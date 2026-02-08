Apple разрабатывает два новых улучшения для камеры iPhone 18 Pro

Впервые за историю iPhone его главная камера может получить систему переменной диафрагмы — технологию, которая до сих пор была прерогативой профессиональных зеркальных фотоаппаратов. Этот шаг, наряду с усилением телеобъектива, готовит самое серьезное обновление камер Apple за последние годы.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Согласно данным от известного инсайдера Digital Chat Station и подкрепленным более ранними отчетами аналитика Минг-Чи Куо, инженеры Apple активно тестируют два ключевых аппаратных улучшения для iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

Основная камера с переменной диафрагмой

Самое ожидаемое нововведение — система переменной диафрагмы для основного широкоугольного модуля. В отличие от нынешних iPhone с фиксированной диафрагмой f/1.78, новая камера сможет физически изменять размер отверстия, через которое проходит свет.

В условиях слабого освещения диафрагма будет открываться шире, захватывая максимум света для более ярких и чистых снимков. При ярком солнце она, наоборот, прикроется, предотвращая пересветы и улучшая детализацию. В портретной съемке появится возможность тонко управлять размытием фона (боке), приближая результат к снимкам с профессиональной оптики.

Интересно, что Apple здесь не первооткрыватель — Samsung экспериментировала с переменной диафрагмой в Galaxy S9 и S10, но затем отказалась от технологии из-за сложности и стоимости. Apple, судя по всему, намерена довести ее до ума.

Телеобъектив: больше света, меньше шума

Вторая важная перемена касается телефото-модуля. Сообщается, что Apple тестирует для него увеличенную диафрагму. Если в iPhone 17 Pro используется апертура f/2.8, то новая версия, вероятно, будет светосильнее.

Это чисто физическое улучшение даст ощутимый результат в виде:

Более четких снимков при слабом освещении при зуммировании.

Снижения цифрового шума.

Более высокой скорости срабатывания затвора для съемки динамичных сцен.

Усиленного эффекта размытия фона на портретах, сделанных на телеобъектив.

Когда выйдет iPhone 18 Pro?

Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro в сентябре 2026 года, вероятно, в рамках одного мероприятия с анонсом первого складного iPhone. Эти потенциальные изменения в камерах выглядят как осознанный шаг к тому, чтобы стереть последнюю заметную грань между смартфонной и профессиональной съемкой, предоставив пользователю физический, а не только алгоритмический, контроль над процессом.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос