По информации журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана, в марте 2025 года компания Apple планирует представить новое устройство — дисплей-хаб для управления «умным домом» на основе искусственного интеллекта.

По его словам, размер дисплея составит примерно 6 дюймов. Он будет напоминать iPad, но будет иметь квадратную, а не прямоугольную форму, а также более толстые рамки по краям. В верхней части передней панели устройства будет размещена камера, которая позволит совершать видеозвонки через FaceTime. Кроме того, в корпус будут встроены динамики, а также аккумуляторная батарея. Хаб будет предлагаться в двух цветовых вариантах: серебристом и черном.

Устройство получит сенсорный интерфейс, напоминающий watchOS (операционной системы для Apple Watch) и недавно представленный режим «Ожидания» на iPhone. Кроме того, панель получит поддержку функций Apple Intelligence, а также возможность управления голосом при помощи усовершенствованного асисстента Siri. Это значительно упростит навигацию в приложениях и выполнение различных задач, а также обеспечит легкий доступ к управлению устройствами «умного дома».

На рабочем столе устройства можно будет размещать настраиваемые виджеты. С их помощью пользователь сможет получать информацию о погоде, предстоящих встречах, а также просматривать слайд-шоу из фотографий или важные элементы управления домом.

Новое устройство будет интегрировано в уже существующую программную платформу для управления «умным домом» — Apple HomeKit. С ее помощью можно управлять различными устройствами, включая термостаты, освещение, замки, камеры видеонаблюдения, датчики, вентиляторы и т.д. Apple поддерживает сотни аксессуаров для HomeKit, а также предлагает планы онлайн-хранения записей с камер видеонаблюдения в облачном хранилище iCloud.

Помимо управления «умным домом» и возможности осуществлять звонки посредством FaceTime, устройство будет оснащено несколькими популярными приложениями от Apple, Apple Music, «Заметки», «Календарь» и «Фото». Однако отдельный магазин приложений устройство не получит.

Apple пытается составить конкуренцию Amazon и Google, которые уже предлагают подобные устройства — Echo Hub и Nest Hub, соответственно. Вероятно, Apple установит на свой хаб такую же цену, как и на продукты оппонентов: Echo Hub стоит 150 долларов, а Nest Hub Max — 230 долларов.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос