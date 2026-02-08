Apple разрабатывает два новых улучшения для камеры iPhone 18 Pro

08 февраля 2026 |

Впервые за историю iPhone его главная камера может получить систему переменной диафрагмы — технологию, которая до сих пор была прерогативой профессиональных зеркальных фотоаппаратов. Этот шаг, наряду с усилением телеобъектива, готовит самое серьезное обновление камер Apple за последние годы.

камеры iPhone 18 Pro

Согласно данным от известного инсайдера Digital Chat Station и подкрепленным более ранними отчетами аналитика Минг-Чи Куо, инженеры Apple активно тестируют два ключевых аппаратных улучшения для iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

 

Основная камера с переменной диафрагмой

Самое ожидаемое нововведение — система переменной диафрагмы для основного широкоугольного модуля. В отличие от нынешних iPhone с фиксированной диафрагмой f/1.78, новая камера сможет физически изменять размер отверстия, через которое проходит свет.

В условиях слабого освещения диафрагма будет открываться шире, захватывая максимум света для более ярких и чистых снимков. При ярком солнце она, наоборот, прикроется, предотвращая пересветы и улучшая детализацию. В портретной съемке появится возможность тонко управлять размытием фона (боке), приближая результат к снимкам с профессиональной оптики.

Диафрагма и глубина резкости

Интересно, что Apple здесь не первооткрыватель — Samsung экспериментировала с переменной диафрагмой в Galaxy S9 и S10, но затем отказалась от технологии из-за сложности и стоимости. Apple, судя по всему, намерена довести ее до ума.

 

Телеобъектив: больше света, меньше шума

Вторая важная перемена касается телефото-модуля. Сообщается, что Apple тестирует для него увеличенную диафрагму. Если в iPhone 17 Pro используется апертура f/2.8, то новая версия, вероятно, будет светосильнее.

Это чисто физическое улучшение даст ощутимый результат в виде:

  • Более четких снимков при слабом освещении при зуммировании.
  • Снижения цифрового шума.
  • Более высокой скорости срабатывания затвора для съемки динамичных сцен.
  • Усиленного эффекта размытия фона на портретах, сделанных на телеобъектив.

 

Когда выйдет iPhone 18 Pro?

Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro в сентябре 2026 года, вероятно, в рамках одного мероприятия с анонсом первого складного iPhone. Эти потенциальные изменения в камерах выглядят как осознанный шаг к тому, чтобы стереть последнюю заметную грань между смартфонной и профессиональной съемкой, предоставив пользователю физический, а не только алгоритмический, контроль над процессом.

