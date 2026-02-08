Ваш «гугловский» почтовый ящик может быть всегда под рукой — буквально в одном чате. Официальный бот от Google позволяет получать уведомления о новых письмах, читать и даже отвечать на них, не покидая Telegram. Ниже расскажу, как это настроить за пару минут.

Как добавить почту Gmail в Telegram

1. Запустите бота. Перейдите по этой ссылке или найдите в Telegram по имени @gmailbot.

2. Начните работу. В открывшемся чате нажмите кнопку «Старт».

3. Пройдите авторизацию. Бот отправит вам кнопку «Authorize me» — нажмите на нее.

Нажмите «Да». Вы перейдете на официальную страницу Google, где нужно будет войти в свой аккаунт и предоставить боту необходимые разрешения. Проставьте галочки и нажмите кнопку «Продолжить».

Готово. После подтверждения вернитесь в чат Telegram. Бот загрузит несколько последних писем, показывая, что все настроено.

Как отвечать на письма

Работа с почтой в чате интуитивна:

Чтение: Бот присылает сокращенную версию письма. Чтобы увидеть его полностью, нажмите «Show More» под сообщением.

Действия: Под каждым письмом есть кнопка «Actions». Нажав на нее, вы получите меню с выбором: Ответить (Reply), Удалить (значок с корзиной), Переслать (FRW) или Пометить как непрочитанное (значок с глазом).

Чтобы отправить ответ, просто выберите соответствующую опцию и напишите текст. Бот отправит его с вашего адреса Gmail.

Как отключить бота Gmail в Telegram

Если функциональность бота вас больше не устраивает, отвязать почту можно моментально.

В чате с @gmailbot отправьте команду /stop .

Бот запросит подтверждение. Нажмите на кнопку «Revoke permission and remove all stored data» (Отозвать разрешения и удалить все данные).

В ответ на следующее сообщение введите слово confirm (подтвердить).

После этого вы получите уведомление об успешном отключении. Письма больше не будут поступать в чат.

Вопросы и ответы

Как сменить привязанный аккаунт Gmail? Отправьте боту команду /start. Это запустит процедуру авторизации заново, и вы сможете войти под другим аккаунтом. Предыдущий будет отвязан. Можно ли добавить несколько аккаунтов одновременно? Нет, в текущей версии бот поддерживает работу только с одним аккаунтом Gmail за раз.

Это безопасно? Может ли бот читать мою почту? Бот является официальным продуктом Google, а авторизация проходит на защищённых серверах компании. Предоставляемые вами разрешения позволяют боту отображать письма и отправлять ответы от вашего имени, что необходимо для его работы. Полный доступ к вашему аккаунту (например, к настройкам безопасности) не предоставляется. Приходят ли уведомления о новых письмах? Да. Как только на вашу почту поступает новое письмо, бот присылает его в чат как обычное сообщение Telegram с включёнными уведомлениями.

Можно ли использовать бота в групповом чате или канале? Нет, функциональность бота работает только в личном чате с ним. Он не может отправлять письма или уведомления в групповые беседы. Что делать, если бот перестал присылать письма? В первую очередь проверьте стабильность интернет-соединения. Если проблема не в этом, попробуйте перезапустить бота, отправив команду /start для повторной авторизации. Это часто решает временные сбои в синхронизации.

