Ваш «гугловский» почтовый ящик может быть всегда под рукой — буквально в одном чате. Официальный бот от Google позволяет получать уведомления о новых письмах, читать и даже отвечать на них, не покидая Telegram. Ниже расскажу, как это настроить за пару минут.
Как добавить почту Gmail в Telegram
1. Запустите бота. Перейдите по этой ссылке или найдите в Telegram по имени @gmailbot.
2. Начните работу. В открывшемся чате нажмите кнопку «Старт».
3. Пройдите авторизацию. Бот отправит вам кнопку «Authorize me» — нажмите на нее.
Нажмите «Да». Вы перейдете на официальную страницу Google, где нужно будет войти в свой аккаунт и предоставить боту необходимые разрешения. Проставьте галочки и нажмите кнопку «Продолжить».
Готово. После подтверждения вернитесь в чат Telegram. Бот загрузит несколько последних писем, показывая, что все настроено.
Как отвечать на письма
Работа с почтой в чате интуитивна:
Чтение: Бот присылает сокращенную версию письма. Чтобы увидеть его полностью, нажмите «Show More» под сообщением.
Действия: Под каждым письмом есть кнопка «Actions». Нажав на нее, вы получите меню с выбором: Ответить (Reply), Удалить (значок с корзиной), Переслать (FRW) или Пометить как непрочитанное (значок с глазом).
Чтобы отправить ответ, просто выберите соответствующую опцию и напишите текст. Бот отправит его с вашего адреса Gmail.
Как отключить бота Gmail в Telegram
Если функциональность бота вас больше не устраивает, отвязать почту можно моментально.
В чате с @gmailbot отправьте команду
/stop.
Бот запросит подтверждение. Нажмите на кнопку «Revoke permission and remove all stored data» (Отозвать разрешения и удалить все данные).
В ответ на следующее сообщение введите слово
confirm (подтвердить).
После этого вы получите уведомление об успешном отключении. Письма больше не будут поступать в чат.
Вопросы и ответы
