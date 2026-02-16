Каким будет iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: все, что известно на данный момент

Марк Гурман из Bloomberg только что разбил надежды тех, кто ждал от следующего айфона чего-то революционного. По его словам, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будут далеко не самыми интересными новинками Apple этой осенью. Внешне и по ощущениям — легкие доработки прошлогодних моделей. Те самые «S-версии», которые Apple штамповала много лет назад.

Но все-таки если копнуть глубже, апдейтов набирается прилично. Собрали всю информацию по данным инсайдеров на сегодняшний день.

Дизайн. Dynamic Island наконец-то уменьшится. Часть компонентов Face ID уберут под экран, так что вырез станет меньше примерно на треть. До аккуратной точки, как в азиатских смартфонах, пока не добрались, но прогресс очевиден.

Цвета. После успеха оранжевого цвета в линейке iPhone 17 Pro в Apple, видимо, решили, что скучный черный больше не тянет на премиум. Тестируют кофейно-коричневый, глубокий фиолетовый и бордовый. При этом классический черный могут вообще убрать из линейки.

Камеры. В основной камере появится переменная диафрагма (скорее всего, только в Max-версии). Вещь, которую фотографы поймут без слов: можно по-настоящему управлять глубиной резкости, а не надеяться на портретный режим с мыльными краями.

Телеобъектив тоже подтянут — диафрагма станет шире нынешней f/2.8. На практике это значит, что зум будет прилично снимать даже в сумерках. И портреты станут живее.

Процессор и другое железо. A20 Pro — первый 2-нанометровый чип Apple. Меньше энергии, больше мощности. Рядом с ним поселится собственный модем Apple C2. Компания наконец-то решилась отказаться от разработок Qualcomm в топовых моделях. Плюс — энергоэффективность и поддержка mmWave 5G.

Еще внутри обновленный сетевой чип N2. Звучит скучно, но на практике это стабильный Wi-Fi и никаких сюрпризов со связью.

Батарея. В Pro Max подрастет примерно до 5200 мАч. Вместе с новым чипом и модемом это даст заметную прибавку к автономности. Те, кто привык жить с айфоном без розетки до вечера, почувствуют разницу.

Бонус — спутниковый интернет. Не просто отправка SOS, а полноценная передача данных. Для большинства наших широт штука пока экзотическая, но сам факт, что технология дозрела, радует.

Цена. Несмотря на все новшества, Apple постарается удержать планку в 1099 и 1199 долларов. По крайней мере, аналитики на это надеются.

Главная интрига осени — не в Pro-версиях. В этом году Apple готовит свой первый складной телефон. Именно он, по словам Гурмана, станет звездой презентации. Но если вы как раз собирались брать 17 Pro — может, стоит подождать до сентября.

