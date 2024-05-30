У каждого поколения есть свои кумиры и герои. Для нынешней молодежи одним из них может стать MythicalRocket (или просто Ракета) — 17-летний подросток, ставший живой легендой благодаря своему редкому таланту к сверхскоростному набору текста. Способность, которую публика обычно видит лишь в фантастических блокбастерах вроде «Брюс Всемогущий», где герой Джима Керри печатает буквально со скоростью света, опережая даже взгляд зрителя.

Для Ракеты такой темп вполне реален и обычен. Более того — это его суперсила, с которой он готов бросить вызов самому себе, планомерно повышая и без того запредельные показатели. В одном из многочисленных интервью юный чемпион признается, что вполне способен превзойти свой нынешний рекорд в 304,76 слов в минуту. Для сравнения: обычный взрослый человек в среднем печатает со скоростью всего 40 слов! То есть Ракета в 7,5 раз быстрее любителя, а многих профессиональных стенографистов, использующих спецклавиатуры и фонетические сокращения, он обгоняет на добрую треть!

При своем нынешнем рекордном темпе целый роман «Хоббит» Ракета смог бы набрать на компьютере менее чем за 6 часов! Причем делает он это на обычной QWERTY-клавиатуре, знакомой каждому офисному работнику. Возникает резонный вопрос: как обычный школьник, не проходивший специальных курсов машинописи, достиг такого невероятного мастерства?

Сам Ракета рассказывает, что его увлечение скоростным набором зародилось около 3 лет назад. В школе отдельного предмета для этого не было, но парню попадались простенькие онлайн-игры вроде печатания на время. Постепенно развивая свои способности, он ставил все новые рекорды для себя: 150, 160, 200 слов в минуту.

«Каждый день я уделял по 15-30 минут, чтобы вбивать тексты изо всех сил, — рассказывает юный рекордсмен. — На сервисе Monkeytype у меня самые высокие результаты в мире за 60 секунд и за 15 секунд. Есть и другие рекорды, но про них мало кто знает».

Достигнув нынешней ошеломляющей скорости в 304 слова за минуту, Ракета не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах — поставить новые мировые рекорды в оставшихся дисциплинах. А также опробовать клавиатуры и раскладки помимо привычной QWERTY. Ведь возможно, необычная эргономика позволит ему перейти рубеж в 300 слов на постоянной основе.

Впрочем, кардинальная смена раскладки с QWERTY пока что кажется Ракете слишком радикальным шагом и большим риском сбиться с наработанных скоростных навыков. Хотя в будущем он не исключает и такого эксперимента, если удастся найти более удобную и эффективную альтернативу классической раскладке.

В ближайших планах у юного вундеркинда — временный перерыв от активных клавиатурных тренировок. Нужно закончить школу и определиться с дальнейшим образованием. По предварительным раздумьям, Ракета хочет связать карьеру с программированием или кибербезопасностью. А возможно, освоит и графический дизайн. Но где бы ни пролегла его дальнейшая стезя, феномен пальцев, способных мелькать быстрее самого зоркого взгляда, сможет стать его козырем в любой компьютерной профессии.

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