английское слово? Согласитесь, есть в этом некоторое противоречие. Не с буквой закона — с его духом.

Возможно, со временем компания сама придет к тому, чтобы продвигать именно русское произношение «Мах». А возможно, все останется как есть — и мы получим мессенджер, который выпускает компания «Мах», но называется «Макс». Время покажет.

Что меняется для пользователей мессенджера

Для обычного пользователя, по сути, ничего. Мессенджер не переименовывают, его логотип и интерфейс остаются прежними. Изменение касается только юридического лица — бумажной формальности, которая никак не повлияет на работу приложения.

Единственное, что может добавить занимательности: теперь при случае вы сможете блеснуть знанием о том, что компания, стоящая за мессенджером, правильно произносится «Мах», а не «Макс». И если вам попадется собеседник, который решит, что вы ошибаетесь, — смело ссылайтесь на ЕГРЮЛ.

Да, кстати: теперь наш «Яблык» можно читать и в «Махе».

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос