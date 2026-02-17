Госдума: полной блокировки Telegram не планируется, но есть условия

Последние несколько дней интернет штормило от слухов: с 1 апреля Telegram в России окончательно заблокируют — как когда-то случилось с Instagram* и Facebook*. Но в Госдуме сегодня официально заявили: полной блокировки не планируется. То, что гуляет по сети, депутаты называют не больше чем вбросом.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Заместитель председателя комитета по информполитике Андрей Свинцов вообще усмотрел в дате 1 апреля «юмористический подтекст». По его словам, это скорее напоминание, что к началу весны у Telegram есть шанс не просто избежать санкций, а полностью их снять.

На прошлой неделе в мессенджере Павла Дурова были заблокированы свыше 230 тысяч каналов и файлов с запрещенной информацией. В Думе это расценили как сигнал: Telegram готов диалогу с Роскомнадзором, просто пока двигается медленно, хотелось бы энергичнее.

Но условия для нормальной работы давно известны. Администрации мессенджера нужно сделать четыре вещи: открыть в России официальное представительство, хранить персональные данные пользователей на территории страны, платить налоги с заработанных здесь денег (подписки, подарки и прочее) и удалять запрещенный контент в течение суток. Все это, по словам Свинцова, решается максимум за месяц, если есть добрая воля.

В Роскомнадзоре на сообщения о полной блокировке реагируют сдержанно: «нечего добавить к ранее опубликованному». В Кремле напоминают, что закон надо исполнять, а сожалениями тут не поможешь.

Так что 1 апреля, скорее всего, обойдется без сюрпризов. Но то, что Telegram продолжат «притормаживать» и ограничивать по частям, — почти наверняка. В Госдуме это называют последовательными и обратимыми мерами. Сработают они или нет, зависит от того, кто кому уступит.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос