В России официально заблокировали FaceTime от Apple

Вслед за постепенным выдавливанием WhatsApp, Роскомнадзор официально подтвердил начало блокировки другого популярного сервиса для видеозвонков — Apple FaceTime. Это не спонтанное решение, а закономерный шаг в рамках последовательной политики, направленной на контроль над коммуникациями и продвижение отечественных аналогов. Эксперты сходятся во мнении: процесс, который многие наблюдали с августа, вступает в решающую фазу.

Пользователи по всей России с начала сентября жаловались на сбои в работе FaceTime. Теперь, по информации ТАСС со ссылкой на ответ ведомства, Роскомнадзор дал официальное объяснение: сервис, по данным правоохранительных органов, используется для организации террористических действий, вербовки и мошенничества. Но главной мишенью остается WhatsApp, принадлежащий запрещенной в России компании Meta.

Ограничения здесь вводятся поэтапно. В августе были заблокированы голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, которые, по заявлению Минцифры, стали основными платформами для мошенников. В октябре последовали частичные ограничения работы приложения. А 28 ноября РКН заявил о начале «поэтапной блокировки», предупредив, что в случае неисполнения требований мессенджер будет отключен полностью. Пользователи уже ощутили это на себе: сообщения отправляются с задержкой, фото и видео зависают.

Почему это происходит сейчас?

Почему эти решения приняты сейчас, а не, например, в 2022 году? Аналитики указывают на несколько ключевых причин.

1. Системное неисполнение законов. Эксперты, включая председателя совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, называют конкретные нормативные акты, которые игнорируют платформы:

«Пакет Яровой»: Требует хранить данные пользователей (разговоры, переписку) на территории России и предоставлять их правоохранителям. WhatsApp с его сквозным шифрованием принципиально не может этого сделать.

«Закон о персональных данных»: Обязывает хранить информацию о россиянах внутри страны, чего не происходит.

«Закон о приземлении»: Требует от иностранных IT-гигантов открывать официальные представительства в РФ. У запрещенной Meta их нет и быть не может.

2. Инцидент с утечкой дипломатических переговоров. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал дополнительным триггером недавнюю публикацию Bloomberg с расшифровками бесед помощника президента Юрия Ушакова. Хотя официально публикацию назвали фейком, сам Ушаков ранее допускал, что утечка могла произойти через WhatsApp.

3. Стратегия импортозамещения. Власти прямо заявляют о завершении работы по замене иностранных сервисов.

«Благодаря стремительному развитию национальной платформы MАХ работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается», — отметил глава профильного комитета Госдумы Сергей Боярский.

Продвижение отечественных платформ, которые могут работать даже при ограничении мобильного интернета (как VK Мессенджер или «Яндекс Мессенджер»), стало государственным приоритетом.

Что делать пользователям?

В Роскомнадзоре подчеркивают, что ограничения вводятся постепенно, чтобы дать людям время перейти на альтернативные сервисы. Однако масштаб предстоящего перехода колоссален: по данным Mediascope, месячная аудитория WhatsApp в России составляет 97 миллионов человек.

Не все поддерживают жесткий сценарий. Бывший премьер-министр Сергей Степашин высказался за точечную борьбу с преступным контентом вместо тотального запрета, напомнив о неэффективности подобных мер в прошлом.

Эксперты по кибербезопасности, такие как Игорь Бедеров, советуют не ждать последнего дня, а действовать на опережение: заранее договориться с важными собеседниками об альтернативном канале связи, а также сохранить ценную информацию — историю чатов, медиафайлы — путем архивирования.

Прогнозы относительно сроков полной блокировки разнятся. Аналитик Эльдар Муртазин предполагает, что WhatsApp может стать недоступным в течение двух месяцев. Опыт с заблокированным в декабре 2024 года Viber показывает, что процесс после начала ограничений может быть необратимым.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос