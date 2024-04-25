Как отключить показ уведомлений с сайтов в Safari на Mac

25 апреля 2024 |

Пользователи Mac, активно работающие в браузере Safari, могут столкнуться с нежелательным поведением этого приложения. Оно вдруг начинает присылать уведомления от ранее посещенных сайтов или веб-сервисов. Конечно же, эта информация начинает отвлекать от основной работы и сбивать концентрацию. Давайте же научимся отключать уведомления от сайтов в Safari, взяв этот процесс под свой контроль.

Как отключить показ уведомлений с сайтов в Safari на Mac

10 горячих клавиш в Safari для Mac (macOS), которые вы могли не знать.

 

Как на Mac в Safari отключать уведомления от сайтов?

1. Откройте настройки Safari. Это можно сделать из строки меню по пути «Safari» → «Настройки» или с помощью сочетания клавиш ⌘Command + запятая.

kak otkryt nastrojki macos yablyk

Яблык в Telegram и YouTube.

2. Выберите в горизонтальном списке вкладку «Веб сайты». После чего в боковом меню понадобится перейти в меню «Уведомления».

3. В основном окне будут показаны те сайты, которые как раз и запросили разрешение на показ уведомлений и каким-то образом его получили. Если вы не хотите, чтобы они присылали вам баннеры, то напротив каждого такого сайта необходимо установить параметр «Запретить».

Как на Mac в Safari отключать уведомления от сайтов?

4. Кроме того, обратите внимание на опцию «Разрешить веб-сайтам запрашивать разрешение на отправку уведомлений» внизу окна со списком сайтов. Лучше снять тут галку, тогда новые сайты даже не будут запрашивать прав на возможную отправку своих уведомлений.

Как на Mac в Safari отключать уведомления от сайтов?

5. Есть и более кардинальный способ решения проблемы – можно вообще отключить для браузера все уведомления, но это уже настраивается в другом меню, «Системные настройки» → «Уведомления».

О том, как отключать уведомления от сайтов в браузере Google Chrome на Mac мы рассказывали отдельном материале.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Метки: , , , .
Добавить комментарий
Вы должны авторизоваться или зарегистрироваться для комментирования