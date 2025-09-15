Сентябрьская презентация линейки iPhone 17 позади, и теперь внимание отрасли переключилось на ближайшие планы компании Apple.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Марк Гурман из Bloomberg в своем дайджесте Power On сообщает, что Apple готовит около десяти новых продуктов к концу 2025 – началу 2026 года.

10 новых устройств, которые Apple представит в ближайшие месяцы

1. Apple TV: переход на мощный чип A17 Pro, поддержка обновленной Siri на основе Apple Intelligence и, возможно, чип N1 с Wi-Fi 7. Камера для FaceTime пока под вопросом.

2. HomePod mini: апгрейд до чипа S9 или новее, улучшение качества звука и внедрение чипа UWB второго поколения. Возможно, появятся новые цвета.

3. AirTag: увеличение радиуса действия до трех раз, более защищенный динамик и уведомления о низком заряде.

4. iPad Pro: флагманский чип M5, две фронтальные камеры для удобной работы в любом положении. Ожидается выход в октябре.

5. Vision Pro: более мощный чип (M4 или M5), новый удобный ремешок и цвет «серый космос».

6. iPhone 17e: преемник iPhone 16e с чипом A19, как у флагманских моделей. Выход запланирован на март.

7. MacBook Pro и MacBook Air: модели на базе чипов M5, вероятно, появятся в начале 2026 года.

8. Studio Display: новая версия с мини-LED подсветкой. Выход — конец 2025 – начало 2026 года.

9. Apple Home Hub: долгожданный умный хаб для дома. Анонс может состояться в марте следующего года.

Пока неясно, как Apple представит эти новинки. Возможно, будет отдельное мероприятие или ограничатся пресс-релизами. Однако выход нового чипа M5 до конца года, вероятно, потребует специального события, как это было с предыдущими поколениями чипов Apple Silicon.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос