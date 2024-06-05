Китайский производитель аккумуляторов Gotion High-Tech, являющийся одним из главных конкурентов известной компании CATL, на своей ежегодной конференции анонсировал прорывные технологии в области ячеек для электромобилей. Две новые батареи, представленные компанией, способны достигать почти полной зарядки менее чем за 10 минут, что может стать настоящей революцией в индустрии электротранспорта.

Первая из представленных батарей получила название G-Current. Это аккумулятор типа 5C, который может быть заряжен до 80% всего за 9,8 минуты и до 90% за 15 минут. Такая скорость зарядки стала возможной благодаря использованию передовых химических составов, таких как литий-железо-фосфат, литий-марганец-железо-фосфат и литий-никель-кобальт-марганец. G-Current может применяться как в полностью электрических, так и в гибридных автомобилях, что делает ее универсальным решением для различных типов транспортных средств. По заявлению представителей Gotion High-Tech, батарея G-Current уже полностью готова к выходу в массовое производство и может быть внедрена в серийные модели электромобилей уже в самое ближайшее время.

Вторая быстрозаряжаемая батарея, получившая название Stellary, в свою очередь изготовлена с использованием кремний-углеродного материала второго поколения и специального быстрозаряжаемого электролита. Благодаря этим инновационным компонентам, Stellary способна заряжаться с 10% до 70% всего за девять минут. Такая скорость зарядки позволяет обеспечить запас хода во внушительные 350 километров после пяти минут подключения к зарядной станции и впечатляющие 600 километров после 10-минутной зарядки.

Помимо выдающихся характеристик быстрой зарядки, батарея Stellary отличается уникальной конструкцией, позволяющей эффективно рассеивать тепло. Согласно информации, предоставленной Gotion High-Tech, 70% тепла, генерируемого батареей, может быть отведено за пределы аккумуляторного блока всего за три секунды, что является важнейшим фактором обеспечения безопасности. Надежность работы Stellary гарантируется применением беспроводной системы управления батареей. Производство этой инновационной батареи будет осуществляться на передовом заводе Gotion Gen7 уровня m, что позволит компании снизить производственные затраты на целых 50% по сравнению с традиционными методами изготовления аккумуляторов.

Помимо двух быстрозаряжаемых батарей, Gotion High-Tech представила на конференции еще одну многообещающую разработку — полностью твердотельную батарею Gemstone. Ее энергетическая плотность составляет 350 ватт-часов на килограмм, что на 40% выше, чем у большинства современных батарей типа NCM. Такие впечатляющие характеристики позволят существенно увеличить запас хода современных электромобилей и обеспечить более эффективное использование энергии. По плану компании, батарея Gemstone будет готова к выпуску в 2027 году, а ее коммерческая доступность ожидается в 2030 году. Ожидается, что электромобили, оснащенные этой передовой твердотельной батареей, смогут проезжать до 1 000 километров на одной зарядке, что станет настоящим прорывом в индустрии электротранспорта.

Представленные Gotion High-Tech технологии быстрой зарядки и твердотельных батарей способны значительно повысить привлекательность электромобилей для потенциальных покупателей. Сверхбыстрая зарядка батарей G-Current и Stellary позволит решить одну из главных проблем, сдерживающих массовое распространение электротранспорта — длительное время ожидания на зарядных станциях. Кроме того, переход на электромобили сулит владельцам целый ряд других преимуществ, таких как государственные налоговые льготы на приобретение, экономию на бензине и обслуживании, а также возможность ежегодно предотвращать попадание в атмосферу 10 000 фунтов углекислого газа — это тоже для многих важно в наше время.

Стоит отметить, что развитие инфраструктуры для электромобилей является одним из приоритетов администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. В рамках Двухпартийного закона об инфраструктуре, принятого в США, предусмотрено выделение значительных средств на создание широкой сети зарядных станций по всей стране. Так 30 мая были объявлены гранты на сумму 1,3 миллиарда долларов, которые будут направлены штатам, местным органам власти и различным организациям для развития инфраструктуры зарядки электромобилей.

Прорывные разработки Gotion High-Tech в области быстрозаряжаемых и твердотельных батарей, а также усилия правительства США по развитию инфраструктуры для электротранспорта, безусловно, будут способствовать ускорению перехода на экологически чистые виды транспорта. Преимущества электромобилей, такие как сокращение выбросов углекислого газа, экономия на топливе и обслуживании, а теперь еще и возможность сверхбыстрой зарядки, делают их все более привлекательной альтернативой традиционным бензиновым автомобилям. Можно с уверенностью сказать, что представленные китайской компанией инновационные технологии аккумуляторов станут важной вехой на пути к более экологичному и устойчивому будущему транспортной отрасли в целом.

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