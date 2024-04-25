Пользователи Mac, активно работающие в браузере Safari, могут столкнуться с нежелательным поведением этого приложения. Оно вдруг начинает присылать уведомления от ранее посещенных сайтов или веб-сервисов. Конечно же, эта информация начинает отвлекать от основной работы и сбивать концентрацию. Давайте же научимся отключать уведомления от сайтов в Safari, взяв этот процесс под свой контроль.

Как на Mac в Safari отключать уведомления от сайтов?

1. Откройте настройки Safari. Это можно сделать из строки меню по пути «Safari» → «Настройки» или с помощью сочетания клавиш ⌘Command + запятая.

Яблык в Telegram и YouTube.

2. Выберите в горизонтальном списке вкладку «Веб сайты». После чего в боковом меню понадобится перейти в меню «Уведомления».

3. В основном окне будут показаны те сайты, которые как раз и запросили разрешение на показ уведомлений и каким-то образом его получили. Если вы не хотите, чтобы они присылали вам баннеры, то напротив каждого такого сайта необходимо установить параметр «Запретить».

4. Кроме того, обратите внимание на опцию «Разрешить веб-сайтам запрашивать разрешение на отправку уведомлений» внизу окна со списком сайтов. Лучше снять тут галку, тогда новые сайты даже не будут запрашивать прав на возможную отправку своих уведомлений.

5. Есть и более кардинальный способ решения проблемы – можно вообще отключить для браузера все уведомления, но это уже настраивается в другом меню, «Системные настройки» → «Уведомления».

О том, как отключать уведомления от сайтов в браузере Google Chrome на Mac мы рассказывали отдельном материале.

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