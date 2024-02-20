Изучение иностранных языков всегда способно преподнести сюрпризы. Особенности русского языка, к которым мы привыкли, изучающего наш язык тоже способны немало удивить. Множество омонимов откровенно путают и ставят в тупик. В английском языке тоже есть свои непонятные нюансы. Так, слово «Turkey» относится не только к географии, означая страну Турцию, но еще и почему-то индейку. Кажется, что между ними может быть общего? Но на то есть свои объяснения.

Читайте "Яблык" в Telegram и смотрите в YouTube. Подписывайтесь!

Почему индейка так называется?

Это сейчас индейка никакая не экзотика для нас, но в свое время птицу одомашнили коренные обитатели Нового света. Именно с индейцами и связано русское название выращиваемой ими курицы – индейки. И тут причиной то самое известное заблуждение Колумба, который до конца своих дней верил в то, что открыл новый путь в Индию, а на самом деле оказалось, что это был новый континент. Французы стали называть одомашненную птицу новых земель петухом из Индии (coq d’Inde), потом этот термин перешел и к нам.

Почему англичане называют индейку turkey?

В Англии же популярностью пользовались цесарки. И этих птиц ввозили в страну из Турции, назвав turkey cock (турецкий петух). И неважно было, что цесарка родом вовсе не из Турции, а из Африки. А в Америке белые колонисты распробовали вкус местного родича цесарки. И эту птицу стали продавать в Англию. Там она ожидаемо тоже понравилась, ведь оказалась так похожа на любимую цесарку. И индейку тоже стали называть аналогично, turkey cock, а потом и просто turkey. Вот только слово это пишется в данном контексте с маленькой буквы. Со временем индейка смогла вытеснить из рациона островитян менее вкусную цесарку, но оставила за собой прозвище не столь удачливого кулинарного конкурента. А цесарка со временем вернула себе свое изначальное название «guineafowl».

При написании слова его контекст понятен — с большой буквы пишется страна, а с маленькой – название птицы. В разговорной же речи чаще всего проблем тоже не возникает. Если говорят о месте, куда можно отправиться, то это Turkey – страна. Если же о том, что можно съесть, то это turkey – индейка.

Отношение Турции к ассоциации с индейкой

Надо сказать, что для многих людей turkey – это прежде всего индейка, то самое рождественское блюдо, а не название далекой страны. Конечно же, такая ситуация самих турков не радует. Вот почему власти этой страны попросили международное сообщество называть страну немного иначе – Türkiye (на английском звучит, как Tour-key-yeh). И участие в этом вопросе принял даже сам президент Эрдоган!

Но эта просьба для турецких партнеров, ожидаемо, не настолько принципиальна. Если Белым Дом, Минфин США, Пентагон и называют страну новым именем, то Госдеп использует старое привычное слово Turkey. Чиновники в своих комментариях по данному вопросу говорят, что куда важнее не произношение названия страны, а отношение к ней. Да и использование буквы «ü» при наборе английского текста – лишняя проблема.

А вот Швеция и Финляндия, которым требовалась благосклонность Турции для вступления в НАТО, быстро поняли, как угодить своим партнерам. Эти страны используют слово Türkiye в своем диалоге с Анкарой. У французов же отношения с турками не особенно теплые, они не идут на поводу этого щепетильного вопроса. Непоследовательными в нем оказались и англичане, посольства Латинской Америки.

Между тем сами турки не ограничиваются вежливыми дипломатическими просьбами, усиливая нажим на английский язык. В конце 2021 года президент Эрдоган постановил ставить маркировку «Made in Türkiye» на экспортные товары. Это слово должно использоваться в официальной переписке, так как оно наилучшим образом отображает культуру и ценности всей нации. А 1 июня 2022 года ООН вообще изменила название «Turkey» на «Türkiye» в иностранных языках после соответствующего запроса Анкары. Так турки всеми силами пытаются избежать обидной ассоциации с птицей.