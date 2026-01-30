iPhone и услуги: квартальная прибыль Apple составила рекордные $42 млрд

Компания Apple подвела итоги первого финансового квартала 2026 (соответствует четвертому календарному кварталу 2025 года), который для нее традиционно становится самым мощным в году — он охватывает предновогодние продажи. Цифры превзошли даже оптимистичные прогнозы.
Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.
Выручка Apple составила $143,8 млрд, что на 16% выше результата прошлого года. Чистая прибыль достигла $42,1 млрд ($2,84 на акцию). Оба показателя стали историческими максимумами для компании.
Росту способствовала рекордная рентабельность: валовая прибыль поднялась до 48,2%. Совет директоров утвердил выплату квартальных дивидендов в размере $0,26 на акцию.
iPhone и услуги — главные драйверы
Квартал стал лучшим в истории для iPhone. Смартфоны установили рекорды выручки во всех регионах мира без исключения. Также абсолютный максимум показал и сегмент сервисов (Apple Music, iCloud, подписки), его выручка выросла на 14%.
«Наша экосистема продолжает расширяться: сейчас в мире активно используется более 2,5 млрд устройств Apple. Это прямое свидетельство высочайшего уровня удовлетворенности наших клиентов», — заявил генеральный директор Тим Кук.
На текущий квартал, который завершится в марте, Apple прогнозирует рост выручки на 13–16% в годовом исчислении. Ожидается, что валовая прибыль сохранится на высоком уровне — между 48% и 49%.