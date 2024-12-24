Камера с переменной диафрагмой появится в iPhone 18 Pro: что это такое?

В течение 2024 года ходили слухи о том, что в одном из следующий поколений смартфонов Apple появится объектив с переменной диафрагмой. Однако мнения по этому поводу расходятся: одни источники утверждают, что это случится в линейке iPhone 17 в 2025 году, другие — что в iPhone 18 в 2026-м. В частности, известный аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что камера будет улучшена в iPhone 18, в то время как издание The Information указывает на iPhone 17.

Что такое объектив с переменной диафрагмой?

Диафрагма — это компонент камеры, который позволяет регулировать количество света, попадающего в объектив. Обычно переменная диаграмма присутствует в профессиональных зеркальных и беззеркальных камерах таких производителей, как Sony и Canon. Если говорить вкратце, то главное преимущество таких объективов заключается в возможности контролировать глубину резкости на фотографии. Благодаря этому фотографы создают снимки с эффектом боке, то есть с размытым фоном.

если необходимо отделить объект съемки от фона, используется малая глубина резкости, например, с диафрагмой f/1,4;

если необходимо отделить объект от фона, но при этом сохранить узнаваемость фона — используется средняя глубина резкости, например, с диафрагмой f/5,6;

если необходимо, чтобы все, что находится в кадре было в фокусе — используется большая (широкая) глубина резкости, например, с диафрагмой f/16.

Как камера iPhone делает фотографии с размытым фоном?

В отличие от фотокамер, в iPhone применяется фиксированная диафрагма, поэтому объектив всегда открыт на максимум и делает снимки с самой широкой диафрагмой.

Портретный режим в iPhone делает размытый фон программно, и последние версии смартфонов Apple хорошо справляются с этой задачей, но объектив с переменной диафрагмой делает это при помощи оптики, что позволяет получать еще более качественные результаты.

Основная причина, по которой в смартфонах применяется программный портретный режим, заключается в маленьком размере сенсора. Чтобы обеспечить механическое управление диафрагмой, как это реализовано в фотокамерах, Apple необходимо увеличить размер объектива.

Объектив с переменной диафрагмой появится в iPhone 18 Pro?

Известный своими точными прогнозами относительно слухов, касающихся компании Apple, аналитик Минг Чи Куо, подтвердил свое недавнее заявление.

В 2026 году широкоугольная камера iPhone 18 Pro получит возможность изменять диафрагму. Компания BE Semiconductor из Нидерландов является поставщиком оборудования для производства диафрагменных заслонок, которые станут ключевым элементом этого обновления.

В то же время, в статье издания The Information летом 2024 года утверждалось, что новая функция появится в 2025 году.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто