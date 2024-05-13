ASTRA Bridge — уникальный передвижной мост для ремонта дорог

Чтобы обеспечить безопасность работников и минимизировать возможные неудобства, связанные с шумом, все ремонтные и строительные работы должны производиться днём, а не в ночное время. Однако на некоторых дорогах движение настолько плотное, что перекрывать их днём весьма проблематично. А что, если теперь в остановке движения вообще не будет необходимости?

Дорожное ведомство Швейцарии нашло решение данной проблемы. В сети появилось видео с передвижным мостом ASTRA Bridge, который позволит ремонтировать дороги, не перекрывая движение.

По сути ASTRA Bridge – это дорога над дорогой. Сооружение устанавливается на участке, нуждающемся в ремонте, и машины могут проезжать по нему, пока под мостом рабочие занимаются ремонтом.

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Расстояние под мостом составляет 5 метров в ширину и 3 метра в высоту. Этого достаточно, чтобы там спокойно помещалась спецтехника. Общая длина моста ASTRA составляет 236 метров, из которых для ремонта проезжей части доступно 100 метров. После завершения работ на одном участке мост перемещается на следующий.

Сначала устанавливаются самоходные мостовые балки, а затем с помощью строительного крана на них укладывается само дорожное покрытие. Установив мост ночью, ремонтные работы можно начинать уже днём. По мосту разрешено движение в две полосы с максимальной скоростью 60 км/ч.

Благодаря системе ASTRA Bridge ремонтные работы можно без проблем проводить днём, освободив рабочих от ночных смен. Кроме того, на их процесс никак не влияют погодные условия.

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