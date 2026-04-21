Тим Кук уходит из Apple: Джон Тернус — новый CEO с 1 сентября 2026 года

Эпоха Тима Кука официально подходит к концу: 1 сентября 2026 года пост генерального директора Apple займет Джон Тернус. Это не просто замена одного топ-менеджера на другого, а фундаментальный сдвиг от власти «логиста» к власти «инженера». Разбираемся, кто такой Джон Тернус и какой станет Apple под его началом.

Тим Кук уходит, но остается присматривать

Это официально: Тим Кук передает бразды правления. С 1 сентября 2026 года он займет пост исполнительного председателя совета директоров. Если переводить с корпоративного на человеческий, Кук перестает бегать по совещаниям о цвете новых iPhone и переключается на «высшую лигу» — дипломатию и работу с политиками по всему миру.

На его место приходит Джон Тернус, нынешний старший вице-президент по аппаратной инженерии. Решение совета директоров было единогласным, и это результат многолетнего плана преемственности. Apple — это не та компания, где такие вещи решаются за неделю. Тернуса «выращивали» на эту роль как минимум последние пять лет.

Согласно официальному заявлению Apple, переход будет плавным: Кук проработает все лето бок о бок с Тернусом, чтобы тот вошел в курс дела.

Джон Тернус: путь от инженера до ключей от Apple Park

Если Тим Кук был мастером таблиц Excel и цепочек поставок, то Джон Тернус — это человек «про железо». Он пришел в Apple в 2001 году, когда компания еще вовсю праздновала успех первого iMac и готовилась выпустить iPod.

За 25 лет в Купертино Джон успел приложить руку почти ко всему, что вы держите в руках. Он курировал разработку внешних мониторов Apple Cinema Display, работал над iMac G5, всеми поколениями iPad, AirPods и, конечно же, iPhone.

По данным источника Bloomberg, Тернус пользуется огромным уважением среди инженеров Apple. Есть история, которую часто вспоминают его бывшие боссы: когда Джону предлагали отдельный закрытый кабинет, он отказывался и оставался сидеть в опенспейсе вместе со своей командой. Ему важно было чувствовать ритм работы инженеров, а не отгораживаться от них стенами. Это очень много говорит о его стиле лидерства.

Инженерное прошлое

Джон Тернус — коренной калифорниец, выпускник Пенсильванского университета 1997 года. Его дипломный проект — механический манипулятор («рука») для людей с ограниченными возможностями, управляемый движениями головы.

Почему это важно в 2026 году? Потому что Apple сейчас активно прорабатывает сферу домашней робототехники.

До Apple он успел поработать в стартапе Virtual Research Systems, занимаясь VR-гарнитурами.

Наследие Тима Кука

Когда Тим Кук в 2011 году сменил Стива Джобса, капитализация Apple была около 350 миллиардов долларов. Сегодня это 4 триллиона.

Кук превратил Apple в финансовую крепость. При нем выручка выросла почти в четыре раза (с $108 млрд до $416 млрд), а количество активных устройств превысило 2,5 миллиарда штук. Он построил империю сервисов — iCloud, Apple Music, Apple Pay приносят более 100 миллиардов в год. Это масштаб, который Тернусу придется не просто удерживать, а развивать в эпоху искусственного интеллекта.

Тернус против Кука: как изменится стиль управления

Аналитики Bloomberg, включая небезызвестного Марка Гурмана, прочат Apple «эпоху решительности».

Тим Кук не выбирал между вариантом А и Б. Если у него были сомнения, он задавал сотню вопросов и отправлял команду думать дальше, пока решение не выкристаллизовывалось само.

Джон Тернус — другой. Он принимает решения сам. Если к нему приходят с двумя вариантами, он выбирает один. Это может быть ошибкой, но это выбор, который экономит время. Для Apple, которую в последние годы часто ругали за «топтание на месте» и излишнюю осторожность, это может стать глотком свежего воздуха.

Тернус — прагматик. Именно он продвигал идею MacBook Neo — ноутбука, который сделал Mac доступным для всех, а не только для тех, у кого в кармане лишние полторы тысячи долларов.

Ожидается, что под его руководством Apple «переизобретет» линейку продуктов. Меньше моделей «для галочки», больше четко позиционированных устройств. Тернус хочет, чтобы Apple снова стала инновационной в плане железа, а не просто добавляла новые цвета корпусов раз в год.

Параметр Тим Кук (2011–2026) Джон Тернус (с 2026) Основная специализация Операционное управление, логистика Аппаратная инженерия, дизайн продукта Стиль принятия решений Коллективный, через наводящие вопросы Решительный, выбор за лидером Отношение к риску Умеренное (сохранение маржи) Осторожное в авантюрах, прагматичное Ключевой фокус Экосистема сервисов, капитализация Железо, новые технологии, AI

Риски и промахи Тернуса

Не стоит думать, что Тернус — непогрешимый мессия. В его карьере были и «баги». Именно он был одним из активных сторонников сенсорной панели Touch Bar в MacBook Pro, которая в итоге была признана провалом и удалена. Печально известная клавиатура «бабочка» тоже расцвела под его присмотром в аппаратном отделе.

Интересный факт: Тернус был настроен скептически к проекту Apple Car и даже Vision Pro в их первоначальном виде. Он считал их слишком рискованными и дорогими авантюрами. Время показало, что он был прав: Apple Car закрыли после трат в 10 миллиардов долларов, а Vision Pro пока так и не стал массовым хитом.

Часто задаваемые вопросы

Когда Джон Тернус официально станет генеральным директором Apple?

Это произойдет 1 сентября 2026 года.

Тим Кук уходит из Apple насовсем?

Нет, он остается в роли исполнительного председателя совета директоров.

Сколько лет Джону Тернусу?

В 2026 году ему исполнилось 50 лет. Для сравнения, Куку на момент ухода — 65.

Какие продукты создал Джон Тернус?

Он руководил разработкой iPad, AirPods, iPhone 12, переходом Mac на процессоры Apple Silicon и проектом MacBook Neo.

Изменится ли Apple после смены руководства?

Ожидается более решительный стиль управления и фокус на практичных инновациях в «железе».

Почему выбрали именно Тернуса, а не Крейга Федериги?

Тернус — «человек продукта» и инженер, обладающий огромным авторитетом внутри компании и подходящим возрастом для длительного правления.

Кто теперь будет отвечать за железо в Apple?

Место Тернуса разделят Джони Сруджи (получит расширенные полномочия) и Том Мариб.

