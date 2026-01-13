Парадокс Apple: как сервисы стали новой «железной» прибылью компании

Обычно финансовые отчеты компаний похожи на сводки с фронта — сухие цифры, сложные графики и ничего человеческого. Но иногда за этими цифрами скрывается настоящая драматургия. Именно это произошло с Apple, чей старший вице-президент по сервисам Эдди Кью подвел итоги 2025 года. Его послание — это не просто перечень достижений, а яркий сигнал: Apple окончательно перестала быть просто компанией по продаже айфонов.

Цифры, которыми Кью поделился, действительно поражают. Возьмем только несколько пунктов:

App Store еженедельно посещают в среднем 850 миллионов пользователей по всему миру.

Через Apple Pay было совершено продаж на сумму более $100 миллиардов, при этом система предотвратила мошенничеств на $1 миллиард.

Shazam, некогда простенькое приложение для распознавания музыки, теперь используют более миллиарда раз в месяц.

Но самый яркий показатель успеха скрывается за другими цифрами. В последнем квартале 2025 года выручка от сервисов достигла рекордных $28,8 миллиарда. Для сравнения, в тот же период iPhone принес $49 миллиардов. Получается, что экосистема подписок, платежей и контента, которую Apple выстраивала 25 лет, теперь генерирует больше денег, чем продажи всех Mac и iPad вместе взятых, и составляет значительную часть общего пирога.

Этот переход был постепенным и стратегическим. Все началось не с громкого анонса, а с тихих шагов в конце 1990-х: сначала появилась программа страхования AppleCare, затем бесплатный сервис iTools, который эволюционировал в платные MobileMe, а позже — в современный iCloud+. Apple методично превращала каждого владельца устройства в потенциального постоянного подписчика.

Успех 2025 года стал кульминацией этой стратегии. Apple TV+ в декабре побила все рекорды по просмотрам, Apple Music достиг исторических максимумов, а Fitness+ расширилась на 28 новых стран. Даже Карты Apple, долгое время бывшие предметом шуток, теперь предлагают детальные 3D-карты 34 городов.

Однако по данным некоторых исследований, проникновение платных сервисов среди владельцев устройств Apple все еще далеко от стопроцентного. Например, платным хранилищем iCloud+ пользуются около 60%, а некоторыми опциями AppleCare — всего 4%.

Что это значит для нас? Apple больше не продает вам просто телефон или ноутбук. Она предлагает вступить в клуб, где подписка на музыку, кино, фитнес, облако и безопасные платежи становится такой же естественной частью жизни, как и само устройство. Рекорды 2025 года — это не финиш, а лишь промежуточный этап в большой игре, где главная цель — чтобы вы не выходили из этой экосистемы ни на день.

Следующий рубеж для Apple — не выпуск нового гаджета с невероятными характеристиками, а превращение того миллиарда пользователей App Store в миллиард платных подписчиков на весь пакет Apple One. И судя по динамике, компания находится на полпути к этой цели.

