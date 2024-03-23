20 интересных научных фактов, о которых вы могли не знать

Погружение в науку опасно тем, что можно потерять связь с реальной жизнью, превратившись в нелюдимого и малопонятного гика. Но надо просто изменить подход, используя научные факты для демонстрации их связи с реальной жизнью. И тогда привычные нам явления или предметы престанут в новом свете. С помощью нескольких интересных научных фактов вы сможете прослыть интересным и умным собеседником, да и просто обогатить свой кругозор не помешает.

Пластиковые бутылки – основа ванильного ароматизатора

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Кто же не любит вкус ванили? Например, с мороженым он сочетается просто идеально. Однако знаете ли вы, что натуральная основа обеспечивает незначительную часть используемого в пищевой промышленности ванилина. На самом деле 85% его получают химическим путем, используя для этого продукты нефтехимии.

И раз способ производства известен, почему бы не применить его на ставшими ненужными пластиковые отходы? Этим вопросом озаботились химики университета Эдинбурга. Они решили получать ванилин из пластиковых бутылок! Для этого была генетически модифицирована кишечная палочка, которая в обычных условиях мирно живет в наших внутренностях. И этот микроорганизм научился расщеплять пластик сперва до терефталевой кислоты, а потом делать из нее ванилин.

Такой подход выглядит очень экологичным – он помогает избавиться почти от 80% отходов такого рода. Очень удобно, что можно одновременно и объем мусора уменьшить, и нарастить объем такой вкусной ванили, надо лишь не задумываться о ее происхождении.

Голова человечка LEGO не принесет вреда, если ее проглотить

Любой родитель при виде играющего с конструктором LEGO своего ребенка испытывает небольшое беспокойство. А вдруг ребенок вместо строительства возьмет, да проглотит мелкую деталь? Надо сказать, что этот вопрос находится под пристальным вниманием различных органов. Но ученые успокаивают родителей – ничего страшного не случится.

Педиатры одной из больниц Мельбурна в ходе своего исследования выяснили, что для здоровья детей проглоченные детали LEGO опасности не представляют. Медики самоотверженно решили поставить эксперимент на себе самих, глотая для этого головы человечков LEGO. Оказалось, что требуется в среднем 1,71 суток, чтобы детали прошли через всю пищеварительную систему и естественным образом вышли наружу без всяких осложнений для организма.

Так что родителям можно не переживать так сильно из-за проглоченных мелких деталей LEGO. Если голова игрушечного человечка сможет пройти через привратник желудка, то она вскоре выйдет из организма естественным путем.

Деревьев на Земле больше, чем в нашей галактике звезд

Космос пугает своей безграничностью. Можно вспомнить расстояния, которые свет преодолевает за тысячи и миллионы лет, размеры черных дыр, некоторые из которых больше нашей Солнечной системы, огромные звезды, рядом с которыми наше Солнце кажется мелким карликом. А уж сколько звезд в нашей Галактике! Их бесконечное число! Но больше ли их чем, к примеру, деревьев на нашей планете? Большинство ответит в пользу космических чисел, и это будет ошибкой.

Число звезд в нашем Млечном Пути относительно известно – оно составляет от 200 до 400 миллионов. Другой порядок числа коричневых карликов, это объекты – нечто среднее между Юпитером и звездой. Таких космических тел насчитывается уже от 25 до 100 миллиардов. Вот только деревьев на нашей планете насчитывается больше трех триллионов! И надо сказать, что это число когда-то было значительно больше. Еще 12 тысяч лет назад, когда зародилась наша цивилизация, на Земле было на 46% больше деревьев. Очевидно, что это деятельность человека так значительно повлияла на число крупных растений.

Ядовитые птицы существуют!

На Земле существует немало существ, которые защищают себя ядом. Но на ум прежде всего приходят змеи, насекомые, пауки и лягушки. Птицы в этот ряд явно не стремятся войти. Вот только некоторые пернатые своими ядовитыми возможностями ни в чем не уступают другим опасным существам. В качестве примера можно привести двуцветную дроздовую мухоловку, известную также, как новогвинейский двухцветный питоху.

Это родственник воробья, но вовсе не такой же безобидный. Эта птица опасна для своих врагов – на перьях и коже питоху содержится яд батрахотоксин. Точно такой же имеется у печально известных лягушек‑листолазов.

Этот яд через слизистую проникает в организм и может остановить сердце. Сами питоху этот токсин производить не умеют, однако они активно поедают ядовитых жуков, что и помогает накопить опасное вещество в своем теле.

Питоху не отравит врага, который рискнет прикоснуться к птице, в отличие от лягушек. Так что пернатое существо можно даже осторожно взять в руки. Но вот есть его точно не стоит! Сама по себе попытка ощипать птицу приведет к жжению кожи на руках, а употребление мяса птицы точно сопряжено со смертельным риском! Тело птички в 250 раз токсичнее стрихнина! Зачем же питоху вообще нужна такая ядовитость? Она помогает бороться с кожными паразитами. Также яд неумолимо сокращает число хищников, которые рискнут отведать птицу. Так питоху даже после своей смерти помогают выжить своему виду.

Но питоху далеко не единственная ядовитая птица, хотя другие ей и уступают по этим возможностям. Даже обыкновенный перепел поедает ягоды болиголова, а съевшие его охотники почему-то удивляются появившейся диарее и тошноте. Токсинами питаются шпорцевый гусь, австралийский бронзовокрылый голубь и пурпурный танагровый певун, делая себя непривлекательной добычей.

Изначальный цвет моркови

Морковь – обычный овощ, который не представляет собой особого интереса. Тем более, цвет у него один и тот же. Однако есть у этого корнеплода своя история. Свой оранжевый цвет морковь вообще заполучила относительно недавно! Изначально цвет корнеплода был безликим белым, как у репы или пастернака. Около 1100 лет назад люди смогли вывести фиолетово-пурпурную разновидность. И ей тут же стали отдавать предпочтение. Во-первых, она явно отличалась от дикой моркови, во-вторых, просто была красивее.

Есть любопытная версия о том, что оранжевую морковь вывели голландцы, таким образом попытавшись доказать свою лояльность принцу Вильгельму Оранскому. У того был трехцветный флаг, бело-сине-оранжевый. Именно последний, самый яркий цвет селекционеры решили и увековечить с помощью моркови.

Однако эта версия убедительной кажется далеко не всем. Ученые считают все же, что оранжевая морковь появилась раньше, в XVI веке и в Италии-Испании. А популярность свою она обрела за счет более плотной мясистой структуры, нежели фиолетовый собрат. И уже голландские купцы развезли оранжевую морковь по Европе и Америке.

Надо сказать, что и фиолетовая морковь никуда не исчезла – при должном желании можно найти немало разноцветных видов корнеплода. Он бывает белым, красным, пурпурным и т.д.

Лягушка и кролик – основа теста на беременность

В настоящее время тест на беременность – обычный для любой аптеки товар. Но еще сотню лет назад такого способа получить нужную информацию просто не существовало, между тем ответ на вопрос требовался. И в 1938 году доктор Эдвард Элкан придумал весьма необычный способ определения беременности женщин. Тест получил имя Хогбена, в честь биолога, который занимался исследованием африканских шпорцевых лягушек.

Немного странно, что в таком интимном вопросе потребовалась вдруг лягушка. И способ выглядит тоже небанальным. Надо вколоть в бедро амфибии мочу потенциально беременной женщины. Если лягушка начнет метать икру, то можно говорить о будущем материнстве испытуемой. С самой же лягушкой ничего плохого не происходит – она таким образом реагирует на хорионический гонадотропин, гормон беременности.

И способ этот оказался настолько действенным, что с 1930-х по 1950-е тысячи лягушек в больницах всего мира разводились как раз для проведения тестов на беременность. Только в 1960-х врачи стали отказываться от живых инструментов. Ведь тогда стали появляться наборы для иммунологических тестов, которые базируются на привычных нам уже принципах.

Надо сказать, что тест Хогбена, хоть и кажется удивительным, стал большим шагом вперед. До того, как придумали использовать лягушек, аналогичным инструментом выступали кролики. И это было куда более жестоко – крольчихам вкалывали мочу, а через несколько дней несчастных животных вскрывали и проверяли размер их яичников. Если те увеличивались, то можно говорить о беременности женщины. Этот тест придумали в 1931 году Морис Фридман и Максвелл Эдвард Лэпхэм. К счастью для кроликов после изучения шпорцевых лягушек именно они и стали основным инструментом выявления беременности. Да и убивать целого кролика ради результата одного теста – слишком уж жестоко.

А у англичан эта история сохранилась во фразе «крольчиха умерла». Ее употребляют в качестве объяснения ситуации «женщина в положении». Многие считали, что убивала крольчиху моча именно беременной дамы, тогда как урина женщины не в положении такого эффекта не оказывала. Но на самом деле все куда прозаичнее – животное гибло в результате самого вскрытия.

Кошки всегда приземляются на четыре лапы

И этот факт действительно имеет под собой научную основу. Кошки, с какой бы высоты не падали, и в каком бы положении изначально не находились, всегда приземляются на четыре лапы. Этот рефлекс проявляется уже у котят, закрепляясь к 6-7 неделе их жизни. А приземляться таким образом кошка может за счет своего гибкого позвоночника и отсутствия ключицы. Чтобы развернуться в воздухе на 180 градусов, хватает всего 30 сантиметров полета. И хвост тут не играет роль двигателя – и без него кошки справляются с задачей, используя взамен задние лапы.

У кошек отличный вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. Помогает выжить при падении еще и рефлекторное расставление лап в стороны, что увеличивает поверхность тела. В результате с какой бы высоты это животное не падало, его скорость не превысит 100 км/час. А математики даже разработали теорию «Задача о падающей кошке», которая посвящена изгибам тела летящего вниз животного. Ученые выяснили, что для переворота в воздухе кошка изгибает тело посередине, после чего начинает вращать вокруг оси переднюю и заднюю свои части, меняя еще и направление изгиба.

Банан – самый радиоактивный фрукт

К неожиданным выводам пришли ученые Пекинского университета аэронавтики и астронавтики. Они выяснили, что самым радиоактивным фруктом является банан! Да-да, тот самый популярный и обычный для нас фрукт. Содержащийся в нем калий-40 дает пусть небольшое, но ионизирующее излучение. Сам калий с радиацией ничего общего и не имеет, более того, он даже важен для организма человека. Но вот его родственник, калий-40, является радиоактивным изотопом. Это крупнейший естественный источник ионизирующего излучения. Правда, говорить о вреде бананов все же нельзя – содержание опасного вещества в них очень уж мало, да и избыток калия выводится из организма за счет метаболизма. Тем не менее радиоактивность фруктов неоднократно вызывала ложное срабатывание детекторов ионизирующей радиации.

Зато сторонники ядерной энергетики ввели в обиход термин «банановый эквивалент». С его помощью можно оценить воздействие радиоактивного источника. Известно, что в одном 150 граммовом фрукте содержится около 520 пикокюри излучения. Если есть один банан в день, то можно получить суммарную годовую дозу излучения в 36 микрозивертов. Например, стакан молока в 75 раз меньше бананового эквивалента. А за год с едой человек получает суммарную дозу в 400 микрозивертов, но это всего лишь десятая часть общей полученной дозы. Среди других продуктов с повышенным природным уровнем радиации можно отметить картофель, бобы, семечки подсолнечника.

Дальтонизм чаще встречается у мужчин

Дальтонизм – это довольно распространенное заболевание глаз, которое характеризуется утратой возможности различать один или несколько цветов. Надо сказать, что такое нарушение зрения в той или иной мере наблюдается чуть ли у половины людей. Чаще всего оно врожденное, но может быть и приобретенным. Название заболевания связано с именем английского ученого Джона Дальтона, который в 26 лет вдруг узнал о собственной цветовой слепоте, описав этот дефект зрения.

Причина дальтонизма – унаследованная проблема развития одного или нескольких наборов колбочек в глазе. И гены, которые больше других отвечают за развитие самых распространенных форм дальтонизма, находятся на X-хромосоме. У женщин же их две, так что дефект в одной может быть компенсирован другой. У мужчин же Х-хромосома одна, так что естественный механизм компенсации просто отсутствует.

Лечения от дальтонизма не существует, но в целом эта проблема незначительна и позволяет большинству людей к ней адаптироваться. Лишь только у людей с полным дальтонизмом снижается острота зрения и наблюдается дискомфорт в условиях избыточной освещенности.

Бо́льшая часть массы тела человека принадлежит не нам, а микроорганизмам

Если начинать изучать человеческое тело с точки зрения химии или биологии, можно прийти к несколько пугающим выводам. Последние открытия ученых заставляют иначе взглянуть на то, чем или кем мы являемся, а также переосмыслить наши заболевания. Оказалось, что лишь 43% клеток в нашем организме – собственно, человеческие. Остальные же принадлежат нашим микроскопическим колонизаторам. И если в нашем геноме 20 тысяч генов, то сумма генов всех живущих в нас существ превышает 20 миллионов. Наше тело – ходячее сообщество микроорганизмов, микробиом. Людьми нас делает именно сочетание нашей ДНК и ДНК микробов.

Эти невидимые микроорганизмы живут в каждой частичке нашего тела, избавиться от них невозможно, как бы тщательно мы не мылись. Да и надобности в этом нет. Среди наших «постояльцев» бактерии, вирусы, грибки и археи. Больше всего их в кишечнике, где мало кислорода.

Понимание истинной картины позволяет обратить внимание на взаимосвязь микробиома человека и его болезней. В перспективе человек сможет получиться паспорт своей микрофлоры, что позволит улучшить диагностику еще на ранних стадиях. Ученые пересматривают свое отношение к миру микробов, раньше с ними только боролись.

Ношение галстука мешает притоку кислорода к мозгу

Галстук является символом интеллекта и профессионализма, вот только ношение такого предмета может быть не таким уж и безопасным для здоровья. Так, слишком туго завязанные галстуки повышают давление в глазах, что может повысить риск появление глаукомы. А в 2018 году появилось исследование, согласно которому галстуки в среднем на 7,5% уменьшают приток крови к мозгу. В свою очередь, это вызывает головокружение, тошноту и головные боли.

В целом здоровый организм способен противостоять такому изменению давления. Но в случае проблем со здоровьем, например, у людей, страдающих ожирением, курящих или с повышенным давлением, это может стать тревожным сигналом. Так что при ощущении описанных выше симптомов можно посоветовать для начала снять галстук.

Ошибочные карты мира

Очертания нашего мира известны любому еще со школы, ведь карта мира висит, кажется, в каждом классе. Вот только каждая напечатанная карта по определению ошибочна! Дело в том, что задача этой схемы – обеспечить максимально простое представление мира. Абсолютно точная карта всегда должна быть в натуральную величину, в противном случае она будет иметь сокращения и допущения. Да и Земля наша – круглая, а бумага отображает плоскость.

На небольших участках кривизну не заметить, но для отображения всего глобуса на плоском листе его придется или растянуть, или разрезать. Есть много способов сделать это, но сегодня чаще всего используется проекция Меркатора, изобретенная фламандцем Герардом Меркатором еще в 1569 году.

Представьте себе завернутый вокруг экватора лист бумаги, на котором нарисованы континенты. На нем север будет сверху, а береговая линия имеет правильную форму, что делает ее удобной для навигации. Но цилиндр сверху и снизу открыт, что не позволяет отобразить полюса, а расстояния между севером и югом становятся все более растянутыми по мере удаления от экватора. В результате на карте Меркатора Аляска выглядит такой же крупной, как и Бразилия, хотя она в 5 раз меньше. Гренландия же кажется вообще в 14 раз крупнее, чем она есть.

Сегодня цифровые карты уже могут отображать Землю в виде глобуса, эта возможность есть у Google Earth. Тем не менее проекция Меркатора используется и там, этот ошибочный карт вариант все еще самый популярный.

Цепные пилы были изобретены для помощи при родах

Люди давно уже пользуются пилами для резки древесины. Но первые автоматизированные устройства появились в XIX веке. Что самое интересное – первые прародители современной бензопилы являлись медицинскими инструментами. А нужны они были для оказания помощи при родах! Воображение наверняка нарисует вам страшные картины, но будьте уверены, врачи того времени не резали женщин живьем бензопилами.

Оригинальная цепная пила, придуманная шотландскими врачами Джоном Эйткеном и Джеймсом Джеффреем, выступала в качестве гибкого инструмента для работы с больными костями. Одним из первых остеотомов стала гибкая пила, созданная немецким врачом Бернардом Гейне в 1830 году. Ею отрезали плоть, хрящи и кости матери, если ребенок застревал в родовых путях. Цепь пилы приводилась в движение зубчатым колесом с помощью ручки, тогда инструмент стал настоящим чудом. К счастью, медицина смогла уйти от таких операций и инструментов для них. Роды стали намного безопаснее, а кесарево сечение куда более успешной операцией.

А известная нам сегодня бензопила для нарезания дров появилась в начале XX века. В 1883 году был получен патент на цепную пилу, а в 1918 году была создана первая портативная цепная пила. А через несколько лет механизм уже стали приводить в действие с помощью электричества и бензина.

Футбольные команды в красной форме показывают лучший результат

Не секрет, что цвет одежды влияет на восприятие вас другими людьми и может даже влиять на самочувствие самого человека. И этот психологический эффект оказывает влияние даже на спортивные мероприятия. Исследования влияния цвета на наше состояние еще ведется, но уже есть результаты исследований, в которых люди в красных и черных футболках кажутся более привлекательными, чем в одежде другого цвета. Неудивительно, что анализ футбольных матчей за последние 55 лет показал преимущество в домашних матчах команд в красной форме. Видимо, футболисты в ней чувствуют себя более уверенно и лучше поддерживаются трибунами.

Ношение одежды, связанной с профессией, тоже улучшает когнитивные процессы. Например, человек в спортивной одежде с большей вероятностью и спортом заниматься будет. А творческим людям можно посоветовать носить зеленую одежду, которая улучшит их способности.

Бегемоты не умеют плавать

Всем известно, что неповоротливые бегемоты лишь кажутся неуклюжими. Это очень опасные существа, как на суше, так и в воде. Несмотря на свой вес до 4 тонн, бегемоты могут разгоняться до 50 км/час. Но при этом парнокопытное, хоть и проводит большую часть своей жизни в воде, плавать то и не умеет! Бегемот никогда не теряет связи с почвой. В воде животное отталкивается от дна и всплывает для дыхания, а потом снова спускается вниз. Фактически, можно говорить о медленном галопе по руслу реки.

И это становится возможным, благодаря особенным свойствам тела бегемотов. У них идеальный баланс между обтекаемостью тела и плотностью костей. Это делает воду отличной микрогравитационной средой для бегемотов, в ней они даже спариваются и рожают. А быстрому движению по скользкому дну помогают перепончатые лапы. Также бегемоты хорошо контролируют свое движение и могут задерживать на несколько минут дыхание. И даже спать гиганты могут под водой – рефлекс позволяет им вплывать, вдыхать и снова погружаться вниз.

Большинство рыжих кошек – самцы

Ген рыжих волос иногда исследователи называют геномом имбиря. Но у кошек он работает иначе, чем у людей. В результате рыжие самки появляются на свет намного реже, чем самцы. У кошек отвечающий за рыжий цвет ген находится в Х-хромосоме. Но их у женщины целых две, стало быть, для приобретения соответствующего цвета надо иметь две копии этого гена, что снижает вероятность события. У самцов же Х-хромосома одна.

Такой расклад приводит к соотношению рыжих кошек к рыжим котам 1:3. Рыжие котята появляются на свет от отца черепахового окраса или от рыжих самок, а если оба родителя рыжие, то и котята будут у них рыжего цвета.

О том, почему рождаются рыжие люди и чем они отличаются от остальных мы подробно рассказали в этом материале.

У животных может присутствовать аллергия на человека

Никого не удивляет наличие у человека аллергии на то или иное животное. Но задумываемся ли мы, насколько самим животным комфортно находиться рядом с нами? Оказывается, и они могут испытывать аллергию на человека. Сама по себе эта реакция – чрезмерный ответ иммунной системы на раздражающие ее вещества: пыльцу, слюну других существ, орехи и т.д.

У животных, как и у людей, тоже может быть аллергия на разные вещества. Редко, но случается нежелательная реакция на наши омертвевшие клетки кожи, то есть на перхоть. Но у домашних животных может быть даже аллергия друг на друга! Общие же симптомы реакции похожи на те, что и у нас: затрудненное дыхание, раздражение кожи. Если вам кажется, что у вашего питомца аллергия на что-то, то стоит обратиться к ветеринару.

Кирпичи LEGO выдерживают давление лучше бетона

Кубики LEGO таят в себе немало сюрпризов. Если пытаться возвести высоченное здание из конструктора, то остановит проект не прочность фундамента, а общая стоимость изделия. Дело в том, что пластик, используемый в LEGO, это полимер акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС). И он выдерживает нагрузку даже лучше бетона! В 2012 годы было проведено исследование, которое показало, что кирпичик LEGO выдерживает вес 375 тысяч других кубиков, прежде чем сломается. Теоретически это может позволить построить башню высотой в 3,5 километра.

И существуют даже методы строительства в стиле LEGO, которые используют другие материалы. Так, в несъемной бетонной опалубке (ICF) боки собираются в стены, а потом туда закачивается бетон. Полистирол обеспечивает форму и изоляцию.

А в развивающихся странах переплетенные блоки из спрессованной земли, смешанной с небольшим количеством цемента, выступают дешевой заменой кирпичам и раствору.

У самой большой в мире бабочки размах крыльев в 30 сантиметров

Если вы считаете бабочек мелкими насекомыми, которых можно поймать ладонью, то это – ошибка. Всего в мире насчитывается 17 500 видов этих существ. Они являются важными опылителями растений. Живут бабочки на всех континентах планеты, кроме Антарктиды, этих существ привлекают яркие цветы и ароматы.

И пока непонятно, какую же бабочку можно считать самой крупной в мире – неясны параметры для этого. Ночная бабочка «тизания агриппина» (совка агриппина) имеет размах крыльев от 25 до 30 сантиметров. Встретить это редкое крупное насекомое можно вечером в Центральной и Южной Америке, оно своими размерами напоминает птицу. Не особенно уступает этой бабочке своими размерами птицекрылка королевы Александры. Проживает насекомое в Новой Гвинее, причем высоко в деревьях. В Лондонском музее хранится экземпляр этой бабочки с размахом крыльев в 27 сантиметров. Птицекрыл удивляет ярким окрасом своих крыльев, напоминающим выраженными пятнами тропические цветы.

Когда мы плохо спим, то лучше запоминаем сны

Сон – очень важная часть нашей жизни, которую еще предстоит исследовать. Ученые уже выяснили, что частые кошмары связаны с ухудшением субъективного качества сна. Плохие сны беспокоят нас, что не мешает быстро заснуть или вообще не дает сделать это. Но связь между сновидениями и качеством сна двусторонняя. Мы с большей вероятностью запомним сон, если от него проснемся. Так что плохой сон, когда мы несколько раз просыпаемся ночью, на самом деле помогает запомнить наши видения. Есть в расстройстве сна, как оказалось, своя польза.