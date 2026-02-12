ИИ постепенно перебирается из отдельных сервисов прямо в мессенджеры — туда, где мы и так проводим много времени. Telegram в этом смысле стал настоящей площадкой для умных помощников, но одним из самых заметных, вероятнее всего, станет Mira AI. Это не очередной бот с заготовленными ответами, а полноценный цифровой ассистент, который по возможностям все ближе к продвинутым ИИ.

Что такое Mira

Mira — это первый нативный ИИ-ассистент в Telegram, разработанный компанией The Open Platform (TOP) на базе блокчейн-сети Cocoon, запущенной Павлом Дуровым. Работая как обычный чат-бот, Mira умеет искать информацию, отвечать на вопросы, генерировать тексты (при помощи интеграции с ChatGPT), изображения (Nano Banana) и видео (Google Veo 3 в версии Pro).

Если вы пользуетесь соцсетью X (бывший Twitter), то для рядового пользователя это почти то же самое, что и тамошний Grok. И если Grok встроен только в соцсеть Илона Маска, то Mira живет только в пределах «телеги». Она так же умеет быстро искать информацию, объяснять сложные вещи простыми словами, анализировать тексты, помогать с идеями, писать контент, создавать и редактировать фото и видео.

В будущих обновлениях личного помощника Mira можно будет добавить личные чаты, группы и каналы. Это значительно упростит выполнение различных задач для пользователя.

Как запустить Mira в Telegram

Mira работает без регистраций, сложных настроек и подписок. Все максимально быстро и удобно.

1. Перейдите по ссылке для добавления бота Mira или отыщите его (@mira) в глобальном поиске Telegram.

2. Запустите диалог кнопкой Start.

Далее начать работу с Mira можно в мини-приложении или прямо в чате.

— для запуска мини-приложения, нажмите кнопку «Discover». В мини-приложении имеются настройки аккаунта Mira и там же можно ознакомиться с возможностями помощника.

— для работы с помощником прямо в чате напишите сообщение в соответствующем поле или воспользуйтесь подсказками ниже.

Что умеет делать Mira

Mira — это универсальный инструмент для тех, кто хочет сделать свою работу проще и эффективнее. Ассистент экономит время, расширяет возможности и делает общение с технологиями максимально комфортным. Mira окажется полезной креаторам и активным пользователям решать множество задач прямо в чате. Приведу несколько примеров ее возможностей.

Поиск информации и актуальных новостей

Mira умеет быстро находить свежие новости, проверять факты и искать полезные материалы в интернете. Достаточно задать вопрос — и через несколько секунд вы получите актуальный ответ, а также подборку дополнительных промтов по теме, которые, возможно, будут интересны пользователю. Это удобно, когда нужно сэкономить время на поиске или проверить информацию на ходу.

Генерация и редактирование изображений

Ассистент может создавать уникальные изображения по вашему описанию или готовым шаблонам. Например, если вы работаете над проектом и нужна иллюстрация, просто опишите, что хотите увидеть — Mira пришлет готовую картинку. Кроме того, она умеет редактировать фотографии: менять фон, добавлять детали, комбинировать несколько снимков. Все это делается прямо в Telegram, без сторонних приложений.

Примечание. На данный момент эта опция является платной — за работу с изображениями взимаются токены, которые можно покупать за реальные деньги или зарабатывать внутри сервиса, выполняя различные задания (об этом расскажу ниже).

Создание коротких видео

Mira способна генерировать короткие видеоролики по вашему запросу. Можно оживить фотографию или создать анимацию с нуля, описав желаемую сцену. Это особенно полезно для тех, кто ведет соцсети или работает с визуальным контентом.

Работа с видео, так же как и с картинками, не бесплатна и требует наличия токенов на счету аккаунта Mira.

Работа в приватном или стандартном режимах

Пользователи могут выбрать один из двух режимов работы в зависимости от своих потребностей.

Приватный. Запросы отправляются через децентрализованную сеть графических процессоров Cocoon. Все данные обрабатываются конфиденциально, с использованием надежного шифрования. Это не позволяет процессорам получать доступ к запросам пользователей или сохранять их данные.

Стандартный. Mira запоминает предпочтения и запросы, понимает контекст разговора и подбирает стиль общения под пользователя. Для выполнения задач используются различные модели искусственного интеллекта: ChatGPT для текстовых запросов, Nano Banana для изображений и WAN 2.2 для видео.

Работа с TON-кошельком в образовательных целях

Встроенный тестовый TON-кошелек позволяет управлять криптовалютой прямо в чате. Mira покажет баланс, поможет отправить токены или посмотреть историю операций. Для новичков это отличный способ познакомиться с цифровыми деньгами без риска — кошелек работает в тестовой сети, и реальные средства не используются.

Mira пока не получила интеграции с настоящим кошельком TON (Tonkeeper, TON Wallet, MyTonWallet).

Кому Mira может быть полезна

Фактически Mira — это карманный редактор, помощник и справочник в одном чате, поэтому он окажется полезным в первую очередь для активных пользователей Telegram, в том числе:

• блогерам и авторам контента

• маркетологам и SMM-специалистам

• школьникам, студентам и тем, кто учится новому

• предпринимателям

• всем, кто часто работает с текстами и идеями

Главное достоинство Mira — простота. Не нужно разбираться в сложных командах или устанавливать дополнительные программы. Все функции доступны через обычные сообщения в Telegram. Ассистент отвечает относительно быстро, не перегружает лишней информацией и всегда готов подсказать, как использовать ту или иную возможность.

Как бесплатно получить токены в Mira

Как я уже упоминал выше, работа с изображениями и видео в сервисе Mira оплачивается встроенной валютой — токенами. При регистрации на баланс пользователя будет зачислено 150 токенов. Кроме того, токены можно получить в обмен на звезды (Telegram Stars), купить за реальные деньги, например, при помощи банковской карты, через СБП (систему быстрых платежей), криптой или заработать бесплатно.

Актуальный баланс токенов отображается в правом верхнем углу главного экрана мини-приложения.

В Mira есть несколько способов получить токены совершенно бесплатно — это отличный шанс попробовать платные функции без вложений. Вот как это сделать:

Заполните свой профиль

После регистрации, нажмите в чате с Mira на кнопку «Discover» рядом с полем для ввода сообщения. Откроется мини-приложение Mira. Нажмите на иконку аккаунта в левом верхнем углу и заполните свой профиль в Mira до 90% — укажите имя, возраст, интересы и другие данные.

Сколько начислят: 30 токенов

Подпишись на официальный канал Mira

Подпишись на канал @miramedia_ru (или другой, который укажет Mira). Для проверки подписки перейдите в меню «Мои токены» (в правом верхнем углу мини-приложения Mira и нажмите кнопку «Получить» в разделе «Подпишитесь на канал Mira»).

Сколько начислят: 30 токенов

Получайте ежедневный бонус

Каждый день в аккаунте Mira раздают бесплатный бонус активности. Для того чтобы его получить, один раз в 24 часа перейдите в меню «Мои токены» и нажмите кнопку «Получить» в разделе «Ежедневный бонус»).

Сколько начислят: 10 токенов

Приглашайте друзей

В мини-приложении Mira действует реферальная программа: пригласите друга и получите токены, когда он начнет пользоваться Mira. Для того чтобы пригласить друзей, откройте меню «Мои токены» и в разделе «Приглашайте друзей» нажмите кнопку «Пригласить друзей». Кроме того, вы можете распространять личную реферальную ссылку, которая доступна в этом же разделе.

Сколько начислят: 30 токенов за каждого приглашенного пользователя

Примечание. Я пригласил двух своих друзей. Они приняли приглашение и начали пользоваться Mira, но токены, к сожалению, мне так и не начислили.

Участвуйте в акциях и конкурсах

Время от времени Mira проводит розыгрыши, конкурсы и акции с бесплатными токенами. Следи за новостями в официальном канале, чтобы не пропустить такие возможности.

Сколько токенов стоит создание фото и видео в Mira

Актуальные цены:

• Генерация изображения — 30 токенов

• Редактирование изображения — 30 токенов

• Генерация видео — 100 токенов

Как купить токены Mira для работы с фото и видео и сколько это стоит

Актуальные цены на Telegram Stars и токены Mira следующие:

300 токенов = 300 звезд

700 токенов = 500 звезд

2 000 токенов = 1 000 звезд

В свою очередь покупка звезд за российские рубли обойдется пользователю:

100 звезд — 173 рубля

250 звезд — 433 рубля

500 звезд — 865 рублей

1 000 звезд — 1 644 рубля

2 500 звезд — 3 979 рублей

5 000 звезд — 7 785 рублей

Оплатить можно банковской картой, СБП или криптой.

Вопросы и ответы

Mira — бесплатный сервис? Основной функционал Mira — текстовые запросы — доступен бесплатно и без подписки любому пользователю Telegram. Однако генерация и редактирование изображений и видео осуществляется за дополнительную плату. Существует ли веб-версия Mira? Нет. Вход в Mira осуществляется только через приложение Telegram, как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Можно ли добавить Mira в свою группу или канал для выполнения задач? На данный момент нет. Но в ближайших обновлениях Mira станет доступна в других чатах, что позволит помощнику выполнять задачи в личных чатах, группах и каналах.

