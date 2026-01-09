Тим Кук, возглавляющий компанию Apple с 2011 года, дал понять, что устал и хотел бы снизить нагрузку. По данным инсайдеров, еще в прошлом году совет директоров ускорил планирование этого перехода.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

На роль нового главы корпорации рассматривают нескольких кандидатов, и, как свидетельствует подробный материал The New York Times, фаворитом этого забега считается Джон Тернус, старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения.

Кто такой Джон Тернус?

Джону Тернусу 51 год, и он представляет собой полную противоположность нынешнему генеральному директору Apple. Если Кук — мастер глобальной стратегии, переговоров и публичной политики, то Тернус всю жизнь остается инженером и «продуктовиком». Он присоединился к Apple в 2001 году, начав с разработки iMac, и прошел путь до руководителя всего аппаратного направления. Его стиль работы определяют как осторожный, методичный и нацеленный на детали. Коллеги отмечают его умение находить баланс между инновациями и рентабельностью, между добавлением новых функций и строгим контролем над себестоимостью.

Именно ему приписывают ключевые решения последних лет. Тернус был архитектором перехода Mac с процессоров Intel на собственные чипы Apple Silicon в 2020 году — революционного шага для индустрии. Он же курировал создание нового тонкого дизайна для MacBook Air и, по некоторым данным, вовлечен в эксперименты компании со складными смартфонами. При этом, как отмечают бывшие сотрудники, внутри компании его считают скорее блестящим менеджером, доводящим продукты до совершенства, чем создателем принципиально новых категорий устройств с нуля.

Другие сильные игроки

Несмотря на то, что Тернус выглядит главным претендентом, Кук, по данным источника, готовит к возможной роли CEO и других ключевых руководителей, создавая здоровую конкуренцию. Среди них:

Крейг Федериги (56) , старший вице-президент по разработке программного обеспечения, публичное лицо основных операционных систем компании.

, старший вице-президент по разработке программного обеспечения, публичное лицо основных операционных систем компании. Эдди Кью (61) , старший вице-президент по сервисам, отвечающий за стремительно растущий бизнес подписок (Apple Music, TV+, Fitness+).

, старший вице-президент по сервисам, отвечающий за стремительно растущий бизнес подписок (Apple Music, TV+, Fitness+). Грег Джозвиак (61 год) , старший вице-президент по мировому маркетингу, один из самых медийных руководителей Apple.

, старший вице-президент по мировому маркетингу, один из самых медийных руководителей Apple. Дейдра О’Брайен (60 лет), старший вице-президент по розничной торговле и персоналу, управляющая огромной сетью магазинов и кадровой политикой.

Этот список показывает, что совет директоров может выбрать как «технаря», продолжающего курс на глубокую интеграцию железа и софта, так и руководителя с опытом в маркетинге, сервисах или глобальных операциях.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос