Если вы смотрите длинное видео на YouTube и хотите поделиться с другом определенным моментом в середине, эта инструкция поможет вам сделать это легко и просто. Когда получатель перейдет по вашей ссылке, видео начнется не с начала, а с выбранного вами момента.

Мы расскажем, как создавать ссылки на определенные фрагменты видео на YouTube, как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

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Как поделиться ссылкой на определенный момент YouTube-видео на компьютере?

Существует два простых способа поделиться ссылкой на определенный момент видео на компьютере:

Первый способ

1. Откройте нужное видео на YouTube в любом браузере на вашем компьютере.

2. Выберите момент, которым хотите поделиться.

3. Нажмите на видео правой кнопкой мыши и выберите опцию «Копировать URL видео с привязкой ко времени».

4. Поделитесь скопированной ссылкой.

Когда получатель перейдет по вашей ссылке, видео запустится не с начала, а с выбранного вами момента.

Второй способ

Этот метод так же прост, но требует немного больше времени:

1. Откройте видео на YouTube в любом браузере своего компьютера.

2. Под видео нажмите кнопку «Поделиться».

3. Установите галочку рядом с меню «Начало», введите нужное время и нажмите клавишу «Enter».

4. Нажмите «Копировать» и поделитесь ссылкой.

Как поделиться ссылкой на определенный момент YouTube-видео на мобильных устройствах в приложении YouTube?

Если вы предпочитаете использовать приложение YouTube, следуйте этим простым шагам:

1. Запустите видео в приложении и нажмите кнопку «Поделиться».

2. Установите переключатель «Начало» в положение «Включено», введите нужное время. Нажмите «Копировать ссылку».

3. Вставьте скопированную ссылку в мессенджер или другое приложение, через которое хотите поделиться.

Как добавить временную метку в любое видео на YouTube?

1. Приведите ссылку на видео в YouTube к виду https://youtu.be/7NOJGxQVXUw или https://www.youtube.com/watch?v=7NOJGxQVXUw

2. В конце ссылки добавьте «?t=2m30s» или «?t=150s». Обратите внимание, что «m» означает минуты, а «s» — секунды. Введите нужное вам время.

Если видео очень длинное, вы можете использовать «h», что означает часы.

Для ссылки вида https://youtu.be/abcd123, вы можете использовать «?t=», например: https://youtu.be/7NOJGxQVXUw?t=190s

Если ссылка полная и выглядит как https://www.youtube.com/watch?v=abcd123, вам нужно заменить знак вопроса «?» на символ «&», например, https://www.youtube.com/watch?v=7NOJGxQVXUw&t=190s

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